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Barajas Mexican Bar and Grill

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31094 Front street

Pequot Lakes, MN 56472

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ALA CARTA

3 BEEF ENCHILADA

$9.00

3 BEEF TACOS

$9.00

3 CHEESE ENCHILADA

$9.00

3 CHICKEN ENCHILADA

$9.00

3 CHICKEN TACOS

$9.00

6 SHRIMP

$8.00

BEAN BURRITO

$5.00

BEEF & BEAN BURRITO

$6.00

BEEF & NACHO BURRTIO

$7.00

BEEF BURRITO

$5.00

BEEF ENCHILADA

$3.00

BEEF QUESADILLA

$5.00

BEEF TACO

$3.00

CHEESE ENCHILADA

$3.00

CHEESE QUESADILLA

$4.00

CHICKEN BURRITO

$5.00

CHICKEN ENCHILADA

$3.00

CHICKEN QUESADILLA

$5.00

CHICKEN TACO

$3.00

FRIED CHICKEN BURRITO

$7.00

GRILLED CHICKEN QUESADILLA

$7.00

STEAK QUESADILLA

$7.00

TOSTADA BEEF

$5.00

TOSTADA CHICKEN

$5.00

APPETIZERS

CHEESE DIP LARGE

$8.00

CHEESE DIP SMALL

$5.00

CHEESE DIP WITH BEEF

$8.00

CHICKEN QUESA APT

$8.00

CHICKEN TENDER BASKET

$12.00

CHORIZO QUESADILLA

$10.00

JALAPENOS POPPERS

$8.00

LARGE GUACAMOLE

$8.00

MOZZARELLA STICKS

$10.00

ONION RINGS

$9.00

PIG WINGS

$10.00

QUESO FUNDIDO

$8.00

RIBEYE BITES

$21.00

SMALL GUACA

$5.00

STUFFED SHRIMP

$10.00

TEMPERA SHRIMP

$12.00

WINGS

$8.00

BURGERS

BURGERS

$10.00

BURRITOS

BARAJAS BURRITO LOCO

$16.00

10" FLOUR TORTILLA FILLED WITH TENDER GRILLED CHICKEN, STEAK, SHRIMP, RICE, BEANS, ONION, BELL PEPPER AND TOMATO TOPPED WITH CHEESE SALSA.

QUESO BURRITO

$15.00

10" FLOUR TORTILLA FILLED WITH GRILLED CHICKEN, CHORIZO, PICO DE GALLO AND RICE. TOPPED WITH CHEESE SALSA, SOUR CREAM AND JALAPENOS

PORK BURRITO

$15.00

10" FLOUR TORTILLA FILLED WITH CARNITAS, BELL PEPPER, ONION, TOMATO, RICE AND BEANS. TOPPED WITH BURRITO SALSA.

BURRITO MEXICANOS

$14.00

2 BURRITOS FILLED WITH CHOICE GRILLED CHICKEN OR STEAK BELL PEPPER, ONION AND TOMATO. TOPPED WITH CHEESE SALSA AND SERVED WITH GUACAMOLE SALAD.

BURRITOS RANCHEROS

$13.00

TWO GROUND BEEF BURRITOS TOPPED WITH CHEESE SALSA, LETTUCE, TOMATO AND SOUR CREAM SERVED WITH RICE AND BEANS.

BURRITO SUPREME

$11.00

8" BURRITO FILLED WITH GROUND BEEF OR CHICKEN TOPPED WITH BURRITO SALSA, LETTUCE, TOMATO AND SOUR CREAM

BURRITO SABANERO

$15.00

10" TORTILLA FILLED WITH GRIILED CHICKEN, BACON, ONION, TOMATO, HABANERO, RICE AND BEANS TOPPED WITH CHEESE SALSA AND BURRITO SALSA.

DIABLO BURRITO

$15.00

10" TORTILLA FILLED WITH STEAK, GRILLED CHICKEN, PORK, CHORIZO, RICE AND BEANS TOPPED WITH RUBENS SPICY SALSA.

CHICKEN

CHORI POLLO

$15.00

CHICKEN BREAST TOPPED WITH CHORIZO AND CHEESE SALSA. SERVED WITH RICE AND BEANS.

BARAJAS MIXED VEGETABLE

$15.00

GRILLED CHICKEN, CALIFORNIA VEGETABLES SERVED IN A BED OF RICE TOPPED WITH CHEESE SALSA.

POLLO HABANERO

$16.00

GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED BACON, ONIONS, TOMATOES, HABANEROS AND CHEESE SALSA. SERVED WITH RICE AND CREMA SALAD.

POLLO SAN JOSE

$16.00

GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH SHRIMP AND CHEESE SALSA. SERVED WITH RICE AND GUACAMOLE SALAD.

POLLO JALISCO

$15.00

GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH SAUTEED ONION, MUSHROOM AND CHEESE SALSA. SERVED WITH RICE AND GUACAMOLE SALAD.

GRILLED CHICKEN PLATE

$15.00

GRILLED CHICKEN, BACON AND MUSHROOM SERVED IN A BED OF RICE TOPPED WITH CHEESE SALSA.

DESSERTS

TRES LECHES CAKE

$7.00

CHEESE CAKE

$7.00

CHURROS

$7.00

CHIMI CHEESE CAKE

$7.00

FRIED ICE CREAM

$7.00

ENCHILADAS

ENCHILADAS

$13.00

TWO ROLLED CORN TORTILLAS FILLED WITH SHREDED BEEF COVERED IN YOUR CHOICE OF SALSA RED , GREEN TOMATILLO OR CHEESE SALSA SERVED WITH GUACAMOLE SALAD AND RICE

ENCHILADAS RANCHERAS

$13.00

TWO CHEESE ENCHILADAS TOPPED WITH CARNITAS , GRILLED ONION , TOMATO AND BELL PEPPER , SERVED WITH GUACAMOLE SALAD AND RICE

ENCHILADAS SUPREMAS

$13.00

1 CHEESE 1 BEAN 1 BEEF 1 CHICKEN ENCHILADAS COVERED WITH RED SALSA , TOPPED WITH LETTUC , TOMATOES , SOUR CREAM AND SHREDDED CHEESE

YOLANDAS

$13.00

2 CHICKEN , GROUND BEEF , SHRIMP OR SEAFOOD ENCHILADAS COVERED EN RED SALSA , SERVED WITH RICE AND GUACAMOLE SALAD

ESPECIALES

MARINATED SHRIMP IN HOT SPICY RUBENS SALSA SERVED WITH RICE AND CREMA SALAD

CARNITAS DINNER

$15.00

FRIED PORK SERVED WITH RICE, BEANS, GUACAMOLE SALAD

CHIMICHANGA

$13.00

ONE BIG TORTILLA FILLED WITH BEEF TIPS, CHICKEN, STEAK, SEAFOOD OR SHRIMP & DEEP FRIED. COVERED IN CHEESE SALSA AND SERVED WITH GUACAMOLE RICE AND BEANS.

CHIMICHANGAS SUPREMAS

$14.00

2 CHICKEN 2 BEEF CHIMICHANGA. SERVED WITH LETTUCE, TOMATO, GUACAMOLE AND SOUR CREAM. COVERED WITH CHEESE SALSA

STREET TACOS

$13.00

3 STREET TACOS YOUR CHOICE OF STEAK, GRILLED CHICKEN, CHORIZO, CARNITAS OR COCIDO TOPPED WITH RUBENS HOT SALSA

CAMARON A LA DIABLA

$16.00

SPICY SHRIMP

TILAPIA & SHRIMP

$17.00

TILAPIA FILLET TOPPED WITH GRILLED SHRIMP. SERVED WITH RICE AND CREMA SALAD.

GRILLED SHRIMP

$16.00

10 SEASONED GRILLED SHRIMP SERVED WITH RICE AND CALIFORNIA VEGATABLES.

FISH OR SHRIMP TACOS

$16.00

2 TILAPIA OR SHRIMP TACOS WITH LETTUCE, PICO DE GALLO, CHEESE AND SPECIAL HOMEMADE SALSA. SERVED WITH RICE

FAJITAS

FAJITAS

$17.00

GRILL ONIONS BELL PEPPERS TOMATOES

ALAMBRES

$18.00

CHICKEN STEAK BACON

KIDS

# 1

$7.00

MACARONI AND CHEESE WITH FRIES

# 2

$7.00

CHICKEN FINGERS WITH FRIES

# 3

$7.00

CHEESE QUESADILLA RICE & BEANS

# 4

$7.00

ONE BEEF ENCHILADA WITH RICE & BEANS

# 5

$7.00

ONE BEEF TACO WITH RICE & BEANS

# 6

$7.00

ONE BEEF BURRITO WITH RICE & BEANS

# 7

$7.00

SMALL TACO SALAD

# 8

$7.00

BOWL OF RICE WITH CHICKEN OR STEAK TOPPED WITH CHEESE SALSA

LUNCH

LUNCH 1

$10.00

LUNCH 2

$10.00

LUNCH 3

$10.00

LUNCH 4

$10.00

LUNCH 5

$10.00

LUNCH 6

$10.00

LUNCH 7

$10.00

LUNCH 8

$10.00

LUNCH 9

$10.00

LUNCH 10

$10.00

LUNCH 11

$10.00

LUNCH 12

$10.00

LUNCH 13

$10.00

LUNCH 14

$10.00

LUNCH 15

$10.00

LUNCH 16

$12.00

LUNCH 17

$12.00

LUNCH 18

$13.00

LUNCH 19

$12.00

LUNCH 20

$10.00

LUNCH 21

$10.00

LUNCH 22

$12.00

LUNCH 23

$15.00

LUNCH 24

$15.00

LUNCH 25

$10.00

LUNCH 26

$10.00

LUNCH 27

$12.00

LUNCH 28

$10.00

NACHOS

NACHOS

$9.00

GROUND BEEF OR CHICKEN

NACHOS FAJITA

$13.00

GRILL STEAK OR CHICKEN

PICK 2

served with rice and beans. pick 2 of your choice. burrito , taco , enchilada , tamal , tostada , quesadilla or chile relleno

PICK 2

$13.00

MAKE YOUR OWN COMBO

PIZZA

PIZZA

$8.00

YOUR CHOICE OF TOPPINGS

QUESADILLA

CHEESE STEAK QUESADILLA

$15.00

10'' FLOUR TORTILLA FILLED WITH STEAK, GRILLED ONIONS AND TOPPED WITH CHEESE SALSA. SERVED WITH RICE AND CREMA SALAD

QUESADILLA WRAP

$13.00

TENDER GRILLED CHICKEN WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA THEN SLIGHTLY GRILLED. SERVED WITH CREMA SALAD

QUESADILLA RANCHERA

$13.00

GRILLED CHICKEN OR STEAK, BELL PEPPER, ONION, TOMATO AND CHEESE. SERVED WITH GUACAMOLE SALAD.

QUESADILLA RELLENA

$12.00

A FLOUR TORTILLA GRILLED AND STUFFED WITH CHEESE, CHICKEN OR BEEF TOPPED WITH CHEESE SALSA. SERVED WITH CREMA SALAD AND RICE

SALADS

FAJITA TACO SALAD

$13.00

GRILL STEAK OR CHICKEN , WITH GRILL BELLPEPPER , ONION , TOMATOES , TOPPED WITH GUACAMOLE SALAD. TEXAS: STEAK , CHICKEN AND SHRIMP.

TACO SALAD ORIGINAL

$12.00

GROUND BEEF OR SHREDED CHICKEN WITH LETTUCE, TOMATOES, GUACAMOLE, SOUR CREAM AND CHEESE

GRILLED CHICKEN SALAD

$13.00

LETTUCE TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, TOMATOES, ONION, AVOCADO AND CHEESE

GUACA SALAD

$6.00

LETTUCE, TAMATO, SOURCREAM AND GUACAMOLE

CREMA SALAD

$5.00

LETTUCE, TOMATO AND SOURCREAM

SIDES

BEANS

$4.00

CHILE RELLENO

$5.00

CHIPS SALSA

$2.00+

CORN TORTILLAS

$2.00

FLOUR TORTILLAS

$2.00

FRIES

$6.00

JALAPENOS

$2.00

PICO DE GALLO

$2.00

RANCH

$1.00

RICE

$4.00

RUBEN'S SPICY SALSA

$2.00+

SALAD DRESSING

$1.00

SHREDDED CHEESE

$2.00

SOUR CREAM

$2.00

TAMAL

$4.00

STEAKS

STEAK EL SABROSO

$23.00

STEAK TOPPED WITH MUSHROOM AND CHEESE SALSA SERVED WITH RICE AND GUACAMOLE SALAD.

STEAK & SHRIMP

$24.00

RIBEYE STEAK SERVED WITH SHRIMP, RICE & GUACAMOLE SALAD.

CARNE ASADA

$19.00

THIN GRILLED RIBEYE TOPPED WITH SAUTEED ONIONS. SERVED WITH RICE AND GUACAMOLE SALAD.

VEGETARIAN

VEGETARIAN FAJITAS

$16.00

GRILLED BELL PEPPERS , ONIONS , TOMATOES , CALIFORNIA VEGETABLES , FRESH MUSHROOM , SERVED WITH BEANS , SALAD AND TORTILLAS

A

$13.00

BEAN BURRITO , CHEESE ENCHILADA , BEAN TOSTADA

B

$13.00

BEAN BURRITO ,QUESADILLA , BEAN TOSTADA

C

$13.00

2 MUSHROOM QUESADILLAS , SERVED GUACAMOLE SALAD

D

$13.00

BEAN BURRITO , CHEESE ENCHILADA , QUESADILLA

N/A Beverages

Coke

$3.00

Diet Coke

$3.00

Coke Zero

$3.00

Sprite

$3.00

Root Beer

$3.00

Dr. Pepper

$3.00

Redbull

$3.00

Lemonade

$3.00

Orange Juice

$3.00

Ice Tea Unsweetened

$3.00

Coffee

$3.00

Milk

$3.00

Hot Tea

$3.00

Smoothies

$6.00

WATER

TEQUILA

1800 ANEJO

$9.00

1800 BLANCO

$7.00

1800 REPOSADO

$8.00

ASOMBROSO BLANCO

$7.00

ASOMBROSO REPOSADO

$8.00

ASOMBROSO ULTRAFINO

$18.00

CASA AMIGO BLANCO

$7.00

CASA AMIGO REPOSADO

$8.00

CASA AMIGOS ANEJO

$9.00

CASA NOBLE ANEJO

$9.00

CASA NOBLE BLANCO

$7.00

CASA NOBLE REPOSADO

$8.00

CAZADORES ANEJO

$9.00

CAZADORES BLANCO

$7.00

CAZADORES REPOSADO

$8.00

CENTENARIO ANEJO

$9.00

CENTENARIO BLANCO

$7.00

CENTENARIO REPOSADO

$8.00

CENTINELA ANEJO

$9.00

CENTINELA BLANCO

$7.00

CENTINELA REPOSADO

$8.00

CORRALEJO ANEJO

$9.00

CORRALEJO BLANCO

$7.00

CORRALEJO REPOSADO

$8.00

DON FULANO

$25.00

DON JULIO 1942

$20.00

DON JULIO 70

$10.00

DON JULIO ANEJO

$10.00

DON JULIO BLANCO

$8.00

DON JULIO REPOSADO

$9.00

DURANGO

$4.00

HERRADURA ANEJO

$10.00

HERRADURA BLANCO

$8.00

HERRADURA REPOSADO

$9.00

JIMADOR ANEJO

$9.00

JIMADOR BLANCO

$7.00

JIMADOR REPOSADO

$8.00

JOSE CUERVO

$5.00

MAESTRO DOBEL ANEJO

$9.00

MAESTRO DOBEL BLANCO

$7.00

MAESTRO DOBEL REPOSADO

$8.00

PATRON ANEJO

$10.00

PATRON BLANCO

$8.00

PATRON REPOSADO

$9.00

RUM

BACARDI

$5.00+

BACRDI LIMON

$5.00+

CAPT MORGAN

$5.00+

MALIBU

$5.00+

ROM DIAZ

$4.00+

RUM 151

$5.00+

RAIL DRINKS

RUM

$3.00+

WHISKEY

$3.00+

VODKA

$3.00+

TEQUILA

$3.00+

GIN

$3.00+
All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

31094 Front street, Pequot Lakes, MN 56472

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