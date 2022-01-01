X - Bagels & Bottles
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902 NE Colorado
Pullman, WA 99163
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Popular
Sweaty Teddy
TURKEY, CREAM CHEESE, BACON, COLBY, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, SPROUTS & MAYO.
Chocolate Chip Cookie
Bagel W/Cream Cheese
ANY CREAM CHEESE ON YOUR CHOICE OF BAGEL.
Pizza
PEPPERONI, PROVOLONE & PIZZA SAUCE.
Build Your Own (Meat)
Build your own creation!
Build Your Own (Veggie)
Build your own Veggie creation! MEAT IS NOT AN OPTION ON THIS ONE. VEGETARIAN ONLY!
20/20
CHICKEN SALAD, SWISS, LETTUCE & TOMATO.
Clayboy
TURKEY, MUENSTER, SPROUTS, TOMATO, AVOCADO & HONEY MUSTARD.
Egg Mcmahon
SAUSAGE, EGG, & AMERICAN
Farmer's Market
VEGGIE SPREAD, DILL HAVARTI, SPROUTS, ONION, GREEN PEPPERS, TOMATO & AVOCADO.
Five-O
BACON & CREAM CHEESE.
Honduran
BACON, EGG, CREAM CHEESE & AVOCADO.
Italian
HAM, SALAMI, PEPPERONI, PROVOLONE, BANANA PEPPERS, ONIONS, & ITALIAN DRESSING.
John'S Alley
TURKEY, BACON, SMOKED CHEDDAR & MAYO.
Nicky Boy
MEATBALLS, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO & PARMESAN PEPPERCORN.
Raven
ROAST BEEF, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, MAYO & HORSERADISH.
Real Mccoy
EGG, BACON, SAUSAGE & SMOKED CHEDDAR.
Reuben
CORNED BEEF, SWISS, SAUERKRAUT & 1000 ISLAND DRESSING.
Water - Bottled
Coke
Diet Coke
Breakfast
Bagel W/Cream Cheese
ANY CREAM CHEESE ON YOUR CHOICE OF BAGEL.
Breakfast Bagel
BACON, HARDBOILED EGG & AMERICAN
Country Breakfast
HAM, EGG & SWISS.
Sully'S Sunrise
EGG & AMERICAN
Real Mccoy
EGG, BACON, SAUSAGE & SMOKED CHEDDAR.
Huevos Rancheros
HAM, EGG, PEPPERJACK & JALAPENOS.
Five-O
BACON & CREAM CHEESE.
Egg Mcmahon
SAUSAGE, EGG, & AMERICAN
Denver
HAM, EGG, MUENSTER, ONIONS & GREEN PEPPERS.
Puck
CANADIAN BACON, EGG & AMERICAN.
Rat
PASTRAMI, EGG & SWISS.
Honduran
BACON, EGG, CREAM CHEESE & AVOCADO.
#, A, B
Build Your Own (Meat)
Build your own creation!
Build Your Own (Veggie)
Build your own Veggie creation! MEAT IS NOT AN OPTION ON THIS ONE. VEGETARIAN ONLY!
Build Your Own (Vegan)
Build your own Vegan creation!
20/20
CHICKEN SALAD, SWISS, LETTUCE & TOMATO.
#74
TURKEY, PROVOLONE, SPINACH SPREAD, LETTUCE, TOMATO & BANANA PEPPERS.
Afterburner
Meatballs, Pizza Sauce, Provolone & Banana Peppers.
All In
PASTRAMI, SWISS & ONIONS.
Angie's Choice
HUMMUS, SPROUTS, TOMATO & AVOCADO.
Arthur Fonzerelli
ROAST BEEF, CREAM CHEESE, PROVOLONE & BLACK OLIVES.
Babyface
CHICKEN SALAD, BACON, SWISS, ONIONS & HONEY MUSTARD.
Bagel
CHOOSE YOUR BAGEL.
Bagel W/Cream Cheese
ANY CREAM CHEESE ON YOUR CHOICE OF BAGEL.
Bagel W/Melted Cheese
PICK A BAGEL AND A CHEESE.
Balcony
ROAST BEEF, PROVOLONE, LETTUCE & BBQ SAUCE.
Banana Surprise
CREAM CHEESE, BANANA, CINNAMON & SUGAR.
Bean Counter
TURKEY, AMERICAN, LETTUCE, TOMATO, AVOCADO & PARMESAN PEPPERCORN.
Ben's Best
TURKEY, BACON, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO & MAYO
Bitterroot
ROAST BEEF, COLBY, SWISS, LETTUCE, TOMATO, ONIONS & MUSTARD.
Bluegrass
TURKEY, PEPPERONI, SALAMI, ONION, PROVOLONE, SMOKED CHEDDAR & ITALIAN DRESSING.
BLT
BACON, LETTUCE & TOMATO
Bob-E-Que
HAM, BACON, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE & BBQ SAUCE.
Breakfast Bagel
BACON, HARDBOILED EGG & AMERICAN
Butter Bagel
YOUR CHOICE OF A BAGEL WITH BUTTER.
C, D, E, F
Capt'N Larry
BACON, GOUDA, DILL HAVARTI, MUENSTER, MUSHROOMS, TOMATO, AVOCADO & PARMESAN PEPPERCORN.
Cheesemonger
GOUDA, DILL HAVARTI, PROVOLONE, TOMATO, SPROUTS & HORSERADISH.
Chia
VEGGIE SPREAD, SWISS, AVOCADO, LETTUCE, SPROUTS & HONEY MUSTARD.
Chip's Special
TURKEY, PROVOLONE, COLBY, LETTUCE, TOMATO, SPROUTS, MUSTARD & MAYO.
Clayboy
TURKEY, MUENSTER, SPROUTS, TOMATO, AVOCADO & HONEY MUSTARD.
Club
TURKEY, HAM, BACON, COLBY & SWISS
Corned Beef Row
CORNED BEEF, CREAM CHEESE, SWISS & ONIONS.
Cornmash(CB,KRAUT,GP,ONION,PJACK,HORSEY,MAYO)
Coug
PASTRAMI, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO & HORSERADISH.
Country Breakfast
HAM, EGG & SWISS.
Denver
HAM, EGG, MUENSTER, ONIONS & GREEN PEPPERS.
Digger
PASTRAMI, BACON, SWISS, LETTUCE & TOMATO.
Dino's Ducat
ROAST BEEF, BACON, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO & MAYO.
Donkey Punch
CHICKEN SALAD, ONIONS, SMOKED CHEDDAR & BBQ SAUCE.
Dreadlock
BACON, COLBY, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO & SPROUTS.
Egg Mcmahon
SAUSAGE, EGG, & AMERICAN
Elk River Bbq
TURKEY, SMOKED CHEDDAR, PROVOLONE, ONION, GREEN PEPPERS & BBQ SAUCE.
Farmer's Market
VEGGIE SPREAD, DILL HAVARTI, SPROUTS, ONION, GREEN PEPPERS, TOMATO & AVOCADO.
Firz
MEATBALLS, BACON, PEPPERJACK, GOUDA, ONIONS & BBQ SAUCE.
Five-O
BACON & CREAM CHEESE.
Fred'S Rainbow
G, H, I, J, K
Golf Pro
BACON, SPINACH SPREAD, FETA, BLACK OLIVES & BANANA PEPPERS.
Goodfella(MBALS,PEP,SAL,PAST,MUSH,OLIVE,GP,ONION,PROV,PIZ SAU, PARM)
Greek
CREAM CHEESE, FETA, CUCUMBERS, ONIONS & BLACK OLIVES.
Greg-O
CREAM CHEESE, SMOKED CHEDDAR, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, SPROUTS & MUSTARD.
Honduran
BACON, EGG, CREAM CHEESE & AVOCADO.
Hoosier Daddy
HAM, AMERICAN & MAYO
Horse
HAM & SWISS
Huevos Rancheros
HAM, EGG, PEPPERJACK & JALAPENOS.
Hummus Bagel
HOUSE MADE HUMMUS ON YOUR CHOICE OF BAGEL.
Idaho Fire
CORNED BEEF, PEPPERJACK, JALAPENOS & SPICY MUSTARD.
Italian
HAM, SALAMI, PEPPERONI, PROVOLONE, BANANA PEPPERS, ONIONS, & ITALIAN DRESSING.
Jeopardy
HAM, SWISS & COLBY.
Jo-Bo
CREAM CHEESE, SALAMI, LETTUCE & TOMATO.
John'S Alley
TURKEY, BACON, SMOKED CHEDDAR & MAYO.
Kamikaze
BACON, CHIVE SPREAD, AVOCADO, ONIONS & TABASCO.
Kibbie
HAM, BACON, MUENSTER, MUSHROOMS, ONIONS & MAYO.
Kool Jules
TURKEY, PROVOLONE, VEGGIE CREAM CHEESE, SPROUTS & MUSTARD.
L, M, N, O, P
La Dolce
SPINACH SPREAD, PROVOLONE, TOMATO & ONIONS.
Lox
LOX (SMOKED SALMON) & CREAM CHEESE ON A BAGEL....RED ONIONS & CAPERS ARE AN OPTION!
Miami Bagel
CREAM CHEESE WITH CINNAMON & SUGAR.
Muenster Mash
CHICKEN SALAD, GREEN PEPPERS & MUENSTER.
Mustache Ride
HAM, SALAMI, PEPPERONI PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO, OLIVES, BANANA PEPPERS, ONIONS, GREEN PEPPERS, ITALIAN DRESSING & PARMESAN PEPPERCORN.
Ned'S Gold
TURKEY, SWISS, LETTUCE, BANANA PEPPERS, PARMESAN PEPPERCORN & HORSERADISH.
Nicky Boy
MEATBALLS, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO & PARMESAN PEPPERCORN.
Palouse
HUMMUS, SMOKED CHEDDAR, CUCUMBERS & SPROUTS.
Patti'S Pick
ROAST BEEF, SWISS, CHIVE SPREAD, ONIONS & MUSTARD.
PB&J Bagel (PEANUT BUTTER & JELLY)
PEANUT BUTTER & JELLY, YOU PICK YOUR JELLY.
Philly
ROAST BEEF, GREEN PEPPERS, ONIONS, PROVOLONE & ITALIAN DRESSING.
Pizza
PEPPERONI, PROVOLONE & PIZZA SAUCE.
R, S, T, U, V, W
Random
VEGGIE SPREAD, COLBY, PROVOLONE, CUCUMBERS, TOMATO, SPROUTS & MUSTARD.
Rat
PASTRAMI, EGG & SWISS.
Raven
ROAST BEEF, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, MAYO & HORSERADISH.
Real Mccoy
EGG, BACON, SAUSAGE & SMOKED CHEDDAR.
Reuben
CORNED BEEF, SWISS, SAUERKRAUT & 1000 ISLAND DRESSING.
Riverside Ave.
TURKEY, CREAM CHEESE, AVOCADO, SPROUTS & MUSTARD.
Scotty Mo
CORNED BEEF, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, MAYO & HORSERADISH.
Smitty'S Nook
TURKEY, BACON, GOUDA, LETTUCE, TOMATO & MAYO.
Stu'S Special
PASTRAMI, CORNED BEEF, SWISS & SPICY MUSTARD.
Sully'S Sunrise
EGG & AMERICAN
Sweaty Teddy
TURKEY, CREAM CHEESE, BACON, COLBY, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, SPROUTS & MAYO.
Sweet Midge
2 ROAST BEEF PORTIONS, LETTUCE, AMERICAN, PICKLES, ONIONS & 1000 ISLAND DRESSING.
Sweet Virginia
TURKEY, SWISS, SMOKED CHEDDAR, CUCUMBERS, TOMATO & MAYO.
T Brown
ROAST BEEF & CREAM CHEESE.
Tingler
TURKEY, SMOKED CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO & HONEY MUSTARD.
Tommy-O
TURKEY, SMOKED CHEDDAR, VEGGIE SPREAD, LETTUCE & TOMATO.
Urban Gardener
PROVOLONE, COLBY & YOU NAME ALL THE VEGGIES!
Coug
PASTRAMI, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO & HORSERADISH.
Veggie Pizza
PIZZA SAUCE, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS, BANANA PEPPERS, ONIONS & PROVOLONE.
Vertler
PASTRAMI, BACON, ONIONS, MUENSTER, SPROUTS, TOMATO, MAYO & HORSERADISH.
Walkabout
TURKEY, PROVOLONE, TOMATO, SPROUTS, CUCUMBERS & MUSTARD.
Wild Turkey
TURKEY, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO & MAYO.
Side Cream Cheese
Bagels per Dozen & 1/2 Dozen)
$5 GIFT CARD
$25 GIFT CARD
|Sunday
|11:00 am - 11:00 pm
|Monday
|11:00 am - 11:00 pm
|Tuesday
|11:00 am - 11:00 pm
|Wednesday
|11:00 am - 11:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 11:00 pm
|Friday
|11:00 am - 11:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 11:00 pm
Come in and enjoy!
902 NE Colorado, Pullman, WA 99163