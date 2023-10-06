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LARGE BEEF & LAMB SHAWARMA WRAP

$11.99

COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

MEDITERRANEAN BURGER

$9.99

LETT, TOM, ONION & FETA. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

BAKLAVA

$5.99

CONTAINS NUTS


DRINKS

COKE

$2.99

COKE ZERO

$2.99

DIET COKE

$2.99

SPRITE

$2.99

SPRITE ZERO

$2.99

GINGER ALE

$2.99

ROOT BEER

$2.99

DR. PEPPER

$2.99

ORANGE FANTA

$2.99

PINK LEMONADE

$2.99

POWERADE BLUE

$2.99

POWERADE RED

$2.99

FRESCA

$2.99

LEMON LIME SELTZER WATER

$2.99

BOTTLED WATER

$2.50

APPETIZERS

MEDITERRANEAN CHICKEN WINGS (8)

$12.99

(GF) MARINATED MEDITERRANEAN STYLE TOSSED IN SPECIAL GREEK DRESSING. TOPPED WITH FETA CHEESE, FRESH PARSLEY, AND TZATZIKI SAUCE.

BUFFALO WINGS (8)

$11.99

(GF) COMES WITH RANCH OR BLUE CHEESE

BBQ WINGS (8)

$11.99

(GF) COMES WITH RANCH OR BLUE CHEESE

FALAFEL (4)

$6.99

(GF) COMES WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

HUMMUS PLATE W/ PITA CHIPS

$6.99

HUMMAS PLATE W/ VEGGIES

$6.99

(GF)

GRAPE LEAVES (6)

$5.99

(GF)

BEEF & LAMB SHAWARMA FRIES

$10.99

TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

CHICKEN SHAWARMA FRIES

$10.99

(GF) TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

HALF BEEF/HALF CHICKEN SHAWARMA FRIES

$10.99

TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

BEEF & LAMB SHAWARMA NACHOS

$10.99

TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

CHICKEN SHAWARMA NACHOS

$10.99

TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

HALF BEEF/HALF CHICKEN SHAWARMA NACHOS

$10.99

TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

PITA PLUS SAMPLER

$14.99

(GF) COMES WITH 3 FALAFEL, 3 GRAPE LEAVES, GREEK RELISH, HUMMUS AND PITA BREAD.

FLATBREADS

MEDITERRANEAN FLATBREAD

$12.99

PESTO, OLIVE OIL, TOMATOES, RED ONION, ARTICHOKE, KALAMATA OLIVES, FRESH PARSLEY AND FETA

BEEF & LAMB SHAWARMA FLATBREAD

$12.99

OLIVE OIL, MOZZARELLA CHEESE, BEEF SHAWARMA. DRIZZLED W/ TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

CHICKEN SHAWARMA FLATBREAD

$12.99

OLIVE OIL, MOZZARELLA CHEESE, CHICKEN SHAWARMA. DRIZZLED W/ TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

HALF BEEF/ HALF CHICKEN FLATBREAD

$12.99

PIES

SPINACH PIE

$5.99

SPINACH, ONION, LEMON, SALT & PEPPER.

SPINACH & CHEESE PIE

$6.99

SPINACHE, FETA, LEMON, SALT & PEPPER.

MEAT PIE

$5.99

GROUND BEEF, ONION, TOMATO, LEMON, SALT & PEPPER.

MEAT & CHEESE PIE

$6.99

GROUND BEEF, FETA, ONION, TOMATO, LEMON, SALT & PEPPER.

SPANAKOPITA

$6.99

FLAKY PHYLLO DOUGH FILLED WITH A RICH SPINACH & FETA CHEESE.

BURGERS

MEDITERRANEAN BURGER

$9.99

LETT, TOM, ONION & FETA. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

HAMBURGER

$7.99

LETT. TOM, ONION & PICKLES ON A FRESH BULKIE ROLL.

CHEESEBURGER

$8.99

LETT, TOM, ONION & PICKLES ON A FRESH BULKIE ROLL.

BACON BURGER

$8.99

LETT, TOM, ONION & PICKLES ON A FRESH BULKIE ROLL.

FRIED EGG BURGER

$8.99

LETT, TOM, ONION & PICKLES ON A FRESH BULKIE ROLL.

GLUTEN FREE PITA WRAPS

(GF) CHICKEN SHAWARMA WRAP

$9.99

COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

(GF*) BEEF & LAMB SHAWARMA WRAP

$9.99

COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO *BEEF/LAMB MIX IS NOT (GF)

(GF) FALAFEL WRAP

$9.99

COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

(GF*) HALF CHICKEN/ HALF BEEF WRAP

$9.99

COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO *BEEF/LAMB MIX IS NOT (GF)

(GF) (VEGAN) VEGGIE WRAP

$9.99

COMES WITH LETT, TOM, ONION, CUCUMBER & HUMMUS. TOPPED WITH BALSAMIC.

(GF) CHICKEN SHAWARMA CAESAR WRAP

$9.99

LETTUCE & CHICKEN SHAWARMA TOPPED WITH CAESAR DRESSING AND SHAVED PARMESAN

SMALL PITA WRAPS

SMALL CHICKEN SHAWARMA WRAP

$9.99

COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

SMALL BEEF & LAMB SHAWARMA WRAP

$9.99

COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

SMALL FALAFEL WRAP

$9.99

COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

SMALL HALF CHICKEN/ HALF BEEF WRAP

$9.99

COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

(VEGAN) SMALL VEGGIE WRAP

$9.99

COMES WITH LETT, TOM, ONION, CUCUMBER & HUMMUS. TOPPED WITH BALSAMIC

SMALL CHICKEN SHAWARMA CAESAR WRAP

$9.99

LETTUCE, CHICKEN SHAWARMA & CROUTONS TOPPED WITH CAESAR DRESSING AND SHAVED PARMESAN

LARGE PITA WRAPS

LETTUCE, CHICKEN SHAWARMA & CROUTONS TOPPED WITH CAESAR DRESSING AND SHAVED PARMESAN

LARGE CHICKEN SHAWARMA WRAP

$11.99

COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

LARGE BEEF & LAMB SHAWARMA WRAP

$11.99

COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

LARGE FALAFEL WRAP

$11.99

COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

LARGE HALF CHICKEN/ HALF BEEF WRAP

$11.99

COMES WITH LETT, TOM & ONION. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

(VEGAN) LARGE VEGGIE WRAP

$11.99

COMES WITH LETT, TOM, ONION, CUCUMBER & HUMMUS. TOPPED WITH BALSAMIC

LARGE CHICKEN SHAWARMA CAESAR WRAP

$11.99

SALADS

BEEF & LAMB SHAWARMA SALAD

$13.99

LETT, TOM, ONION & CUCUMBER. TOPPED WITH TZATZIKI & SPICY SPECIALTY MAYO

CHICKEN SHAWARMA SALAD

$13.99

(GF) LETT, TOM, ONION & CUCUMBER. TOPPED WITH TZATZIKI & SPICY SPECIALTY MAYO

HALF CHICKEN/ HALF BEEF SHAWARMA SALAD

$13.99

LETT, TOM, ONION & CUCUMBER. TOPPED WITH TZATZIKI & SPICY SPECIALTY MAYO

FALAFEL SALAD

$13.99

(GF) LETT, TOM, ONION & CUCUMBER. TOPPED WITH TZATZIKI & SPICY SPECIALTY MAYO

HOUSE SALAD

$8.99

(GF) LETT, TOM, ONION & CUCUMBER W/ YOUR CHOICE OF DRESSING.

CAESAR SALAD W/ BEEF

$13.99

CAESAR SALAD W/ CHICKEN

$13.99

(GF)

CAESAR SALAD HALF CHICKEN/HALF BEEF

$13.99

CAESAR SALAD W/ FALAFEL

$13.99

(GF)

CAESAR SALAD

$9.99

(GF)

MEDITERRANEAN SALAD W/ BEEF

$13.99

LETT, TOM, ONION, CUCUMBER, KALAMATA OLIVES & FETA W/ GREEK DRESSING.

MEDITERRANEAN SALAD W/ CHICKEN

$13.99

(GF) LETT, TOM, ONION, CUCUMBER, KALAMATA OLIVES & FETA W/ GREEK DRESSING.

MEDITERRANEAN SALAD HALF CHICKEN/HALF BEEF

$13.99

LETT, TOM, ONION, CUCUMBER, KALAMATA OLIVES & FETA W/ GREEK DRESSING.

MEDITERRANEAN SALAD W/ FALAFEL

$13.99

(GF) LETT, TOM, ONION, CUCUMBER, KALAMATA OLIVES & FETA W/ GREEK DRESSING.

MEDITERRANEAN SALAD

$9.99

(GF) LETT, TOM, ONION, CUCUMBER, KALAMATA OLIVES & FETA W/ GREEK DRESSING.

PLATTERS

BEEF & LAMB SHAWARMA PLATTER

$14.99

COMES WITH A CHOICE OF BASMATI RICE OR FRIES AND A SIDE SALAD W/ PITA BREAD. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

CHICKEN SHAWARMA PLATTER

$14.99

(GF) COMES WITH A CHOICE OF BASMATI RICE OR FRIES AND A SIDE SALAD W/ PITA BREAD. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

FALAFEL PLATTER

$14.99

(GF) COMES WITH A CHOICE OF BASMATI RICE OR FRIES AND A SIDE SALAD W/ PITA BREAD. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

COMBO 2 BEEF & CHICKEN PLATTER

$15.99

COMES WITH A CHOICE OF BASMATI RICE OR FRIES AND A SIDE SALAD W/ PITA BREAD. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

COMBO 2 BEEF & FALAFEL PLATTER

$15.99

COMES WITH A CHOICE OF BASMATI RICE OR FRIES AND A SIDE SALAD W/ PITA BREAD. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

COMBO 2 CHICKEN & FALAFEL PLATTER

$15.99

COMES WITH A CHOICE OF BASMATI RICE OR FRIES AND A SIDE SALAD W/ PITA BREAD. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

COMBO 3 BEEF, CHICKEN & FALAFEL PLATTER

$16.99

COMES WITH A CHOICE OF BASMATI RICE OR FRIES AND A SIDE SALAD W/ PITA BREAD. TOPPED WITH TZATZIKI AND SPECIAL SPICY MAYO

FAMILY OF 4 PLATTER

$69.99

GENEROUS PORTIONS OF CHICKEN, BEEF & FALAFEL SERVED W/ BASMATI RICE & FRIES. INCLUDES 2 GARNISHED SALADS AND PITA.

FAMILY OF 6 PLATTER

$89.99

GENEROUS PORTIONS OF CHICKEN, BEEF & FALAFEL SERVED W/ BASMATI RICE & FRIES. INCLUDES 2 GARNISHED SALADS AND PITA.

KIDS MENU

KIDS GRILLED CHEESE

$7.99

COMES WITH FRIES

KIDS CHICKEN FINGERS

$7.99

COMES WITH FRIES

KIDS HAMBURGER

$7.99

COMES WITH FRIES

KIDS CHEESEBURGER

$8.99

COMES WITH FRIES

DESSERTS

BAKLAVA

$5.99

CONTAINS NUTS

CHOCOLATE CAKE

$5.99

(GF)

N.Y STYLE CHEESECAKE

$5.99

SIDES

PASTA SALAD

$5.99

PASTA SALAD W/ FETA

$6.99

BASMATI RICE

$5.99

SM SEASONED FRIES

$3.99

LG SEASONED FRIES

$5.99

GREEK RELISH

$5.99

TABOULI

$5.99

SMALL PITA BREAD

$4.99

LARGE PITA BREAD

$5.99

SAUCES/ DRESSINGS

BLUE CHEESE

$0.75

RANCH

$0.75

HONEY MUSTARD

$0.75

BBQ

$0.75

BUFFALO

$0.75

SRIRACHA CHILI

$0.75

SPECIALTY SPICY

$0.75

TZATZIKI

$0.75

GREEK

$0.75

CAESAR

$0.75

LITE ITALIAN

$0.75

BALSAMIC

$0.75