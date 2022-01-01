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X - Bagels & Bottles

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902 NE Colorado

Pullman, WA 99163

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Popular

Sweaty Teddy

$8.49

TURKEY, CREAM CHEESE, BACON, COLBY, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, SPROUTS & MAYO.

Chocolate Chip Cookie

$1.60

Bagel W/Cream Cheese

$3.00

ANY CREAM CHEESE ON YOUR CHOICE OF BAGEL.

Pizza

$5.50

PEPPERONI, PROVOLONE & PIZZA SAUCE.

Build Your Own (Meat)

$3.00

Build your own creation!

Build Your Own (Veggie)

$2.50

Build your own Veggie creation! MEAT IS NOT AN OPTION ON THIS ONE. VEGETARIAN ONLY!

20/20

$6.50

CHICKEN SALAD, SWISS, LETTUCE & TOMATO.

Clayboy

$6.75

TURKEY, MUENSTER, SPROUTS, TOMATO, AVOCADO & HONEY MUSTARD.

Egg Mcmahon

$6.00

SAUSAGE, EGG, & AMERICAN

Farmer's Market

$6.25

VEGGIE SPREAD, DILL HAVARTI, SPROUTS, ONION, GREEN PEPPERS, TOMATO & AVOCADO.

Five-O

$5.75

BACON & CREAM CHEESE.

Honduran

$7.00

BACON, EGG, CREAM CHEESE & AVOCADO.

Italian

$7.50

HAM, SALAMI, PEPPERONI, PROVOLONE, BANANA PEPPERS, ONIONS, & ITALIAN DRESSING.

John'S Alley

$7.00

TURKEY, BACON, SMOKED CHEDDAR & MAYO.

Nicky Boy

$6.00

MEATBALLS, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO & PARMESAN PEPPERCORN.

Raven

$6.00

ROAST BEEF, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, MAYO & HORSERADISH.

Real Mccoy

$7.50

EGG, BACON, SAUSAGE & SMOKED CHEDDAR.

Reuben

$6.00

CORNED BEEF, SWISS, SAUERKRAUT & 1000 ISLAND DRESSING.

Water - Bottled

$1.45

Coke

$1.95

Diet Coke

$1.95

Breakfast

Bagel W/Cream Cheese

$3.00

ANY CREAM CHEESE ON YOUR CHOICE OF BAGEL.

Breakfast Bagel

$6.00

BACON, HARDBOILED EGG & AMERICAN

Country Breakfast

$6.00

HAM, EGG & SWISS.

Sully'S Sunrise

$4.50

EGG & AMERICAN

Real Mccoy

$7.50

EGG, BACON, SAUSAGE & SMOKED CHEDDAR.

Huevos Rancheros

$6.25

HAM, EGG, PEPPERJACK & JALAPENOS.

Five-O

$5.75

BACON & CREAM CHEESE.

Egg Mcmahon

$6.00

SAUSAGE, EGG, & AMERICAN

Denver

$6.50

HAM, EGG, MUENSTER, ONIONS & GREEN PEPPERS.

Puck

$6.00

CANADIAN BACON, EGG & AMERICAN.

Rat

$6.00

PASTRAMI, EGG & SWISS.

Honduran

$7.00

BACON, EGG, CREAM CHEESE & AVOCADO.

#, A, B

Build Your Own (Meat)

$3.00

Build your own creation!

Build Your Own (Veggie)

$2.50

Build your own Veggie creation! MEAT IS NOT AN OPTION ON THIS ONE. VEGETARIAN ONLY!

Build Your Own (Vegan)

$1.25

Build your own Vegan creation!

20/20

$6.50

CHICKEN SALAD, SWISS, LETTUCE & TOMATO.

#74

$7.50

TURKEY, PROVOLONE, SPINACH SPREAD, LETTUCE, TOMATO & BANANA PEPPERS.

Afterburner

$5.75

Meatballs, Pizza Sauce, Provolone & Banana Peppers.

All In

$5.75

PASTRAMI, SWISS & ONIONS.

Angie's Choice

$5.25

HUMMUS, SPROUTS, TOMATO & AVOCADO.

Arthur Fonzerelli

$7.00

ROAST BEEF, CREAM CHEESE, PROVOLONE & BLACK OLIVES.

Babyface

$7.75

CHICKEN SALAD, BACON, SWISS, ONIONS & HONEY MUSTARD.

Bagel

$1.25

CHOOSE YOUR BAGEL.

Bagel W/Cream Cheese

$3.00

ANY CREAM CHEESE ON YOUR CHOICE OF BAGEL.

Bagel W/Melted Cheese

$3.00

PICK A BAGEL AND A CHEESE.

Balcony

$5.75

ROAST BEEF, PROVOLONE, LETTUCE & BBQ SAUCE.

Banana Surprise

$4.00

CREAM CHEESE, BANANA, CINNAMON & SUGAR.

Bean Counter

$6.75

TURKEY, AMERICAN, LETTUCE, TOMATO, AVOCADO & PARMESAN PEPPERCORN.

Ben's Best

$7.50

TURKEY, BACON, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO & MAYO

Bitterroot

$7.25

ROAST BEEF, COLBY, SWISS, LETTUCE, TOMATO, ONIONS & MUSTARD.

Bluegrass

$8.25

TURKEY, PEPPERONI, SALAMI, ONION, PROVOLONE, SMOKED CHEDDAR & ITALIAN DRESSING.

BLT

$5.00

BACON, LETTUCE & TOMATO

Bob-E-Que

$7.25

HAM, BACON, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE & BBQ SAUCE.

Breakfast Bagel

$6.00

BACON, HARDBOILED EGG & AMERICAN

Butter Bagel

$1.75

YOUR CHOICE OF A BAGEL WITH BUTTER.

C, D, E, F

Capt'N Larry

$8.75

BACON, GOUDA, DILL HAVARTI, MUENSTER, MUSHROOMS, TOMATO, AVOCADO & PARMESAN PEPPERCORN.

Cheesemonger

$5.75

GOUDA, DILL HAVARTI, PROVOLONE, TOMATO, SPROUTS & HORSERADISH.

Chia

$5.75

VEGGIE SPREAD, SWISS, AVOCADO, LETTUCE, SPROUTS & HONEY MUSTARD.

Chip's Special

$7.25

TURKEY, PROVOLONE, COLBY, LETTUCE, TOMATO, SPROUTS, MUSTARD & MAYO.

Clayboy

$6.75

TURKEY, MUENSTER, SPROUTS, TOMATO, AVOCADO & HONEY MUSTARD.

Club

Club

$7.50

TURKEY, HAM, BACON, COLBY & SWISS

Corned Beef Row

$7.00

CORNED BEEF, CREAM CHEESE, SWISS & ONIONS.

Cornmash(CB,KRAUT,GP,ONION,PJACK,HORSEY,MAYO)

$6.25

Coug

$6.00

PASTRAMI, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO & HORSERADISH.

Country Breakfast

$6.00

HAM, EGG & SWISS.

Denver

$6.50

HAM, EGG, MUENSTER, ONIONS & GREEN PEPPERS.

Digger

$7.50

PASTRAMI, BACON, SWISS, LETTUCE & TOMATO.

Dino's Ducat

$7.50

ROAST BEEF, BACON, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO & MAYO.

Donkey Punch

$6.25

CHICKEN SALAD, ONIONS, SMOKED CHEDDAR & BBQ SAUCE.

Dreadlock

$7.25

BACON, COLBY, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO & SPROUTS.

Egg Mcmahon

$6.00

SAUSAGE, EGG, & AMERICAN

Elk River Bbq

$7.00

TURKEY, SMOKED CHEDDAR, PROVOLONE, ONION, GREEN PEPPERS & BBQ SAUCE.

Farmer's Market

$6.25

VEGGIE SPREAD, DILL HAVARTI, SPROUTS, ONION, GREEN PEPPERS, TOMATO & AVOCADO.

Firz

$8.25

MEATBALLS, BACON, PEPPERJACK, GOUDA, ONIONS & BBQ SAUCE.

Five-O

$5.75

BACON & CREAM CHEESE.

Fred'S Rainbow

$7.00

G, H, I, J, K

Golf Pro

$7.25

BACON, SPINACH SPREAD, FETA, BLACK OLIVES & BANANA PEPPERS.

Goodfella(MBALS,PEP,SAL,PAST,MUSH,OLIVE,GP,ONION,PROV,PIZ SAU, PARM)

$9.50

Greek

$5.25

CREAM CHEESE, FETA, CUCUMBERS, ONIONS & BLACK OLIVES.

Greg-O

$6.00

CREAM CHEESE, SMOKED CHEDDAR, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, SPROUTS & MUSTARD.

Honduran

$7.00

BACON, EGG, CREAM CHEESE & AVOCADO.

Hoosier Daddy

$5.50

HAM, AMERICAN & MAYO

Horse

$5.50

HAM & SWISS

Huevos Rancheros

$6.25

HAM, EGG, PEPPERJACK & JALAPENOS.

Hummus Bagel

$4.00

HOUSE MADE HUMMUS ON YOUR CHOICE OF BAGEL.

Idaho Fire

$5.75

CORNED BEEF, PEPPERJACK, JALAPENOS & SPICY MUSTARD.

Italian

$7.50

HAM, SALAMI, PEPPERONI, PROVOLONE, BANANA PEPPERS, ONIONS, & ITALIAN DRESSING.

Jeopardy

$6.50

HAM, SWISS & COLBY.

Jo-Bo

$6.25

CREAM CHEESE, SALAMI, LETTUCE & TOMATO.

John'S Alley

$7.00

TURKEY, BACON, SMOKED CHEDDAR & MAYO.

Kamikaze

$6.75

BACON, CHIVE SPREAD, AVOCADO, ONIONS & TABASCO.

Kibbie

$7.50

HAM, BACON, MUENSTER, MUSHROOMS, ONIONS & MAYO.

Kool Jules

$7.00

TURKEY, PROVOLONE, VEGGIE CREAM CHEESE, SPROUTS & MUSTARD.

L, M, N, O, P

La Dolce

$5.00

SPINACH SPREAD, PROVOLONE, TOMATO & ONIONS.

Lox

$6.00

LOX (SMOKED SALMON) & CREAM CHEESE ON A BAGEL....RED ONIONS & CAPERS ARE AN OPTION!

Miami Bagel

$3.00

CREAM CHEESE WITH CINNAMON & SUGAR.

Muenster Mash

$6.25

CHICKEN SALAD, GREEN PEPPERS & MUENSTER.

Mustache Ride

$8.25

HAM, SALAMI, PEPPERONI PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO, OLIVES, BANANA PEPPERS, ONIONS, GREEN PEPPERS, ITALIAN DRESSING & PARMESAN PEPPERCORN.

Ned'S Gold

$6.00

TURKEY, SWISS, LETTUCE, BANANA PEPPERS, PARMESAN PEPPERCORN & HORSERADISH.

Nicky Boy

$6.00

MEATBALLS, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO & PARMESAN PEPPERCORN.

Palouse

$5.50

HUMMUS, SMOKED CHEDDAR, CUCUMBERS & SPROUTS.

Patti'S Pick

$7.00

ROAST BEEF, SWISS, CHIVE SPREAD, ONIONS & MUSTARD.

PB&J Bagel (PEANUT BUTTER & JELLY)

$3.00

PEANUT BUTTER & JELLY, YOU PICK YOUR JELLY.

Philly

$6.00

ROAST BEEF, GREEN PEPPERS, ONIONS, PROVOLONE & ITALIAN DRESSING.

Pizza

$5.50

PEPPERONI, PROVOLONE & PIZZA SAUCE.

R, S, T, U, V, W

Random

$6.25

VEGGIE SPREAD, COLBY, PROVOLONE, CUCUMBERS, TOMATO, SPROUTS & MUSTARD.

Rat

$6.00

PASTRAMI, EGG & SWISS.

Raven

$6.00

ROAST BEEF, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, MAYO & HORSERADISH.

Real Mccoy

$7.50

EGG, BACON, SAUSAGE & SMOKED CHEDDAR.

Reuben

$6.00

CORNED BEEF, SWISS, SAUERKRAUT & 1000 ISLAND DRESSING.

Riverside Ave.

$6.75

TURKEY, CREAM CHEESE, AVOCADO, SPROUTS & MUSTARD.

Scotty Mo

$6.25

CORNED BEEF, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, MAYO & HORSERADISH.

Smitty'S Nook

$7.50

TURKEY, BACON, GOUDA, LETTUCE, TOMATO & MAYO.

Stu'S Special

$7.00

PASTRAMI, CORNED BEEF, SWISS & SPICY MUSTARD.

Sully'S Sunrise

$4.50

EGG & AMERICAN

Sweaty Teddy

$8.49

TURKEY, CREAM CHEESE, BACON, COLBY, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, SPROUTS & MAYO.

Sweet Midge

$7.75

2 ROAST BEEF PORTIONS, LETTUCE, AMERICAN, PICKLES, ONIONS & 1000 ISLAND DRESSING.

Sweet Virginia

$7.00

TURKEY, SWISS, SMOKED CHEDDAR, CUCUMBERS, TOMATO & MAYO.

T Brown

$5.75

ROAST BEEF & CREAM CHEESE.

Tingler

$6.00

TURKEY, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO & HONEY MUSTARD.

Tommy-O

$7.25

TURKEY, SMOKED CHEDDAR, VEGGIE SPREAD, LETTUCE & TOMATO.

Urban Gardener

$7.25

PROVOLONE, COLBY & YOU NAME ALL THE VEGGIES!

Coug

$6.00

PASTRAMI, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO & HORSERADISH.

Veggie Pizza

$4.75

PIZZA SAUCE, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS, BANANA PEPPERS, ONIONS & PROVOLONE.

Vertler

$7.75

PASTRAMI, BACON, ONIONS, MUENSTER, SPROUTS, TOMATO, MAYO & HORSERADISH.

Walkabout

$6.25

TURKEY, PROVOLONE, TOMATO, SPROUTS, CUCUMBERS & MUSTARD.

Wild Turkey

$6.00

TURKEY, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO & MAYO.

Drinks

Coke

$1.95

Diet Coke

$1.95

Full Throttle Energy Drink

$2.50

Monster Energy Drink

$2.50

Peace Tea - Caddyshack

$1.95

Peace Tea - Mango Peach

$1.95

Peace Tea - Razzleberry

$1.95

Powerade - Red

$1.95

Root Beer

$1.95

Vit Water Acai Berry

$1.95

Vit Water Lemon

$1.95

Water - Bottled

$1.45

Cookies

Chocolate Chip Cookie

$1.60

Peanut Butter Cookie

$1.60

White Chocolate W/Macadamia Nut Cookie

$1.60

Oatmeal Raisin Cookie

$1.60

Chips

Original

$1.05

Jalapeno

$1.05

Salt & Vinegar

$1.05

Sour Cream & Onion

$1.05

Maui Onion

$1.05

Hawaiian Luau Bbq

$1.05

Doritos

$1.05

Extras

Big Pickle

$1.05

Single Banana

$0.50

Side Cream Cheese

2 Oz Side Of Cream Cheese

$1.75

8 Oz Side Of Cream Cheese

$3.75

16 Oz Side Of Cream Cheese

$5.75

Bagels per Dozen & 1/2 Dozen)

1/2 Dozen Bagels

$5.75

Dozen Bagels

$7.50

1/2 Dozen Gluten Free

$8.00

OPEN ITEM

OPEN ITEM

$5 GIFT CARD

$5 GIFT CERTIFICATE

$5.00

$25 GIFT CARD

$25

$25.00
All hours
Sunday11:00 am - 11:00 pm
Monday11:00 am - 11:00 pm
Tuesday11:00 am - 11:00 pm
Wednesday11:00 am - 11:00 pm
Thursday11:00 am - 11:00 pm
Friday11:00 am - 11:00 pm
Saturday11:00 am - 11:00 pm
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

902 NE Colorado, Pullman, WA 99163

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