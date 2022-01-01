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Mulligans Tavern 5420 Gall Blvd
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5409 Gall Blvd
Pasco County, FL 33542
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APPS
Buffalo Chicken Dip
ROASTED, SEASONED & SHREDDED CHICKEN, CREAMY CHEESE, RANCH AND BUFFALO SAUCE. ALL HOUSE MADE AND SERVED WITH PUB CHIPS OR TORTILLA CHIPS. OR GET BOTH FOR $1.25 MORE
Cheese Curd Trio
Fried Green Beans
BREADED & FRIED, LIGHTLY TOSSED IN PARMESAN RANCH SEASONING. SERVED WITH HOUSE MADE SPICY RANCH
Fried Green Tomatoes
Fried Pickles
HAND BATTERED & FRIED SERVED WITH HOUSE MADE RANCH FEELING SPICY? TRY THE F.T.P HOT PICKLES SOAKED IN RHINO SMASH'S LOCALLY MADE HOT SAUCE, F.T.H., FOR $0.75 MORE!
Irish Nachos
CRISPY HOUSE MADE PUB CHIPS SMOTHERED IN PUB CHEESE, CORNED BEEF, CHEDDAR JACK, TOMATOES, BELL PEPPERS, LETTUCE & SOUR CREAM
Jalapeño Poppers
Loaded Spuds
A DOUBLE ORDER OF HAND CUT FRIES, TATER TOTS, OR PUB CHIPS SMOTHERED IN PUB CHEESE, SHREDDED CHEDDAR JACK & CRISPY BACON
Mac Bites
CRISPY BITES OF HEAVEN SERVED WITH HOUSE MADE SPICY RANCH
Poutinie Tots
CRISPY MINI TATER TOTS & ASSORTED FRIED CHEESE CURDS SMOTHERED IN HOUSE MADE GRAVY & TOPPED WITH CHEDDAR JACK CHEESE
Pretzel Fries
MINI SOFT PRETZEL STICKS FRIED & SERVED WITH PUB CHEESE
Reuben Eggrolls
Scotch Egg Single
Scptch Egg DBL
SALADS
Chicken Caesar Salad
GRILLED CHICKEN, CRISP ROMAINE LETTUCE, AND HOUSEMADE CROUTONS TOSSED IN CAESAR DRESSING & SPRINKLED WITH PARMESAN CHEESE.
Chef Salad
A MIX OF ROMAINE & ICEBERG LETTUCE TOPPED WITH CHEDDAR JACK CHEESE, BOILED EGG, TOMATOES, CUCUMBERS & PERFECTED W/ SLICED HAM AND TURKEY & TOPPED WITH HOUSEMADE CROUTONS.
Buffalo Chicken Salad
ROMAINE LETTUCE, CHEDDAR JACK CHEESE, DICED TOMATOES, HOUSEMADE CROUTONS WITH FRIED CHICKEN TOSSED IN BUFFALO SAUCE.
301 Salad
CRISP ICEBERG MIX TOPPED WITH CUCUMBER, TOMATO, CHEDDAR, MOZZARELLA, FRENCH FRIES & GRILLED CHICKEN.
HANDHELDS
B.L.T
BACON, LETTUCE, TOMATOES, AND MAYO ON TOASTED SOURDOUGH
B.Y.O. Burger
B.Y.O. Chicken
Big Irish
Buffalo Chicken Sandwich
HAND BATTERED & FRIED CHICKEN BREAST TOSSED IN BUFFALO AND TOPPED WITH LETTUCE & TOMATO SERVED ON A POTATO BUN
Buffalo Chicken Wrap
Chicken Caesar Wrap
GRILLED CHICKEN, ROMAINE, PARMESAN CHEESE & CAESAR DRESSING WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA
Grown up Grilled Cheese
PROVOLONE, CHEDDAR & AMERICAN CHEESE TOASTED TO PERFECTION ON GRILLED SOURDOUGH
Kickin' Chicken Salad Croissant
Patty Melt
A HALF POUND BURGER WITH CARAMELIZED ONIONS, SWISS CHEESE & 1000 ISLAND DRESSING ON GRILLED RYE BREAD
Regular Chicken Salad Croissant
Reuben
JUICY CORNED BEEF, SAUERKRAUT & SWISS CHEESE ALL MELTED TOGETHER AND FINISHED WITH 1000 ISLAND DRESSING ON GRILLED RYE
Rueben Burger
HALF POUND BURGER TOPPED WITH CORNED BEEF, SAUERKRAUT, SWISS & 1000 ISLAND
The Irish
TOASTED SOURDOUGH BREAD TOPPED WITH CORNED BEEF, PROVOLONE, HAND CUT FRIES, HOUSE MADE COLESLAW, TOMATO & SPICY 1000 ISLAND DRESSING
Tuna Melt
TUNA SALAD & AMERICAN CHEESE ON TOASTED RYE
Turkey Bacon Melt
SLICED TURKEY BREAST, CHEDDAR CHEESE, CRISP BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO ON GRILLED SOURDOUGH
Turkey BLT Wrap
TURKEY, BACON, CHEDDAR JACK, LETTUCE, TOMATO & MAYO WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA
Turkey Rachel
SLICED TURKEY, HOUSE MADE COLESLAW, SWISS & 1000 ISLAND DRESSING ON GRILLED RYE
Whiskey Burger
ONE HALF POUND OF JUICY CHUCK & BRISKET MIX BURGER PATTY COOKED TO YOUR LIKING, THICK SLICED BACON, CHEDDAR CHEESE, HOUSE MADE WHISKEY BBQ SAUCE, SLICED PICKLES, LETTUCE, TOMATO & RED ONIONS ON A POTATO BUN
1/4 lb B.Y.O. Burger
1/4 lb Patty Melt
1/4 lb Reuben Burger
1/4 lb Whiskey Burger
ENTREES
Bangers & Mash
GUINNESS INFUSED IRISH SAUSAGES GRILLED WITH ONION GRAVY SERVED OVER HOUSE MADE MASHED POTATOES
GUINNESS BEEF STEW (LUCKY'S STEW)
GUINNESS INFUSED BEEF STOCK BASE, CHUCK ROAST PIECES, GREEN PEAS, CARROTS, CELERY, ONIONS & POTATOES SLOW SIMMERED TO MOUTH WATERING GOODNESS
Mac & Cheese
Mainland Dish
CORNED BEEF & CABBAGE- PICKLED CORNED BEEF SLOW COOKED, SERVED WITH CABBAGE, CARROTS AND POTATOES
Shepherd's Pie
HOUSE MADE SHEPHERD'S PIE LAYERED ON REAL MASHED POTATOES AND TOPPED WITH CHEDDAR JACK CHEESE
SIDES
Lucky lunch Combos
Burgers
1/4 lb 222 Burger
1/4 lb B.Y.O. Burger
1/4 lb Jalapeño Popper Burger
1/4 lb PB&J Burger
1/4 lb Ranch Burger
1/4 lb Reuben Burger
1/4 lb Whiskey Burger
1/4lb Black & Blue
222
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Cheese Louise
Grilled Cheese Burger
Jalapeño Popper Burger
Parmesan Crusted Peppercorn
Patty Melt
PB&J Burger
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Fried Pickles
HAND BATTERED & FRIED SERVED WITH HOUSE MADE RANCH FEELING SPICY? TRY THE F.T.P HOT PICKLES SOAKED IN RHINO SMASH'S LOCALLY MADE HOT SAUCE, F.T.H., FOR $0.75 MORE!
Poutinie Tots
CRISPY MINI TATER TOTS & ASSORTED FRIED CHEESE CURDS SMOTHERED IN HOUSE MADE GRAVY & TOPPED WITH CHEDDAR JACK CHEESE
Loaded Spuds
A DOUBLE ORDER OF HAND CUT FRIES, TATER TOTS, OR PUB CHIPS SMOTHERED IN PUB CHEESE, SHREDDED CHEDDAR JACK & CRISPY BACON
Fried Green Beans
BREADED & FRIED, LIGHTLY TOSSED IN PARMESAN RANCH SEASONING. SERVED WITH HOUSE MADE SPICY RANCH
Buffalo Chicken Dip
ROASTED, SEASONED & SHREDDED CHICKEN, CREAMY CHEESE, RANCH AND BUFFALO SAUCE. ALL HOUSE MADE AND SERVED WITH PUB CHIPS OR TORTILLA CHIPS. OR GET BOTH FOR $1.25 MORE
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Chicken Caesar Salad
GRILLED CHICKEN, CRISP ROMAINE LETTUCE, AND HOUSEMADE CROUTONS TOSSED IN CAESAR DRESSING & SPRINKLED WITH PARMESAN CHEESE.
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A MIX OF ROMAINE & ICEBERG LETTUCE TOPPED WITH CHEDDAR JACK CHEESE, BOILED EGG, TOMATOES, CUCUMBERS & PERFECTED W/ SLICED HAM AND TURKEY & TOPPED WITH HOUSEMADE CROUTONS.
Buffalo Chicken Salad
ROMAINE LETTUCE, CHEDDAR JACK CHEESE, DICED TOMATOES, HOUSEMADE CROUTONS WITH FRIED CHICKEN TOSSED IN BUFFALO SAUCE.
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CRISP ICEBERG MIX TOPPED WITH CUCUMBER, TOMATO, CHEDDAR, MOZZARELLA, FRENCH FRIES & GRILLED CHICKEN.
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Patty Melt
A HALF POUND BURGER WITH CARAMELIZED ONIONS, SWISS CHEESE & 1000 ISLAND DRESSING ON GRILLED RYE BREAD
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Buffalo Chicken Sandwich
HAND BATTERED & FRIED CHICKEN BREAST TOSSED IN BUFFALO AND TOPPED WITH LETTUCE & TOMATO SERVED ON A POTATO BUN
Turkey Bacon Melt
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The Irish
TOASTED SOURDOUGH BREAD TOPPED WITH CORNED BEEF, PROVOLONE, HAND CUT FRIES, HOUSE MADE COLESLAW, TOMATO & SPICY 1000 ISLAND DRESSING
Big Irish
B.Y.O. Chicken
Grown up Grilled Cheese
PROVOLONE, CHEDDAR & AMERICAN CHEESE TOASTED TO PERFECTION ON GRILLED SOURDOUGH
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TUNA SALAD & AMERICAN CHEESE ON TOASTED RYE
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Buffalo Chicken Wrap
Chicken Caesar Wrap
GRILLED CHICKEN, ROMAINE, PARMESAN CHEESE & CAESAR DRESSING WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA
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Bangers & Mash
GUINNESS INFUSED IRISH SAUSAGES GRILLED WITH ONION GRAVY SERVED OVER HOUSE MADE MASHED POTATOES
Mainland Dish
CORNED BEEF & CABBAGE- PICKLED CORNED BEEF SLOW COOKED, SERVED WITH CABBAGE, CARROTS AND POTATOES
Shepherd's Pie
HOUSE MADE SHEPHERD'S PIE LAYERED ON REAL MASHED POTATOES AND TOPPED WITH CHEDDAR JACK CHEESE
GUINNESS BEEF STEW (LUCKY'S STEW) (Copy)
GUINNESS INFUSED BEEF STOCK BASE, CHUCK ROAST PIECES, GREEN PEAS, CARROTS, CELERY, ONIONS & POTATOES SLOW SIMMERED TO MOUTH WATERING GOODNESS
SIDES
Soft Drinks
Teas/Lemonade
|Sunday
|4:00 am - 3:59 am
|Monday
|4:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|4:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|4:00 am - 3:59 am
|Thursday
|4:00 am - 3:59 am
|Friday
|4:00 am - 3:59 am
|Saturday
|4:00 am - 3:59 am
Come in and enjoy!
5409 Gall Blvd, Pasco County, FL 33542