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Bars & Lounges
Seafood
American
THE NEW DUGOUT TAVERN
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11010 Bird River Grove Rd
White Marsh, MD 21162
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Order Again
APPETIZERS
BASKET FRIES
$5.00
BBQ CHKN SKINS (4)
$7.50
CHEADDAR POPPERS
$7.50
CHICKEN FINGERS (5)
$9.00
CHICKEN NACOS
$8.50
CHKN QUESADILLA
$10.99
CRAB DIP W PRtzL LOGS
$12.99
CRAB PRETZEL
$12.99
FRIES W/CHEESE
$5.50
FRIES W/GRAVY
$5.50
HARD TACO
$1.50
LOADED FRIES chilli/chz
$6.99
ROCK FISH BITES
$11.99
MOZZ STIX
$9.50
ONION RINGS
$6.25
POT CHIP/PRETZLS
$1.00
POTATO SKINS
$6.99
SHRIMP MACARONI
$4.50
SOFT TACO
$1.50
Spicy Chicken Quesadilla
$9.99
STEAK NACHOS
$8.50
STK QUESADILLA
$9.99
POTATO SALAD
$1.50
BASKET ONION RINGS
$5.99
CHEESE BALLS
$4.99
CHEESE BALLS
$5.00
POPPERS
$9.99
SOUPS
CUP MD CRAB
$3.95
BOWL MD CRAB
$5.99
CUP SEA BISQUE
$5.50
BOWL SEA BISQUE
$6.99
CUP CHILI
$3.50
BOWL CHILI
$5.00
CUP SOUP OF THE DAY
$3.50
BOWL SOUP OF DAY
$4.75
Cup Chicken Noodle
$3.50
Bowl Chicken Noodle
$5.00
RAW ONIONS
CHEESE
$0.50
SOUR CREAM
SPLIT PEA CUP
$3.50
SPLIT PEA. BOWL
$5.50
CREAM CHKN CUP
$3.50
CREAM CHKN BOWL
$4.75
QYSTER CUP
$4.00
QYSTER BOWL
$6.00
BOWL STEW
$6.99
CUP STEW
$5.50
STEAMED SHRIMP
PIZZA
SALADS
SANDWICHES
B.L.T.
$5.00
BACON CHEESE BURGER
$11.99
BAY BURGER
$10.99
BELLY BUSTER FISH
$9.99
CHEESE BURGER
$10.99
CHICKEN SALAD
$9.99
CHKN PARM ROLL W/FF
$10.99
CHKN SALAD SAND
$7.99
CRAB CAKE SAND FRIED
$16.95
CRAB CAKE SAND BROILED
$16.95
GRILLED CHEESE
$5.00
Grilled Chicken w/CHZ & BACON
$10.99
GRILLED CHKN SAND
$8.99
HAMBURGER
$9.99
ITALIANO
$9.99
MUSHROOM SWISS BURGER
$11.25
POLOCK JOHNNY DOG
$5.00
Pulled Pork Sand
$8.99
RIB EYE STK SAND
$10.99
ROAST BEEF CLUB
$13.00
RUEBEN
$10.99
SHRIMP SALAD
$12.99
SOFT CRAB SAND
$13.99
TUNA SALAD
$8.99
TURKEY CLUB
$11.00
SUBS
ENTREES
ALFREDO BURGER
$10.99
BEEF TACOS
$9.00
Grilled Chic Breast /ff
$9.99
Grilled ChiCken Dinner
$11.95
GRLD CHKN SAND BAc Ranch
$8.99
HOT HAMBURGER
$10.99
HOT ROAST BEEF
$11.99
HOT TURKEY
$8.99
LIVER & ONIONS
$8.99
MEATLOAF
$10.99
PORK CHOPS
$14.95
PORK TACOS
$9.00
SOUTHWEST BURGER
$10.99
Spicy Chic Quesadilla
$9.99
Steak Dinner
$12.99
SINGLE Pork Chop
$10.99
SEAFOOD
SIDES
APPLE SCE
$0.75
BACON
$0.99
BAKED POTATO
$1.99
BROCOLI
$1.99
BROCOLI W /CHZ
$3.00
BUTTER
CHEESE
$0.50
$EXTRA SAUCE$
$0.50
COLE SLAW
$2.50
CORN
$1.99
CUCUMBER SALAD
$1.50
GREEN BEANS
$1.99
LOADED
$1.25
MACARONI SALAD
$2.00
MASHED POTS
$1.99
MASHED POTS W/GRAVY
$2.50
ONSIDE
PEAS
$1.99
POTATO SALAD
$2.00
SHRIMP MAC
$4.50
SIDE FRIES
$2.00
SIDE SALAD
$3.00
SOUR CREAM
$0.50
SWEET FRIES
$5.00
Side GRAVY FRIES
$3.00
SPECIALS
1 CRAB 👹
$3.00
CRAB DIP W PRtzL LOGS
$12.99
NEW YORK STRIP 2 SIDES
$14.95
6 CRABS👹
$18.00
12 CRABS 👹
$36.00
BUFFALO CHCKN FLATBREAD
$9.99
SURF N TURF SU
$12.99
GRILLED CHEESE W SOUP
$9.99
CRAN CHCKN SALAD
$10.99
CRABCAKE PLATTER FF& SLAW
$17.95
ROCK FISH BITES
$11.99
APP SAMPLER
$10.99
PRETZELS
$7.99
Pork Chop W\2_sides
$14.99
CRAB CAKE SAND
$15.95
CRAB CAKE SAND
$16.95
CRAB CAKE SLIDERS
$11.95
Hot Hamburger W\FF Gravy
$10.99
FISH TACOS
$9.95
GRLD CHKN SAND BAc Ranch
$8.99
HAM CLUB W CHIPS
$12.00
MEATBALL SUB
$8.99
MEATLOAF SPECIAL
$10.99
PATTY MELT W/ Ff
$9.99
PEPPERONI FLAT BRD
$10.99
GUMBO
$10.99
Black N Blue Burger
$11.95
ROCKFISH BITES 5
$11.99
Shrimp Po Boy
$11.99
SPAGETTI MEAT SCE
$9.99
Taco Nachos
$9.99
STEAK FAJITA QUESADILLA
$9.99
STEAK FAJITAS 3
$9.99
STEAK FAJITAS 3
$9.99
SURF N TURF
$17.99
TACO PIZZA 12"
$11.95
TACO PIZZA 8"
$8.95
Boh Chix Sandwich Chips
$10.99
Tuna Sand W Chips
$7.99
WHALER SOFT CRAB W/FF
$13.99
Pulled Pork Tacos 3
$9.99
STUFFED PEPPER
$9.99
BURGER NIGHT
MEXICAN BURGER
$10.99
ENGLISH BURGER
$10.99
HAWAIIAN BURGER
$10.99
CRABBY BURGER
$10.99
NACHO BURGER
$10.99
MAKE YOUR OWN BURGER
$10.99
SOUTH OF BORDER BURGER
$10.99
ITALIAN BURGER
$10.99
TUSCAN BURGER
$10.99
BLACKENED BURGER
$10.99
SOUTHWEST BURGER
$10.99
TEXAS BURGER
$10.99
ACAPULCO BURGER
$10.99
CALIFORNIAN BURGER
$10.99
Onion Rings
Bacon Jam
Ham
Bacon
Avocado
Pico De Gallo
Cherry Peppers
Egg
Roasted Red Peppers
DESSERT
BEER
ANGRY ORCHARD
$3.75
SAM PINT
$3.75
Black/Tan
$5.28
Blue Moon
$4.36
COORS LIGHT PINT
$1.38
Dogfish 60
$5.05
Flying Dog
$4.50
VEGAS BOMB
$6.00
SAM ADAMS PITCHR
$10.10
COORS LT CAN
$2.72
Dont Use Me
Sierra Nevada
$4.82
COORS LT PITCHR
$5.50
DOS XX
$4.50
MICH ULTRA GOLD
$3.00
YUENGLING PINT
$3.00
BLUE MOON PITCH
$8.25
1/2 YUNG PITCHR
$5.50
1/2 COORS LT PITCHR
$3.00
1/2 SAM PITCHR
$5.25
1/2 MOON PITCHR
$5.00
1/2 DOGFISH PITCH
$5.25
1/2 NATTY PITCH
$3.21
Amstel Light
$4.70
Angry Orchard Rose
$4.82
Babe
$7.00
BUD LIGHT
$3.67
Bud Light Aluminum
$3.00
Bud Light Lime
$3.99
Bud Light Orange
$3.99
BUDWEISER
$3.67
COORS LIGHT
$3.67
Corona
$4.82
Corona Light
$4.82
Corona Premium
$4.82
Dos Equis Amber
$4.00
Flying Dog Seasonal
$5.00
Heineken
$4.82
Hoop Tea
$6.00
Jacks Hard Cider
$5.00
Magic Hat 9
$4.36
MICHELOB ULTRA
$3.99
Miller Lite 16oz Can
$3.00
Miller Lite Bottle
$3.67
Natty Boh
$2.29
Natty Boh Can
$2.29
Natural Light Can
$2.29
Odouls
$3.90
Pabst Blue Ribbon
$2.29
Pacifico Clara
$4.82
Red Stripe
$3.00
Redds Apple Ale
$4.82
Reg Bucket
$13.00
Rekorderling
$5.00
Sam Adams Boston Lager
$4.82
Steady Eddies
$4.50
Twisted Tea
$4.82
WHITE CLAW/SELTZERS
$4.00
WINE
LIQUOR
RAIL VODKA
$4.13
ABSOLUT
$4.13
SMIRNOFF
$4.13
DEEP EDDY'S
$4.36
GREY GOOSE
$5.50
KETEL ONE
$5.50
PINNACLE
$4.13
STOLI
$5.00
STOLI O
$5.00
STOLI RAZZ
$5.00
STOLI VANILLA
$5.00
THREE OLIVES GRAPE
$5.50
THREE OLIVES CHERRY
$5.50
TITO'S
$5.00
RAIL GIN
$4.13
BOMBAY SAPHIRE
$5.50
HENDRICKS
$6.00
TANQUERAY
$4.36
RAIL RUM
$4.13
BACARDI
$4.13
BACARDI DRAGONBERRY
$4.13
BACARDI LIMON
$4.13
CAPTAIN MORGAN
$4.13
MALIBU
$4.13
MEYERS
$5.00
MOUNT GAY
$5.00
RUM CHATA
$4.13
RAIL TEQUILA
$4.13
CUERVO 1800
$6.00
CUERVO GOLD
$5.00
PATRON SILVER
$7.00
RAIL WHISKEY
$4.13
AMERICAN HONEY
$5.00
BABY JAMESON
$3.75
BUSHMILL
$4.75
BIRD DOG
$6.33
BULLIET
$6.00
CANADIAN CLUB
$3.21
CROWN ROYAL
$5.50
CROWN ROYAL APPLE
$5.50
CROWN VANILLA
$5.50
TIN CUP
$4.13
JACK DANIELS
$4.58
JAMESON
$4.58
JAMESON CASKMATES
$7.00
JIM BEAM
$3.67
JIM BEAM APPLE
$4.13
JIM BEAM DOUBLE OAK
$7.11
JIM BEAM VANILLA
$7.11
KNOB CREEK
$6.43
MAKERS MARK
$5.50
OLD CAMP
$4.13
SAGAMORE RYE
$6.00
TULLAMORE DEW
$7.29
WILD TURKEY HONEY
$7.11
WOODFORD RESERVE
$8.00
SEGRAMS 7
$3.67
DEWARS
$5.96
CALVERT
$3.21
FIREBALL
$4.13
OLD GRAND DAD 100
$3.67
RED STAG
$3.67
ROCK & RYE
$3.67
SEGRAMS VO
$3.67
SOUTHERN COMFORT
$4.13
WICKED HOT
$3.67
WILD TURKEY 101
$4.75
YUKON JACK
$3.67
DEWARS
$5.00
JOHNNIE WALKER BLACK
$6.47
AMARETTO
$4.36
AMARETTO DISARONA
$5.50
APPLE PUCKER
$5.73
BAILEYS
$7.34
BLACK HAUS
$6.42
BUTTERSCOTCH
$5.64
COINTREAU
$7.34
COURVOSIER
$8.00
CRÈME DE MENTH
$5.17
DR. MCGILLICUDDYS
$6.00
DRAMBUIE
$7.52
E&J BRANDY
$8.00
FRANGELICO
$7.34
GRAND MARNIER
$8.00
HENNESSY
$8.00
IRISH MIST
$6.42
JAGERMEISTER
$6.75
KAHLUA
$4.50
PEACH SCHNAPPS
$4.13
PIMMS
$6.33
REMY
$8.00
RUMCHATA
$6.11
RUMPLE
$6.42
SAMBUCA BLACK
$6.42
SAMBUCA ROMANA
$6.42
SOUTHERN COMFORT
$6.88
ST GERMAIN
$6.11
TUACA
$6.11
GOLDSCHLAGER
$6.00
GOLDSCHAGER
$4.50
DB-AMARETTO
$12.66
DB-AMARETTO DISARONA
$8.00
DB-APPLE PUCKER
$11.46
DB-BAILEYS
$14.68
DB-BLACK HAUS
$12.84
DB-BUTTERSCOTCH
$11.28
DB-COINTREAU
$14.68
DB-COURVOSIER
$16.00
DB-CRÈME DE MENTH
$10.34
DB-DR. MCGILLICUDDYS
$12.00
DB-DRAMBUIE
$15.04
DB-E&J BRANDY
$16.00
DB-FRANGELICO
$14.68
DB-GRAND MARNIER
$16.00
DB-HENNESSY
$16.00
DB-IRISH MIST
$12.84
DB-JAGERMEISTER
$13.50
DB-KAHLUA
$13.50
DB-PEACH SCHNAPPS
$11.28
DB-PIMMS
$12.66
DB-REMY
$16.00
DB-RUMCHATA
$12.22
DB-RUMPLE
$12.84
DB-SAMBUCA BLACK
$12.84
DB-SAMBUCA ROMANA
$12.84
DB-SOUTHERN COMFORT
$13.76
DB-ST GERMAIN
$12.22
DB-TUACA
$12.22
CRUSHES
N/A Beverages
BOTTLED WATER
$1.50
CHIPS
$0.75
COFFEE
$1.43
COKE
$1.43
Decaf Coffee
$1.43
DIET COKE
$1.43
GINGERALE
$1.50
Hot Tea Decaf Hot Tea
$1.43
JUICE
$2.00
LEMONADE
$1.43
PEPSI
$1.43
Pitcher Soda
$4.00
RED BULL
$2.85
Rootbeer
$1.43
SPRITE
$1.43
SUGAR FREE RED BULL
$2.85
SWEET TEA
$1.43
UNSWEET TEA
$1.43
VIRGIN MARY
$2.00
TOMATO JUICE
$1.50
ADD RED BULL
$2.00
Classic Cocktails(A-Z)
ALABAMA SLAMMER
$6.00
AMARETTO SOUR
$6.00
APPLE TINI
$6.00
Baby Guinness
$6.00
BAILEY'S AND COFFEE
$6.00
BAYBREEZE
$6.00
Black Eyed Susan
$7.00
BLACK RUSSIAN
$6.00
BLOODY MARY
$6.00
BLOW JOB
$6.00
BLUE Hawaiian
$6.00
BUTTERY NIPPLE
$5.50
CHOCOLATE CAKE
$5.50
COSMO
$5.50
Crew Shot
$6.00
Dark 'N Stormy
$6.00
FRENCH MARTINI
$6.00
FUZZY NAVEL
$5.00
GIMLET
$6.00
GREEN TEA
$6.00
Hot Toddy
$7.00
HURRICANE
$6.00
IRISH COFFEE
$6.00
Italian Coffee
$6.00
JOHN DALY
$6.00
JOLLY RANCHER
$5.50
KAHLUA & COFFEE
$6.00
KAHLUA & CREAM
$6.00
LEMONDROP
$5.50
LONG ISLAND
$7.50
LYNCHBERG LEMONADE
$6.00
MADRAS
$6.00
MAI TAI
$6.00
MANHATTAN
$6.50
MARGARITA RAIL
$6.00
MARTINI
$6.50
MIMOSA
$5.00
Mint Julep
$7.29
Mudslide
$6.65
Nutty Irishman
$6.00
OLD FASHIONED
$6.75
Orioles Magic
$6.00
PATRON MARGARITA
$7.00
PICKLE BACK
$6.00
PINA COLADA
$6.00
RED BULL RAIL
$7.00
RED BULL TOP SHELF$
$9.00
RED HEAD SLUT
$5.50
ROYAL FLUSH
$6.00
Rum Runner
$6.00
Rum Sour
$5.27
Rumchatta & Coffee
$6.00
SCREWDRIVER
$5.00
SEA BREEZE
$6.00
SEX ON THE BEACH
$5.50
Sidecar
$8.00
STRAWBERRY DAQUARI
$6.00
STRAWBERRY MARGARIT
$6.00
TEQUILA SUNRISE
$6.00
TOASTED ALMOND
$6.00
TOM COLLINS
$6.00
TRASH CAN
$9.25
WHISKEY SOUR
$5.27
WHITE RUSSIAN
$6.00
WOO WOO
$5.50
PINEAPPLE UPSIDE DOWN
$5.50
All hours
|Sunday
|10:00 am - 2:00 am
|Monday
|10:00 am - 2:00 am
|Tuesday
|10:00 am - 2:00 am
|Wednesday
|10:00 am - 2:00 am
|Thursday
|10:00 am - 2:00 am
|Friday
|10:00 am - 2:00 am
|Saturday
|10:00 am - 2:00 am
Restaurant info
Come on in and enjoy!
Location
11010 Bird River Grove Rd, White Marsh, MD 21162
Gallery
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Dundalk
Avg 4.5 (17 restaurants)
Edgewood
Avg 4.4 (4 restaurants)
Towson
Avg 4.1 (26 restaurants)
Fallston
Avg 4.4 (6 restaurants)
Baltimore
Avg 4.4 (394 restaurants)
© 2022 Toast, Inc.