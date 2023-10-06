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Pita Plus 250 cowesett ave unit 1
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250 cowesett ave unit 1
West Warwick, RI 02893
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
DRINKS
APPETIZERS
MEDITERRANEAN CHICKEN WINGS (8)
(GF) MARINATED MEDITERRANEAN STYLE TOSSED IN SPECIAL GREEK DRESSING. TOPPED WITH FETA CHEESE, FRESH PARSLEY, AND TZATZIKI SAUCE.
BUFFALO WINGS (8)
(GF) COMES WITH RANCH OR BLUE CHEESE
BBQ WINGS (8)
(GF) COMES WITH RANCH OR BLUE CHEESE
FALAFEL (4)
(GF) COMES WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
HUMMUS PLATE W/ PITA CHIPS
HUMMAS PLATE W/ VEGGIES
(GF)
GRAPE LEAVES (6)
(GF)
BEEF & LAMB SHAWARMA FRIES
TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
CHICKEN SHAWARMA FRIES
(GF) TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
HALF BEEF/HALF CHICKEN SHAWARMA FRIES
TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
BEEF & LAMB SHAWARMA NACHOS
TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
CHICKEN SHAWARMA NACHOS
TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
HALF BEEF/HALF CHICKEN SHAWARMA NACHOS
TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
PITA PLUS SAMPLER
(GF) COMES WITH 3 FALAFEL, 3 GRAPE LEAVES, GREEK RELISH, HUMMUS AND PITA BREAD.
FLATBREADS
MEDITERRANEAN FLATBREAD
PESTO, OLIVE OIL, TOMATOES, RED ONION, ARTICHOKE, KALAMATA OLIVES, FRESH PARSLEY AND FETA
BEEF & LAMB SHAWARMA FLATBREAD
OLIVE OIL, MOZZARELLA CHEESE, BEEF SHAWARMA. DRIZZLED W/ TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
CHICKEN SHAWARMA FLATBREAD
OLIVE OIL, MOZZARELLA CHEESE, CHICKEN SHAWARMA. DRIZZLED W/ TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
HALF BEEF/ HALF CHICKEN FLATBREAD
PIES
SPINACH PIE
SPINACH, ONION, LEMON, SALT & PEPPER.
SPINACH & CHEESE PIE
SPINACHE, FETA, LEMON, SALT & PEPPER.
MEAT PIE
GROUND BEEF, ONION, TOMATO, LEMON, SALT & PEPPER.
MEAT & CHEESE PIE
GROUND BEEF, FETA, ONION, TOMATO, LEMON, SALT & PEPPER.
SPANAKOPITA
FLAKY PHYLLO DOUGH FILLED WITH A RICH SPINACH & FETA CHEESE.
BURGERS
MEDITERRANEAN BURGER
LETT, TOM, ONION & FETA. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
HAMBURGER
LETT. TOM, ONION & PICKLES ON A FRESH BULKIE ROLL.
CHEESEBURGER
LETT, TOM, ONION & PICKLES ON A FRESH BULKIE ROLL.
BACON BURGER
LETT, TOM, ONION & PICKLES ON A FRESH BULKIE ROLL.
FRIED EGG BURGER
LETT, TOM, ONION & PICKLES ON A FRESH BULKIE ROLL.
GLUTEN FREE PITA WRAPS
(GF) CHICKEN SHAWARMA WRAP
COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
(GF*) BEEF & LAMB SHAWARMA WRAP
COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO *BEEF/LAMB MIX IS NOT (GF)
(GF) FALAFEL WRAP
COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
(GF*) HALF CHICKEN/ HALF BEEF WRAP
COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO *BEEF/LAMB MIX IS NOT (GF)
(GF) (VEGAN) VEGGIE WRAP
COMES WITH LETT, TOM, ONION, CUCUMBER & HUMMUS. TOPPED WITH BALSAMIC.
(GF) CHICKEN SHAWARMA CAESAR WRAP
LETTUCE & CHICKEN SHAWARMA TOPPED WITH CAESAR DRESSING AND SHAVED PARMESAN
SMALL PITA WRAPS
SMALL CHICKEN SHAWARMA WRAP
COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
SMALL BEEF & LAMB SHAWARMA WRAP
COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
SMALL FALAFEL WRAP
COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
SMALL HALF CHICKEN/ HALF BEEF WRAP
COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
(VEGAN) SMALL VEGGIE WRAP
COMES WITH LETT, TOM, ONION, CUCUMBER & HUMMUS. TOPPED WITH BALSAMIC
SMALL CHICKEN SHAWARMA CAESAR WRAP
LETTUCE, CHICKEN SHAWARMA & CROUTONS TOPPED WITH CAESAR DRESSING AND SHAVED PARMESAN
LARGE PITA WRAPS
LARGE CHICKEN SHAWARMA WRAP
COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
LARGE BEEF & LAMB SHAWARMA WRAP
COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
LARGE FALAFEL WRAP
COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
LARGE HALF CHICKEN/ HALF BEEF WRAP
COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
(VEGAN) LARGE VEGGIE WRAP
COMES WITH LETT, TOM, ONION, CUCUMBER & HUMMUS. TOPPED WITH BALSAMIC
LARGE CHICKEN SHAWARMA CAESAR WRAP
SALADS
BEEF & LAMB SHAWARMA SALAD
LETT, TOM, ONION & CUCUMBER. TOPPED WITH TZATZIKI & SPICY SPECIALTY MAYO
CHICKEN SHAWARMA SALAD
(GF) LETT, TOM, ONION & CUCUMBER. TOPPED WITH TZATZIKI & SPICY SPECIALTY MAYO
HALF CHICKEN/ HALF BEEF SHAWARMA SALAD
LETT, TOM, ONION & CUCUMBER. TOPPED WITH TZATZIKI & SPICY SPECIALTY MAYO
FALAFEL SALAD
(GF) LETT, TOM, ONION & CUCUMBER. TOPPED WITH TZATZIKI & SPICY SPECIALTY MAYO
HOUSE SALAD
(GF) LETT, TOM, ONION & CUCUMBER W/ YOUR CHOICE OF DRESSING.
CAESAR SALAD W/ BEEF
CAESAR SALAD W/ CHICKEN
(GF)
CAESAR SALAD HALF CHICKEN/HALF BEEF
CAESAR SALAD W/ FALAFEL
(GF)
CAESAR SALAD
(GF)
MEDITERRANEAN SALAD W/ BEEF
LETT, TOM, ONION, CUCUMBER, KALAMATA OLIVES & FETA W/ GREEK DRESSING.
MEDITERRANEAN SALAD W/ CHICKEN
(GF) LETT, TOM, ONION, CUCUMBER, KALAMATA OLIVES & FETA W/ GREEK DRESSING.
MEDITERRANEAN SALAD HALF CHICKEN/HALF BEEF
LETT, TOM, ONION, CUCUMBER, KALAMATA OLIVES & FETA W/ GREEK DRESSING.
MEDITERRANEAN SALAD W/ FALAFEL
(GF) LETT, TOM, ONION, CUCUMBER, KALAMATA OLIVES & FETA W/ GREEK DRESSING.
MEDITERRANEAN SALAD
(GF) LETT, TOM, ONION, CUCUMBER, KALAMATA OLIVES & FETA W/ GREEK DRESSING.
PLATTERS
BEEF & LAMB SHAWARMA PLATTER
COMES WITH A CHOICE OF BASMATI RICE OR FRIES AND A SIDE SALAD W/ PITA BREAD. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
CHICKEN SHAWARMA PLATTER
(GF) COMES WITH A CHOICE OF BASMATI RICE OR FRIES AND A SIDE SALAD W/ PITA BREAD. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
FALAFEL PLATTER
(GF) COMES WITH A CHOICE OF BASMATI RICE OR FRIES AND A SIDE SALAD W/ PITA BREAD. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
COMBO 2 BEEF & CHICKEN PLATTER
COMES WITH A CHOICE OF BASMATI RICE OR FRIES AND A SIDE SALAD W/ PITA BREAD. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
COMBO 2 BEEF & FALAFEL PLATTER
COMES WITH A CHOICE OF BASMATI RICE OR FRIES AND A SIDE SALAD W/ PITA BREAD. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
COMBO 2 CHICKEN & FALAFEL PLATTER
COMES WITH A CHOICE OF BASMATI RICE OR FRIES AND A SIDE SALAD W/ PITA BREAD. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
COMBO 3 BEEF, CHICKEN & FALAFEL PLATTER
COMES WITH A CHOICE OF BASMATI RICE OR FRIES AND A SIDE SALAD W/ PITA BREAD. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO
FAMILY OF 4 PLATTER
GENEROUS PORTIONS OF CHICKEN, BEEF & FALAFEL SERVED W/ BASMATI RICE & FRIES. INCLUDES 2 GARNISHED SALADS AND PITA.
FAMILY OF 6 PLATTER
GENEROUS PORTIONS OF CHICKEN, BEEF & FALAFEL SERVED W/ BASMATI RICE & FRIES. INCLUDES 2 GARNISHED SALADS AND PITA.
KIDS MENU
SIDES
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Come in and enjoy!
250 cowesett ave unit 1, West Warwick, RI 02893
Photos coming soon!