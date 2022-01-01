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Mulligans Tavern 5420 Gall Blvd

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5409 Gall Blvd

Pasco County, FL 33542

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Popular Items

Whiskey Burger
Wing Basket
Buffalo Chicken Salad

Kid Drinks

Coke

Diet Coke

Ginger Ale

Lemonade

Mr. Pibb

Rootbeer

Shirley Temple

Sprite

Sweet Tea

Unsweet Tea

Half Sweet/Half Unsweet

APPS

Buffalo Chicken Dip

Buffalo Chicken Dip

$9.75

ROASTED, SEASONED & SHREDDED CHICKEN, CREAMY CHEESE, RANCH AND BUFFALO SAUCE. ALL HOUSE MADE AND SERVED WITH PUB CHIPS OR TORTILLA CHIPS. OR GET BOTH FOR $1.25 MORE

Cheese Curd Trio

$9.50Out of stock

Fried Green Beans

$8.25

BREADED & FRIED, LIGHTLY TOSSED IN PARMESAN RANCH SEASONING. SERVED WITH HOUSE MADE SPICY RANCH

Fried Green Tomatoes

$8.25

Fried Pickles

$7.50

HAND BATTERED & FRIED SERVED WITH HOUSE MADE RANCH FEELING SPICY? TRY THE F.T.P HOT PICKLES SOAKED IN RHINO SMASH'S LOCALLY MADE HOT SAUCE, F.T.H., FOR $0.75 MORE!

Irish Nachos

Irish Nachos

$10.25

CRISPY HOUSE MADE PUB CHIPS SMOTHERED IN PUB CHEESE, CORNED BEEF, CHEDDAR JACK, TOMATOES, BELL PEPPERS, LETTUCE & SOUR CREAM

Jalapeño Poppers

$8.50

Loaded Spuds

$7.75

A DOUBLE ORDER OF HAND CUT FRIES, TATER TOTS, OR PUB CHIPS SMOTHERED IN PUB CHEESE, SHREDDED CHEDDAR JACK & CRISPY BACON

Mac Bites

$9.50

CRISPY BITES OF HEAVEN SERVED WITH HOUSE MADE SPICY RANCH

Poutinie Tots

Poutinie Tots

$9.25Out of stock

CRISPY MINI TATER TOTS & ASSORTED FRIED CHEESE CURDS SMOTHERED IN HOUSE MADE GRAVY & TOPPED WITH CHEDDAR JACK CHEESE

Pretzel Fries

Pretzel Fries

$9.00

MINI SOFT PRETZEL STICKS FRIED & SERVED WITH PUB CHEESE

Reuben Eggrolls

$10.75

Scotch Egg Single

$6.00

Scptch Egg DBL

$9.50

SALADS

Chicken Caesar Salad

Chicken Caesar Salad

$11.75

GRILLED CHICKEN, CRISP ROMAINE LETTUCE, AND HOUSEMADE CROUTONS TOSSED IN CAESAR DRESSING & SPRINKLED WITH PARMESAN CHEESE.

Chef Salad

$11.25

A MIX OF ROMAINE & ICEBERG LETTUCE TOPPED WITH CHEDDAR JACK CHEESE, BOILED EGG, TOMATOES, CUCUMBERS & PERFECTED W/ SLICED HAM AND TURKEY & TOPPED WITH HOUSEMADE CROUTONS.

Buffalo Chicken Salad

$11.75

ROMAINE LETTUCE, CHEDDAR JACK CHEESE, DICED TOMATOES, HOUSEMADE CROUTONS WITH FRIED CHICKEN TOSSED IN BUFFALO SAUCE.

301 Salad

$11.75

CRISP ICEBERG MIX TOPPED WITH CUCUMBER, TOMATO, CHEDDAR, MOZZARELLA, FRENCH FRIES & GRILLED CHICKEN.

HANDHELDS

B.L.T

B.L.T

$10.25

BACON, LETTUCE, TOMATOES, AND MAYO ON TOASTED SOURDOUGH

B.Y.O. Burger

$11.25

B.Y.O. Chicken

$11.25

Big Irish

$13.00
Buffalo Chicken Sandwich

Buffalo Chicken Sandwich

$11.75

HAND BATTERED & FRIED CHICKEN BREAST TOSSED IN BUFFALO AND TOPPED WITH LETTUCE & TOMATO SERVED ON A POTATO BUN

Buffalo Chicken Wrap

Buffalo Chicken Wrap

$10.75
Chicken Caesar Wrap

Chicken Caesar Wrap

$11.25

GRILLED CHICKEN, ROMAINE, PARMESAN CHEESE & CAESAR DRESSING WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA

Grown up Grilled Cheese

$10.25

PROVOLONE, CHEDDAR & AMERICAN CHEESE TOASTED TO PERFECTION ON GRILLED SOURDOUGH

Kickin' Chicken Salad Croissant

$10.75Out of stock

Patty Melt

$13.25

A HALF POUND BURGER WITH CARAMELIZED ONIONS, SWISS CHEESE & 1000 ISLAND DRESSING ON GRILLED RYE BREAD

Regular Chicken Salad Croissant

$10.75Out of stock
Reuben

Reuben

$11.25

JUICY CORNED BEEF, SAUERKRAUT & SWISS CHEESE ALL MELTED TOGETHER AND FINISHED WITH 1000 ISLAND DRESSING ON GRILLED RYE

Rueben Burger

Rueben Burger

$14.75

HALF POUND BURGER TOPPED WITH CORNED BEEF, SAUERKRAUT, SWISS & 1000 ISLAND

The Irish

The Irish

$11.50

TOASTED SOURDOUGH BREAD TOPPED WITH CORNED BEEF, PROVOLONE, HAND CUT FRIES, HOUSE MADE COLESLAW, TOMATO & SPICY 1000 ISLAND DRESSING

Tuna Melt

Tuna Melt

$10.25

TUNA SALAD & AMERICAN CHEESE ON TOASTED RYE

Turkey Bacon Melt

$11.50

SLICED TURKEY BREAST, CHEDDAR CHEESE, CRISP BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO ON GRILLED SOURDOUGH

Turkey BLT Wrap

$10.25

TURKEY, BACON, CHEDDAR JACK, LETTUCE, TOMATO & MAYO WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA

Turkey Rachel

Turkey Rachel

$11.25

SLICED TURKEY, HOUSE MADE COLESLAW, SWISS & 1000 ISLAND DRESSING ON GRILLED RYE

Whiskey Burger

$13.75

ONE HALF POUND OF JUICY CHUCK & BRISKET MIX BURGER PATTY COOKED TO YOUR LIKING, THICK SLICED BACON, CHEDDAR CHEESE, HOUSE MADE WHISKEY BBQ SAUCE, SLICED PICKLES, LETTUCE, TOMATO & RED ONIONS ON A POTATO BUN

1/4 lb B.Y.O. Burger

$10.00

1/4 lb Patty Melt

$12.00

1/4 lb Reuben Burger

$13.50

1/4 lb Whiskey Burger

$12.50

ENTREES

Bangers & Mash

$14.75

GUINNESS INFUSED IRISH SAUSAGES GRILLED WITH ONION GRAVY SERVED OVER HOUSE MADE MASHED POTATOES

GUINNESS BEEF STEW (LUCKY'S STEW)

$15.75

GUINNESS INFUSED BEEF STOCK BASE, CHUCK ROAST PIECES, GREEN PEAS, CARROTS, CELERY, ONIONS & POTATOES SLOW SIMMERED TO MOUTH WATERING GOODNESS

Mac & Cheese

$11.00Out of stock
Mainland Dish

Mainland Dish

$15.25

CORNED BEEF & CABBAGE- PICKLED CORNED BEEF SLOW COOKED, SERVED WITH CABBAGE, CARROTS AND POTATOES

Shepherd's Pie

Shepherd's Pie

$14.50

HOUSE MADE SHEPHERD'S PIE LAYERED ON REAL MASHED POTATOES AND TOPPED WITH CHEDDAR JACK CHEESE

SIDES

Hand Cuts

$3.75
Tater Tots

Tater Tots

$3.25

Pub Chips

$3.25

Mashed with Gravy

$3.75

Mashed without Gravy

$3.25
Baked Potato

Baked Potato

$3.25

Cole Slaw

$3.25

Caesar Salad

$4.25

House Salad

$4.25

Applesauce

$2.25

Loaded Potato Soup

$3.75Out of stock

Soup Du Jour

$3.75

Veggie of the Day

$2.75

Carrots

$3.25

Side gravy

$1.00

Side queso cheese

$1.00

Lucky lunch Combos

L7 Half Ruben

$7.00

L7 Half Turkey Rachel

$7.00

L7 Half Tuna

$7.00

L7 Half Turkey Club

$7.00

L7 Half B.L.T.

$7.00

L7 Pretzel Melt

$8.00

L7 Feature Sandwich

$8.00

L7 Guinness Banger Brat

$8.00

L7 Soup & Salad Combo

$8.00

L7 Mini Shepherds

$9.00

L7 Mini Stew

$9.00

L7 Half Bangers & Mash

$9.00

Wings and Things

Boneless Basket

$11.75

Hand Breaded Tenders

$11.75

Wings

$13.75

Wing Basket

$15.50

Burgers

1/4 lb 222 Burger

$10.25

1/4 lb B.Y.O. Burger

$10.00

1/4 lb Jalapeño Popper Burger

$13.25

1/4 lb PB&J Burger

$12.50

1/4 lb Ranch Burger

$13.00

1/4 lb Reuben Burger

$13.50

1/4 lb Whiskey Burger

$12.50

1/4lb Black & Blue

$12.50

222

$11.50

Build your own

$11.25

Cheese Louise

$14.50

Grilled Cheese Burger

$14.50

Jalapeño Popper Burger

$14.50

Parmesan Crusted Peppercorn

$14.50

Patty Melt

$13.25

PB&J Burger

$13.75

Ranch Burger

$14.25

Reuben Burger

$14.75

Whiskey Burger

$13.75

Weekly Specials

Tuna Salad Wrap

$8.00

Gift Card

Gift Card

$1.00

APPS

Mac Bites

$10.93

CRISPY BITES OF HEAVEN SERVED WITH HOUSE MADE SPICY RANCH

Pretzel Fries

Pretzel Fries

$10.35

MINI SOFT PRETZEL STICKS FRIED & SERVED WITH PUB CHEESE

Irish Nachos

Irish Nachos

$11.79

CRISPY HOUSE MADE PUB CHIPS SMOTHERED IN PUB CHEESE, CORNED BEEF, CHEDDAR JACK, TOMATOES, BELL PEPPERS, LETTUCE & SOUR CREAM

Reuben Eggrolls

$12.36

Fried Pickles

$8.63

HAND BATTERED & FRIED SERVED WITH HOUSE MADE RANCH FEELING SPICY? TRY THE F.T.P HOT PICKLES SOAKED IN RHINO SMASH'S LOCALLY MADE HOT SAUCE, F.T.H., FOR $0.75 MORE!

Poutinie Tots

Poutinie Tots

$10.64Out of stock

CRISPY MINI TATER TOTS & ASSORTED FRIED CHEESE CURDS SMOTHERED IN HOUSE MADE GRAVY & TOPPED WITH CHEDDAR JACK CHEESE

Loaded Spuds

$8.91

A DOUBLE ORDER OF HAND CUT FRIES, TATER TOTS, OR PUB CHIPS SMOTHERED IN PUB CHEESE, SHREDDED CHEDDAR JACK & CRISPY BACON

Fried Green Beans

$9.49

BREADED & FRIED, LIGHTLY TOSSED IN PARMESAN RANCH SEASONING. SERVED WITH HOUSE MADE SPICY RANCH

Buffalo Chicken Dip

Buffalo Chicken Dip

$11.21

ROASTED, SEASONED & SHREDDED CHICKEN, CREAMY CHEESE, RANCH AND BUFFALO SAUCE. ALL HOUSE MADE AND SERVED WITH PUB CHIPS OR TORTILLA CHIPS. OR GET BOTH FOR $1.25 MORE

Cheese Curd Trio

$10.93Out of stock

SALADS

Chicken Caesar Salad

Chicken Caesar Salad

$11.79

GRILLED CHICKEN, CRISP ROMAINE LETTUCE, AND HOUSEMADE CROUTONS TOSSED IN CAESAR DRESSING & SPRINKLED WITH PARMESAN CHEESE.

Chef Salad

$11.93

A MIX OF ROMAINE & ICEBERG LETTUCE TOPPED WITH CHEDDAR JACK CHEESE, BOILED EGG, TOMATOES, CUCUMBERS & PERFECTED W/ SLICED HAM AND TURKEY & TOPPED WITH HOUSEMADE CROUTONS.

Buffalo Chicken Salad

$11.79

ROMAINE LETTUCE, CHEDDAR JACK CHEESE, DICED TOMATOES, HOUSEMADE CROUTONS WITH FRIED CHICKEN TOSSED IN BUFFALO SAUCE.

301 Salad

$11.79

CRISP ICEBERG MIX TOPPED WITH CUCUMBER, TOMATO, CHEDDAR, MOZZARELLA, FRENCH FRIES & GRILLED CHICKEN.

HANDHELDS

Patty Melt

$15.24

A HALF POUND BURGER WITH CARAMELIZED ONIONS, SWISS CHEESE & 1000 ISLAND DRESSING ON GRILLED RYE BREAD

Reuben

Reuben

$12.94

JUICY CORNED BEEF, SAUERKRAUT & SWISS CHEESE ALL MELTED TOGETHER AND FINISHED WITH 1000 ISLAND DRESSING ON GRILLED RYE

Turkey Rachel

Turkey Rachel

$12.94

SLICED TURKEY, HOUSE MADE COLESLAW, SWISS & 1000 ISLAND DRESSING ON GRILLED RYE

Buffalo Chicken Sandwich

Buffalo Chicken Sandwich

$13.51

HAND BATTERED & FRIED CHICKEN BREAST TOSSED IN BUFFALO AND TOPPED WITH LETTUCE & TOMATO SERVED ON A POTATO BUN

Turkey Bacon Melt

$13.23

SLICED TURKEY BREAST, CHEDDAR CHEESE, CRISP BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO ON GRILLED SOURDOUGH

B.L.T

B.L.T

$11.79

BACON, LETTUCE, TOMATOES, AND MAYO ON TOASTED SOURDOUGH

The Irish

The Irish

$13.23

TOASTED SOURDOUGH BREAD TOPPED WITH CORNED BEEF, PROVOLONE, HAND CUT FRIES, HOUSE MADE COLESLAW, TOMATO & SPICY 1000 ISLAND DRESSING

Big Irish

$14.38

B.Y.O. Chicken

$12.94

Grown up Grilled Cheese

$11.79

PROVOLONE, CHEDDAR & AMERICAN CHEESE TOASTED TO PERFECTION ON GRILLED SOURDOUGH

Tuna Melt

Tuna Melt

$11.79

TUNA SALAD & AMERICAN CHEESE ON TOASTED RYE

Turkey BLT Wrap

$11.79

TURKEY, BACON, CHEDDAR JACK, LETTUCE, TOMATO & MAYO WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA

Buffalo Chicken Wrap

Buffalo Chicken Wrap

$12.36
Chicken Caesar Wrap

Chicken Caesar Wrap

$12.94

GRILLED CHICKEN, ROMAINE, PARMESAN CHEESE & CAESAR DRESSING WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA

1/4 lb Patty Melt

$13.80

Burgers

Whiskey Burger

$15.81

Reuben Burger

$16.96

Patty Melt

$15.24

Build your own

$12.94

222

$13.23

Cheese Louise

$16.67

Grilled Cheese Burger

$16.67

1/4 lb Reuben Burger

$15.53

1/4 lb B.Y.O. Burger

$11.50

1/4lb Black & Blue

$14.38

1/4 lb 222 Burger

$11.79

ENTREES

Bangers & Mash

$16.96

GUINNESS INFUSED IRISH SAUSAGES GRILLED WITH ONION GRAVY SERVED OVER HOUSE MADE MASHED POTATOES

Mainland Dish

Mainland Dish

$17.54

CORNED BEEF & CABBAGE- PICKLED CORNED BEEF SLOW COOKED, SERVED WITH CABBAGE, CARROTS AND POTATOES

Shepherd's Pie

Shepherd's Pie

$16.67

HOUSE MADE SHEPHERD'S PIE LAYERED ON REAL MASHED POTATOES AND TOPPED WITH CHEDDAR JACK CHEESE

GUINNESS BEEF STEW (LUCKY'S STEW) (Copy)

$15.75

GUINNESS INFUSED BEEF STOCK BASE, CHUCK ROAST PIECES, GREEN PEAS, CARROTS, CELERY, ONIONS & POTATOES SLOW SIMMERED TO MOUTH WATERING GOODNESS

Wings and Things

Boneless Basket

$13.51

Hand Breaded Tenders

$13.51

Wings

$15.81

Wing Basket

$17.83

SIDES

Hand Cuts

$4.31
Tater Tots

Tater Tots

$3.16

Pub Chips

$3.74

Mashed with Gravy

$4.31

Mashed without Gravy

$3.74
Baked Potato

Baked Potato

$3.16

Cole Slaw

$3.74

Caesar Salad

$4.89

House Salad

$4.89

Applesauce

$2.59

Loaded Potato Soup

$4.31Out of stock

Soup Du Jour

$4.31

Veggie of the Day

$3.16

Carrots

$3.74

Side gravy

$1.15

Side queso cheese

$1.15

Soft Drinks

Coke

$3.00

Diet Coke

$3.00

Ginger Ale

$3.00

Mr. Pibb

$3.00

Rootbeer

$3.00

Shirley Temple

$3.00

Sprite

$3.00

Red Bull

$4.00

Sugar Free Red Bull

$4.00

Teas/Lemonade

Half Sweet/Half Lemonade

$3.00

Half Sweet/Half Unsweet

$3.00

Half Unsweet/Half Lemonade

$3.00

Lemonade

$3.00

Sweet Tea

$3.00

Unsweet Tea

$3.00

Juice

Orange Juice

$3.75

Pineapple Juice

$3.75

Cranberry Juice

$3.75

Grapefruit Juice

$3.75

breakfast

Breakfast Burrito

Breakfast Burrito

$11.50Out of stock
Breakfast Bowl

Breakfast Bowl

$11.50Out of stock
Breakfast Sandwich

Breakfast Sandwich

$11.50Out of stock
All hours
Sunday4:00 am - 3:59 am
Monday4:00 am - 3:59 am
Tuesday4:00 am - 3:59 am
Wednesday4:00 am - 3:59 am
Thursday4:00 am - 3:59 am
Friday4:00 am - 3:59 am
Saturday4:00 am - 3:59 am
Restaurant info

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Location

5409 Gall Blvd, Pasco County, FL 33542

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