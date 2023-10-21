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PIZZA MENU

❤️ THIN CRUST PIZZAS

Build your own pizza
Cheese SLICE
$2.33
BREAD STICKS
BREAD STICKS
$10.99+

Comes with marinara sauce.

LG CHEESE PIZZA
LG CHEESE PIZZA
$14.99

Large 16” hand tossed thin crust cheese pizza.

SM CHEESE PIZZA
SM CHEESE PIZZA
$10.99

Small 10” hand tossed thin crust cheese pizza.

2 LARGE PIZZA SPECIAL $26.99
2 LARGE PIZZA SPECIAL $26.99
$26.99
2 SMALL PIZZA SPECIAL $19.99
2 SMALL PIZZA SPECIAL $19.99
$19.99
SICILIAN PIZZA
SICILIAN PIZZA
$19.99

Thick crust half pan Sicilian style pizza.

GLUTEN FREE PIZZA
GLUTEN FREE PIZZA
$11.99

Gluten Free crust. 10” size only.

CAULIFLOWER PIZZA
CAULIFLOWER PIZZA
$12.99

Gluten free plant passed cauliflower crust. Comes in 12” size only.

DRESSINGS
$0.92

🍕 SPECIALTY PIZZAS

#1 MARGHERITA
#1 MARGHERITA
$17.99+

FRESH TOMATOES, FRESH MOZZARELLA, FRESH GARLIC TOPPED WITH FRESH BASIL

#2 FRESH SPINACH
#2 FRESH SPINACH
$17.99+

ONIONS, GARLIC, FRESH MOZZARELLA

#3 THE WORKS
#3 THE WORKS
$17.99+

PEPPERONI, SAUSAGE, MEATBALL , PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS

4 CHEESE #4
4 CHEESE #4
$17.99+

RICOTTA, MOZZARELLA, PROVOLONE, ROMANO

#5 HAWAIIAN
#5 HAWAIIAN
$17.99+

PINEAPPLE, CANADIAN BACON, AND HAM

#6 VEGGIE
#6 VEGGIE
$18.99+

SPINACH, BROCCOLI, OLIVES, PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS, TOMATOES

#7 MEAT LOVER
#7 MEAT LOVER
$18.99+

GRILLED CHICKEN, RONI, MEATBALLS, HOT SAUSAGE , SWEET SAUSAGE

#8 BUFF GRILL CHIX,CARAMEL ONION, GORGONZOLA
#8 BUFF GRILL CHIX,CARAMEL ONION, GORGONZOLA
$17.99+

BUFFALO CHICKEN, CARAMEL ONION, GORGONZOLA

#9 ALFREDO
#9 ALFREDO
$17.99+

ALFREDO SAUCE BASE, GRILLED CHICKEN, BROCCOLI

#10 GRILL CHIX, R.RED.PEP, GARLIC
#10 GRILL CHIX, R.RED.PEP, GARLIC
$17.99+

GRILLED CHICKEN, ROASTED RED PEPPER, GARLIC

#12 THE GREEK
#12 THE GREEK
$17.99+

TOMATOES, FRESH SPINACH, KALAMATA OLIVES, FETA

#13 SHRIMP SCAMPI
#13 SHRIMP SCAMPI
$17.99+

OLIVE OIL, GARLIC, TOMATOES, BASIL, OREGANO

#14 LISAS FAVORITE
#14 LISAS FAVORITE
$17.99+

GRILLED CHICKEN, BROCCOLI, GREEN OLIVES, SMOKED MOZZARELLA

#15 THE FIRESIDE
#15 THE FIRESIDE
$17.99+

PEPPERONI, JALAPENOS, CARAMELIZED ONIONS, ROASTED RED PEPPERS, GARLIC

#17 THE UNUSUAL
#17 THE UNUSUAL
$17.99+

BACON, PINEAPPLE, JALAPENOS

STEAK BOMB PIZZA
STEAK BOMB PIZZA
$18.99+

SHAVED STEAK, ONION, PEPPERS, MUSHROOMS, SALAMI

HAWAIIAN BBQ CHICKEN
HAWAIIAN BBQ CHICKEN
$17.99+

BBQ SAUCE, GRILLED CHICKEN, CANADIAN BACON, BACON BITS, & PINEAPPLE

CHICKEN BACON RANCH
CHICKEN BACON RANCH
$17.99+

RANCH SAUCE, GRILLED CHICKEN, SMOKY BACON, DICED TOMATOES TOPPED WITH FRESH MOZZARELA

WHITE TRUFFLE PIZZA
WHITE TRUFFLE PIZZA
$17.99+

NO SAUCE, TRUFFLE OIL, MUSHROOMS, TOPPED WITH FRESH ARUGULA AND SHAVED PARMESAN CHEESE

HOT HON GOAT RONI
HOT HON GOAT RONI
$17.99+

RED SAUCE, PEPPERONI, CRUMBLED GOAT CHEESE TOPPED WITH MIKE'S HOT HONEY

HOT HON PROSCIUTTO ARUGULA
HOT HON PROSCIUTTO ARUGULA
$17.99+

NO SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PROSCIUTTO TOPPED WITH ARUGULA & MIKE'S HOT HONEY

PESTO CHICKEN
PESTO CHICKEN
$17.99+

PESTO SAUCE, GRILLED CHICKEN, FRESH MOZZARELLA AND DICED TOMATOES

PESTO MARGHERITA
PESTO MARGHERITA
$17.99+

PESTO BASE, TOMATOES, FRESH MOZZARELLA, AND PARMESAN CHEESE (NUT FREE)

CHIPOTLE PIZZA
CHIPOTLE PIZZA
$17.99+

GRILLED CHICKEN, SWEET CORN, BACON BITS TOPPED WITH CHIPOTLE SAUCE

🥟 CALZONES

CHEESE CALZONE.
CHEESE CALZONE.
$12.99

Make your own Calzone

BBQ CHIX CALZONE
BBQ CHIX CALZONE
$16.99
BUFFALO CHICKEN CALZONE.
BUFFALO CHICKEN CALZONE.
$16.99

Comes with Blue Cheese & Marinara Sauce

CHICKEN BOMB CALZONE
CHICKEN BOMB CALZONE
$19.99

GRILLED CHICKEN, ONION, PEPPERS, AND MUSHROOM

CHIX BROC ALFREDO CALZONE.
CHIX BROC ALFREDO CALZONE.
$17.99
CHICKEN PARM CALZONE.
CHICKEN PARM CALZONE.
$16.99
FOUR CHEESE CALZONE.
FOUR CHEESE CALZONE.
$18.99

Fresh Mozzarella, Ricotta, Goat Cheese, and Romano.

HAM & CHEESE CALZONE
HAM & CHEESE CALZONE
$16.99
ITALIAN CALZONE
ITALIAN CALZONE
$16.99

Mortadella, Salami, Capicola, Provolone.

MEATBALL CALZONE
MEATBALL CALZONE
$16.99
SPINACH & FETA CALZONE.
SPINACH & FETA CALZONE.
$16.99
STEAK & CHEESE CALZONE
STEAK & CHEESE CALZONE
$17.99
STEAK BOMB CALZONE.
STEAK BOMB CALZONE.
$19.99

Lean Shaved Steak, Salami, Onion, Pepper, and Mushroom

VEGGIE CALZONE.
VEGGIE CALZONE.
$18.99

Fresh Spinach, Broccoli, Onions, Peppers, Mushrooms, Olives, And Tomatoes.

🍚 RICE BOWLS

CHICKEN BACON RANCH BOWL
$13.99

Grilled Chicken, Crispy Bacon, Tomatoes, Topped off with Ranch

CHICKEN CAESAR BOWL
$13.99

GRILLED CHICKEN, ROMAINE LETTUCE, TOMATOES, SHAVED PARMESAN CHEESE TOPPED OFF WITH CAESAR DRESSING.

CHICKEN PARM BOWL
$13.99

CHICKEN PARMESAN OVER RICE AND MELTED CHEESE & MARINARA SAUCE

CHIPOTLE BOWL
$13.99

Grilled Chicken, Tomatoes, Corn, Topped With Shredded Cheese & Chipotle Sauce Over Rice

DRAGON BOWL
DRAGON BOWL
$13.99

BUFFALO FRIED CHICKEN WITH RANCH DRESSING AND PARSLEY OVER RICE

GOLDEN BOWL
$13.99

BBQ GRILLED CHICKEN , DRIED CRANBERRIES, TOPPED WITH RANCH DRESSING OVER RICE

HOT HONEY CHIX BROCCOLI BOWL.
HOT HONEY CHIX BROCCOLI BOWL.
$13.99

GRILLED CHICKEN & BROCCOLI OVER RICE TOPPED WITH HOT HONEY SAUCE

MEATBALL BOWL
MEATBALL BOWL
$13.99

MEATBALLS OVER RICE TOPPED WITH MARINARA SAUCE AND GRATED CHEESE

MEDITERRANEAN BOWL
MEDITERRANEAN BOWL
$13.99

Grilled Chicken, Tomatoes, Feta, Kalamata Olives, Greek Dressing Served Over Rice

SAUSAGE BOWL.
SAUSAGE BOWL.
$13.99

Sausage, Peppers & Onion Served Over Rice

SHRIMP BOWL.
SHRIMP BOWL.
$14.99

Grilled Shrimp, Broccoli, Topped Off With Mango Habanero Sauce

STEAK TIP BOWL.
STEAK TIP BOWL.
$14.99

STEAK TIPS WITH GRILLED PEPPERS, ONIONS OVER RICE

STEAK & CHEESE BOWL.
STEAK & CHEESE BOWL.
$13.99

Lean Shaved Philly Steak & Cheese Over Rice

VEGGIE BOWL
$12.99

GRILLED ONION, PEPPERS, MUSHROOMS, BROCCOLI TOPPED OFF WITH AMERICAN CHEESE

🍗 WINGS & FINGERS

CHICKEN WINGS.
CHICKEN WINGS.
$9.99+

Choose your own sauce.

CHICKEN FINGERS.
CHICKEN FINGERS.
$8.99+
BUFFALO FINGERS.
BUFFALO FINGERS.
$9.99+

🍟 SIDE ORDERS

FRIES
FRIES
$5.99
SPICY FRIES
SPICY FRIES
$5.99
SWEET POTATO FRIES
SWEET POTATO FRIES
$5.99
TRUFFLE PARMESAN FRIES
TRUFFLE PARMESAN FRIES
$6.99
CHEESY FRIES
CHEESY FRIES
$6.99
ONION RINGS
ONION RINGS
$5.99
TATER TOTS
TATER TOTS
$6.99
MOZZARELLA STICKS
MOZZARELLA STICKS
$7.99+
ZUCCHINI STICKS
ZUCCHINI STICKS
$8.99
CHEESY FRIES w/ BACON
CHEESY FRIES w/ BACON
$7.99
BROCCOLI BITES
BROCCOLI BITES
$8.99
FRIED RAVIOLI
FRIED RAVIOLI
$8.99
JALAPENO POPPERS
JALAPENO POPPERS
$8.99
PIZZA ROLL
$3.50
DOUGH KNOTS
$5.99
GARLIC BREAD
GARLIC BREAD
$4.94
BREAD STICKS
BREAD STICKS
$10.99+
SIDE OF RICE
SIDE OF RICE
$4.99
SIDE OF GRILL CHICKEN
$7.99
SIDE OF STEAK TIPS
$10.99

🥖 STEAKS & HOT SUBS

STEAK & CHEESE SUB
STEAK & CHEESE SUB
$11.99
STEAK BOMB SUB
STEAK BOMB SUB
$11.99

PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS, SALAMI

STEAK TIP SUB
STEAK TIP SUB
$14.99

WITH PEPPER, ONION, AMERICAN CHEESE

CHIX FINGER SUB
$11.99

LETTUCE, TOMATOES, HONEY MUSTARD

BUFFALO FINGER SUB
$11.99

WITH BLUE CHEESE - LETTUCE - TOMATOES

GRILLED CHICKEN SUB
$11.99

COMES PLAIN

CHIX STIR FRY SUB
$11.99

WITH PEPPERS, ONIONS & AMERICAN CHEESE

CHIX CUTLET SUB
$11.99
CHICKEN PARM SUB
$11.99

COMES WITH MARINARA SAUCE & GRATED CHEESE

AVOCADO CHIX SUB
$11.99

GRILLED CHICKEN, SLICED AVOCADO, BACON, AND CHIPOTLE MAYO

CHEESEBURGER SUB
$11.99

COMES PLAIN.

B.L.T SUB
$11.99

WITH MAYO

MEDITERRANEAN SUB
$11.99

GRILLED CHICKEN, FETA, TOMATOES, OLIVE OIL AND HERBS

EGGPLANT PARM SUB
$11.99

COMES WITH MARINARA SAUCE AND PROVOLONE CHEESE

PESTO CHICKEN SUB
$11.99

GRILLED CHICKEN, SLICED AVOCADO, BACON, AND CHIPOTLE MAYO

MEATBALL SUB
$11.99

COMES WITH MARINARA SAUCE & GRATED CHEESE

SAUSAGE SUB
$11.99

WITH PEPPERS, ONIONS

🥗 FRESH SALADS

GARDEN SALAD
GARDEN SALAD
$9.99

ICEBERG, SPRING MIX, CHEERY TOMATOES, GREEN PEPPERS, ONIONS, CARROTS, CUCUMBERS

GREEK SALAD
GREEK SALAD
$10.99

ICEBERG, SPRING MIX, CARROTS, KALAMATA OLIVES, GREEN PEPPERS, CUCUMBERS, ONIONS, BANANA PEPPERS, CHERRY TOMATOES, FETA

CAESAR SALAD
CAESAR SALAD
$9.99

ROMAINE LETTUCEM, PARMESAN CHEESE CROUTONS WITH CEASAR DRESSING ON SIDE

GRILLED CHICKEN SALAD
GRILLED CHICKEN SALAD
$14.50

GRILLED CHICKEN, ICEBERG, SPRING MIX, CHERRY TOMATOES, GREEN PEPPERS, ONIONS, CARROTS, CUCUMBERS

STEAK TIP SALAD
STEAK TIP SALAD
$15.99

STEAK TIPS -- ICEBERG, SPRING MIX, CHERRY TOMATOES, GREEN PEPPERS, ONIONS, CARROTS, CUCUMBERS

SPRING MIX SALAD
SPRING MIX SALAD
$10.99

CHERRY TOMATOES, GOAT CHEESE, DRIED CRANBERRIES, CROUTONS, WITH RASPBERRY VINAIGRETTE DRESSING ON SIDE

ARUGULA SALAD
ARUGULA SALAD
$10.99

GOAT CHEESE, CROUTONS, DRIED CRANBERRIES, AND CHERRY TOMATOES

CAPRESE SALAD
CAPRESE SALAD
$11.99

ROMAINE, FRESH MOZZARELLA, SLICED TOMATOES, TOPPED WITH FRESH BASIL

BABY SPINACH SALAD
BABY SPINACH SALAD
$10.99

ARTICHOKE HEARTS, ROASTED RED PEPPERS, KALAMATA OLIVES, BACON BITS, FETA

BUFFALO CHICKEN SALAD
$13.99

GRILLED OR FRIED BUFFALO CHICKEN, ICEBERG, SPRING MIX, GREEN PEPPERS, ONIONS, CARROTS, CUCUMBERS

ANTIPASTO SALAD
$13.99

ICEBERG, SPRING MIX, SALAMI, MORTADELLA, PROVOLONE, CARROTS, CUCUMBERS, CHERRY TOMATOES, GREEN PEPPER, ONION

TUNA SALAD
$13.99
CHEF SALAD
$13.99

ICEBERG, SPRING MIX, HAM, TURKEY, PROVOLONE, CARROTS, CUCUMBERS, CHERRY TOMATOES, GREEN PEPPERS, ONIONS

🥖 COLD SUBS

ITALIAN SUB
ITALIAN SUB
$11.99

MORTADELLA, SALAMI, CAPICOLA, PROVOLONE

HAM & CHEESE SUB
$11.99

COMES PLAIN

TURKEY SUB
$11.99

COMES PLAIN

TUNA SUB
$11.99

COMES PLAIN

NORTH ENDER SUB
$12.99

MORTADELLA, SALAMI, CAPICOLA, PROSCIUTTO AND PROVOLONE

TOMATO FRESCA SUB
TOMATO FRESCA SUB
$11.99

FRESH MOZZARELLA, TOMATOES, HERBS, OLIVE OIL, AND FRESH BASIL

HOT VEGGIE SUB
$10.99

COOKED ONIONS/MUSHROOMS/PEPPERS/SPINACH/BROCCOLI AND AM CHEESE

CHICKEN SALAD SUB
$11.99

COMES PLAIN

PESTO FRESCA SUB
$11.99

PESTO SAUCE, FRESH MOZZARELLA, TOMATO, HERBS, OLIVE OIL, AND FRESH BASIL

AMERICAN SUB
$11.99

HAM, SALAMI AND AMERICAN CHEESE

🥤 SODAS

CANS
CANS
20oz BOTTLES
20oz BOTTLES

20oz Bottles

GATORADES
GATORADES
2 LT SODA
2 LT SODA
PURE LEAF
PURE LEAF
WATER
WATER

🌯 WRAPS

ARUGULA WRAP
$10.99

GOAT CHEESE, CROUTONS, CRANBERRIES, CHERRY TOMATOES, RASBERRY VINEGAR.

AVOCADO CHICKEN WRAP
$11.99

GRILLED CHICKEN, AVOCADO, BACON, LETTUCE, TOMATOES & CHIPOTLE MAYO

BABY SPINACH WRAP
BABY SPINACH WRAP
$10.99

FRESH MOZZARELLA, TOMATOES, ROASTED PEPPERS WITH BALSAMIC VINEGAR

B.L.T WRAP
$10.99

BACON, LETTUCE, TOMATOES AND MAYO

BREADED CHICKEN WRAP
$10.99

LETTUCE, TOMATOES AND HONEY MUSTARD

BUFFALO CHICKEN WRAP
$10.99

LETTUCE, TOMATOES AND BLUE CHEESE

CHICKEN CAESAR WRAP
$10.99

GRILLED CHICKEN, CRUTONS & PARMESAN CHEESE

CHICKEN SALAD WRAP
$10.99

COMES PLAIN

CHICKEN STIR FRY WRAP
$10.99

WITH PEPPERS, ONIONS & CHEESE

CRANBERRY CHICKEN WRAP
$10.99

GRILLED CHICKEN, CRANBERRIES, BABY SPINACH, TOMATOES, FETA & RANCH

GREEK WRAP
$10.99

LETTUCE, TOMATOES, FETA, OLIVES, CUCUMBERS, W/ GREEK DRESSING

MEXICAN WRAP
$10.99

GRILLED CHICKEN, COOKED ONIONS, COOKED PEPPERS, JALAPENOS, AM CHEESE

STEAK TIP WRAP
$12.99

STEAK TIP, ONIONS, PEPPERS, AMERICAN CHEESE

TUNA WRAP
$10.99

COMES PLAIN

TURKEY WRAP
$10.99

COMES PLAIN

COLD VEGGIE WRAP
$8.99

LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, HOTS AND AM CHEESE

HOT VEGGIE WRAP
$9.99

COOKED ONIONS/MUSHROOMS/PEPPERS/SPINACH/BROCCOLI AND AMERICAN CHEESE

🍞 PANINIS

GRILLED CHICKEN PANINI
GRILLED CHICKEN PANINI
$12.99
AVOCADO CHICKEN PANINI
AVOCADO CHICKEN PANINI
$12.99
TOMATO FRESCA PANINI
$11.99
CAPRESE W/PROSCIUTTO PANINI
$11.99
TURKEY & BACON PANINI
$11.99
WHITE TUNA MELT PANINI
$11.99
CHICKEN PARM PANINI
$11.99
TURKEY & HAM PANINI
$11.99
BABY SPINACH PANINI
$11.99
PESTO CHICKEN PANINI
$12.99
HOMEMADE MEATBALL PANINI
$11.99

♣ SUPER CLUBS

B.L.T CLUB
B.L.T CLUB
$13.99

BACON, LETTUCE, TOMATOES & MAYO

CHEESEBURGER CLUB
CHEESEBURGER CLUB
$13.99

BACON, LETTUCE, TOMATOES & MAYO

TURKEY CLUB
TURKEY CLUB
$13.99

BACON, LETTUCE, TOMATOES, & MAYO

GRILLED CHICKEN CLUB
GRILLED CHICKEN CLUB
$13.99

GRILLED CHIX, BACON, LETTUCE, TOMATOES & MAYO

HAM & CHEESE CLUB
$13.99

BACON, LETTUCE, TOMATOES & MAYO

TUNA CLUB
$13.99

BACON, LETTUCE, TOMATOES & MAYO

🍟 KIDS MENU

KIDS CHICKEN FINGERS & FRIES
KIDS CHICKEN FINGERS & FRIES
$9.99
KIDS CHEESEBURGER & FRIES
$9.99
GRILLED CHEESE & FRIES
$6.99
CHEESE SLICE
$2.50

🍪 DESSERTS

FLOURLESS CHOCOLATE CAKE
FLOURLESS CHOCOLATE CAKE
$4.99
TIRAMISU
TIRAMISU
$4.99
MONSTER COOKIE
MONSTER COOKIE
$2.99
BROWNIE
BROWNIE
$2.99

😶 CHIPS

PLAIN CHIPS
PLAIN CHIPS
$1.50
SOUR CREAM CHIPS
SOUR CREAM CHIPS
$1.50
BBQ CHIPS
$1.50

🍝 PASTAS

PENNE ZITI
$9.99
BAKED ZITI
$13.99

WITH RED SAUCE & MELTED MOZZARELLA CHEESE

CHICKEN BROCCOLI ZITI PASTA
CHICKEN BROCCOLI ZITI PASTA
$15.99

CHOICE OF WINE SAUCE OR ALFREDO SAUCE

CHICKEN MARSALA
$15.99

DICED CHICKEN, CHICKEN BASE, MUSHROOM, GARLIC, TARRAGON, OLIVE OIL, BUTTER AND MARSALA WINE

SHRIMP SCAMPI PASTA
SHRIMP SCAMPI PASTA
$15.99

SHRIMP, FRESH GARLIC, OLIVE OIL, TOMATOES, WHITE WINE, ONIONS, PARSLEY

CHICKEN PARM PASTA
$13.99
EGGPLANT PARM ZITI PASTA
$13.99

🍽️ DINNERS

GRILLED CHICKEN DINNER
GRILLED CHICKEN DINNER
$15.99
STEAK TIPS DINNER
$16.99
CHICKEN FINGER DINNER
$14.99
BUFFALO CHIX FINGER DINNER
$15.99
CHEESEBURGER DINNER
$14.99
CHICKEN WING DINNER
$14.99
BUFFALO WING DINNER
$15.99
CHICKEN STIR FRY DINNER
$15.99

GRILLED ONIONS & PEPPERS WITH MELTED AMERICAN CHEESE

GRILLED SHRIMP DINNER
$16.99

🍔 BURGERS & SANDWICHES

6oz CHEESEBURGER
6oz CHEESEBURGER
$9.99

COMES PLAIN

6oz BACON CHEESEBURGER
$10.99

COMES PLAIN

B.L.T SANDWICH
$9.99

WITH LETTUCE TOMATOES & MAYO

TURKEY SANDWICH
$9.99

WITH LETTUCE TOMATOES & MAYO

HAM & CHEESE SANDWICH
$9.99

WITH LETTUCE TOMATOES & MAYO

TUNA SANDWICH
$9.99

WITH LETTUCE AND TOMATOES

CHICKEN SALAD SANDWICH
$9.99

WITH LETTUCE AND TOMATOES

CATERING MENU

Catering Salads

Garden Salad
Garden Salad
$40.00+

ICEBERG LETTUCE, SPRING MIX, CHERRY TOMATOES, GREEN PEPPERS, RED ONIONS, CARROTS, CUCUMBERS