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American

THE NEW DUGOUT TAVERN

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11010 Bird River Grove Rd

White Marsh, MD 21162

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APPETIZERS

BASKET FRIES

$5.00

BBQ CHKN SKINS (4)

$7.50

CHEADDAR POPPERS

$7.50

CHICKEN FINGERS (5)

$9.00

CHICKEN NACOS

$8.50

CHKN QUESADILLA

$10.99

CRAB DIP W PRtzL LOGS

$12.99

CRAB PRETZEL

$12.99

FRIES W/CHEESE

$5.50

FRIES W/GRAVY

$5.50

HARD TACO

$1.50

LOADED FRIES chilli/chz

$6.99

ROCK FISH BITES

$11.99

MOZZ STIX

$9.50

ONION RINGS

$6.25

POT CHIP/PRETZLS

$1.00

POTATO SKINS

$6.99

SHRIMP MACARONI

$4.50

SOFT TACO

$1.50

Spicy Chicken Quesadilla

$9.99

STEAK NACHOS

$8.50

STK QUESADILLA

$9.99

POTATO SALAD

$1.50

BASKET ONION RINGS

$5.99

CHEESE BALLS

$4.99

CHEESE BALLS

$5.00

POPPERS

$9.99

WINGS

WINGS (10)

$12.95

WINGS & BUCKET SPEC

$23.00

SOUPS

CUP MD CRAB

$3.95

BOWL MD CRAB

$5.99

CUP SEA BISQUE

$5.50

BOWL SEA BISQUE

$6.99

CUP CHILI

$3.50

BOWL CHILI

$5.00

CUP SOUP OF THE DAY

$3.50

BOWL SOUP OF DAY

$4.75

Cup Chicken Noodle

$3.50

Bowl Chicken Noodle

$5.00

RAW ONIONS

CHEESE

$0.50

SOUR CREAM

SPLIT PEA CUP

$3.50

SPLIT PEA. BOWL

$5.50

CREAM CHKN CUP

$3.50

CREAM CHKN BOWL

$4.75

QYSTER CUP

$4.00

QYSTER BOWL

$6.00

BOWL STEW

$6.99

CUP STEW

$5.50

STEAMED SHRIMP

½ Lb Potatoes & Onions

$12.00

1 Lb Potatoes & Onions

$19.00

½ Lb Potatoes, Onions, & Veggies

$14.00

1 Lb Potatoes, Onions, & Veggies

$19.00

½ Lb Plain

$11.00

EXTRA ONIONS

$0.99

EXTRA POTATOES

$0.99

EXTRA VEGGIES

$2.50

1 Lb Plain

$19.00

EXTRA COCKTAIL

1LB STM SHRIMP W/ONIONS

$19.00

1/2 LB STM SHRIMP W/ONIONS

$12.00

PIZZA

12 CHEESE PIZZA

$10.00

GRAND SLAM PIZZA

$13.99

8" CHEESE

$5.00

12" PEPPERONI

$10.50

8 PHILLY CHZ STK PIZZA

$8.95

8 BUFF CHK PIZZA

$8.95

8 HAWAIIAN PIZZA

$8.95

8 CHKN BAC RANCH PIZZA

$8.95

12 CHK BAC RANCH PIE

$12.95

12 PHILLY CHZ STK PIE

$12.95

12 BUFF CHKN PIE

$12.95

12 HAWAIIAN PIE

$12.95

PEPPERONI FLAT BRD

$7.99

SALADS

SMALL GARDEN

$4.25

LARGE GARDEN

$8.25

CEASAR SALAD

$7.25

Ceasar Salad W/CHKN

$9.75

GRILLED CHKN SALAD

$9.99

CHEF SALAD

$10.95

SMALL CEASAR

$5.25

SANDWICHES

B.L.T.

$5.00

BACON CHEESE BURGER

$11.99

BAY BURGER

$10.99

BELLY BUSTER FISH

$9.99

CHEESE BURGER

$10.99

CHICKEN SALAD

$9.99

CHKN PARM ROLL W/FF

$10.99

CHKN SALAD SAND

$7.99

CRAB CAKE SAND FRIED

$16.95

CRAB CAKE SAND BROILED

$16.95

GRILLED CHEESE

$5.00

Grilled Chicken w/CHZ & BACON

$10.99

GRILLED CHKN SAND

$8.99

HAMBURGER

$9.99

ITALIANO

$9.99

MUSHROOM SWISS BURGER

$11.25

POLOCK JOHNNY DOG

$5.00

Pulled Pork Sand

$8.99

RIB EYE STK SAND

$10.99

ROAST BEEF CLUB

$13.00

RUEBEN

$10.99

SHRIMP SALAD

$12.99

SOFT CRAB SAND

$13.99

TUNA SALAD

$8.99

TURKEY CLUB

$11.00

SUBS

CHEESEBURGER SUB

$11.50

CHEESESTEAK SUB

$10.99

CHKN CHEESESTEAK SUB

$10.99

FRIED SHRIMP SUB

$10.99

HAM SUB

$8.50

HAMBURGER SUB

$9.99

ITALIAN COLD CUT

$10.99

MEATBALL SUB

$7.99

PIZZA BURGER SUB

$12.00

SHRIMP SALAD SUB

$11.99

TUNA SALAD SUB

$8.50

TURKEY SUB

$9.99

ENTREES

ALFREDO BURGER

$10.99

BEEF TACOS

$9.00

Grilled Chic Breast /ff

$9.99

Grilled ChiCken Dinner

$11.95

GRLD CHKN SAND BAc Ranch

$8.99

HOT HAMBURGER

$10.99

HOT ROAST BEEF

$11.99

HOT TURKEY

$8.99

LIVER & ONIONS

$8.99

MEATLOAF

$10.99

PORK CHOPS

$14.95

PORK TACOS

$9.00

SOUTHWEST BURGER

$10.99

Spicy Chic Quesadilla

$9.99

Steak Dinner

$12.99

SINGLE Pork Chop

$10.99

SEAFOOD

CRAB CAKE PLATTER BROILED

$19.95

CRAB CAKE PLATTER FRIED

$19.95

FISH AND CHIPS

$10.99

FRIED SHRMP ENTREE

$12.99

SHRIMP BASKET

$7.99

SOLO CRAB CAKE BROILED

$16.95

SOLO CRAB CAKE FRIED

$16.95

SIDES

APPLE SCE

$0.75

BACON

$0.99

BAKED POTATO

$1.99

BROCOLI

$1.99

BROCOLI W /CHZ

$3.00

BUTTER

CHEESE

$0.50

$EXTRA SAUCE$

$0.50

COLE SLAW

$2.50

CORN

$1.99

CUCUMBER SALAD

$1.50

GREEN BEANS

$1.99

LOADED

$1.25

MACARONI SALAD

$2.00

MASHED POTS

$1.99

MASHED POTS W/GRAVY

$2.50

ONSIDE

PEAS

$1.99

POTATO SALAD

$2.00

SHRIMP MAC

$4.50

SIDE FRIES

$2.00

SIDE SALAD

$3.00

SOUR CREAM

$0.50

SWEET FRIES

$5.00

Side GRAVY FRIES

$3.00

SPECIALS

1 CRAB 👹

$3.00

CRAB DIP W PRtzL LOGS

$12.99

NEW YORK STRIP 2 SIDES

$14.95

6 CRABS👹

$18.00

12 CRABS 👹

$36.00

BUFFALO CHCKN FLATBREAD

$9.99

SURF N TURF SU

$12.99

GRILLED CHEESE W SOUP

$9.99

CRAN CHCKN SALAD

$10.99

CRABCAKE PLATTER FF& SLAW

$17.95

ROCK FISH BITES

$11.99

APP SAMPLER

$10.99

PRETZELS

$7.99

Pork Chop W\2_sides

$14.99

CRAB CAKE SAND

$15.95

CRAB CAKE SAND

$16.95

CRAB CAKE SLIDERS

$11.95

Hot Hamburger W\FF Gravy

$10.99

FISH TACOS

$9.95

GRLD CHKN SAND BAc Ranch

$8.99

HAM CLUB W CHIPS

$12.00

MEATBALL SUB

$8.99

MEATLOAF SPECIAL

$10.99

PATTY MELT W/ Ff

$9.99

PEPPERONI FLAT BRD

$10.99

GUMBO

$10.99

Black N Blue Burger

$11.95

ROCKFISH BITES 5

$11.99

Shrimp Po Boy

$11.99

SPAGETTI MEAT SCE

$9.99

Taco Nachos

$9.99

STEAK FAJITA QUESADILLA

$9.99

STEAK FAJITAS 3

$9.99

STEAK FAJITAS 3

$9.99

SURF N TURF

$17.99

TACO PIZZA 12"

$11.95

TACO PIZZA 8"

$8.95

Boh Chix Sandwich Chips

$10.99

Tuna Sand W Chips

$7.99

WHALER SOFT CRAB W/FF

$13.99

Pulled Pork Tacos 3

$9.99

STUFFED PEPPER

$9.99

BURGER NIGHT

MEXICAN BURGER

$10.99

ENGLISH BURGER

$10.99

HAWAIIAN BURGER

$10.99

CRABBY BURGER

$10.99

NACHO BURGER

$10.99

MAKE YOUR OWN BURGER

$10.99

SOUTH OF BORDER BURGER

$10.99

ITALIAN BURGER

$10.99

TUSCAN BURGER

$10.99

BLACKENED BURGER

$10.99

SOUTHWEST BURGER

$10.99

TEXAS BURGER

$10.99

ACAPULCO BURGER

$10.99

CALIFORNIAN BURGER

$10.99

Onion Rings

Bacon Jam

Ham

Bacon

Avocado

Pico De Gallo

Cherry Peppers

Egg

Roasted Red Peppers

DESSERT

CAKE

$3.25

BEER

ANGRY ORCHARD

$3.75

SAM PINT

$3.75

Black/Tan

$5.28

Blue Moon

$4.36

COORS LIGHT PINT

$1.38

Dogfish 60

$5.05

Flying Dog

$4.50

VEGAS BOMB

$6.00

SAM ADAMS PITCHR

$10.10

COORS LT CAN

$2.72

Dont Use Me

Sierra Nevada

$4.82

COORS LT PITCHR

$5.50

DOS XX

$4.50

MICH ULTRA GOLD

$3.00

YUENGLING PINT

$3.00

BLUE MOON PITCH

$8.25

1/2 YUNG PITCHR

$5.50

1/2 COORS LT PITCHR

$3.00

1/2 SAM PITCHR

$5.25

1/2 MOON PITCHR

$5.00

1/2 DOGFISH PITCH

$5.25

1/2 NATTY PITCH

$3.21

Amstel Light

$4.70

Angry Orchard Rose

$4.82

Babe

$7.00

BUD LIGHT

$3.67

Bud Light Aluminum

$3.00

Bud Light Lime

$3.99

Bud Light Orange

$3.99

BUDWEISER

$3.67

COORS LIGHT

$3.67

Corona

$4.82

Corona Light

$4.82

Corona Premium

$4.82

Dos Equis Amber

$4.00

Flying Dog Seasonal

$5.00

Heineken

$4.82

Hoop Tea

$6.00

Jacks Hard Cider

$5.00

Magic Hat 9

$4.36

MICHELOB ULTRA

$3.99

Miller Lite 16oz Can

$3.00

Miller Lite Bottle

$3.67

Natty Boh

$2.29

Natty Boh Can

$2.29

Natural Light Can

$2.29

Odouls

$3.90

Pabst Blue Ribbon

$2.29

Pacifico Clara

$4.82

Red Stripe

$3.00

Redds Apple Ale

$4.82

Reg Bucket

$13.00

Rekorderling

$5.00

Sam Adams Boston Lager

$4.82

Steady Eddies

$4.50

Twisted Tea

$4.82

WHITE CLAW/SELTZERS

$4.00

WINE

CABERNET

$3.90

MERLOT

$3.90

WHITE ZIN

$3.67

PINO NOIR

$4.59

CHARDONNAY

$3.67

MOSCATO

$3.67

PINO GRIGIO

$3.67

WHITE ZIN

$3.67

WHITE ZIN

$3.67

LIQUOR

RAIL VODKA

$4.13

ABSOLUT

$4.13

SMIRNOFF

$4.13

DEEP EDDY'S

$4.36

GREY GOOSE

$5.50

KETEL ONE

$5.50

PINNACLE

$4.13

STOLI

$5.00

STOLI O

$5.00

STOLI RAZZ

$5.00

STOLI VANILLA

$5.00

THREE OLIVES GRAPE

$5.50

THREE OLIVES CHERRY

$5.50

TITO'S

$5.00

RAIL GIN

$4.13

BOMBAY SAPHIRE

$5.50

HENDRICKS

$6.00

TANQUERAY

$4.36

RAIL RUM

$4.13

BACARDI

$4.13

BACARDI DRAGONBERRY

$4.13

BACARDI LIMON

$4.13

CAPTAIN MORGAN

$4.13

MALIBU

$4.13

MEYERS

$5.00

MOUNT GAY

$5.00

RUM CHATA

$4.13

RAIL TEQUILA

$4.13

CUERVO 1800

$6.00

CUERVO GOLD

$5.00

PATRON SILVER

$7.00

RAIL WHISKEY

$4.13

AMERICAN HONEY

$5.00

BABY JAMESON

$3.75

BUSHMILL

$4.75

BIRD DOG

$6.33

BULLIET

$6.00

CANADIAN CLUB

$3.21

CROWN ROYAL

$5.50

CROWN ROYAL APPLE

$5.50

CROWN VANILLA

$5.50

TIN CUP

$4.13

JACK DANIELS

$4.58

JAMESON

$4.58

JAMESON CASKMATES

$7.00

JIM BEAM

$3.67

JIM BEAM APPLE

$4.13

JIM BEAM DOUBLE OAK

$7.11

JIM BEAM VANILLA

$7.11

KNOB CREEK

$6.43

MAKERS MARK

$5.50

OLD CAMP

$4.13

SAGAMORE RYE

$6.00

TULLAMORE DEW

$7.29

WILD TURKEY HONEY

$7.11

WOODFORD RESERVE

$8.00

SEGRAMS 7

$3.67

DEWARS

$5.96

CALVERT

$3.21

FIREBALL

$4.13

OLD GRAND DAD 100

$3.67

RED STAG

$3.67

ROCK & RYE

$3.67

SEGRAMS VO

$3.67

SOUTHERN COMFORT

$4.13

WICKED HOT

$3.67

WILD TURKEY 101

$4.75

YUKON JACK

$3.67

DEWARS

$5.00

JOHNNIE WALKER BLACK

$6.47

AMARETTO

$4.36

AMARETTO DISARONA

$5.50

APPLE PUCKER

$5.73

BAILEYS

$7.34

BLACK HAUS

$6.42

BUTTERSCOTCH

$5.64

COINTREAU

$7.34

COURVOSIER

$8.00

CRÈME DE MENTH

$5.17

DR. MCGILLICUDDYS

$6.00

DRAMBUIE

$7.52

E&J BRANDY

$8.00

FRANGELICO

$7.34

GRAND MARNIER

$8.00

HENNESSY

$8.00

IRISH MIST

$6.42

JAGERMEISTER

$6.75

KAHLUA

$4.50

PEACH SCHNAPPS

$4.13

PIMMS

$6.33

REMY

$8.00

RUMCHATA

$6.11

RUMPLE

$6.42

SAMBUCA BLACK

$6.42

SAMBUCA ROMANA

$6.42

SOUTHERN COMFORT

$6.88

ST GERMAIN

$6.11

TUACA

$6.11

GOLDSCHLAGER

$6.00

GOLDSCHAGER

$4.50

DB-AMARETTO

$12.66

DB-AMARETTO DISARONA

$8.00

DB-APPLE PUCKER

$11.46

DB-BAILEYS

$14.68

DB-BLACK HAUS

$12.84

DB-BUTTERSCOTCH

$11.28

DB-COINTREAU

$14.68

DB-COURVOSIER

$16.00

DB-CRÈME DE MENTH

$10.34

DB-DR. MCGILLICUDDYS

$12.00

DB-DRAMBUIE

$15.04

DB-E&J BRANDY

$16.00

DB-FRANGELICO

$14.68

DB-GRAND MARNIER

$16.00

DB-HENNESSY

$16.00

DB-IRISH MIST

$12.84

DB-JAGERMEISTER

$13.50

DB-KAHLUA

$13.50

DB-PEACH SCHNAPPS

$11.28

DB-PIMMS

$12.66

DB-REMY

$16.00

DB-RUMCHATA

$12.22

DB-RUMPLE

$12.84

DB-SAMBUCA BLACK

$12.84

DB-SAMBUCA ROMANA

$12.84

DB-SOUTHERN COMFORT

$13.76

DB-ST GERMAIN

$12.22

DB-TUACA

$12.22

CRUSHES

BLUEBERRY

$5.50

BOURBON CRUSH

$5.97

CHERRY LIME

$5.50

CREAMSICLE

$5.50

GRAPEFRUIT

$5.50

LEMON

$5.50

ORANGE

$5.50

STRAWBERRY LEMON

$5.50

N/A Beverages

BOTTLED WATER

$1.50

CHIPS

$0.75

COFFEE

$1.43

COKE

$1.43

Decaf Coffee

$1.43

DIET COKE

$1.43

GINGERALE

$1.50

Hot Tea Decaf Hot Tea

$1.43

JUICE

$2.00

LEMONADE

$1.43

PEPSI

$1.43

Pitcher Soda

$4.00

RED BULL

$2.85

Rootbeer

$1.43

SPRITE

$1.43

SUGAR FREE RED BULL

$2.85

SWEET TEA

$1.43

UNSWEET TEA

$1.43

VIRGIN MARY

$2.00

TOMATO JUICE

$1.50

ADD RED BULL

$2.00

Classic Cocktails(A-Z)

ALABAMA SLAMMER

$6.00

AMARETTO SOUR

$6.00

APPLE TINI

$6.00

Baby Guinness

$6.00

BAILEY'S AND COFFEE

$6.00

BAYBREEZE

$6.00

Black Eyed Susan

$7.00

BLACK RUSSIAN

$6.00

BLOODY MARY

$6.00

BLOW JOB

$6.00

BLUE Hawaiian

$6.00

BUTTERY NIPPLE

$5.50

CHOCOLATE CAKE

$5.50

COSMO

$5.50

Crew Shot

$6.00

Dark 'N Stormy

$6.00

FRENCH MARTINI

$6.00

FUZZY NAVEL

$5.00

GIMLET

$6.00

GREEN TEA

$6.00

Hot Toddy

$7.00

HURRICANE

$6.00

IRISH COFFEE

$6.00

Italian Coffee

$6.00

JOHN DALY

$6.00

JOLLY RANCHER

$5.50

KAHLUA & COFFEE

$6.00

KAHLUA & CREAM

$6.00

LEMONDROP

$5.50

LONG ISLAND

$7.50

LYNCHBERG LEMONADE

$6.00

MADRAS

$6.00

MAI TAI

$6.00

MANHATTAN

$6.50

MARGARITA RAIL

$6.00

MARTINI

$6.50

MIMOSA

$5.00

Mint Julep

$7.29

Mudslide

$6.65

Nutty Irishman

$6.00

OLD FASHIONED

$6.75

Orioles Magic

$6.00

PATRON MARGARITA

$7.00

PICKLE BACK

$6.00

PINA COLADA

$6.00

RED BULL RAIL

$7.00

RED BULL TOP SHELF$

$9.00

RED HEAD SLUT

$5.50

ROYAL FLUSH

$6.00

Rum Runner

$6.00

Rum Sour

$5.27

Rumchatta & Coffee

$6.00

SCREWDRIVER

$5.00

SEA BREEZE

$6.00

SEX ON THE BEACH

$5.50

Sidecar

$8.00

STRAWBERRY DAQUARI

$6.00

STRAWBERRY MARGARIT

$6.00

TEQUILA SUNRISE

$6.00

TOASTED ALMOND

$6.00

TOM COLLINS

$6.00

TRASH CAN

$9.25

WHISKEY SOUR

$5.27

WHITE RUSSIAN

$6.00

WOO WOO

$5.50

PINEAPPLE UPSIDE DOWN

$5.50

Specialty Cocktails

Adult Iced Coffee

$7.00

Boh-Tini

$2.50

Chocolate Truffle Martini

$8.00

Cool Country Mule

$7.00

House Sangria

$7.00

Man About Town

$7.00

Maryland Mule

$7.00

Mojito

$7.00

Ruby Red Fizz

$7.00

Salted Caramel Apple Martini

$8.00

The Hinkle

$7.00

The Honeygo Blvd

$7.00

Trouble in Turn 4

$7.00

Irish Carbomb

$6.00
All hours
Sunday10:00 am - 2:00 am
Monday10:00 am - 2:00 am
Tuesday10:00 am - 2:00 am
Wednesday10:00 am - 2:00 am
Thursday10:00 am - 2:00 am
Friday10:00 am - 2:00 am
Saturday10:00 am - 2:00 am
Restaurant info

Come on in and enjoy!

Location

11010 Bird River Grove Rd, White Marsh, MD 21162

Directions

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THE NEW DUGOUT TAVERN image

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