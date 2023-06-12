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Frankie B's Tvern 346 Kelly Road
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346 Kelly Road
Vernon Rockville, CT 06066
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
TAVERN MENU
BEGINNINGS
PORK & CHEESE SKINS
Frankie's Way- With Bacon, Cheese and SOUR CREAM $12 Benny's Way- With BBQ Pulled Pork and Cheese $14 ADD JALEPENOS $1 ADD PICKLED ONIONS $1 ADD SHISHITO PEPPERS $3
BACON & CHEESE SKINS
BURNT ENDS
PBJ GLAZE, FRIED SHISHITO PEPPERS & SPICY PEANUTS
CRISPY BRUSSELS
topped with pickled onions, bacon, honey hot drizzle, side of truffle aioli
DIRTY DOG NACHOS
CRISP CHIPS , T0MATOES, OLIVES, SCALLIONS, PICKLED ONIONS, CHEESE, SOUR CREAM & SALSA ADD ROSTED CORN &BLACK BEANS $2 ADD GUACAMOLE $4 ADD SMOKED PORK SHOULDER $5 ADD SMOKED CHICKEN $5
HUSH PUPPIES
Corn meal fritters, made with bacon and cheese, SIDE OF SOUR CREAM
LOADED TOTS
Topped with cheese, bacon and diced jalapenos
CHICKEN TENDERS
crispy tenderloins, honey hot drizzle, side of smoked chili crema
Wings -12
Wings- 8
BUFFALO, BBQ, TERIYAKI, GARLIC PARM
Wings-24
CUETERIE NOSH PLATE
BRISKET,PORK BELLY,HOUSE PICKLES,CHEESE,SHISHTOS,SPICY NUTS,CROSTINIS,DIPPING SAUCES
App First
SOUP & SALAD
GARDEN SALAD
MIXED GREENS, PEPPERS,CUCUMBERS, OLIVES,TOMATOES,ONIONS,CROUTONS
SOUTHWEST TORTILLA BOWL
Roasted Corn, Black beans ,tomatoes, black olives, onions, cheddar cheese, over crisp greens w/warm citrus vinegrette
COBB SALAD
GRILLED CHICKEN,BACON,CHEESE,HARDBOILED EGG
BURRITO BOWL
Roasted Corn & Black Beans, brown rice & Quinoa, diced tomatoes, avocado, shredded cheese.
SOUP OF THE DAY
FRENCH ONION
PAWS
BENNY DOG- PORK/BEER CHZ/ONIONS
PORK SHOULDER, CARAMELIZED ONIONS, BEER CHEESE, BUTTERED GRILLED BUN
CHEESEY MELTY MELT
CHEDDAR & SWISS CHEESE, AVOCADO, TOMATO, GARLIC SOURDOUGH
CHICKEN BACON RANCH SANDWICH
SMOKED BACON, CHEDDAR CHEESE, PICKLED ONIONS, LETT, TOM, RANCH DRESSING ON A CIABATTTA ROLL
CRISPY CHICKEN SANDWICH
SOUTHERN FRIED CHICKEN THIGH, HOUSE SLAW, PICKLES, SMOKED CHILI AIOLI ON A BRIOCHE BUN
FISH TACOS
CAJUN MAHI MAHI, HOUSE SLAW, PICKLED ONIONS, KICKIN CHILI CREMA
FRANKIE DOG- CHZ&BACON
12 INCH BEEF DOG,BUTTERED GRILLED ROLL, CHEESE & BACON
HOT DOG PLAIN
12 INCH DOG, TOPPED WITH BACON & CHEESE ON A BUTTERED ROLL
PB&J PORK BELLY Sandwich
KICKIN PEANUT BUTTER & JELLY GLAZED PORK BELLY,LETTUCE,TOMATO, PICKLED ONIONS , TRUFFLE GARLIC AIOLI ON A GRILLED CIABATTA
QUE BURGER
8 OZ BLACK ANGUS BLEND, BACON, BEER BATTERED ONION RING, BBQ, CARMELIZED ONIONS & BEER CHEESE
SMOKED PORK SHOULDER SANDWICH
PULLED BBQ PORK, HOUSE SLAW, PICKLES ON A BRIOCHE BUN
Village Burger
AMERICAN,BACON,ONION,LETTUCE&TOMATO
FRANKIE BURGER
BENNY BURGER
House Smoked Brisket
NY Strip Sliders
Prime Rib Sliders
FLATBREADS
PLATES
HALF RACK OF RIBS
DRY RUB, Smoked and tossed in house made BBQ sauce
FULL RACK OF RIBS
DRY RUBBED, HOUSE SMOKED & SAUCED
HALF ROASTED CHICKEN
HOUSE RUB, BOURBON GLAZE
SALMON
FAROE ISLAND FILLET, BROWN SUGAR GLAZE, CHARRED CITRUS, SCALLIONS
FISH & CHIPS
SOUTHERN FRIED HADDOCK, HOUSE MADE FRIES & SLAW
SOUTHERN FRIED CHICKEN THIGHS
CRISPY BONELESS THIGHS, HONEY HOT DRIZZLE
HALF RACK & BRISKET
CHICKEN & WAFFLES
BRISKET HALF
BRISKET FULL
STEAKS & CHOPS
COWBOY-20 OZ RIB EYE
16OZ GRILLED RIBEYE/SOUP OR SALAD/2 SIDES
DELMONICO 14OZ RIB EYE
140Z RIB EYE, HIGH CHOICE
STEAK FRITES
NEW YORK STRIP
12OZ STRIPLOIN, HIGH CHOICE
FILLET MEDALIONS
2- 4OZ MEDALIONS
STEAK TIPS
COLA & FERMENTED CHILI MARINATED TENDERLOIN TIPS, PEPPERS & ONIONS
PORK CHOP
Prime Rib
Prime Rib
SNACKS
KIDS MENU
BAR
NA Beverages
APPLE JUICE
CHOCOLATE MILK
CLUB SODA
COFFEE
COKE
CRANBERRY jUICE
DECAF
DIET COKE
DR PEPPER
GINGER ALE
GINGER BEER
GRAPEFRUIT JUICE
HEINEKEN ZERO N/A
ICE TEA
LEMONADE
MILK
O'DOULES N/A
OJ
PINEAPPLE JUICE
SAMS JUST THE HAZE N/A
SHIRLEY TEMPLE
SPRITE
TEA
TONIC
Red Bull
Specialty Drinks
Apple Bourbon Mule
Big Kahuna Mai Tai
Blood Orange Cosmo
Blueberry Mojito
Bourbon Punch
Dog Water Punch
Doggon it Eddy
Espresso Martini
Fig Martini
Fools Gold
Frankie B's Fizz
Mad Dog Marg
Mango Chili Mojito
Mexican Mule
Old Friend
Piggly Ole Fashioned
Pomegranate Martini
Porn Star Martini
Raspberry Mojito
Red Sangria
Strawberry Mojito
Tavern Mule
Vernon Mule
White Sangria
SHOOTER
WEEKLY SPECIALS
WEEKEND SPECIALS
HAPPY HOUR
HH Liquor
ABSOLUT
CITRON
TITOS
DEEP EDDY LEM
DEEP EDDY RUBY
DEEP EDDY TEA
KETTLE ONE
GREY GOOSE
STOLI RAZZ
STOLI ORANGE
STOLI BLUE
SMIRNOFF
ROCKS
UP
WELL VODKA
BEEFEATER
Bombay
Bombay Saphire
HENDRICKS
TANGERAY
ROCKS
UP
WELL GIN
BACARDI
CAPTAIN MORGANS
RUMHAVEN
GOSLINGS
MEYERS
MOUNT GAY
ROCKS
UP
WELL RUM
CUERVO SILVER
Cabo Wabo Blanco
ESPOLAN
CUERVO GOLD
Don Julio Anejo
Patron Anejo
Patron Café
Patron Gran Platinum
Patron Reposado
Patron Silver
Patron Xo Café
TANTEO SPICY
TEREMANA
ROCKS
UP
WELL TEQUILA
ELIJAH CRAIG
ANGLE RARE
Basil Hayden
Bulliet Rye
BUFFALO TRACE
Jack Daniels
Jim Beam
Knob Creek
Makers 46
Makers Mark
Wild Turkey
Woodford Reserve
WOODFORD RYE
JAMESONS
SEAGRAMS 7
VO
ROCKS
UP
WELL WHISKEY
GLENLEVIT 12YR
Chivas Regal
Chivas Regal 18Yr
Dewars
Dewars 12Yr
Johnnie Walker Black
Johnnie Walker RED
ROCKS
UP
WELL SCOTCH
WELL BOURBON
Amaretto Di Saronno
Aperol
Campari
Chartreuse, Green
Cointreau
Drambuie
Frangelico
Godiva Chocolate
Grand Marnier
Irish Mist
Jagermeister
Kahlua
Lemoncello
BAILEYS IRISH CREAM
HH Cocktails
Appletini
Bloody Mary
Blueberry Lemonade
Cosmopolitan
Dark 'N Stormy
Gimlet
Greyhound
Hot Toddy
Lemon Drop
Long Island Iced Tea
Madras
Manhattan
Margarita
Martini
Mimosa
Mojito
Moscow Mule
Mudslide
Old Fashioned
Rob Roy
Screwdriver
Sea Breeze
Tequila Sunrise
Tom Collins
Whiskey Smash
Whiskey Sour
White Russian
BLACK RUSSIAN
DIRTY MARTINI
SPICY MARGARITA
HH Beer
MILLER LITE
COORS LIGHT
BUDWEISER
BUD LIGHT
PABST BLUE RIBBON
YUENGLING
SAMS SEASONAL
IPA
DOUBLE IPA
GUINESS
STELLA
BLUE MOON
ICE CREAM MAN IPA
COUNTERWEIGHT IPA
SIP OF SUNSHINE IPA
ALL DAY IPA FOUNDERS
CAPTAINS DAUGHTER DIPA
TWO ROADS
HOOKER
CT VALLEY
NARAGANSETT
SMITHWICKS IRISH ALE
BUDWEISER
BUD LIGHT
COORS LIGHT
MILLER LITE
MICH ULTRA
YUENGLING
CORONA
CORONA LIGHT
HEINEKEN
SAMS BOSTON LAGER
NEW BELGIUM FAT TIRE
RED STRIPE
SIERRA NEVEDA
ANGRY ORCHARD-GF
CITIZEN UNIFIED PRESS -GF
HIGH NOON
WHITE CLAW
TRULY
DEEP EDDYS LEMON
DEEP EDDYS RUBY
TWISTED TEA
SEA HAG IPA
FOUNDERS
CAPTAINS DAUGHTER
HEADWAY CW
STONE IPA- GF
HH Wine
HH Food
HH WINGS-4
4 WINGS, BBQ,BUFFALO,TERIYAKI,GARLIC PARM
HH SKEWERS-2
2 SKEWERS, CHICKEN,STEAK,SMOKED BOLOGNA
HH-QUESADILLA
GRILLED SEASONED CHICKEN & CHEESE, JALEPENOS,TOMATOES,SCALLIONS, SALSA
HH-Pepperoni Bomb
SOURDOUGH,PEPPERONI,MOZZ,HERB BUTTER & MARINARA
HH-Texas Twinkies-4
JALEPENO POPPERS STUFFED WITH PULLED PORK,CREAM CHEESE,CHEDDAR, WRAPPED IN BACON, BBQ SAUCE
HH-HUSH PUPPIES
MIXED W/BACON & CHEESE DIPPING SAUCE
HH LOADED SKINS -2
TOPPED W/PULLED PORK & CHEDDAR
|Sunday
|11:00 am - 11:00 pm
|Monday
|11:00 am - 11:00 pm
|Tuesday
|11:00 am - 11:00 pm
|Wednesday
|11:00 am - 11:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 11:00 pm
|Friday
|11:00 am - 11:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 11:00 pm
Come in and enjoy!
346 Kelly Road, Vernon Rockville, CT 06066