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Suds Brothers Brewery

341 Reviews

$$

127 E Aspen Ave

Fruita, CO 81521

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Burgers

ANGUS "SMASH" BURGER, ALE ONIONS, CHEDDAR, SWISS, THOUSAND ISLAND, GRILLED MARBLED RYE, SERVED WITH A STANDARD SIDE.

BUILT FOR YOU BURGER

$12.00

CERTIFIED ANGUS BEEF, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, ON A PRETZEL ROLL, SERVED WITH A STANDARD SIDE

EL BANDITO

$16.00

CERTIFIED ANGUS BEEF "SMASH" BURGER, APPLEWOOD SMOKED BACON, GHOST PEPPER JACK CHEESE, GUACAMOLE, PICO DE GALLO, FRIED JALAPEÑOS, GREEN CHILI AIOLI, LETTUCE, PICKLE, ON A PRETZEL ROLL, SERVED WITH A STANDARD SIDE.

HORSETHIEF

$16.00

CERTIFIED ANGUS BEEF, APPLEWOOD SMOKED BACON, BBQ FRY SAUCE, CHEDDAR CHEESE, FRIED ONION STRINGS, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, ON A PRETZEL ROLL, SERVED WITH A STANDARD SIDE.

PATTY MELT

$15.00

CERTIFIED ANGUS BEEF "SMASH" BURGER, ALE ONIONS, CHEDDAR, SWISS, THOUSAND ISLASND DRESSING, GRILLED MARBLED RYE. SERVED WITH A STANDARD SIDE.

Desserts

10" Dessert Pizza

$12.00

DESSERT PIZZA PIE WITH YOUR CHOICE OF APPLE, CHERRY, OR PEACH WITH A SUGARY GLAZE ICING.

14" Dessert Pizza

$17.00

DESSERT PIZZA PIE WITH YOUR CHOICE OF APPLE, CHERRY, OR PEACH WITH A SUGARY GLAZE ICING.

Chocolate Chip Waffle Sundae

$8.00

A PREMIUM CHOCOLATE CHIP BELGIN WAFFLE FEATURING CRUNCHY SUGAR PEARLS, SERVED WITH VANILA BEAN ICE CREAM AND TOPPED WITH CARAMEL AND CHOCOLATE SYRUP.

Ice Cream Scoop

$2.00

VANILLA BEAN ICE CREAM, ONE SCOOP.

Ice Cream Sundae

$6.00

THREE SCOOPS OF VANILLA BEAN ICE CREAM, WITH CHOICE OF CARMEL TOPPING, CHOCOLATE TOPPING, OR BOTH.

Kids Sundae

$3.00

ONE SCOOP OF VANILLA BEAN ICE CREAM AND CHOICE OF CARMEL TOPPING, CHOCOLATE TOPPING, OR BOTH.

RASPBERRY DONUT CHEESECAKE

$9.00

RASPERRY INFUSED CHEESCAKE BATTER, TOPPED WITH RASPERRY FILLING AND CRUMBLED DONUTS POWDERED SUGAR AND WHIPPED CREAM.

Reese's Chocolate Chunk Cake

$9.00

INDULGENT CHOCHOLATE CAKE WITH A THICK LAYER OF PEANUT BUTTER CREAM WITH REESE'S PEANUT BUTTER CUP CHUNCKS. SERVERD WITH VANILLA BEAN ICE CREAM AND TOPPED WITH CARMEL AND CHOCHOLATE.

Root Beer Float

$5.00

VANILLA BEAN ICE CREAM IN SUDS ON SITE, HAND CRAFTED ROOT BEER.

Gluten free Brownie Sundae

$6.99

Gluten free Cookie Sundae

$6.99

Handhelds

CHICKEN TENDERS

$11.00

SIGNATURE SLIDER-EL BANDITO

$8.00

SIGNATURE SLIDER-HORSETHIEF

$8.00

SLIDER-BACON CHEESE

$6.00

SLIDER- CHIPOTLE LIME CHICKEN

$6.00

SLIDER-SOUTHWESTERN PORK

$6.00

Kids Menu

Kids Dino Nuggets

$6.99

DINO SHAPPED CHICKEN NUGGETS SERVED WITH A STANDARD SIDE.

Kids Grilled Cheese SW

$6.99

GRILLED AMERICAN CHEESE SANDWICH ON WHEATBERRY BREAD, SERVED WITH A STANDARD SIDE.

Kids Mac & Cheese

$7.99

OUR IN HOUSE MADE POBLANO MAC AND CHEESE SERVED WITH A STANDARD SIDE.

Kids Mini Corn Dogs

$7.99

MINATURE CORN DOGS SERVED WITH A STANDARD SIDE.

Kids Sliders - Cheeseburger

$7.99

TWO KOBE BEEF SLIDERS WITH AMERICAN CHEESE, SERVED WITH A STANDARD SIDE.

Kids Sliders - Hamburger

$6.99

TWO KOBE BEEF SLIDERS, SERVED WITH A STANDARD SIDE.

Kids House Salad

$3.99

Kids Caesar Salad

$3.99

Kids 10 Inch Cheese Pizza

$9.99

Mains

1/2 FISH & CHIPS

$11.00

BEER BATTERED COD, HOUSE-MADE TARTER, LEMON WEDGES, COLESLAW, SERVED WITH BREW FRIES OR A STANDARD SIDE.

CHILI MAC

$12.00

POBLANO MAC AND CHEESE, PORK GREEN CHILI, SOUR CREAM, CILANTRO.

FISH & CHIPS

$16.00

BEER BATTERED COD, HOUSE-MADE TARTER, LEMON WEDGES, COLESLAW, SERVED WITH BREW FRIES OR A STANDARD SIDE.

REUBEN

$14.00

A GENEROUS HELPING OF CORNED BEEF, SOURKRAUT, 1000 ISLAND, SWISS, ON MARBLED RYE. SEVERD WITH A DILL PICKLE AND A STANDARD SIDE. WE WILL GLADLEY SUBSTATUTE TURKEY IF YOU PREFER.

SUDS BREWPUB CLUB

$15.00

SUDS TACOS

$13.00

TWO PORK, CHICKEN, BEEF, GRILLED OR FRIED FISH TACOS. CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS, WITH TACO SLAW, QUESO FRESCA CHEESE, CILANTRO, LIME, AND A STANDARD SIDE.

Pizza And Calzones

10 Inch Build Your Own Pizza

$10.00

BASE PRICE OF $10.00 FOR A CHEESE PIZZA, MEAT TOPPINGS $1.50 EACH, FRUIT AND VEGGIE TOPPINGS $1.00 EACH. GLUTEN FREE CRUST IS AVAILABLE FOR $5.00.

10 Inch Butchers Pride Pizza

$15.00Out of stock

HOUSE BLEND RED SAUCE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, PEPPERONI, HAM, BACON, GROUND BEEF, ITALIAN SAUSAGE, AND CHICKEN.

10 Inch Chicken Bacon Ranch Pizza

$14.00Out of stock

HOUSE BLEND ALFREDO SAUCE , OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, CHICKEN, BACON, SPINICH, FIRE ROASTED RED PEPPERS, SERVED WITH RANCH DIPPING SAUCE.

10 Inch El Bandito Pizza

$18.00Out of stock

PORK GREEN CHILI SAUCE, GHOST PEPPER JACK CHEESE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, GROUND BEEF, BACON, HOUSE PICO DE GALLO, CRUNCHY FRIED JALAPENOS, TOPPED WITH A DRIZZLE OF GREEN CHILI AIOLI, SERVED WITH GUACOMOLE.

10 Inch Horsethief Pizza

$13.00Out of stock

BBQ FRY SAUCE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, CHEDDAR JACK CHEESE, GROUND BEEF, BACON, FIRE ROASTED TOMATOES, TOPPED WITH ONION STRINGS, SERVED WITH BBQ FRY DIPPING SAUCE.

10 Inch Rabbit Valley Pizza

$16.00Out of stock

HOUSE BLEND RED SAUCE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, SPINICH, FIRE ROASTED RED PEPPERS, MUSHROOMS, BLACK OLIVES, RED ONIONS, TRI COLORED BELL PEPPERS, AND ARTICHOKES.

10 Inch Suds Super Supreme Pizza

$18.00Out of stock

HOUSE BLEND RED SAUCE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, PEPPERONI, HAM, BACON, GROUND BEEF, ITALIAN SAUSAGE, TRI COLORED BELL PEPPERS, RED ONIONS, MUSHROOMS, AND BLACK OLIVES.

14 Inch Build You Own Pizza

$13.00

BASE PRICE OF $13.00 FOR A CHEESE PIZZA, MEAT TOPPINGS $3.00 EACH, FRUIT AND VEGGIE TOPPINGS $1.50 EACH.

14 Inch Butchers Pride Pizza

$21.00

HOUSE BLEND RED SAUCE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, PEPPERONI, HAM, BACON, GROUND BEEF, ITALIAN SAUSAGE, AND CHICKEN.

14 Inch Chicken Bacon Ranch Pizza

$20.00

HOUSE BLEND ALFREDO SAUCE , OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, CHICKEN, BACON, SPINICH, FIRE ROASTED RED PEPPERS, SERVED WITH RANCH DIPPING SAUCE.

14 Inch El Bandito Pizza

$24.00

PORK GREEN CHILI SAUCE, GHOST PEPPER JACK CHEESE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, GROUND BEEF, BACON, HOUSE PICO DE GALLO, CRUNCHY FRIED JALAPENOS, TOPPED WITH A DRIZZLE OF GREEN CHILI AIOLI, SERVED WITH GUACOMOLE.

14 Inch Suds Super Supreme Pizza

$24.00

HOUSE BLEND RED SAUCE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, PEPPERONI, HAM, BACON, GROUND BEEF, ITALIAN SAUSAGE, TRI COLORED BELL PEPPERS, RED ONIONS, MUSHROOMS, AND BLACK OLIVES.

14 Inch Chicken Besto Pesto

$20.00

14 Inch Horsethief Pizza

$18.00

BBQ FRY SAUCE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, CHEDDAR JACK CHEESE, GROUND BEEF, BACON, FIRE ROASTED TOMATOES, TOPPED WITH ONION STRINGS, SERVED WITH BBQ FRY DIPPING SAUCE.

14 inch Rabbit Valley

$22.00

Suds Calzone

$13.00

BUILD YOUR OWN CALZONE. BASE PRICE INCLUDES: ONE CHOICE OF CHEESE, ANY FOUR FILLINGS, AND RANCH OR HOUSE RED DIPPING SAUCE. MORE FILLINGS CAN BE ADDED FOR $1.50 EACH EXTRA MEAT OPTION, OR $1.00 EACH FOR FRUITS AND VEGGIES OPTIONS. *CALZONES WITH MORE THEN 4 FILLINGS MAY NOT COOK PROPERLY.

Salads

HALF HOUSE SALAD

$5.00

ICEBERG AND ROMAINE LETTUCE, SPINICH, TOMATOES, CUCUMBERS, MUSHROOMS, CHEDDAR JACK CHEESE, AND CROUTONS. CHOICE OF DRESSING.

HOUSE SALAD

$10.00

ICEBERG AND ROMAINE LETTUCE, SPINICH, TOMATOES, CUCUMBERS, MUSHROOMS, CHEDDAR JACK CHEESE, AND CROUTONS. CHOICE OF DRESSING.

HALF CAESAR SALAD

$5.00

ROMAINE LETTUCE, TOSSED IN CAESER DRESSING, SHAVED PARMESAN, AND CROUTONS.

CAESAR SALAD

$10.00

ROMAINE LETTUCE, TOSSED IN CAESER DRESSING, SHAVED PARMESAN, AND CROUTONS.

Sauces

2 Oz Green Chili Aioli

$1.00

2 Oz Guac

$2.00

2 Oz Queso

$2.00

2 Oz Sour Cream

$1.00

2 Oz Southwest Aioli

$1.00

4 Oz 1000 Island

$1.00

4 Oz Balsamic

$1.00

4 Oz BBQ

$1.00

4 Oz BBQ Fry

$1.00

4 Oz Blue Cheese

$1.00

4 Oz Buffalo Sauce

$1.00

4 Oz Caesar

$1.00

4 Oz Carolina Reaper

$1.00

4 Oz Green Chili

$3.00

4 Oz Guac

$4.00

4 Oz Honey BBQ

$1.00

4 Oz Honey Mustard

$1.00

4 Oz Honey Mustard BBQ

$1.00

4 Oz House Vin

$1.00

4 Oz Queso

$4.00

4 Oz Ranch

$1.00

4 Oz Rasp Vin

$1.00

4 Oz Roasted Garlic Buffalo

$1.00

4 Oz Roasted Garlic Parmesan

$1.00

4 Oz Salsa

$2.00

4 Oz Sour Cream

$2.00

4 Oz Spicy Ranch

$1.00

4 Oz Spicy Teriyaki

$1.00

4 Oz Tartar

$1.00

Mayo

$1.00

4 Oz Hot Marinara

$1.00

Sides

Grilled Chicken Breast

$5.00

SIDE 5.5 Oz Burger Patty

$6.00

SIDE 6 oz Salmon (BBQ)

$9.00

SIDE 6 oz Salmon (Grilled)

$9.00

SIDE Applesauce

$2.00

SIDE Brew Fries

$2.00

SIDE Buff Chips

$4.00

SIDE Coleslaw

$2.00

SIDE Mac & Cheese

$4.00

SIDE Onion Rings

$4.00

SIDE Sweet Tots

$4.00

SIDE Tropical Fruit

$2.00

SIDE Pickle Fries

$4.00

Chips Side And 4 Oz Salsa

$3.00

Soups

BEER CHEESE CUP

$5.00Out of stock

BUSY BEE AMERICAN HONEY WHEAT ALE, AGED EXTRA SHARP WHITE CHEDDAR CHEESE, CHEDDAR JACK CHEESE.

BEER CHEESE BOWL

$9.00

BUSY BEE AMERICAN HONEY WHEAT ALE, AGED EXTRA SHARP WHITE CHEDDAR CHEESE, CHEDDAR JACK CHEESE.

PORK GREEN CHILI CUP

$5.00

SOUTHWEST SEASONED PORK ROAST, FIRE ROASTED GREEN CHILIS, FIRE ROASTED POBLANO PEPPERS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLA.

PORK GREEN CHILI BOWL

$9.00

SOUTHWEST SEASONED PORK ROAST, FIRE ROASTED GREEN CHILIS, FIRE ROASTED POBLANO PEPPERS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLA.

SOUP DE JOUR CUP

$5.00

SOUP OF THE DAY.

SOUP DE JOUR BOWL

$9.00

SOUP OF THE DAY.

Starters

10 Inch Bread Sticks

$7.00

14 Inch Bread Sticks

$10.00

5 Boneless Chicken Wings

$10.00

7 Boneless Chicken Wings

$12.00

9 Boneless Chicken Wings

$14.00

5 Bone In Chicken Wings

$14.00

7 Bone In Chicken Wings

$17.00

9 Bone In Chicken Wings

$20.00

BUFFALO CHIPS APPETIZER

$8.00

Chili Cheese Fries

$9.00

Chip Basket

$2.00

CHIPS & GUAC

$9.00

CHIPS & QUESO

$7.00

CHIPS & SALSA

$7.00

FISH STICKS

$10.00

ONION RINGS APPETIZER

$8.00

PICKLE FRIES APPETIZER

$12.00

SUDS NACHOS

$14.00

SUDS SAMPLER PLATTER

$24.00

Catering

Taco Bar Catering Per Person

$10.00

Desert Bar For 50 Guests

$100.00

Beverages

Apple Juice

$3.25

Choc Milk

$3.25

Coffee

$2.75

Cranberry Juice

$3.25

Cream Soda

$3.25

Diet Dr Pepper

$3.25

Diet Pepsi

$3.25

Dr Pepper

$3.25

Ginger Beer

$3.25

Hot Cocoa

$3.25

Hot Tea

$3.25

Iced Tea

$3.25

Lemonade

$3.25

Milk

$3.00

Mt Dew

$3.25

Orange Juice

$3.25

Pepsi

$3.25

Pineapple Juice

$3.25

Redbull

$4.00

Rootbeer

$3.25

Sierra Mist

$3.25

Water

Tomato Juice

$3.00

Virgin Bloody Mary

$4.00

Kids Apple Juice

$1.75

Kids Chocolate Milk

$1.75

Kids Cranberry Juice

$1.75

Kids Cream Soda

$1.75

Kids Diet Dr. Pepper

$1.75

Kids Diet Pepsi

$1.75

Kids Dr. Pepper

$1.75

Kids Mtn Dew

$1.75

Kids Lemonade

$1.75

Kids Milk

$1.75

Kids Orange Juice

$1.75

Kids Pineapple Juice

$1.75

Kids Pepsi

$1.75

Kids Root Beer

$1.75

Kids Sierra Mist

$1.75

Sugar Free Red Bull

$4.00

COCKTAIL SPECIALS MENU

BLUE HAWAIIAN

$8.50

BLUE SAPPHIRE GINGERTINI

$8.00

CHERRY LIMEADE

$8.00

DEEP EDDY PRESS

$5.00

KICKIN' CHICKEN

$8.50

LIME IN THE COCONUT

$8.00

MEXICAN MULE BEER

$9.75

NAUGHTY ROOTBEER

$8.00

Naughty Cream Soda

$8.00

WOO WOO

$8.50

ZEPPELIN MOSCOW MULE

$9.75

SUDS WELL MULE

$6.50

COLORADO DISTILLERS MULE

$9.50

TOP SHELF MULE

$10.50

Cocktails Marble Menu

Colorado Bulldog

$9.50

Crystal Cosmo

$9.50

Distillery Drop

$9.50

Expresso Martini

$9.50

JJ Curly

$9.50

Marble Mule

$9.50

Marblerita

$9.50

Marbletini

$9.50

The Dude Abides

$9.00

Whiskey Ginger

$9.00

Merchandise

Cloth Map

$10.00

Feats Of Strength Glass

$6.00

Growler (Bottle)

$7.00

Misc. Merchandise

New Mini Growler Bottle

$5.49

Pink Breast Cancer Awareness Tee

$16.00

Suds Bros Hat

$27.00

Suds Bros Monkey Butt Hat

$33.00

Suds Pint Glass

$7.00

Suds Visor

$15.00

Sticker-Monkey Butt

$1.00

Sticker-Suds Can

$1.00

Donations

COPMOBA $1

$1.00

Fight Breast Cancer Donation

$1.00

One Riverfront $1

$1.00

10 INCH

10 Inch Build Your Own Pizza

$9.99

BASE PRICE OF $10.00 FOR A CHEESE PIZZA, MEAT TOPPINGS $1.50 EACH, FRUIT AND VEGGIE TOPPINGS $1.00 EACH. GLUTEN FREE CRUST IS AVAILABLE FOR $5.00.

10 Inch Butchers Pride Pizza

$11.99

HOUSE BLEND RED SAUCE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, PEPPERONI, HAM, BACON, GROUND BEEF, ITALIAN SAUSAGE, AND CHICKEN.

10 Inch Chicken Bacon Ranch Pizza

$11.99

HOUSE BLEND ALFREDO SAUCE , OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, CHICKEN, BACON, SPINICH, FIRE ROASTED RED PEPPERS, SERVED WITH RANCH DIPPING SAUCE.

10 Inch Rabbit Valley Pizza

$11.99

HOUSE BLEND RED SAUCE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, SPINICH, FIRE ROASTED RED PEPPERS, MUSHROOMS, BLACK OLIVES, RED ONIONS, TRI COLORED BELL PEPPERS, AND ARTICHOKES.

10 Inch Suds Super Supreme Pizza

$11.99

HOUSE BLEND RED SAUCE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, PEPPERONI, HAM, BACON, GROUND BEEF, ITALIAN SAUSAGE, TRI COLORED BELL PEPPERS, RED ONIONS, MUSHROOMS, AND BLACK OLIVES.

10 Inch El Bandito Pizza

$11.99

PORK GREEN CHILI SAUCE, GHOST PEPPER JACK CHEESE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, GROUND BEEF, BACON, HOUSE PICO DE GALLO, CRUNCHY FRIED JALAPENOS, TOPPED WITH A DRIZZLE OF GREEN CHILI AIOLI, SERVED WITH GUACOMOLE.

10 Inch Horsethief Pizza

$11.99

BBQ FRY SAUCE, OUR PROPRIETARY PIZZA CHEESE BLEND, CHEDDAR JACK CHEESE, GROUND BEEF, BACON, FIRE ROASTED TOMATOES, TOPPED WITH ONION STRINGS, SERVED WITH BBQ FRY DIPPING SAUCE.

10 Inch Buffalo Chicken

$11.99
Attributes and Amenities
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check markContactless Delivery
check markCurbside Pickup
check markOutdoor Seating
check markDelivery
check markTakeout
All hours
Sunday4:00 pm - 7:00 pm
Monday4:00 pm - 7:00 pm
Tuesday4:00 pm - 7:00 pm
Wednesday4:00 pm - 7:00 pm
Thursday4:00 pm - 7:00 pm
Friday4:00 pm - 7:00 pm
Saturday4:00 pm - 7:00 pm
Restaurant info

Fruita's Premier Brewpub. Welcome To Fruita!

Location

127 E Aspen Ave, Fruita, CO 81521

Directions

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