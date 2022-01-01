Suds Brothers Brewery
341 Reviews
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127 E Aspen Ave
Fruita, CO 81521
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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Burgers
BUILT FOR YOU BURGER
CERTIFIED ANGUS BEEF, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, ON A PRETZEL ROLL, SERVED WITH A STANDARD SIDE
EL BANDITO
CERTIFIED ANGUS BEEF "SMASH" BURGER, APPLEWOOD SMOKED BACON, GHOST PEPPER JACK CHEESE, GUACAMOLE, PICO DE GALLO, FRIED JALAPEÑOS, GREEN CHILI AIOLI, LETTUCE, PICKLE, ON A PRETZEL ROLL, SERVED WITH A STANDARD SIDE.
HORSETHIEF
CERTIFIED ANGUS BEEF, APPLEWOOD SMOKED BACON, BBQ FRY SAUCE, CHEDDAR CHEESE, FRIED ONION STRINGS, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, ON A PRETZEL ROLL, SERVED WITH A STANDARD SIDE.
PATTY MELT
CERTIFIED ANGUS BEEF "SMASH" BURGER, ALE ONIONS, CHEDDAR, SWISS, THOUSAND ISLASND DRESSING, GRILLED MARBLED RYE. SERVED WITH A STANDARD SIDE.
Desserts
10" Dessert Pizza
DESSERT PIZZA PIE WITH YOUR CHOICE OF APPLE, CHERRY, OR PEACH WITH A SUGARY GLAZE ICING.
14" Dessert Pizza
DESSERT PIZZA PIE WITH YOUR CHOICE OF APPLE, CHERRY, OR PEACH WITH A SUGARY GLAZE ICING.
Chocolate Chip Waffle Sundae
A PREMIUM CHOCOLATE CHIP BELGIN WAFFLE FEATURING CRUNCHY SUGAR PEARLS, SERVED WITH VANILA BEAN ICE CREAM AND TOPPED WITH CARAMEL AND CHOCOLATE SYRUP.
Ice Cream Scoop
VANILLA BEAN ICE CREAM, ONE SCOOP.
Ice Cream Sundae
THREE SCOOPS OF VANILLA BEAN ICE CREAM, WITH CHOICE OF CARMEL TOPPING, CHOCOLATE TOPPING, OR BOTH.
Kids Sundae
ONE SCOOP OF VANILLA BEAN ICE CREAM AND CHOICE OF CARMEL TOPPING, CHOCOLATE TOPPING, OR BOTH.
RASPBERRY DONUT CHEESECAKE
RASPERRY INFUSED CHEESCAKE BATTER, TOPPED WITH RASPERRY FILLING AND CRUMBLED DONUTS POWDERED SUGAR AND WHIPPED CREAM.
Reese's Chocolate Chunk Cake
INDULGENT CHOCHOLATE CAKE WITH A THICK LAYER OF PEANUT BUTTER CREAM WITH REESE'S PEANUT BUTTER CUP CHUNCKS. SERVERD WITH VANILLA BEAN ICE CREAM AND TOPPED WITH CARMEL AND CHOCHOLATE.
Root Beer Float
VANILLA BEAN ICE CREAM IN SUDS ON SITE, HAND CRAFTED ROOT BEER.
Gluten free Brownie Sundae
Gluten free Cookie Sundae
Handhelds
Kids Menu
Kids Dino Nuggets
DINO SHAPPED CHICKEN NUGGETS SERVED WITH A STANDARD SIDE.
Kids Grilled Cheese SW
GRILLED AMERICAN CHEESE SANDWICH ON WHEATBERRY BREAD, SERVED WITH A STANDARD SIDE.
Kids Mac & Cheese
OUR IN HOUSE MADE POBLANO MAC AND CHEESE SERVED WITH A STANDARD SIDE.
Kids Mini Corn Dogs
MINATURE CORN DOGS SERVED WITH A STANDARD SIDE.
Kids Sliders - Cheeseburger
TWO KOBE BEEF SLIDERS WITH AMERICAN CHEESE, SERVED WITH A STANDARD SIDE.
Kids Sliders - Hamburger
TWO KOBE BEEF SLIDERS, SERVED WITH A STANDARD SIDE.
Kids House Salad
Kids Caesar Salad
Kids 10 Inch Cheese Pizza
Mains
1/2 FISH & CHIPS
BEER BATTERED COD, HOUSE-MADE TARTER, LEMON WEDGES, COLESLAW, SERVED WITH BREW FRIES OR A STANDARD SIDE.
CHILI MAC
POBLANO MAC AND CHEESE, PORK GREEN CHILI, SOUR CREAM, CILANTRO.
FISH & CHIPS
BEER BATTERED COD, HOUSE-MADE TARTER, LEMON WEDGES, COLESLAW, SERVED WITH BREW FRIES OR A STANDARD SIDE.
REUBEN
A GENEROUS HELPING OF CORNED BEEF, SOURKRAUT, 1000 ISLAND, SWISS, ON MARBLED RYE. SEVERD WITH A DILL PICKLE AND A STANDARD SIDE. WE WILL GLADLEY SUBSTATUTE TURKEY IF YOU PREFER.
SUDS BREWPUB CLUB
SUDS TACOS
TWO PORK, CHICKEN, BEEF, GRILLED OR FRIED FISH TACOS. CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS, WITH TACO SLAW, QUESO FRESCA CHEESE, CILANTRO, LIME, AND A STANDARD SIDE.
Pizza And Calzones
10 Inch Build Your Own Pizza
BASE PRICE OF $10.00 FOR A CHEESE PIZZA, MEAT TOPPINGS $1.50 EACH, FRUIT AND VEGGIE TOPPINGS $1.00 EACH. GLUTEN FREE CRUST IS AVAILABLE FOR $5.00.
10 Inch Butchers Pride Pizza
HOUSE BLEND RED SAUCE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, PEPPERONI, HAM, BACON, GROUND BEEF, ITALIAN SAUSAGE, AND CHICKEN.
10 Inch Chicken Bacon Ranch Pizza
HOUSE BLEND ALFREDO SAUCE , OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, CHICKEN, BACON, SPINICH, FIRE ROASTED RED PEPPERS, SERVED WITH RANCH DIPPING SAUCE.
10 Inch El Bandito Pizza
PORK GREEN CHILI SAUCE, GHOST PEPPER JACK CHEESE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, GROUND BEEF, BACON, HOUSE PICO DE GALLO, CRUNCHY FRIED JALAPENOS, TOPPED WITH A DRIZZLE OF GREEN CHILI AIOLI, SERVED WITH GUACOMOLE.
10 Inch Horsethief Pizza
BBQ FRY SAUCE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, CHEDDAR JACK CHEESE, GROUND BEEF, BACON, FIRE ROASTED TOMATOES, TOPPED WITH ONION STRINGS, SERVED WITH BBQ FRY DIPPING SAUCE.
10 Inch Rabbit Valley Pizza
HOUSE BLEND RED SAUCE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, SPINICH, FIRE ROASTED RED PEPPERS, MUSHROOMS, BLACK OLIVES, RED ONIONS, TRI COLORED BELL PEPPERS, AND ARTICHOKES.
10 Inch Suds Super Supreme Pizza
HOUSE BLEND RED SAUCE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, PEPPERONI, HAM, BACON, GROUND BEEF, ITALIAN SAUSAGE, TRI COLORED BELL PEPPERS, RED ONIONS, MUSHROOMS, AND BLACK OLIVES.
14 Inch Build You Own Pizza
BASE PRICE OF $13.00 FOR A CHEESE PIZZA, MEAT TOPPINGS $3.00 EACH, FRUIT AND VEGGIE TOPPINGS $1.50 EACH.
14 Inch Butchers Pride Pizza
HOUSE BLEND RED SAUCE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, PEPPERONI, HAM, BACON, GROUND BEEF, ITALIAN SAUSAGE, AND CHICKEN.
14 Inch Chicken Bacon Ranch Pizza
HOUSE BLEND ALFREDO SAUCE , OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, CHICKEN, BACON, SPINICH, FIRE ROASTED RED PEPPERS, SERVED WITH RANCH DIPPING SAUCE.
14 Inch El Bandito Pizza
PORK GREEN CHILI SAUCE, GHOST PEPPER JACK CHEESE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, GROUND BEEF, BACON, HOUSE PICO DE GALLO, CRUNCHY FRIED JALAPENOS, TOPPED WITH A DRIZZLE OF GREEN CHILI AIOLI, SERVED WITH GUACOMOLE.
14 Inch Suds Super Supreme Pizza
HOUSE BLEND RED SAUCE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, PEPPERONI, HAM, BACON, GROUND BEEF, ITALIAN SAUSAGE, TRI COLORED BELL PEPPERS, RED ONIONS, MUSHROOMS, AND BLACK OLIVES.
14 Inch Chicken Besto Pesto
14 Inch Horsethief Pizza
BBQ FRY SAUCE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, CHEDDAR JACK CHEESE, GROUND BEEF, BACON, FIRE ROASTED TOMATOES, TOPPED WITH ONION STRINGS, SERVED WITH BBQ FRY DIPPING SAUCE.
14 inch Rabbit Valley
Suds Calzone
BUILD YOUR OWN CALZONE. BASE PRICE INCLUDES: ONE CHOICE OF CHEESE, ANY FOUR FILLINGS, AND RANCH OR HOUSE RED DIPPING SAUCE. MORE FILLINGS CAN BE ADDED FOR $1.50 EACH EXTRA MEAT OPTION, OR $1.00 EACH FOR FRUITS AND VEGGIES OPTIONS. *CALZONES WITH MORE THEN 4 FILLINGS MAY NOT COOK PROPERLY.
Salads
HALF HOUSE SALAD
ICEBERG AND ROMAINE LETTUCE, SPINICH, TOMATOES, CUCUMBERS, MUSHROOMS, CHEDDAR JACK CHEESE, AND CROUTONS. CHOICE OF DRESSING.
HOUSE SALAD
ICEBERG AND ROMAINE LETTUCE, SPINICH, TOMATOES, CUCUMBERS, MUSHROOMS, CHEDDAR JACK CHEESE, AND CROUTONS. CHOICE OF DRESSING.
HALF CAESAR SALAD
ROMAINE LETTUCE, TOSSED IN CAESER DRESSING, SHAVED PARMESAN, AND CROUTONS.
CAESAR SALAD
ROMAINE LETTUCE, TOSSED IN CAESER DRESSING, SHAVED PARMESAN, AND CROUTONS.
Sauces
2 Oz Green Chili Aioli
2 Oz Guac
2 Oz Queso
2 Oz Sour Cream
2 Oz Southwest Aioli
4 Oz 1000 Island
4 Oz Balsamic
4 Oz BBQ
4 Oz BBQ Fry
4 Oz Blue Cheese
4 Oz Buffalo Sauce
4 Oz Caesar
4 Oz Carolina Reaper
4 Oz Green Chili
4 Oz Guac
4 Oz Honey BBQ
4 Oz Honey Mustard
4 Oz Honey Mustard BBQ
4 Oz House Vin
4 Oz Queso
4 Oz Ranch
4 Oz Rasp Vin
4 Oz Roasted Garlic Buffalo
4 Oz Roasted Garlic Parmesan
4 Oz Salsa
4 Oz Sour Cream
4 Oz Spicy Ranch
4 Oz Spicy Teriyaki
4 Oz Tartar
Mayo
4 Oz Hot Marinara
Sides
Grilled Chicken Breast
SIDE 5.5 Oz Burger Patty
SIDE 6 oz Salmon (BBQ)
SIDE 6 oz Salmon (Grilled)
SIDE Applesauce
SIDE Brew Fries
SIDE Buff Chips
SIDE Coleslaw
SIDE Mac & Cheese
SIDE Onion Rings
SIDE Sweet Tots
SIDE Tropical Fruit
SIDE Pickle Fries
Chips Side And 4 Oz Salsa
Soups
BEER CHEESE CUP
BUSY BEE AMERICAN HONEY WHEAT ALE, AGED EXTRA SHARP WHITE CHEDDAR CHEESE, CHEDDAR JACK CHEESE.
BEER CHEESE BOWL
BUSY BEE AMERICAN HONEY WHEAT ALE, AGED EXTRA SHARP WHITE CHEDDAR CHEESE, CHEDDAR JACK CHEESE.
PORK GREEN CHILI CUP
SOUTHWEST SEASONED PORK ROAST, FIRE ROASTED GREEN CHILIS, FIRE ROASTED POBLANO PEPPERS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLA.
PORK GREEN CHILI BOWL
SOUTHWEST SEASONED PORK ROAST, FIRE ROASTED GREEN CHILIS, FIRE ROASTED POBLANO PEPPERS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLA.
SOUP DE JOUR CUP
SOUP OF THE DAY.
SOUP DE JOUR BOWL
SOUP OF THE DAY.
Starters
10 Inch Bread Sticks
14 Inch Bread Sticks
5 Boneless Chicken Wings
7 Boneless Chicken Wings
9 Boneless Chicken Wings
5 Bone In Chicken Wings
7 Bone In Chicken Wings
9 Bone In Chicken Wings
BUFFALO CHIPS APPETIZER
Chili Cheese Fries
Chip Basket
CHIPS & GUAC
CHIPS & QUESO
CHIPS & SALSA
FISH STICKS
ONION RINGS APPETIZER
PICKLE FRIES APPETIZER
SUDS NACHOS
SUDS SAMPLER PLATTER
Beverages
Apple Juice
Choc Milk
Coffee
Cranberry Juice
Cream Soda
Diet Dr Pepper
Diet Pepsi
Dr Pepper
Ginger Beer
Hot Cocoa
Hot Tea
Iced Tea
Lemonade
Milk
Mt Dew
Orange Juice
Pepsi
Pineapple Juice
Redbull
Rootbeer
Sierra Mist
Water
Tomato Juice
Virgin Bloody Mary
Kids Apple Juice
Kids Chocolate Milk
Kids Cranberry Juice
Kids Cream Soda
Kids Diet Dr. Pepper
Kids Diet Pepsi
Kids Dr. Pepper
Kids Mtn Dew
Kids Lemonade
Kids Milk
Kids Orange Juice
Kids Pineapple Juice
Kids Pepsi
Kids Root Beer
Kids Sierra Mist
Sugar Free Red Bull
COCKTAIL SPECIALS MENU
BLUE HAWAIIAN
BLUE SAPPHIRE GINGERTINI
CHERRY LIMEADE
DEEP EDDY PRESS
KICKIN' CHICKEN
LIME IN THE COCONUT
MEXICAN MULE BEER
NAUGHTY ROOTBEER
Naughty Cream Soda
WOO WOO
ZEPPELIN MOSCOW MULE
SUDS WELL MULE
COLORADO DISTILLERS MULE
TOP SHELF MULE
Cocktails Marble Menu
Merchandise
10 INCH
10 Inch Build Your Own Pizza
BASE PRICE OF $10.00 FOR A CHEESE PIZZA, MEAT TOPPINGS $1.50 EACH, FRUIT AND VEGGIE TOPPINGS $1.00 EACH. GLUTEN FREE CRUST IS AVAILABLE FOR $5.00.
10 Inch Butchers Pride Pizza
HOUSE BLEND RED SAUCE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, PEPPERONI, HAM, BACON, GROUND BEEF, ITALIAN SAUSAGE, AND CHICKEN.
10 Inch Chicken Bacon Ranch Pizza
HOUSE BLEND ALFREDO SAUCE , OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, CHICKEN, BACON, SPINICH, FIRE ROASTED RED PEPPERS, SERVED WITH RANCH DIPPING SAUCE.
10 Inch Rabbit Valley Pizza
HOUSE BLEND RED SAUCE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, SPINICH, FIRE ROASTED RED PEPPERS, MUSHROOMS, BLACK OLIVES, RED ONIONS, TRI COLORED BELL PEPPERS, AND ARTICHOKES.
10 Inch Suds Super Supreme Pizza
HOUSE BLEND RED SAUCE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, PEPPERONI, HAM, BACON, GROUND BEEF, ITALIAN SAUSAGE, TRI COLORED BELL PEPPERS, RED ONIONS, MUSHROOMS, AND BLACK OLIVES.
10 Inch El Bandito Pizza
PORK GREEN CHILI SAUCE, GHOST PEPPER JACK CHEESE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, GROUND BEEF, BACON, HOUSE PICO DE GALLO, CRUNCHY FRIED JALAPENOS, TOPPED WITH A DRIZZLE OF GREEN CHILI AIOLI, SERVED WITH GUACOMOLE.
10 Inch Horsethief Pizza
BBQ FRY SAUCE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, CHEDDAR JACK CHEESE, GROUND BEEF, BACON, FIRE ROASTED TOMATOES, TOPPED WITH ONION STRINGS, SERVED WITH BBQ FRY DIPPING SAUCE.
10 Inch Buffalo Chicken
|Sunday
|4:00 pm - 7:00 pm
|Monday
|4:00 pm - 7:00 pm
|Tuesday
|4:00 pm - 7:00 pm
|Wednesday
|4:00 pm - 7:00 pm
|Thursday
|4:00 pm - 7:00 pm
|Friday
|4:00 pm - 7:00 pm
|Saturday
|4:00 pm - 7:00 pm
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