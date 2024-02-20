Teriyaki bowl and burger Ventura -EM 16260 Ventura Boulevard
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16260 Ventura Boulevard
Los Angeles, CA 91436
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FOOD
TERIYAKI PLATE'S
- CHICKEN TERIYAKI PLATE$16.53
CHICKEN TERIYAKI ON TOP OF STEAM RICE AND SALAD
- BEEF TERIYAKI PLATE$17.90
BEEF BRISKET ON TOP OF STEAM RICE AND SALAD
- SALMON PLATE$21.99
GRILLED SALMON,STEAM VEGGIES AND BROWN RICE
- BEEF AND CHICKEN TERIYAKI PLT$17.90
BEEF AND CHICKEN ON TOP OF STEAM RICE AND SALAD
- CHICKEN AND SHRIMP PLATE$17.90
3 GRILLED SHRIMP AND CHICKEN ON TOP OF STEAM RICE AND SALAD
- CHICKEN AND FISH PLATE$17.90
2 FILLETS OF FRIED FISH AND CHICKEN ON TOP OF STEAM RICE AND SALAD
- BEEF AND SHRIMP PLATE$17.90
BEEF BRISKET AND 3 GRILLED SHRIMP ON TOP OF STEAM RICE AND SALAD
- BEEF AND FISH TERIYAKI PLATE$17.90
BEEF BRISKET,2 FILLET OF FRIDE FISH ON TOP OF STEAM RICE AND SALAD
- SPICY PASTOR PLATE$17.90
PORK SPICY PASTOR ON TOP OF STEAM RICE AND SALAD
- VEGGIE PLATE$15.63
STEAM VEGGIES ON TOP OF BROWN RICE AVOCADO AND GREEN SALAD
- FISH AND SHRIMP PLATE$17.90
2 FILLET OF FRIED FISH AND 3 GRILLED SHRIMP ON TOP OF STEAM RICE AND SALAD
- GARLIC TOFU TERIYAKI PLATE$16.53
2 STEAK TOFU SEASONED IN FRESH GARLIC,STEAM RICE AND SALAD
TERIYAKI BOWL
- SM CHICKEN BOWL$8.63
CHICKEN TERIYAKI ON TOP OF STEAM RICE, GREEN ONIONS AND SESAME SEEDS
- SM BEEF BOWL$8.97
BEEF TERIYAKI ON TOP OF SESAME SEEDS,GREEN ONION AND SESAME SEEDS
- SM SHRIMP BOWL$8.97
3 GRILLED SHRIMPH ON TOP OF STEAM RICE,GREEN ONIONS AND SESAME SEEDS
- SM FISH BOWL$8.97
2 FILLET OF FRIED SRIMPH ON TOP OF STEAM RICE GREEN ONIONS AND SESAME SEEDS
- SM VEGGIE & AVOCADO BOWL$8.63
STEAM VEGGIES ON TOP OF BROWN RICE AVOCADO
- SM GARLIC TOFU BOWL$8.63
2 PCS OF STEAK TOFU COOCK IN A GARLIC SAUCE ON TOP OF STEAM RICE
- SM SPICY PASTOR BOWL$8.97
SLICE PORK SPICY PASTOR ON TOP OF STEAM RICE AND GRILLED PINAPPLE
- MEDIUM CHICKEN BOWL$9.25
CHICKEN TERIYAKI ON TOP OF STEAM RICE ,GREEN ONION AND SESAME SEEDS
- MEDIUM BEEF BOWL$9.99
BEEF TERIYAKI ON TOP OF SESAME SEEDS,GREEN ONION AND SESAME SEEDS
- MEDIUM SHRIMP BOWL$9.99
4 GRILLED SHRIMP ON TOP OF STEAM RICE ,GREEN ONION AND SESAME SEEDS
- MEDIUM FISH BOWL$9.99
3PCS OF FRIED FISH ON TOP OF STEAM RICE ,GREEN ONIONS AND SESAME SEEDS
- MD VEGGIE & AVOCADO BOWL$9.69
STEAM VEGGIES ON TOP OF RICE,AVOCADO,GREEN ONIONS AND SESAME SEEDS
- MEDIUM GARLIC TOFU BOWL$9.25
3 PCS OF TOFU COOK IN A GARLIC SAUSE,TERIYAKI,ONIONS AND SESAME SEEDS
- MEDIUM SPICY PASTOR BOWL$9.99
SLICE PORK SPICY PASTOR ON TOP OF STEAM RICE AND GRILLED PINAPPLE
- LARGE CHICKEN BOWL$11.68
CHICKEN TERIYAKI ON TOP OF STEAM RICE ,GREEN ONION AND SESAME SEEDS
- LARGE BEEF BOWL$11.96
BEEF TERIYAKI ON TOP OF SESAME SEEDS,GREEN ONION AND SESAME SEEDS
- LARGE SHRIMP BOWL$11.96
5 GRILLED SHRIMP ON TOP OF STEAM RICE ,GREEN ONIONS AND SESAME SEEDS
- LARGE FISH BOWL$11.96
4 PCS OF FRIED FISH ON TOP OF STEAM RICE,GREEN ONIONS AND SESAME SEEDS
- LARGE VEGGIE & AVOCADO BOWL$11.46
STEAM VEGGIES ON TOP OF RICE,AVOCADO,GREEN ONIONS AND SESAME SEEDS
- LARGE GARLIC TOFU BOWL$11.68
4 PCS STEAK TOFU COOK IN A GARLIC SAUSE ON TOP OF STEAM RICE TERIYAKI,ONION AND SESAME SEEDS
- LARGE SPICY PASTOR BOWL$11.96
SLICE PORK SPICY PASTOR ON TOP OF STEAM RICE AND GRILLED PINAPPLE
COMBINATION BOWL
- LARGE BEEF & CHICKEN COMBO BOWL$13.96
SERVED ON TOP OF STEAM RICE,GREEN ONION AND SESAME SEEDS
- LARGE BEEF & SHRIMP COMBO BOWL$13.96
SERVED ON TOP OF STEAM RICE,GREEN ONION AND SESAME SEEDS
- LARGE BEEF & FISH COMBO BOWL$13.96
SERVED ON TOP OF STEAM RICE,GREEN ONION AND SESAME SEEDS
- LARGECHICKEN &FISH COMBO BOWL$13.96
SERVED ON TOP OF STEAM RICE,GREEN ONION AND SESAME SEEDS
- LARGE CHICKEN & SHRIMP COMBO BOWL$13.96
SERVED ON TOP OF STEAM RICE,GREEN ONION AND SESAME SEEDS
- LARGE FISH AND SHRIMP COMBO BOWL$13.96
SERVED ON TOP OF STEAM RICE,GREEN ONION AND SESAME SEEDS
- LARGE PASTOR & CHICKEN COMBO BOWL$13.96
SERVED ON TOP OF STEAM RICE,GREEN ONION AND SESAME SEEDS
- LARGE PASTOR & BEEF COMBO BOWL$13.96
SERVED ON TOP OF STEAM RICE,GREEN ONION AND SESAME SEEDS
- LARGE PASTOR & SHRIMP COMBO BOWL$13.96
SERVED ON TOP OF STEAM RICE,GREEN ONION AND SESAME SEEDS
- LARGE PASTOR & FISH COMBO BOWL$13.96
SERVED ON TOP OF STEAM RICE,GREEN ONION AND SESAME SEEDS
YAKISOBA
UDON SOUP
- CHICKEN UDON SOUP$17.95
MIX OF VEGGIES,NAVEYAKI UDON,GREN ONIONS IN TO A DELICIUS SOUP
- BEEF BRISKET UDON SOUP$18.95
MIX OF VEGGIES,NAVEYAKI UDON,GREN ONIONS IN TO A DELICIUS SOUP
- SHRIMP UDON SOUP$18.95
MIX OF VEGGIES,NAVEYAKI UDON,GREN ONIONS IN TO A DELICIUS SOUP
- TOFU UDON SOUP$16.95
MIX OF VEGGIES,NAVEYAKI UDON,GREN ONIONS IN TO A DELICIUS SOUP
TERIYAKI FIRIES AND TOTS
TERIYAKI BURRITOS
- CHICKEN BURRITO$12.99
STEAM RICE ,LETTUCE,TOMATO,GREEN ONIONS,TERIYAKI AND SPECIAL DRESSING
- BEEF BURRITO$13.99
BEEF BRISKET IN TO TORTILLA BURRITO,RICE,LETTUCE,TOMATO,ONION AND TERIYAKI
- FRIED FISH BURRITO$13.99
2 DEEP FRIED FISH INTO A TORTILLA BURRITO,RICE,TOM,LETTUCE,ONION,TERIYAKI AND DRESSING
- TOFU BURRITO$12.99
2 STEAK PCS OF TOFU IN TO BURRITO TORTILLA ,RICE,LETT,TOM,ONION,TERIYAKI AND DRESSING
- VEGGIE & AVOCADO$12.99
STEAM VEGGIES,RICE,TOM,LETTUCE,GREEN ONIONS,TERIYAKI AND DRESSING
TERIYAKI SALAD'S
- CHICKEN SALAD$15.53
spring mix salad cucumber,tomato,carrots and orange,asian dressing
- BEEF SALAD$16.90
spring mix salad cucumber,tomato,carrots and orange,asian dressing
- SHRIMP SALAD$16.90
spring mix salad cucumber,tomato,carrots and orange,asian dressing
- SALMON SALAD$20.90
spring mix salad cucumber,tomato,carrots and orange,asian dressing
- TOFU SALAD$15.53
spring mix salad cucumber,tomato,carrots and orange,asian dressing
BURGERS
- CHICKEN TERIYAKI BRG$9.51
LETTUCE,TOMATO,PICKELS,GRILLED PINEPPLE AND TERIYAKI SAUCE
- CRISPY CHICKEN BRG$9.99
LETTUCE,TOMATO,PICKLES AND MAYO
- SPICY CHICKEN BRG$9.99
CABAGGE COLD SALAD,PICKELS AND SPICY DRESSING
- SUPER BRG$9.99
LETTUCE ,TOMATO,PICKLES,AVOCADO,BEACON AND HOUSE DRESSING
- DOUBLE CHS$9.99
LETTUCE,TOMATO,PICKLESAND HOUSE DRESSING
- SUPER TRIPLE CHS$12.68
TRIPLE MEAT WITH CHZ,LETTUCE,TOMATO,PICKLES,AVOCADO,BEACON AND DRESSING
- CHS BRG$8.89
LETTUCE ,TOMATO,PICKLES AND DRESSING
- BEACON CHS$9.79
LETTUCE ,TOMATO,PICKLES AND DRESSING
- GRILLED SALMON BRG$10.99
DRESSING,LETTUCE,TOMATO,TERIYAKI
- DEEP FRIED FISH BRG$9.99
TART SAUCE,LETTUCE, TOMATO,PICKLES AND TOMATO
- PLANT BASE VEGGIE BRG$9.51
LETTUCE,TOMATO,PICKLES,AVOCADOAND OLIVE OIL
SANDWICH'S
- GARDEN BEEF SANDWICH$11.75
CHIABATTA BREAD,GRILLED ONION,SPRIN MIX.AVOCADO AND DRESSING
- GARDEN CHICKEN$11.35
CHIABATTA BREAD,GRILLED ONION,SPRIN MIX.AVOCADO AND DRESSING
- GARDEN SPICY CHICKEN$11.75
CHIABATTA BREAD,GRILLED ONION,SPRIN MIX.AVOCADO AND SPICY DRESSING
- GRILLED CHICKEN MULTIGRAIN SANWICH$9.35
GRILLED CHICKEN,SWISS CHZ,LETTUCE,TOMATOAND DRESSING
- GRILLED SALMON MULTIGRAIN SANDWICH$12.68
6 OZ OF GRILLED SALMON,COLESLAW ,PICKLES AND TERIYAKI SAUCE
- GRILLED STEAK MULTIGRAIN SANDWICH$9.99
BRISKET AND GRILLED ONION ,PICKLES AND COLESLAW
KIDS MENU
STARTER'S
- GARLIC SPICY EDAMAME$9.99
TOASTED AND COOK WITH GARLIC AND SPECIAL SPICY SAUCE
- STEAM EDAMAME$9.99
EDAMAME STEAMED AND SERVED WITH LIME AND SEA SALT
- TOAST SEA SALT$9.99
TOASTED WITH SEA SALT AND SERVED WITH LIME
- ONION RINGS$10.99
DEEP FRIED STEAK ONION AND SERVEND WITH RANCH
- ZUCHINI STICKS$10.68
DEEP FRIED BREADED ZUCHINI SERVED WITH RANCH
- EGG ROLLS$9.99
DEEP FRIED VEGGIE END CHICK EGG ROLL SERVED WITH SPECIAL SAUCE
- SPRING ROLLS$9.68
CRISPY FRIED ROLLS SERVED WITH SWEET AND SAWER SAUCE
- MINI SLIDERS (2 PCS)$11.99
ANGUS BEEF MEAT IN TO A BRIOCH BREAD ONION AND DRESSING
- FISH AND CHIPS$11.99
2 PCS OF DEEP FRIED FISH WITH A SIDE OF FRENCH FRIES
WINGS
- BUFFALO$11.99
6 PCS OF WINGS COOK WITH DELICIUS BUFFALO SAUCE SERVED WITH RANCH OR BLUE CHZ
- LEMON PEPPER$11.99
6 PCS OF WINGS COOK WITH DELICIUS LEMON PEPPER SAUCE SERVED WITH RANCH OR BLUE CHZ
- GARLIC$11.99
6 PCS OF WINGS COOK WITH DELICIUS GARLI BATTER SAUCE SERVED WITH RANCH OR BLUE CHZ
- TERIYAKI BBQ$11.99
6 PCS OF WINGS COOK WITH DELICIUS HOME MADE TERIYAKI SAUCE SERVED WITH RANCH OR BLUE CHZ
SIDE'S
- STEAK CUT FRIES$6.34
1/2 POUND STEAK FRIES COOK AT THE PERFECTION
- WAFFLE FRIES$6.99
1/2 POUND OF WAFFLE FRIES CRISPY FRIED
- POTATO TOTS$6.99
1/2 POUND OF DELICIUS TOTS CRISPY FRIED
- DEEP FRIED DUMPLINGS$8.78
6 PCS OF GYOZA COOK CRISPY SERVED WIT SPECIAL SAUCE
- FRIED RICE$6.48
TRADITIONAL FRIED RICE COOK WITH VEGGIES AT SPECIAL RECEPY
- STEAM RICE$3.35
12 OZ OF STEAM WHITE OR BROWN RICE
- STEAM VEGGIES$6.68
COMBINATION OF FRESH STEAM VEGGIES
ADDS
NA BEVERAGES
NA BEVERAGES
SMOOTHIES
- STRAWBERRY/MANGO SMOOTHIE$7.15
MADE WITH REAL FRUIT
- STRAWBERRY/MANGO SMOOTHIE$7.15
MADE WITH REAL FRUIT
- STRAWBERRY/BANANA SMOOTHIE$7.15
MADE WITH REAL FRUIT
- MANGO/PINEAPLE SMOOTHIE$7.15
MADE WITH REAL FRUIT
- MANGO/CHAMOY SMOOTHIE$7.15
MADE WITH REAL FRUIT
- COCONUT/PINEAPPLE SMOOTHIE$7.15
MADE WITH REAL FRUIT
- COCONUT/PINEAPPLE SMOOTHIE$7.15
MADE WITH REAL FRUIT
- COCONUT/PECAN SMOOTHIE$7.15
MADE WITH REAL FRUIT
TORNADO FRAPPES
- ICED COFFEE$7.99
MADE WITH ESPRESSO COFFEE AND MILK
- OREO FRAPPE$7.99
MADE WITH ESPRESSO COFFEE AND MILK
- CARAMEL FRAPPUCCINO$7.99
MADE WITH ESPRESSO COFFEE AND MILK
- VANILLA BEAN FRAPPE$7.99
MADE WITH ESPRESSO COFFEE AND MILK
- CHOCOLATE FRAPPE$7.99
MADE WITH ESPRESSO COFFEE AND MILK
- CHOCOLATE/BANANA FRAPPE$7.99
MADE WITH ESPRESSO COFFEE AND MILK
- TARO FRAPPE$7.99
MADE WITH ESPRESSO COFFEE AND MILK
- BROWN SUGAR FRAPPE$7.99
MADE WITH ESPRESSO COFFEE AND MILK
- THAI TEA FRAPPE$7.99
MADE WITH ESPRESSO COFFEE AND MILK
- MATCHA FRAPPE$7.99
MADE WITH ESPRESSO COFFEE AND MILK
- MANGONEADA FRAPPE$8.25
MADE WITH REAL FRUIT
TEA AND LEMONADE
- TROPICAL TEA$7.99
MADE WITH REAL FRUIT AND YOUR CHOICE OF TEA
- STRAWBERRY SMASH TEA$7.99
MADE WITH REAL FRUIT AND YOUR CHOICE OF TEA
- ORANGE/PEACH TEA$7.99
MADE WITH REAL FRUIT AND YOUR CHOICE OF TEA
- LEMONADE SMASH TEA$7.99
MADE WITH LEMONADE AND YOUR CHOICE OF TEA
- GINGER/LEMONADE$7.99
MADE FRESH GIGER AND LEMONADE
- ARNOLD PALMER$6.99
MADE WITH ICE TEA AND LEMONADE
- ICE TEA$5.99
PERFECT TEA ON THE ROCKS
- STRAW BERRY LEMONADE$7.99
FRES STRAW BERRY AND LEMONADE SERVED IN ICE
CAFE
- CAFE LATTE$4.39
MADE WITH ESPRESSO COFFEE AND MILK
- VANILLA LATTE$4.75
MADE WITH ESPRESSO COFFEE AND MILK
- WHITE CHOCOLATE$4.75
MADE WITH ESPRESSO COFFEE AND MILK
- MOCHA LATTE$4.75
MADE WITH ESPRESSO COFFEE AND MILK
- CARAMEL LATTE$4.75
MADE WITH ESPRESSO COFFEE AND MILK
- CAPUCCINO$4.25
MADE WITH ESPRESSO COFFEE AND MILK
- AMERICANO$3.85
MADE WITH FRESH GROUNDEDEXPRESSO COFFE
- COLD BREW$4.65
MADE WITH FRESH GROUNDED BREW
- CAFE CON LECHE$4.75
MADE WITH ESPRESSO COFFEE AND MILK
BAR
COCKTAILS
BEER
- SAPPORO SM$6.95
- SAPPORO LG$9.95
- KIRIN SM$5.95
- KIRIN LG$8.95
- ASAHI SM$5.95
- ASAHI LG$8.95
- MODELO BOTTLE$7.95
- CORONA BOTTLE$7.95
- CORONA LIGTH BOTTLE$7.95
- IPA LAGUNITAS$7.95
- IPA$7.95
- MODELO DRAFT 16 OZ$7.95
- MODELO DRAFT 23 OZ$9.95
- STELLA 16 OZ$7.35
- STELLA 23 OZ$9.35
- 805 16 OZ$7.35
- 805 23 OZ$9.95
- BLUE MOON 16 OZ$7.95
- BLUE MOON 23 OZ$9.95
- ASAHI 16 OZ$7.99
- ASAHI 23 OZ$9.99
- SAPPORO 16 OZ$7.99
- SAPPORO 23 OZ$9.99
- PITCHER DOMESTIC$26.75
- PITCHER IMPORT$28.35
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Come in and enjoy!
16260 Ventura Boulevard, Los Angeles, CA 91436
Photos coming soon!