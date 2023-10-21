Lisa’s Family Pizzeria - Melrose
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45 W Wyoming Ave
Melrose, MA 02176
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
PIZZA MENU
❤️ THIN CRUST PIZZAS
Comes with marinara sauce.
Large 16” hand tossed thin crust cheese pizza.
Small 10” hand tossed thin crust cheese pizza.
Thick crust half pan Sicilian style pizza.
Gluten Free crust. 10” size only.
Gluten free plant passed cauliflower crust. Comes in 12” size only.
🍕 SPECIALTY PIZZAS
FRESH TOMATOES, FRESH MOZZARELLA, FRESH GARLIC TOPPED WITH FRESH BASIL
ONIONS, GARLIC, FRESH MOZZARELLA
PEPPERONI, SAUSAGE, MEATBALL , PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS
RICOTTA, MOZZARELLA, PROVOLONE, ROMANO
PINEAPPLE, CANADIAN BACON, AND HAM
SPINACH, BROCCOLI, OLIVES, PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS, TOMATOES
GRILLED CHICKEN, RONI, MEATBALLS, HOT SAUSAGE , SWEET SAUSAGE
BUFFALO CHICKEN, CARAMEL ONION, GORGONZOLA
ALFREDO SAUCE BASE, GRILLED CHICKEN, BROCCOLI
GRILLED CHICKEN, ROASTED RED PEPPER, GARLIC
TOMATOES, FRESH SPINACH, KALAMATA OLIVES, FETA
OLIVE OIL, GARLIC, TOMATOES, BASIL, OREGANO
GRILLED CHICKEN, BROCCOLI, GREEN OLIVES, SMOKED MOZZARELLA
PEPPERONI, JALAPENOS, CARAMELIZED ONIONS, ROASTED RED PEPPERS, GARLIC
BACON, PINEAPPLE, JALAPENOS
SHAVED STEAK, ONION, PEPPERS, MUSHROOMS, SALAMI
BBQ SAUCE, GRILLED CHICKEN, CANADIAN BACON, BACON BITS, & PINEAPPLE
RANCH SAUCE, GRILLED CHICKEN, SMOKY BACON, DICED TOMATOES TOPPED WITH FRESH MOZZARELA
NO SAUCE, TRUFFLE OIL, MUSHROOMS, TOPPED WITH FRESH ARUGULA AND SHAVED PARMESAN CHEESE
RED SAUCE, PEPPERONI, CRUMBLED GOAT CHEESE TOPPED WITH MIKE'S HOT HONEY
NO SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PROSCIUTTO TOPPED WITH ARUGULA & MIKE'S HOT HONEY
PESTO SAUCE, GRILLED CHICKEN, FRESH MOZZARELLA AND DICED TOMATOES
PESTO BASE, TOMATOES, FRESH MOZZARELLA, AND PARMESAN CHEESE (NUT FREE)
GRILLED CHICKEN, SWEET CORN, BACON BITS TOPPED WITH CHIPOTLE SAUCE
🥟 CALZONES
Make your own Calzone
Comes with Blue Cheese & Marinara Sauce
GRILLED CHICKEN, ONION, PEPPERS, AND MUSHROOM
Fresh Mozzarella, Ricotta, Goat Cheese, and Romano.
Mortadella, Salami, Capicola, Provolone.
Lean Shaved Steak, Salami, Onion, Pepper, and Mushroom
Fresh Spinach, Broccoli, Onions, Peppers, Mushrooms, Olives, And Tomatoes.
🍚 RICE BOWLS
Grilled Chicken, Crispy Bacon, Tomatoes, Topped off with Ranch
GRILLED CHICKEN, ROMAINE LETTUCE, TOMATOES, SHAVED PARMESAN CHEESE TOPPED OFF WITH CAESAR DRESSING.
CHICKEN PARMESAN OVER RICE AND MELTED CHEESE & MARINARA SAUCE
Grilled Chicken, Tomatoes, Corn, Topped With Shredded Cheese & Chipotle Sauce Over Rice
BUFFALO FRIED CHICKEN WITH RANCH DRESSING AND PARSLEY OVER RICE
BBQ GRILLED CHICKEN , DRIED CRANBERRIES, TOPPED WITH RANCH DRESSING OVER RICE
GRILLED CHICKEN & BROCCOLI OVER RICE TOPPED WITH HOT HONEY SAUCE
MEATBALLS OVER RICE TOPPED WITH MARINARA SAUCE AND GRATED CHEESE
Grilled Chicken, Tomatoes, Feta, Kalamata Olives, Greek Dressing Served Over Rice
Sausage, Peppers & Onion Served Over Rice
Grilled Shrimp, Broccoli, Topped Off With Mango Habanero Sauce
STEAK TIPS WITH GRILLED PEPPERS, ONIONS OVER RICE
Lean Shaved Philly Steak & Cheese Over Rice
GRILLED ONION, PEPPERS, MUSHROOMS, BROCCOLI TOPPED OFF WITH AMERICAN CHEESE
🍗 WINGS & FINGERS
🍟 SIDE ORDERS
🥖 STEAKS & HOT SUBS
PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS, SALAMI
WITH PEPPER, ONION, AMERICAN CHEESE
LETTUCE, TOMATOES, HONEY MUSTARD
WITH BLUE CHEESE - LETTUCE - TOMATOES
COMES PLAIN
WITH PEPPERS, ONIONS & AMERICAN CHEESE
COMES WITH MARINARA SAUCE & GRATED CHEESE
GRILLED CHICKEN, SLICED AVOCADO, BACON, AND CHIPOTLE MAYO
COMES PLAIN.
WITH MAYO
GRILLED CHICKEN, FETA, TOMATOES, OLIVE OIL AND HERBS
COMES WITH MARINARA SAUCE AND PROVOLONE CHEESE
GRILLED CHICKEN, SLICED AVOCADO, BACON, AND CHIPOTLE MAYO
COMES WITH MARINARA SAUCE & GRATED CHEESE
WITH PEPPERS, ONIONS
🥗 FRESH SALADS
ICEBERG, SPRING MIX, CHEERY TOMATOES, GREEN PEPPERS, ONIONS, CARROTS, CUCUMBERS
ICEBERG, SPRING MIX, CARROTS, KALAMATA OLIVES, GREEN PEPPERS, CUCUMBERS, ONIONS, BANANA PEPPERS, CHERRY TOMATOES, FETA
ROMAINE LETTUCEM, PARMESAN CHEESE CROUTONS WITH CEASAR DRESSING ON SIDE
GRILLED CHICKEN, ICEBERG, SPRING MIX, CHERRY TOMATOES, GREEN PEPPERS, ONIONS, CARROTS, CUCUMBERS
STEAK TIPS -- ICEBERG, SPRING MIX, CHERRY TOMATOES, GREEN PEPPERS, ONIONS, CARROTS, CUCUMBERS
CHERRY TOMATOES, GOAT CHEESE, DRIED CRANBERRIES, CROUTONS, WITH RASPBERRY VINAIGRETTE DRESSING ON SIDE
GOAT CHEESE, CROUTONS, DRIED CRANBERRIES, AND CHERRY TOMATOES
ROMAINE, FRESH MOZZARELLA, SLICED TOMATOES, TOPPED WITH FRESH BASIL
ARTICHOKE HEARTS, ROASTED RED PEPPERS, KALAMATA OLIVES, BACON BITS, FETA
GRILLED OR FRIED BUFFALO CHICKEN, ICEBERG, SPRING MIX, GREEN PEPPERS, ONIONS, CARROTS, CUCUMBERS
ICEBERG, SPRING MIX, SALAMI, MORTADELLA, PROVOLONE, CARROTS, CUCUMBERS, CHERRY TOMATOES, GREEN PEPPER, ONION
ICEBERG, SPRING MIX, HAM, TURKEY, PROVOLONE, CARROTS, CUCUMBERS, CHERRY TOMATOES, GREEN PEPPERS, ONIONS
🥖 COLD SUBS
MORTADELLA, SALAMI, CAPICOLA, PROVOLONE
COMES PLAIN
COMES PLAIN
COMES PLAIN
MORTADELLA, SALAMI, CAPICOLA, PROSCIUTTO AND PROVOLONE
FRESH MOZZARELLA, TOMATOES, HERBS, OLIVE OIL, AND FRESH BASIL
COOKED ONIONS/MUSHROOMS/PEPPERS/SPINACH/BROCCOLI AND AM CHEESE
COMES PLAIN
PESTO SAUCE, FRESH MOZZARELLA, TOMATO, HERBS, OLIVE OIL, AND FRESH BASIL
HAM, SALAMI AND AMERICAN CHEESE
🌯 WRAPS
GOAT CHEESE, CROUTONS, CRANBERRIES, CHERRY TOMATOES, RASBERRY VINEGAR.
GRILLED CHICKEN, AVOCADO, BACON, LETTUCE, TOMATOES & CHIPOTLE MAYO
FRESH MOZZARELLA, TOMATOES, ROASTED PEPPERS WITH BALSAMIC VINEGAR
BACON, LETTUCE, TOMATOES AND MAYO
LETTUCE, TOMATOES AND HONEY MUSTARD
LETTUCE, TOMATOES AND BLUE CHEESE
GRILLED CHICKEN, CRUTONS & PARMESAN CHEESE
COMES PLAIN
WITH PEPPERS, ONIONS & CHEESE
GRILLED CHICKEN, CRANBERRIES, BABY SPINACH, TOMATOES, FETA & RANCH
LETTUCE, TOMATOES, FETA, OLIVES, CUCUMBERS, W/ GREEK DRESSING
GRILLED CHICKEN, COOKED ONIONS, COOKED PEPPERS, JALAPENOS, AM CHEESE
STEAK TIP, ONIONS, PEPPERS, AMERICAN CHEESE
COMES PLAIN
COMES PLAIN
LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, HOTS AND AM CHEESE
COOKED ONIONS/MUSHROOMS/PEPPERS/SPINACH/BROCCOLI AND AMERICAN CHEESE
🍞 PANINIS
♣ SUPER CLUBS
BACON, LETTUCE, TOMATOES & MAYO
BACON, LETTUCE, TOMATOES & MAYO
BACON, LETTUCE, TOMATOES, & MAYO
GRILLED CHIX, BACON, LETTUCE, TOMATOES & MAYO
BACON, LETTUCE, TOMATOES & MAYO
BACON, LETTUCE, TOMATOES & MAYO
🍟 KIDS MENU
🍝 PASTAS
WITH RED SAUCE & MELTED MOZZARELLA CHEESE
CHOICE OF WINE SAUCE OR ALFREDO SAUCE
DICED CHICKEN, CHICKEN BASE, MUSHROOM, GARLIC, TARRAGON, OLIVE OIL, BUTTER AND MARSALA WINE
SHRIMP, FRESH GARLIC, OLIVE OIL, TOMATOES, WHITE WINE, ONIONS, PARSLEY
🍽️ DINNERS
🍔 BURGERS & SANDWICHES
COMES PLAIN
COMES PLAIN
WITH LETTUCE TOMATOES & MAYO
WITH LETTUCE TOMATOES & MAYO
WITH LETTUCE TOMATOES & MAYO
WITH LETTUCE AND TOMATOES
WITH LETTUCE AND TOMATOES