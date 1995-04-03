The Nest Pantry 53 South Main Street
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53 South Main Street
Hanover, NH 03755
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
ESPRESSO BAR
COFFEE/ESPRESSO
SPECIALTY ESPRESSO DRINKS
HOT CHOCOLATE
SPECIALTY TEA DRINKS
CHAI / GOLDEN MILK
- CHAI TEA LATTE - 12 OZ$4.00
HOT CHAI LATTE MADE WITH DONA'S MASALA CHAI CONCENTRATE & YOUR CHOICE OF MILK
- CHAI TEA LATTE - 16 OZ$4.75
HOT CHAI LATTE MADE WITH DONA'S MASALA CHAI CONCENTRATE & YOUR CHOICE OF MILK
- ICED CHAI TEA LATTE - 12 OZ$4.00
ICED CHAI LATTE MADE WITH DONA'S MASALA CHAI CONCENTRATE & YOUR CHOICE OF MILK
- ICED CHAI TEA LATTE - 16 OZ$4.75
ICED CHAI LATTE MADE WITH DONA'S MASALA CHAI CONCENTRATE & YOUR CHOICE OF MILK
- ICED CHAI TEA LATTE - 24 OZ ICED ONLY$6.50
ICED CHAI LATTE MADE WITH DONA'S MASALA CHAI CONCENTRATE & YOUR CHOICE OF MILK
NEST JUICES & SMOOTHIES
SMOOTHIE
- MANGO GREEN SMOOTHIE$6.50
ORGANIC KALE, MANGO, ORGANIC BANANA, FRESH SQUEEZED ORANGE JUICE & PINEAPPLE JUICE
- MANGO BANANA SMOOTHIE$6.50Out of stock
GREEN MOUNTAIN CREAMERY GREEK YOGURT, MANGO, ORGANIC BANANAS, FRESH SQUEEZED ORANGE JUICE, MAPLE SYRUP & CARDAMOM
- BLUEBERRY RASPBERRY SMOOTHIE$6.50Out of stock
GREEN MOUNTAIN CREAMERY GREEK YOGURT, BLUEBERRIES, RASPBERRIES, ORGANIC BANANA, MAPLE SYRUP & VANILLA
- STRAWBERRY PEACH SMOOTHIE$6.50
GREEN MOUNTAIN CREAMERY GREEK YOGURT, STRAWBERRIES, PEACHES, MAPLE SYRUP, LIME JUICE & NUTMEG
NEST BAKERY
SCONES & BISCUITS
GLUTEN FREE BAKERY
MUFFINS
BREADS, CAKES & BROWNIES
COOKIES
DAY OLDS
TRUFFLES
GRAB & GO BREAKFAST
CEREAL
- ORGANIC MUSELI (VEGAN FRIENDLY)$6.00
ORGANIC ROLLED OATS, ORGANIC CHIA SEEDS & ORGANIC OAT MILK WITH MAPLE SYRUP, VANILLA & FRESH SQUEEZED LEMON JUICE TOPPED WITH MEDJOL DATES & TOASTED PECANS
- ORGANIC INSTANT PROTEIN OATMEAL$6.00
ORGANIC QUICK OATS, ORGANIC MILK POWDER, ORGANIC VANILLA PROTEIN POWDER, MAPLE SUGAR
BREAKFAST SANDWICH
- BISCUIT, EGG & CHEESE - SALTED MAPLE BUTTERMILK BISCUIT$6.45
EGG & CHEESE SANDWICH ON YOUR CHOICE OF OUR BISCUITS
- BISCUIT, EGG & CHEESE - PARMESAN CHIVE SCONE$6.45
EGG & CHEESE SANDWICH ON YOUR CHOICE OF OUR BISCUITS
- BISCUIT, EGG & CHEESE - ADD BREAKFAST PROTEIN$9.95
EGG & CHEESE SANDWICH ON YOUR CHOICE OF OUR BISCUITS
- EGG SANDWICH$4.95
NELLIE'S LOCAL EGG, CABOT CHEDDAR & CABOT BUTTER ON A THOMAS'S ENGLISH MUFFIN
- BACON EGG & CHEESE SANDWICH$8.45
NELLIE'S LOCAL EGG, NORTH COUNTRY SMOKEHOUSE APPLEWOOD SMOKED BACON, CABOT CHEDDAR & CABOT BUTTER ON A THOMAS'S ENGLISH MUFFIN
- TURKEY SAUSAGE, EGG & CHEESE SANDWICH$8.45
NELLIE'S LOCAL EGG, HOUSE MAPLE TURKEY SAUSAGE WITH STONEWOOD FARMS GROUND TURKEY, CABOT CHEDDAR & CABOT BUTTER ON A THOMAS'S ENGLISH MUFFIN
- CHORIZO, EGG & CHEESE SANDWICH$8.45
NELLIE'S LOCAL EGG, HOUSE CHORIZO MADE WITH LOCAL GROUND PORK, CABOT CHEDDAR & CABOT BUTTER ON A THOMAS'S ENGLISH MUFFIN
- SAUSAGE CHILI AVO$8.95
OUR TURKEY SAUSAGE EGG & CHEESE SANDWICH WITH AVOCADO & HOUSE CHILI SAUCE
- BACON CHILI AVOCADO$8.95
OUR BACON EGG & CHEESE SANDWICH WITH AVOCADO & HOUSE CHILI SAUCE
- GREEN HERON$8.95
NELLIE'S LOCAL EGG, CABOT CHEDDAR, PARMESAN, SPINACH, TOMATO & AVOCADO ON BUTTERED TOASTED MULTIGRAIN BREAD
- SPICY RAVEN$8.95
NELLIE'S LOCAL EGG, HOUSE CHORIZO, GRUYERE & PICKLED JALAPENOS ON BUTTERED TOASTED THOMAS ENGLISH MUFFIN
- EUROPEAN COUSIN$10.95
OUR TURKEY SAUSAGE, CABOT CHEDDAR, EGG & GRILLED TOMATO ON GRILLED SOURDOUGH
- BAGEL WITH LOX - EVERYTHING BAGEL$11.95
TOASTED PLAIN BAGEL WITH HOUSE CHIVE & ONION CULTURED CREAM CHEESE, RED ONION, CAPERS, AVOCADO & SMOKED SALMON
BREAKFAST BURRITO
- SALSA EGG & CHEESE BURRITO$10.95
NELLIE'S EGGS SCRAMBLED, HOUSE SALSA & CABOT MONTEREY JACK IN A FLOUR TORTILLA
- CHORIZO, JACK & JALAPENO BURRITO$13.95
NELLIE'S EGGS SCRAMBLED, HOUSE CHORIZO, ROASTED ONIONS, PICKLED JALAPENOS & CABOT MONTEREY JACK IN A FLOUR TORTILLA
- SPICY SWEET POTATO BURRITO$12.95
NELLIE'S EGGS SCRAMBLED, ORGANIC ROASTED SWEET POTATOES, HOUSE SALSA, CABOT MONTEREY JACK, ORGANIC BLACK BEANS, BABY SPINACH & HOUSE CHILI SAUCE IN A FLOUR TORTILLA
- STEAK & EGG BURRITO$14.95
NELLIE'S EGGS SCRAMBLED, LOCALLY RAISED SIRLOIN, CABOT MONTEREY JACK, RED PEPPERS, ROASTED ONIONS & HOUSE MAYO ON A FLOUR TORTILLA
- VEGAN SCRAMBLE BURRITO WITH HOUSE SALSA & VEGAN CHEDDAR$13.95
HOUSE ORGANIC TOFU SCRAMBLE WITH OUR SALSA & VEGAN CHEDDAR IN A FLOUR TORTILLA
GRAB & GO LUNCH
SANDWICH
- ROASTED SWEET POTATO & CHEVRE WRAP - WHOLE WHEAT TORTILLA$10.95
ORGANIC ROASTED SWEET POTATOES, VERMONT CREAMERY CHEVRE, ARUGULA & HOUSE MAPLE BALSAMIC ON A FLOUR TORTILLA
- TURKEY BACON & AVOCADO$13.95Out of stock
MCKENZIE NATURAL, NITRATE FREE ROASTED TURKEY, NORTH COUNTRY SMOKEHOUSE APPLEWOOD SMOKED BACON, CABOT CHEDDAR, AVOCADO, TOMATO, LETTUCE & HOUSE SRIRACHA MAYO ON TOASTED SOURDOUGH
- TURKEY CHEDDAR & APPLE$12.95
MCKENZIE NATURAL, NITRATE FREE ROASTED TURKEY, CABOT CHEDDAR, ORGANIC HONEY CRISP APPLE, ARUGULA & HOUSE MAYO ON TOASTED SOURDOUGH
- ITALIAN$13.95
TOP-QUALITY MEATS INCLUDING MADRANGE FRENCH HAM, ITALIAN SOPRESSATA, HOT CAPOCOLLO WITH AGED PROVOLONE, BANANA PEPPERS & LETTUCE ON A DEMI-BAGUETTE WITH OUR HOUSE MAYO
- ROAST BEEF WITH ONIONS$13.95Out of stock
MCKENZIE ROAST BEEF, ROASTED ONIONS, PICKLED ONIONS, MAUI ONION DEEP RIVER CHIPS & HOUSE RUSSIAN DRESSING ON A DEMI-BAGUETTE
- ROASET BEEF WITH BLUE CHEESE$13.95
MCKENZIE ROAST BEEF, ARUGULA & TOMATO WITH OUR BLUE CHEESE MAYO MADE WITH JASPER HILL FARM BAYLEY HAZEN BLUE CHEESE ON A DEMI-BAGUETTE
- SWEET & SPICY CHICKEN SALAD PITA$13.95
ROASTED MISTY KNOLL FARM CHICKEN BREAST MIXED WITH HARISSA, HONEY, CORIANDER, GINGER & HERBS IN A PITA WITH GREENS & ORGANIC CARROTS
- HAM & SWISS$8.95
MADRANGE FRENCH HAM & GRUYERE WITH DIJON ON A DEMI-BAGUETTE
- BRIE & APPLE$8.95
PLYMOUTH FARM BRIE, ORGANIC HONEY CRISP APPLE & ARUGULA ON A DEMI-BAGUETTE
- BBQ TEMPEH (VEGAN FRIENDLY)$12.95
RHAPSODY OF VT ORGANIC TEMPEH MARINATED IN OUR BBQ SAUCE, WITH PICKLED ONIONS & LETTUCE ON TOASTED MULTIGRAIN BREAD
- TOFU CLUB$10.95
ORGANIC MARINATED BAKED TOFU, AVOCADO, LETTUCE & TOMATO & HOUSE VEGAN SRIRACHA MAYO ON TOASTED MULTIGRAIN
- CURRIED CHICKPEA SALAD PITA (VEGAN FRIENDLY)$12.95
ORGANIC CHICKPEAS, CELERY & SHALLOTS MIXED WITH HOUSE CURRY DRESSING IN A PITA WITH LETTUCE
- CHICKEN SHAWARMA$14.95
MISTY KNOLL FARM CHICKEN BREAST MIXED WITH OUR SHAWARMA SPICES AND ONIONS, SERVED IN A PITA WITH HOUSE TAHINI SAUCE, RED ONION, TOMATO & LETTUCE
- CAULIFLOWER SHAWARMA (VEGAN FRIENDLY)$13.95
ROASTED CAULIFLOWER WITH SHAWARMA SPICES SERVED IN A PITA WITH HOUSE TAHINI SAUCE, HOUSE ORGANIC HUMMUS, LETTUCE, TOMATO & RED ONION
- BLT$9.95
- PESTO & MOZZ$11.95
- CUBAN$14.95
MADRANGE FRENCH HAM, SOPRESSATA, OUR MOJO PORK, GRUYERE, HOUSE HONEY MUSTARD & PICKLES ON A BUTTERED GRILLED BUN
- CHICKEN PESTO$14.95
GRILLED MISTY KNOLL FARM CHICKEN BREAST, HOUSE SUN-DRIED TOMATO PESTO, CABOT CHEDDAR, AVOCADO & BABY SPINACH ON GRILLED SOURDOUGH
- TURKEY REUBEN$12.95
MCKENZIE NATURAL NITRATE FREE TURKEY, GRUYERE, SAUERKRAUT, HOUSE 1000 ISLAND DRESSING ON GRILLED RYE
- SMOKEY BEET REUBEN$12.95
ROASTED BEETS WITH SMOKED SEA SALT & CORIANDER, SAUERKRAUT, GRUYERE & HOUSE 1000 ISLAND DRESSING ON GRILLED RYE
SALAD
CHIPS
SALAD
SALAD BAR
COMPOUND SALAD
GREEN SALAD
- FARRO, BEET & ARUGULA SALAD WITH PISTACHIOS (VEGAN FRIENDLY)$13.95
WHOLE GRAIN FARRO SWEETENED WITH APPLE CIDER AND TOSSED WITH CHIOGGIA BEETS, SCALLIONS, FRESH HERBS & CITRUS DRESSING. TOPPED WITH ARUGULA AND TOASTED PISTACHIOS
- BEET & CHEVRE SALAD WITH PISTACHIOS$12.95
ROASTED BEETS, FRESH GREENS, VERMONT CREAMERY CHEVRE & TOASTED PISTACHIOS WITH OUR MAPLE MUSTARD DRESSING.
- KALE & BRUSSELS SPROUT SALAD WITH HONEY DIJON DRESSING$13.95
ORGANIC KALE, SHREDDED BRUSSELS SPROUTS, PARMESAN, DRIED CRANBERRIES & TOASTED PECANS WITH OUR HONEY DIJON DRESSING
- GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD$13.95
MARINATED MISTY KNOLL FARM CHICKEN BREAST, GREENS MIX, PARMESAN, HOUSE CROUTONS & OUR CAESAR DRESSING
- CAESAR SALAD$9.95
MIXED GREENS, PARMESAN & CROUTONS WITH OUR HOUSE CAESAR
- GENERAL TSO'S CHICKEN SALAD$13.95
MISTY KNOLL FARM CHICKEN BREAST, MIXED GREENS, SLICED RED PEPPER, ROASTED BROCCOLI & SALTED PEANUTS WITH OUR GINGER-PEANUT DRESSING AND OUR GENERAL TSO'S SAUCE
- GENERAL TSO'S TOFU SALAD (VEGAN FRIENDLY)$13.95
MARINATED ORGANIC BAKED TOFU, MIXED GREENS, SLICED RED PEPPER, ROASTED BROCCOLI & SALTED PEANUTS WITH OUR GINGER-PEANUT DRESSING AND OUR GENERAL TSO'S SAUCE
- FARRO BUTTERNUT SQUASH
|Sunday
|7:30 am - 6:00 pm
|Monday
|Closed
|Tuesday
|7:30 am - 6:00 pm
|Wednesday
|7:30 am - 6:00 pm
|Thursday
|7:30 am - 6:00 pm
|Friday
|7:30 am - 6:00 pm
|Saturday
|7:30 am - 6:00 pm
Come in and enjoy!
53 South Main Street, Hanover, NH 03755
Photos coming soon!