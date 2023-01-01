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Hartnell College Grille 411 Central Ave. Building C

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411 Central Ave. Building C

Salinas, CA 93906

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Directions

Online Menu

LUNCH SANDWICHES

Build Your Own Sandwich

$4.75

Ham & Bacon Club Sandwich

$5.50

ham, bacon, lettuce, tomato, and jack cheese on your choice of bread

Turkey & Bacon Club

$5.50

turkey, bacon, lettuce, tomato, and jack cheese on your choice of bread

Tuna Melt

$5.50

tuna with melted swiss served on toasted sourdough

Turkey Pastrami

$5.50

turkey pastrami, lettuce, tomato, and jack cheese on your choice of bread

BLT

$5.50

bacon, lettuce, and tomato on your choice of bread

BLAT

$6.50

bacon, lettuce, tomato, and avocado on your choice of bread

Bagel

$1.55

your choice of bagel, don't forget to add the cheese!

Chicken Caesar Wrap

$5.50

grilled chicken, jack cheese, romaine lettuce, caesar dressing, wrapped in your choice of tortilla

THE GRILLE

Lunch Burrito

$6.00

rice, beans, cheese, and your choice of chicken or ground beef

Plain Hamburger

$3.50

Cheeseburger

$4.00

Double Cheeseburger

$5.25

Fried Chicken Sandwich

$3.75

Grilled Chicken Sandwich

$4.75

Vegetarian Burger

$4.00

Grilled Cheese

$3.25

Quesadilla

$3.50

BREAKFAST

Small Breakfast Burrito

$3.25

one egg, grated cheese, and your choice of meat wrapped in a flour tortilla

Large Breakfast Burrito

$5.50

two eggs, grated cheese, hashbrown, and your choice of meat wrapped in a large flour tortilla

Breakfast Taco

$2.95

one egg, grated cheese, hashbrown, your choice of meat

Breakfast Bagel

$4.75

one egg, your choice of meat, cheese can be added at an additional cost.

English Muffin Breakfast Sandwich

$3.75

one egg, your choice of meat, cheese can be added at an additional cost.

Build Your Own Breakfast Sandwich

$3.75

one egg, your choice of meat, cheese can be added at an additional cost.

French Toast Sticks

$3.00

deep fried drench toast sticks, crunchy on the outside and soft on the inside, served with a syrup dipping cup

Hash Brown

$1.50

hash brown patty deep fried to a crispy golden brown

Donut

$1.00

Small Oatmeal

$1.75

Large Oatmeal

$3.00

Breakfast Scramble

$5.50

two eggs scrambled with cheese and your choice of meat

Muffin

$1.95

your choice of bran or chocolate muffin

SOUP & SALAD

Soup Cup

$2.00

Soup of the day

Soup Bowl

$3.75

Soup of the day

Small Packaged Chicken Caesar Salad

$3.75

Small Packaged Santa Fe Salad

$3.75

Small Packaged Cobb Salad

$3.75

Large House-made Salad with Tuna

$5.50

Large House-made Salad with Chicken Breast

$5.50

Large House-made Salad with Diced Ham

$5.50

DAILY SPECIAL

TBA

EXTRAS

Peanut Butter Packet

$1.00

Sour Cream Packet

$1.00

Cream Cheese Packet

$1.00

Side of Avocado

$1.25

One Egg

$1.50

Dressing Packet

HEALTHY SNACKS

Yogurt & Granola

$2.75

vanilla or strawberry yogurt with granola

Mixed Fruit Cup

$4.00

pineapple, grapes, canteloupe, (honeydew when available)

Cubed Cheese & Grape Cup

$4.00

mild cheddar cubed cheese with grapes

Garbanzo Bean salad

$3.75

garbanzo beans, cucumber, red onion, chili flake, garlic, lemon pepper, and olive oil

SABRA RSTD REDPEP HUMMUS

$2.95

SABRA AVO TOAST

$2.95

QUAKER OATMEAL APPL CINN

$2.25

QUAKER OATMEAL MPL BRWN SGR

$2.25

SNACKS

Crispy Burrito

$2.00

fried beef & bean burrito

Corn Dog

$2.00

Taquitos

$3.50

Chicken Nuggets

$3.50

Chicken Wings

$5.75

Fries

$2.00

Curly Fries

$2.25

Nachos

$2.75

corn tortilla chips with nacho cheese

Onion Rings

$2.25

RTD&E (online)

Pastry

BARRIT FRE

$1.75

BARRIT PNA

$1.75

BIMBUNUELOS

$1.75

CANELIT

$3.00

CHOCO BANA LOAF

$2.75

CHOCO ROLES PINA

$1.75

CONCHAS

$1.75

CROISSANT CHOC

$1.75

CUERNITO

$1.75

DORADITAS

$1.75

GANSITO

$1.75

ICD LMN LOAF

$2.75

MINMANT NUE

$1.75

MINMAT

$1.75

OTIS CHOC MUFF

$1.50

OTIS WLD BRRY MUFF

$1.50

PANQUE CAS

$3.00

PANQUE NUE

$3.00

PANQUE PAS

$3.00

PASTISE

$1.75

PINGUINO

$1.75

POLVORO

$3.00

PRINCP CHO

$1.75

REBANANDA

$1.75

ROLES CANELA

$1.75

SMUCKRS PB&J GRP

$1.50

SMUCKRS PB&J Strwb

$1.50

SPONCH STR

$1.75

SUBMRNO VANILLA

$1.75

SWEET ST BROWNIE

$2.25

SWEET ST MARSHMALLOW BAR

$2.00

POP-TART STRAWBERRY

$1.50

POP-TART BROWN SUGAR CINN.S

$1.50

DONAS AZUCARADAS SUGAR DONUTS

$1.75

CHOCO BIMBUÑUELOS

$1.75

POP-TART Single Blueberry

$1.00

Chips

CHEETOS

$1.00

Cheetos Cheddar Jalepeño

$1.00

Cheetos Flamin' Hot

$1.00

CHESTER'S FLAMIN' HOT FRIES 2 5/8OZ

$2.25

CHICHARRONES

$2.75

DIRTY BBQ CHIPS

$2.25

DORITOS COOL RANCH

$1.00

DORITOS NACHO CHEESE

$1.00

FUNIONS

$1.00

KETTLE CHIPS HONEY DIJON

$2.25

KETTLE CHIPS JALAPEÑO

$2.25

LAYS BAKED ORGNL

$1.00

LAYS BAKED SOUR CRM & ONION

$1.00

LAYS CLSC

$1.00

Miss Vickies Jalapeño

$1.00

MissVickie's Sea Salt & Vineg

$1.00

ROLD GOLD TINY TWST

$1.00

SUN CHIPS CHILI LIME

$1.00

SUN CHIPS GARDEN SALSA

$1.00

TAKIS BLUE HEAT 4oz

$2.75

TAKIS BLUE HEAT 4oz

$2.75

TAKIS FAJITA

$2.75

TAKIS FUEGO

$2.75

TAKIS GUACAMOLE

$2.75

TAKIS KETTLEZ FUEGOE

$2.75

TAKIS NITRO 4oz

$2.75

TAKIS NITRO 9.9oz

$2.75

TAKIS STIX FLARE

$2.75

TAKIS STIX FUEGO

$2.75

TAKIS WAVES FUEGO

$2.75

TOSTITOS SALSA VERDE

$2.25

CHEETOS FLAMIN LIMOÑE

$1.00

DORITOS FLAMIN' HOT COOL RANCH

$2.25

LRG DORITOS COOL RANCH

$2.25

TAKIS FUEGO 4OZ

$2.75

CHEETOS FRIES FLAMIN' HOT 1 3/4OZ

$1.00

SUN CHIPS HARVEST CHEDDAR

$1.00

FUNYUNS FLAMIN HOT

$1.00

DORITOS FLAMIN HOT NACHO

$1.00

Nuts

BUTTER TOFFEE PEANUTS

CACAHUATES

$4.25

CASHEWS ROASTED SALTED

CHILE LEMON PEANUTS

$4.25

CHILE MANGO

$4.25

CON CHILE CACAHUATES JAPONES

$4.25

CRANBERRY MIX

$4.25

GARBANZO CON CHILE Y LIMON

$4.25

GOLDEN MIX

$4.25

GOURMET MIX

$4.25

HABAS CON CHILE Y LIMON

$4.25

HONEY ROASTED CASHEWS

HONEY ROASTED PEANUTS

HOT & SPICY PEANUTS

HOT & SWEET SPORTMAN'S MIX

$4.25

HOT NUTS FLARE

$2.75

HOT NUTS FUEGO

$2.75

MIXED NUTS 3oz

ORIENTAL MIX

$4.25

PEANUTS ROASTED SALTED

$4.25

PEPITAS ROASTED SALTED

$4.25

PINA CON CHILE

PISTACHIOS ROASTED SALTED

PLANTAIN CHIPS

PUMPKIN SEEDS

PUMPKIN SEEDS CHILE LEMON

$4.25

RANCHER'S MIX HOT & SPICY

$4.25

RAW ALMONDS

SALADITOS

SMOKED ALMONDS

SPORTSMAN'S MIX

$4.25

SUNFLOWER KERNELS

SWEET & SALTY MIX

$4.25

SWEET HOT CRUNCH MIX

$4.25

TROPICAL MIX

$4.25

YOGURT MIX

$4.25

Popcorn

POP FUEGO 2oz

$2.75

POP NACHO 2 oz

$2.75

Candy

APPLE RINGS

$4.25

APPLE RINGS 3oz

BOSTON BAKED BEANS

$4.25

CANEL'S GUM

CHAMOY GUMMY BEARS

CHAMOY GUMMY WORMS

CHAMOY PEACH RINGS

$4.25

CHAMOY SOUR NEON WORMS

CHAMOY WATERMELON RINGS

$4.25

CHERRY SLICES

$4.25

CHERRY SLICES 4.25oz

CHERRY SOURS

$4.25

CHERRY SOURS 3oz

CHIRRIS REBANADITAS

CHOCOLATE PEANUTS

CHOCOLATE PRETZELS

$4.25

CHOCOLATE RAISINS

CINNAMON BEARS

$4.25

CUCHARITA

FRUIT SLICES

$4.25

FRUIT SLICES 5oz

GUMMY BEARS

$4.25

GUMMY BEARS 3.25oz

GUMMY CHERRIES

$4.25

GUMMY SHARKS 3oz

GUMMY WORMS

$4.25

GUMMY WORMS 3.25 oz

JELLY BEANS

$4.25

JUJU FISH

$4.25

JUJU FISH 3.25oz

LOCOCHAS MIX

MAZAPAN

NEON RINGS

$4.25

ORANGE SLICES

$4.25

ORANGE SLICES 4.25oz

PEACH RINGS

$4.25

PEACH RINGS 3oz

PICA FRESA

PICO

PULPARINDO

RAINBOW BELTS

$4.25

RASPBERRY BELTS

$4.25

RASPBERRY RINGS

$4.25

RELLERINDOS

SALT WATER TAFFY

$4.25

SOUR BALLS

$4.25

SOUR BALLS 3oz

SOUR NEON BEARS

$4.25

SOUR NEON BEARS 3oz

SOUR NEON WORMS

$4.25

SOUR NEON WORMS 3oz

SOUR PEACH DROPS

$4.25

SPICE DROPS

$4.25

STRAWBERRY BELTS

$4.25

SWISS FISH

$4.25

SWISS FISH 2.5oz

WATERMELON BELTS

$4.25

WATERMELON RINGS

$4.25

WATERMELON RINGS 3oz

WATERMELON WEDGES

$4.25

YOGURT PRETZELS

$4.25

YOGURT RAISINS

Snacks

APPLEJACKS

$2.25

FROSTED FLAKES

$2.25

FROSTED MINI WHEATS

$2.25

FRUIT LOOPS

$2.25

GRANDMAS CHOC BRNWIE

$1.50

GRANDMAS PB COOKIE

$1.50

KELLOGGS BRNIE BTTR PROTEIN

$2.25

KELLOGGS CHOC PB PROTEIN

$2.25

MARUCHAN BEEF

$2.00

MARUCHAN CHCKN

$2.00

MARUCHAN SHRMP

$2.00

PHILADELPHIA BAGEL CHIP GARDEN VEGE

$2.95

RAISIN BRAN CRNCH

$2.25

REC PROTEIN BAR CH CRML

$3.00

REC PROTEIN BAR CHOC CHP

$3.00

RICE KRISPIES

$2.25

SABRA GARLIC PRETZEL SNACKER

$2.95

SABRA GUAC & CHIP SNACKER

$2.95

SABRA RED PEPPER PRETZEL SNACKER

$2.95

STARKIST TO-GO

$3.00

ROLD GOLD TINY TWIST PRETZELS

NATURE VALLEY

$1.50

Energy Drinks

CELSIUS FANTASY VIBE

$2.50

CELSIUS PARKLING FUJI APPL

$2.50

CELSIUS SPARKLING FNTSY VB

$2.50

CELSIUS SPARKLING GRAPE RUSH

$2.50

CELSIUS SPARKLING GRN APPLE CHERRY

$2.50

CELSIUS SPARKLING KIWI GUAVA

$2.50

CELSIUS SPARKLING LEMON LIME

$2.50

CELSIUS SPARKLING MANGO PASSONFRT

$2.50

CELSIUS SPARKLING ORANGE

$2.50

CELSIUS SPARKLING PEACH VIBE

$2.50

CELSIUS SPARKLING RAS ACAI GRN TEA

$2.50

CELSIUS SPARKLING STRAW LEMONADE

$2.50

CELSIUS SPARKLING STW GUAVA

$2.50

CELSIUS SPARKLING TROP VIBE

$2.50

CELSIUS SPARKLING WATERMELON

$2.50

CELSIUS SPARKLING WILD BERRY

$2.50

MTN DEW ENERGY PITCH BLACK

RAZ ACAI GREEN TEA

$2.50

RCKSTAR SGR FREE

$2.25

RCKSTAR ZSGR PURE

$2.25

RCKSTR PURE ZERO FRUIT PUNCH

$2.25

ROCKSTAR ENERGY

$2.25

ROCKSTAR ENERGY SF ORIGINAL

$2.25

ROCKSTAR HARDCORE APPLE

ROCKSTAR ORIGINAL

$2.25

ROCKSTAR PUNCHED

$2.25

ROCKSTAR PURE TANG MGO GUAVA STR

$2.25

ROCKSTAR PURE ZERO LIME CUCU

$2.25

ROCKSTAR PURE ZERO MANDARIN

$2.25

ROCKSTAR PURE ZERO PUNCH

ROCKSTAR PURE ZERO SILVER ICE

ROCKSTAR RECOVERY

ROCKSTAR RECOVERY MGO LMND

$2.25

ROCKSTAR RECOVERY PNAP COCNT

ROCKSTAR RECOVERY STW LMD

ROCKSTAR SUGAR FREE

SBX CARAMEL MACCHIATO

$5.00

SBX VANILLA LATTE

$5.00

SPARKLING

$2.50

SPARKLING PEACH MANGO GREEN TEA

$2.50

Beverages

APPLE JUICE

$3.50

AQUAFINA 20fl oz

$1.50

AQUAFINA WATER 1 LITER

AQUAFINA WATER 16oz

$2.00

AQUAFINA WATER 33.8oz

$2.00

BRISK FRUIT PUNCH

$2.00

BRISK LEMONADE

$2.00

BRISK PEACH

$2.00

BRISK PINK LEMONADE

$2.00

BRISK PINK LEMONADE

$2.00

BRISK STRAW MELON

$2.00

BRISK SWEET TEA

$2.00

BRISK SWEET W/LEMON

$2.00

BRISK TROPICAL MANGO

$2.00

BRISK ZR SG SWEET WL

$2.00

BUBLY BLACKBERRY SPARKLING

$1.50

BUBLY CHERRY SPARKLING

$1.50

BUBLY GRAPEFRUIT SPARKLING

$1.50

BUBLY LIME SPARKLING

$1.50

BUBLY STRAWBERRY SPARKLING

$1.50

CELSIUS GRAPE RUSH

$2.50

CELSIUS SPARKLING GRNAPLCHE

$2.50

COLD BREW BLACK UNSWEET

$4.00

COLD BREW BREW VAN SWT CRM

$4.00

COLD CRFT SPL MILK MOCHA

$5.00

COLD CRFT SPL MILK VANILLA

$5.00

CRUSH ORANGE

$1.75

DIET MOUNTAIN DEW

$1.75

DOLE APPLE JUICE

$2.00

DOLE LEMONADE 3%

$1.75

DOLE ORANGE JUICE

$2.00

DOLE STRW LND 3%

$1.75

DR PEPPER

$1.75

DR PEPPER CREAM

$1.75

DR PEPPER ZERO

$1.75

DR. PEPPER STRAW CRM

$1.75

DS ENERGY COF WHITE CHOC

$3.50

DS ENERGY COFFEE

$3.50

DS ENERGY COFFEE MOCHA

$3.50

DS ENERGY COFFEE VANILLA

$3.50

DT DR PEPPER

$1.75

DT MOUNTAIN DEW

$1.75

DT PEPSI

$1.75

FAST TWITCH COOL BLUE

$2.75

FAST TWITCH GLACIER FREEZE

$2.75

FAST TWITCH ORANGE

$2.75

FAST TWITCH STAW LND

$2.75

FAST TWITCH TROPICAL MANGO

$2.75

FAST TWITCH WATMLN STRW

$2.75

FRAPPUCCINO CARAMEL

$5.00

FRAPPUCCINO COFFEE

$5.00

FRAPPUCCINO MOCHA

$5.00

FRAPPUCCINO VANILLA

$5.00

FRAPPUCCINO WHITE MOCHA

$5.00

G ZERO GLCR CHERRY

$2.50

G ZERO PROTEIN COOL BLUE

$4.50

G ZERO PROTEIN FRT PUNCH

$4.50

GATOR LW SGR GRAPE

$2.50

GATORADE COOL BLUE

$2.50

GATORADE FRUIT PUNCH

$2.50

GATORADE GLACIER CHERRY

$2.50

GATORADE GLACIER FREEZE

$2.50

GATORADE LEMON LIME

$2.50

GATORADE LIME CUCUMBER

$2.50

GATORADE ORANGE

$2.50

GATORADE ZERO GLACIER FREEZE

$2.50

GATORADE ZERO LEMON LIME

$2.50

GATORADE ZERO W/PROTEIN GLACIER

$5.00

GATORADE ZERO WITH PROTEIN FRUIT PUNCH

$5.00

GATORLYTE CHERRY LIME

$2.50

GATORLYTE CHERRY LIME

$3.00

GATORLYTE LIME CUCUMBER

$3.00

GATORLYTE MIXED BERRY

$2.50

GATORLYTE ORANGE

$3.00

GATORLYTE REHYDRATION MIXED BERRY

$3.00

GATORLYTE REHYDRATION ORANGE

$3.00

GATORLYTE STRAW KIWI

$2.50

GATORLYTE STRAW KIWI

$3.00

GATORLYTE WATERMELON

$2.50

GATORLYTE WATERMELON

$3.00

GATORLYTE ZERO LEMON LIME

$3.00

GATORLYTE ZERO STRAW KIWI

$3.00

GUAVA

$4.00

HOME STYL ORANGE JUICE

$3.50

HORIZON LOWFAT CHOCO MILK

$2.00

HORIZON LOWFAT MILK

$2.00

KEVITA GINGER KOMBUCHA

$4.00

KEVITA PINEAPPLE PEACH KOMBUCHA

$4.00

KEVITA PROBIOTIC LEMON CAYENNE

$4.00

KEVITA PROBIOTIC POMEGRANATE

$4.00

KEVITA PROBIOTIC REFRESHER LEMON GINGER

$4.00

KEVITA PROBIOTIC STRAW AÇAI COCONUT

$4.00

MIGHTY MANGO

$4.00

MOUNTAIN DEW

$1.75

MOUNTAIN DEW PITCH BLACK

$1.75

MRN DEW PITCH BLACK ZR SG

$1.75

MTN DEW ENERGY CHERRY LIME LIFT

MTN DEW ENERGY ORANGE BREEZE

MTN DEW ENERGY POME BLUE BURST

MTN DEW ENERGY STRWB MELON SHARP

MTN DEW SPARK

$1.75

MTN DEW VOO DEW

$1.75

MUG ROOT BEER

$1.75

MUSC MILK VANILLA

$5.00

MUSCLE MILK CHOCO PB

$5.00

MUSCLE MILK CHOCOLATE

$5.00

MUSCLE MILK INTENSE VANILLA

$5.00

MUSCLE MILK KNOCKOUT CHOCO

$5.00

MUSCLE MILK SLAMMIN STRAW

$5.00

NAKED ANTIOXIDANTS MIGHTY BERRY

$4.00

NAKED BERRY BLAST

$4.00

NAKED BLUE MACHINE

$4.00

NAKED GREEN MACHINE

$4.00

NAKED IMMUNE SUPPORT ORANGE CARROT MANGO

$4.00

NAKED MIGHTY MANGO

$4.00

NAKED OJ

$4.00

NAKED POWER C MACHINE

$4.00

NAKED RAINBOW MACHINE

$4.00

NAKED RED MACHINE

$4.00

NAKED TROPICAL GUAVA

$4.00

NITRO COLD BREW BLK

$4.00

NITRO COLD BREW DARK

$4.00

NITRO COLD BREW VNLA

$4.00

NITRO COLD BREW W/VANILLA SWEET CREAM

$4.00

OCEAN SPRAY CRAN GRAPE

$2.00

OCEAN SPRAY CRAN-GRAPE

$2.00

OCEAN SPRAY CRANBERRY

$2.00

ORGANIC YERBA MATE BERRY BLU

$2.50

ORGANIC YERBA MATE BERRY RED

$2.50

ORGANIC YERBA MATE BLKBERRY

$2.50

ORGANIC YERBA MATE PSN FRT

$2.50

ORGANIC YERBA MATE ULT MINT

$2.50

ORIGINAL ORANGE JUICE

$3.50

PEPSI

$1.75

PEPSI W/ REAL SUGAR

$1.75

PEPSI WILD CHERRY

$1.75

PEPSI ZERO SUGAR

$1.75

PEPSI ZERO SUGAR

$1.75

PEPSI ZR SG WILD CHERRY

$1.75

PINA COLADA

$4.00

PIÑA COLADA

$4.00

PREMIUM LIFEWTR 1 LITER

$2.50

PREMIUM LIFEWTR 700ml

PRO40 CHO PEANUT BUTTER

$5.00

PRO40 INTENSE VANILLA

$5.00

PRO40 KNCKOUT CHO

$5.00

PRO40 SLAMMIN STRAWBERRY

$5.00

PROUD SOURCE SPARKLING WATER 16oz

$2.00

PROUD SOURCE SPARKLING WATER 25.3

$2.50

PROUD SOURCE WATER 16oz

$2.00

PROUD SOURCE WATER 25.3

$2.50

PURE LEAF PEACH LOW SUGAR

$2.50

PURE LEAF RASPBERRY

$2.50

PURELEAF GT SWEET

$2.50

PURELEAF IT EXTRA SWEET

$2.50

PURELEAF IT RASPBERRY

$2.50

PURELEAF IT SWEET NO LEMON

$2.50

PURELEAF IT SWEET WL

$2.50

PURELEAF IT UNSWEET

$2.50

PURELEAF POMEGRANATE

$2.50

PURELEAF SUBTLY SWT LMN

$2.50

PURELEAF SUBTLY SWT PEACH

$2.50

PURELEAF SUBTLY SWT TEA

$2.50

PURELEAF TEA & LEMONADE

$2.50

RASPBERRY LEMONADE

$3.50

ROCKSTAR ENERGY SF ORIGINAL

ROCKSTAR ORIGINAL

SAN PELLEGRINO SPARKLING

$2.00

SANPELLEGRENO

$1.50

SANPELLEGRINO

$1.50

SANPELLEGRINO ARANCIATA ROSSA

$1.50

SANPELLEGRINO LIMONATA

$1.50

SILK CHOCO SOY

$2.00

SILK VANILLA SOY

$2.00

SMOOTHIE RAINBOW MACHINE

$4.00

STARRY LEMON LIME

$1.75

STARRY ZERO SG

$1.75

STARRY ZERO SG

$1.75

STRBCK ESPRESSO LGHT

$5.00

STRBCKS ESPRESSO SLTD CRML

$5.00

STRBCKS ESPRSO CRM

$5.00

SUPERFOOD BLUE MACHINE

$4.00

SUPERFOOD GREEN MACHINE

$4.00

SUPERFOOD RED MACHINE

$4.00

TROPICANA CRANBERRY COCKTAIL

$3.50

TS ENERGY COFFEE CARAMEL

TS ENERGY COFFEE VANILLA

TS ENERGY ZERO SUGAR VAN BLK

WELL BEING STRA BANC

$4.00

ZR GATORLYTE LEMON LIME

$2.50

ZR GATORLYTE STRAW KIWI

$2.50
All hours
Sunday7:30 am - 8:00 pm
Monday7:30 am - 8:00 pm
Tuesday7:30 am - 8:00 pm
Wednesday7:30 am - 8:00 pm
Thursday7:30 am - 8:00 pm
Friday7:30 am - 8:00 pm
Saturday7:30 am - 8:00 pm
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

411 Central Ave. Building C, Salinas, CA 93906

Directions

Gallery
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Avg 4.5 (10 restaurants)
Hollister
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Gilroy
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Capitola
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Avg 4.2 (15 restaurants)
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