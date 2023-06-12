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Frankie B's Tvern 346 Kelly Road

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346 Kelly Road

Vernon Rockville, CT 06066

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Gift Cards

TAVERN MENU

BEGINNINGS

PORK & CHEESE SKINS

$14.00

Frankie's Way- With Bacon, Cheese and SOUR CREAM $12 Benny's Way- With BBQ Pulled Pork and Cheese $14 ADD JALEPENOS $1 ADD PICKLED ONIONS $1 ADD SHISHITO PEPPERS $3

BACON & CHEESE SKINS

$12.00

BURNT ENDS

$14.00

PBJ GLAZE, FRIED SHISHITO PEPPERS & SPICY PEANUTS

CRISPY BRUSSELS

$14.00

topped with pickled onions, bacon, honey hot drizzle, side of truffle aioli

DIRTY DOG NACHOS

$11.00

CRISP CHIPS , T0MATOES, OLIVES, SCALLIONS, PICKLED ONIONS, CHEESE, SOUR CREAM & SALSA ADD ROSTED CORN &BLACK BEANS $2 ADD GUACAMOLE $4 ADD SMOKED PORK SHOULDER $5 ADD SMOKED CHICKEN $5

HUSH PUPPIES

$11.00Out of stock

Corn meal fritters, made with bacon and cheese, SIDE OF SOUR CREAM

LOADED TOTS

$14.00

Topped with cheese, bacon and diced jalapenos

CHICKEN TENDERS

$13.00

crispy tenderloins, honey hot drizzle, side of smoked chili crema

Wings -12

$17.00

Wings- 8

$12.00

BUFFALO, BBQ, TERIYAKI, GARLIC PARM

Wings-24

$33.00

CUETERIE NOSH PLATE

$18.00

BRISKET,PORK BELLY,HOUSE PICKLES,CHEESE,SHISHTOS,SPICY NUTS,CROSTINIS,DIPPING SAUCES

App First

SOUP & SALAD

GARDEN SALAD

$10.00

MIXED GREENS, PEPPERS,CUCUMBERS, OLIVES,TOMATOES,ONIONS,CROUTONS

SOUTHWEST TORTILLA BOWL

$13.00Out of stock

Roasted Corn, Black beans ,tomatoes, black olives, onions, cheddar cheese, over crisp greens w/warm citrus vinegrette

COBB SALAD

$12.00

GRILLED CHICKEN,BACON,CHEESE,HARDBOILED EGG

BURRITO BOWL

$14.00Out of stock

Roasted Corn & Black Beans, brown rice & Quinoa, diced tomatoes, avocado, shredded cheese.

SOUP OF THE DAY

$8.00

FRENCH ONION

$8.00

PAWS

BENNY DOG- PORK/BEER CHZ/ONIONS

$15.00

PORK SHOULDER, CARAMELIZED ONIONS, BEER CHEESE, BUTTERED GRILLED BUN

CHEESEY MELTY MELT

$12.00

CHEDDAR & SWISS CHEESE, AVOCADO, TOMATO, GARLIC SOURDOUGH

CHICKEN BACON RANCH SANDWICH

$16.00

SMOKED BACON, CHEDDAR CHEESE, PICKLED ONIONS, LETT, TOM, RANCH DRESSING ON A CIABATTTA ROLL

CRISPY CHICKEN SANDWICH

$15.00

SOUTHERN FRIED CHICKEN THIGH, HOUSE SLAW, PICKLES, SMOKED CHILI AIOLI ON A BRIOCHE BUN

FISH TACOS

$16.00

CAJUN MAHI MAHI, HOUSE SLAW, PICKLED ONIONS, KICKIN CHILI CREMA

FRANKIE DOG- CHZ&BACON

$13.00

12 INCH BEEF DOG,BUTTERED GRILLED ROLL, CHEESE & BACON

HOT DOG PLAIN

$11.00

12 INCH DOG, TOPPED WITH BACON & CHEESE ON A BUTTERED ROLL

PB&J PORK BELLY Sandwich

$13.95

KICKIN PEANUT BUTTER & JELLY GLAZED PORK BELLY,LETTUCE,TOMATO, PICKLED ONIONS , TRUFFLE GARLIC AIOLI ON A GRILLED CIABATTA

QUE BURGER

$16.00

8 OZ BLACK ANGUS BLEND, BACON, BEER BATTERED ONION RING, BBQ, CARMELIZED ONIONS & BEER CHEESE

SMOKED PORK SHOULDER SANDWICH

$16.00

PULLED BBQ PORK, HOUSE SLAW, PICKLES ON A BRIOCHE BUN

Village Burger

$14.00

AMERICAN,BACON,ONION,LETTUCE&TOMATO

FRANKIE BURGER

$16.00

BENNY BURGER

$17.00

House Smoked Brisket

$16.00

NY Strip Sliders

$14.95

Prime Rib Sliders

$14.95

FLATBREADS

BBQ CHICKEN FLATBREAD

$15.00

BBQ CHICKEN,CARMELIZED ONIONS, MOZZARELLA & RANCH DRIZZLE

PORK BELLY FLATBREAD

$16.00

PORK BELLY, HONEY HOT GLAZE, FIRE ROASTED PEPPERS, BLEU CHEESE

FRESCO FLATBREAD

$14.00

DICED TOMATO,GARLIC,PARM CHEESE, PESTO & A BLASAMIC GLAZE

PLATES

HALF RACK OF RIBS

$16.00

DRY RUB, Smoked and tossed in house made BBQ sauce

FULL RACK OF RIBS

$24.00

DRY RUBBED, HOUSE SMOKED & SAUCED

HALF ROASTED CHICKEN

$21.00Out of stock

HOUSE RUB, BOURBON GLAZE

SALMON

$26.00

FAROE ISLAND FILLET, BROWN SUGAR GLAZE, CHARRED CITRUS, SCALLIONS

FISH & CHIPS

$22.00

SOUTHERN FRIED HADDOCK, HOUSE MADE FRIES & SLAW

SOUTHERN FRIED CHICKEN THIGHS

$18.00

CRISPY BONELESS THIGHS, HONEY HOT DRIZZLE

HALF RACK & BRISKET

$24.00

CHICKEN & WAFFLES

$21.00

BRISKET HALF

$16.00

BRISKET FULL

$24.00

STEAKS & CHOPS

8OZ BISTRO STEAK, PARMESAN TRUFFLE FRIES

COWBOY-20 OZ RIB EYE

$45.00

16OZ GRILLED RIBEYE/SOUP OR SALAD/2 SIDES

DELMONICO 14OZ RIB EYE

$38.00

140Z RIB EYE, HIGH CHOICE

STEAK FRITES

$26.00

NEW YORK STRIP

$34.00

12OZ STRIPLOIN, HIGH CHOICE

FILLET MEDALIONS

$27.00Out of stock

2- 4OZ MEDALIONS

STEAK TIPS

$25.00

COLA & FERMENTED CHILI MARINATED TENDERLOIN TIPS, PEPPERS & ONIONS

PORK CHOP

$24.00

Prime Rib

$38.00

Prime Rib

$38.00

SNACKS

FRENCH FRIES

$6.00

SEASONED STEAK, DICED ONION,TOMATOES,CUCMBER DILL,SOFT TORTILLAS,CHEDDAR

SHISHITO PEPPERS

$8.00

SEASONED SHRIMP,DICEC ONION,TOMATOES,PARSLEY,CUCMBER DILL, CHEESE,SOFT TORTILLA

SWEET & SPICY NUTS

$6.00

SEASONED CHICKEN,DICED ONION,TOMATOES,PARSLEY,CUCUMBER DILL, SOFT TORTILLAS,CHEDDAR

KIDS MENU

KIDS TENDERS & FRIES

$8.00

KIDSPASTA & BUTTER SAUCE

$7.00

KID MAC AND CHEESE

$8.00

KID BURGER & FRIES

$8.00

KIDS FLAT BREAD PIZZA

$7.00

KIDS GRILLED CHICKEN & VEGGIES

$8.00

BAR

NA Beverages

APPLE JUICE

$2.50

CHOCOLATE MILK

$2.50

CLUB SODA

$2.50

COFFEE

$2.00

COKE

$2.50

CRANBERRY jUICE

$2.50

DECAF

$2.00

DIET COKE

$2.50

DR PEPPER

$2.50

GINGER ALE

$2.50

GINGER BEER

$3.00

GRAPEFRUIT JUICE

$2.50

HEINEKEN ZERO N/A

$3.50

ICE TEA

$2.50

LEMONADE

$2.50

MILK

$2.50

O'DOULES N/A

$3.50

OJ

$2.50

PINEAPPLE JUICE

$2.50

SAMS JUST THE HAZE N/A

$3.50

SHIRLEY TEMPLE

$2.50

SPRITE

$2.50

TEA

$2.00

TONIC

$2.50

Red Bull

$6.00

Specialty Drinks

Apple Bourbon Mule

$9.25

Big Kahuna Mai Tai

$10.75

Blood Orange Cosmo

$10.00

Blueberry Mojito

$9.75Out of stock

Bourbon Punch

$11.75

Dog Water Punch

$9.00

Doggon it Eddy

$8.00

Espresso Martini

$10.75

Fig Martini

$10.00

Fools Gold

$9.75

Frankie B's Fizz

$9.25

Mad Dog Marg

$9.00

Mango Chili Mojito

$9.75

Mexican Mule

$9.25

Old Friend

$11.75

Piggly Ole Fashioned

$9.75

Pomegranate Martini

$10.75

Porn Star Martini

$10.75

Raspberry Mojito

$9.75

Red Sangria

$9.00

Strawberry Mojito

$9.75

Tavern Mule

$9.25

Vernon Mule

$9.25

White Sangria

$9.00

SHOOTER

GREEN TEA

$6.00

WHITE TEA

$6.00

RODEO

KAMIKAZE

$5.00

RED HEADED SLUT

$6.00

JAGER BOMB

$6.00

LEMON DROP

$6.50

WASHINGTON APPLE

$6.50

GUMMY BEAR

$6.00

STARBURST

$6.00

RED SNAPPER

$6.50

SNAKE BITE

$6.50

PINEAPPLE UPSIDE DOWN CAKE

$6.00

LIQUID MARIJUANA

$7.00

FIRE AND ICE

$7.00

WEEKLY SPECIALS

WEEKEND SPECIALS

QUEEN CUT PRIME RIB

$29.00

KING CUT PRIME RIB

$34.00

Prime Rib Sliders 2

$14.95

NY Strip Sliders

$14.95

HAPPY HOUR

HH Liquor

ABSOLUT

$5.00

CITRON

$5.00

TITOS

$5.50

DEEP EDDY LEM

$5.50

DEEP EDDY RUBY

$5.50

DEEP EDDY TEA

$5.50

KETTLE ONE

$6.50

GREY GOOSE

$7.50

STOLI RAZZ

$5.50

STOLI ORANGE

$5.50

STOLI BLUE

$5.50

SMIRNOFF

$4.00

ROCKS

UP

WELL VODKA

$3.50

BEEFEATER

$5.00

Bombay

$6.50

Bombay Saphire

$7.00

HENDRICKS

$6.50

TANGERAY

$5.50

ROCKS

UP

WELL GIN

$3.50

BACARDI

$5.00

CAPTAIN MORGANS

$5.50

RUMHAVEN

$6.00

GOSLINGS

$6.00

MEYERS

$6.00

MOUNT GAY

$6.00

ROCKS

UP

WELL RUM

$3.50

CUERVO SILVER

$5.00

Cabo Wabo Blanco

$7.00

ESPOLAN

$6.00

CUERVO GOLD

$5.00

Don Julio Anejo

$7.00

Patron Anejo

$7.00

Patron Café

$7.00

Patron Gran Platinum

$10.00

Patron Reposado

$7.00

Patron Silver

$7.00

Patron Xo Café

$7.00

TANTEO SPICY

$6.50

TEREMANA

$6.50

ROCKS

UP

WELL TEQUILA

$3.50

ELIJAH CRAIG

$7.00

ANGLE RARE

$8.00

Basil Hayden

$7.00

Bulliet Rye

$7.00

BUFFALO TRACE

$8.00

Jack Daniels

$5.50

Jim Beam

$5.50

Knob Creek

$6.00

Makers 46

$7.00

Makers Mark

$5.50

Wild Turkey

$6.00

Woodford Reserve

$8.00

WOODFORD RYE

$8.00

JAMESONS

$6.00

SEAGRAMS 7

$5.00

VO

$5.00

ROCKS

UP

WELL WHISKEY

$5.50

GLENLEVIT 12YR

$8.00

Chivas Regal

$8.00

Chivas Regal 18Yr

$10.00

Dewars

$6.00

Dewars 12Yr

$8.00

Johnnie Walker Black

$7.00

Johnnie Walker RED

$5.50

ROCKS

UP

WELL SCOTCH

$3.50

WELL BOURBON

$3.50

Amaretto Di Saronno

$7.00

Aperol

$6.00

Campari

$6.00

Chartreuse, Green

Cointreau

$6.00

Drambuie

$7.00

Frangelico

$6.00

Godiva Chocolate

$8.00

Grand Marnier

$8.00

Irish Mist

$7.00

Jagermeister

$6.00

Kahlua

$5.50

Lemoncello

$7.00

BAILEYS IRISH CREAM

$6.00

HH Cocktails

Appletini

$9.00

Bloody Mary

$6.50

Blueberry Lemonade

$6.00

Cosmopolitan

$8.00

Dark 'N Stormy

$7.00

Gimlet

$7.50

Greyhound

$6.00

Hot Toddy

$6.00

Lemon Drop

$9.00

Long Island Iced Tea

$9.00

Madras

$6.00

Manhattan

$8.00

Margarita

$7.00

Martini

$8.00

Mimosa

$7.00

Mojito

$7.00

Moscow Mule

$7.00

Mudslide

$8.00

Old Fashioned

$8.00

Rob Roy

$8.00

Screwdriver

$6.00

Sea Breeze

$6.00

Tequila Sunrise

$6.00

Tom Collins

$6.00

Whiskey Smash

$6.00

Whiskey Sour

$6.00

White Russian

$7.00

BLACK RUSSIAN

$9.00

DIRTY MARTINI

$9.00

SPICY MARGARITA

$8.00

HH Beer

MILLER LITE

$3.00

COORS LIGHT

$3.00

BUDWEISER

$3.00

BUD LIGHT

$3.00

PABST BLUE RIBBON

$3.00

YUENGLING

$3.00

SAMS SEASONAL

$4.50

IPA

$5.50

DOUBLE IPA

$7.00

GUINESS

$5.00

STELLA

$4.50

BLUE MOON

$4.50

ICE CREAM MAN IPA

$5.50

COUNTERWEIGHT IPA

$5.50

SIP OF SUNSHINE IPA

$5.50

ALL DAY IPA FOUNDERS

$5.00

CAPTAINS DAUGHTER DIPA

$7.00

TWO ROADS

$5.50

HOOKER

$5.00

CT VALLEY

$5.00

NARAGANSETT

$3.00

SMITHWICKS IRISH ALE

$4.00

BUDWEISER

$3.00

BUD LIGHT

$3.00

COORS LIGHT

$3.00

MILLER LITE

$3.00

MICH ULTRA

$3.00

YUENGLING

$3.00

CORONA

$4.00

CORONA LIGHT

$4.00

HEINEKEN

$4.00

SAMS BOSTON LAGER

$4.00

NEW BELGIUM FAT TIRE

$4.50

RED STRIPE

$3.00

SIERRA NEVEDA

$4.00

ANGRY ORCHARD-GF

$4.00

CITIZEN UNIFIED PRESS -GF

$6.00

HIGH NOON

$5.00

WHITE CLAW

$4.00

TRULY

$4.00

DEEP EDDYS LEMON

$5.00

DEEP EDDYS RUBY

$5.00

TWISTED TEA

$4.00

SEA HAG IPA

$4.00

FOUNDERS

$4.00

CAPTAINS DAUGHTER

$6.00

HEADWAY CW

$6.00

STONE IPA- GF

$4.00

HH Wine

CABERNET- 9OZ

$7.50

PINOT NOIR -9OZ

$7.50

MALBEC-9OZ

$7.50

MERLOT -9OZ

$7.50

CHARDONNAY-9OZ

$7.50

PINOT GRIGIO-9OZ

$7.50

SAUV BLANC-9OZ

$7.50

REISLING-9OZ

$7.50

MOSCATO-9OZ

$7.50

ROSE - BOGLE

$7.50

LA MARCA SPLIT

$6.00

HH Food

HH WINGS-4

$6.95

4 WINGS, BBQ,BUFFALO,TERIYAKI,GARLIC PARM

HH SKEWERS-2

$6.95

2 SKEWERS, CHICKEN,STEAK,SMOKED BOLOGNA

HH-QUESADILLA

$6.95

GRILLED SEASONED CHICKEN & CHEESE, JALEPENOS,TOMATOES,SCALLIONS, SALSA

HH-Pepperoni Bomb

$6.95

SOURDOUGH,PEPPERONI,MOZZ,HERB BUTTER & MARINARA

HH-Texas Twinkies-4

$7.95

JALEPENO POPPERS STUFFED WITH PULLED PORK,CREAM CHEESE,CHEDDAR, WRAPPED IN BACON, BBQ SAUCE

HH-HUSH PUPPIES

$5.95

MIXED W/BACON & CHEESE DIPPING SAUCE

HH LOADED SKINS -2

$5.95

TOPPED W/PULLED PORK & CHEDDAR

SIDES

SUB

BROWN RICE & QUINOA

$5.00

CHEFS VEGGIE

$5.00

CORN BREAD

$5.00

HOUSEMADE COLESLAW

$5.00

HOUSEMADE FRIES

$5.00

MASHED

$5.00

ONION RINGS

$5.00

POTATO SALAD

$5.00

ROASTED CORN & BEANS

$5.00

SHAVED BRUSSELS

$5.00

SIDE SALAD

$5.00

MAC n CHEESE SIDE

$5.00

CUP OF SOUP

$5.00

KIDS MENU

KIDS FLAT BREAD PIZZA

$7.00

KIDS GRILLED CHICKEN & VEGGIES

$8.00

KID BURGER & FRIES

$8.00

KID MAC AND CHEESE

$8.00

KIDSPASTA & BUTTER SAUCE

$7.00

KIDS TENDERS & FRIES

$8.00

Dessert

Cheesecakde

$4.50

Carrot cake

$4.50
All hours
Sunday11:00 am - 11:00 pm
Monday11:00 am - 11:00 pm
Tuesday11:00 am - 11:00 pm
Wednesday11:00 am - 11:00 pm
Thursday11:00 am - 11:00 pm
Friday11:00 am - 11:00 pm
Saturday11:00 am - 11:00 pm
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

346 Kelly Road, Vernon Rockville, CT 06066

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