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Barajas Mexican Bar and Grill
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31094 Front street
Pequot Lakes, MN 56472
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ALA CARTA
3 BEEF ENCHILADA
3 BEEF TACOS
3 CHEESE ENCHILADA
3 CHICKEN ENCHILADA
3 CHICKEN TACOS
6 SHRIMP
BEAN BURRITO
BEEF & BEAN BURRITO
BEEF & NACHO BURRTIO
BEEF BURRITO
BEEF ENCHILADA
BEEF QUESADILLA
BEEF TACO
CHEESE ENCHILADA
CHEESE QUESADILLA
CHICKEN BURRITO
CHICKEN ENCHILADA
CHICKEN QUESADILLA
CHICKEN TACO
FRIED CHICKEN BURRITO
GRILLED CHICKEN QUESADILLA
STEAK QUESADILLA
TOSTADA BEEF
TOSTADA CHICKEN
APPETIZERS
CHEESE DIP LARGE
CHEESE DIP SMALL
CHEESE DIP WITH BEEF
CHICKEN QUESA APT
CHICKEN TENDER BASKET
CHORIZO QUESADILLA
JALAPENOS POPPERS
LARGE GUACAMOLE
MOZZARELLA STICKS
ONION RINGS
PIG WINGS
QUESO FUNDIDO
RIBEYE BITES
SMALL GUACA
STUFFED SHRIMP
TEMPERA SHRIMP
WINGS
BURGERS
BURRITOS
BARAJAS BURRITO LOCO
10" FLOUR TORTILLA FILLED WITH TENDER GRILLED CHICKEN, STEAK, SHRIMP, RICE, BEANS, ONION, BELL PEPPER AND TOMATO TOPPED WITH CHEESE SALSA.
QUESO BURRITO
10" FLOUR TORTILLA FILLED WITH GRILLED CHICKEN, CHORIZO, PICO DE GALLO AND RICE. TOPPED WITH CHEESE SALSA, SOUR CREAM AND JALAPENOS
PORK BURRITO
10" FLOUR TORTILLA FILLED WITH CARNITAS, BELL PEPPER, ONION, TOMATO, RICE AND BEANS. TOPPED WITH BURRITO SALSA.
BURRITO MEXICANOS
2 BURRITOS FILLED WITH CHOICE GRILLED CHICKEN OR STEAK BELL PEPPER, ONION AND TOMATO. TOPPED WITH CHEESE SALSA AND SERVED WITH GUACAMOLE SALAD.
BURRITOS RANCHEROS
TWO GROUND BEEF BURRITOS TOPPED WITH CHEESE SALSA, LETTUCE, TOMATO AND SOUR CREAM SERVED WITH RICE AND BEANS.
BURRITO SUPREME
8" BURRITO FILLED WITH GROUND BEEF OR CHICKEN TOPPED WITH BURRITO SALSA, LETTUCE, TOMATO AND SOUR CREAM
BURRITO SABANERO
10" TORTILLA FILLED WITH GRIILED CHICKEN, BACON, ONION, TOMATO, HABANERO, RICE AND BEANS TOPPED WITH CHEESE SALSA AND BURRITO SALSA.
DIABLO BURRITO
10" TORTILLA FILLED WITH STEAK, GRILLED CHICKEN, PORK, CHORIZO, RICE AND BEANS TOPPED WITH RUBENS SPICY SALSA.
CHICKEN
CHORI POLLO
CHICKEN BREAST TOPPED WITH CHORIZO AND CHEESE SALSA. SERVED WITH RICE AND BEANS.
BARAJAS MIXED VEGETABLE
GRILLED CHICKEN, CALIFORNIA VEGETABLES SERVED IN A BED OF RICE TOPPED WITH CHEESE SALSA.
POLLO HABANERO
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED BACON, ONIONS, TOMATOES, HABANEROS AND CHEESE SALSA. SERVED WITH RICE AND CREMA SALAD.
POLLO SAN JOSE
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH SHRIMP AND CHEESE SALSA. SERVED WITH RICE AND GUACAMOLE SALAD.
POLLO JALISCO
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH SAUTEED ONION, MUSHROOM AND CHEESE SALSA. SERVED WITH RICE AND GUACAMOLE SALAD.
GRILLED CHICKEN PLATE
GRILLED CHICKEN, BACON AND MUSHROOM SERVED IN A BED OF RICE TOPPED WITH CHEESE SALSA.
ENCHILADAS
ENCHILADAS
TWO ROLLED CORN TORTILLAS FILLED WITH SHREDED BEEF COVERED IN YOUR CHOICE OF SALSA RED , GREEN TOMATILLO OR CHEESE SALSA SERVED WITH GUACAMOLE SALAD AND RICE
ENCHILADAS RANCHERAS
TWO CHEESE ENCHILADAS TOPPED WITH CARNITAS , GRILLED ONION , TOMATO AND BELL PEPPER , SERVED WITH GUACAMOLE SALAD AND RICE
ENCHILADAS SUPREMAS
1 CHEESE 1 BEAN 1 BEEF 1 CHICKEN ENCHILADAS COVERED WITH RED SALSA , TOPPED WITH LETTUC , TOMATOES , SOUR CREAM AND SHREDDED CHEESE
YOLANDAS
2 CHICKEN , GROUND BEEF , SHRIMP OR SEAFOOD ENCHILADAS COVERED EN RED SALSA , SERVED WITH RICE AND GUACAMOLE SALAD
ESPECIALES
CARNITAS DINNER
FRIED PORK SERVED WITH RICE, BEANS, GUACAMOLE SALAD
CHIMICHANGA
ONE BIG TORTILLA FILLED WITH BEEF TIPS, CHICKEN, STEAK, SEAFOOD OR SHRIMP & DEEP FRIED. COVERED IN CHEESE SALSA AND SERVED WITH GUACAMOLE RICE AND BEANS.
CHIMICHANGAS SUPREMAS
2 CHICKEN 2 BEEF CHIMICHANGA. SERVED WITH LETTUCE, TOMATO, GUACAMOLE AND SOUR CREAM. COVERED WITH CHEESE SALSA
STREET TACOS
3 STREET TACOS YOUR CHOICE OF STEAK, GRILLED CHICKEN, CHORIZO, CARNITAS OR COCIDO TOPPED WITH RUBENS HOT SALSA
CAMARON A LA DIABLA
SPICY SHRIMP
TILAPIA & SHRIMP
TILAPIA FILLET TOPPED WITH GRILLED SHRIMP. SERVED WITH RICE AND CREMA SALAD.
GRILLED SHRIMP
10 SEASONED GRILLED SHRIMP SERVED WITH RICE AND CALIFORNIA VEGATABLES.
FISH OR SHRIMP TACOS
2 TILAPIA OR SHRIMP TACOS WITH LETTUCE, PICO DE GALLO, CHEESE AND SPECIAL HOMEMADE SALSA. SERVED WITH RICE
KIDS
# 1
MACARONI AND CHEESE WITH FRIES
# 2
CHICKEN FINGERS WITH FRIES
# 3
CHEESE QUESADILLA RICE & BEANS
# 4
ONE BEEF ENCHILADA WITH RICE & BEANS
# 5
ONE BEEF TACO WITH RICE & BEANS
# 6
ONE BEEF BURRITO WITH RICE & BEANS
# 7
SMALL TACO SALAD
# 8
BOWL OF RICE WITH CHICKEN OR STEAK TOPPED WITH CHEESE SALSA
LUNCH
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PICK 2
QUESADILLA
CHEESE STEAK QUESADILLA
10'' FLOUR TORTILLA FILLED WITH STEAK, GRILLED ONIONS AND TOPPED WITH CHEESE SALSA. SERVED WITH RICE AND CREMA SALAD
QUESADILLA WRAP
TENDER GRILLED CHICKEN WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA THEN SLIGHTLY GRILLED. SERVED WITH CREMA SALAD
QUESADILLA RANCHERA
GRILLED CHICKEN OR STEAK, BELL PEPPER, ONION, TOMATO AND CHEESE. SERVED WITH GUACAMOLE SALAD.
QUESADILLA RELLENA
A FLOUR TORTILLA GRILLED AND STUFFED WITH CHEESE, CHICKEN OR BEEF TOPPED WITH CHEESE SALSA. SERVED WITH CREMA SALAD AND RICE
SALADS
FAJITA TACO SALAD
GRILL STEAK OR CHICKEN , WITH GRILL BELLPEPPER , ONION , TOMATOES , TOPPED WITH GUACAMOLE SALAD. TEXAS: STEAK , CHICKEN AND SHRIMP.
TACO SALAD ORIGINAL
GROUND BEEF OR SHREDED CHICKEN WITH LETTUCE, TOMATOES, GUACAMOLE, SOUR CREAM AND CHEESE
GRILLED CHICKEN SALAD
LETTUCE TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, TOMATOES, ONION, AVOCADO AND CHEESE
GUACA SALAD
LETTUCE, TAMATO, SOURCREAM AND GUACAMOLE
CREMA SALAD
LETTUCE, TOMATO AND SOURCREAM
SIDES
STEAKS
VEGETARIAN
VEGETARIAN FAJITAS
GRILLED BELL PEPPERS , ONIONS , TOMATOES , CALIFORNIA VEGETABLES , FRESH MUSHROOM , SERVED WITH BEANS , SALAD AND TORTILLAS
A
BEAN BURRITO , CHEESE ENCHILADA , BEAN TOSTADA
B
BEAN BURRITO ,QUESADILLA , BEAN TOSTADA
C
2 MUSHROOM QUESADILLAS , SERVED GUACAMOLE SALAD
D
BEAN BURRITO , CHEESE ENCHILADA , QUESADILLA
N/A Beverages
TEQUILA
1800 ANEJO
1800 BLANCO
1800 REPOSADO
ASOMBROSO BLANCO
ASOMBROSO REPOSADO
ASOMBROSO ULTRAFINO
CASA AMIGO BLANCO
CASA AMIGO REPOSADO
CASA AMIGOS ANEJO
CASA NOBLE ANEJO
CASA NOBLE BLANCO
CASA NOBLE REPOSADO
CAZADORES ANEJO
CAZADORES BLANCO
CAZADORES REPOSADO
CENTENARIO ANEJO
CENTENARIO BLANCO
CENTENARIO REPOSADO
CENTINELA ANEJO
CENTINELA BLANCO
CENTINELA REPOSADO
CORRALEJO ANEJO
CORRALEJO BLANCO
CORRALEJO REPOSADO
DON FULANO
DON JULIO 1942
DON JULIO 70
DON JULIO ANEJO
DON JULIO BLANCO
DON JULIO REPOSADO
DURANGO
HERRADURA ANEJO
HERRADURA BLANCO
HERRADURA REPOSADO
JIMADOR ANEJO
JIMADOR BLANCO
JIMADOR REPOSADO
JOSE CUERVO
MAESTRO DOBEL ANEJO
MAESTRO DOBEL BLANCO
MAESTRO DOBEL REPOSADO
PATRON ANEJO
PATRON BLANCO
PATRON REPOSADO
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Come in and enjoy!
31094 Front street, Pequot Lakes, MN 56472