Hartnell College Grille 411 Central Ave. Building C
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411 Central Ave. Building C
Salinas, CA 93906
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LUNCH SANDWICHES
Build Your Own Sandwich
Ham & Bacon Club Sandwich
ham, bacon, lettuce, tomato, and jack cheese on your choice of bread
Turkey & Bacon Club
turkey, bacon, lettuce, tomato, and jack cheese on your choice of bread
Tuna Melt
tuna with melted swiss served on toasted sourdough
Turkey Pastrami
turkey pastrami, lettuce, tomato, and jack cheese on your choice of bread
BLT
bacon, lettuce, and tomato on your choice of bread
BLAT
bacon, lettuce, tomato, and avocado on your choice of bread
Bagel
your choice of bagel, don't forget to add the cheese!
Chicken Caesar Wrap
grilled chicken, jack cheese, romaine lettuce, caesar dressing, wrapped in your choice of tortilla
THE GRILLE
BREAKFAST
Small Breakfast Burrito
one egg, grated cheese, and your choice of meat wrapped in a flour tortilla
Large Breakfast Burrito
two eggs, grated cheese, hashbrown, and your choice of meat wrapped in a large flour tortilla
Breakfast Taco
one egg, grated cheese, hashbrown, your choice of meat
Breakfast Bagel
one egg, your choice of meat, cheese can be added at an additional cost.
English Muffin Breakfast Sandwich
one egg, your choice of meat, cheese can be added at an additional cost.
Build Your Own Breakfast Sandwich
one egg, your choice of meat, cheese can be added at an additional cost.
French Toast Sticks
deep fried drench toast sticks, crunchy on the outside and soft on the inside, served with a syrup dipping cup
Hash Brown
hash brown patty deep fried to a crispy golden brown
Donut
Small Oatmeal
Large Oatmeal
Breakfast Scramble
two eggs scrambled with cheese and your choice of meat
Muffin
your choice of bran or chocolate muffin
SOUP & SALAD
DAILY SPECIAL
EXTRAS
HEALTHY SNACKS
Yogurt & Granola
vanilla or strawberry yogurt with granola
Mixed Fruit Cup
pineapple, grapes, canteloupe, (honeydew when available)
Cubed Cheese & Grape Cup
mild cheddar cubed cheese with grapes
Garbanzo Bean salad
garbanzo beans, cucumber, red onion, chili flake, garlic, lemon pepper, and olive oil
SABRA RSTD REDPEP HUMMUS
SABRA AVO TOAST
QUAKER OATMEAL APPL CINN
QUAKER OATMEAL MPL BRWN SGR
SNACKS
RTD&E (online)
Pastry
BARRIT FRE
BARRIT PNA
BIMBUNUELOS
CANELIT
CHOCO BANA LOAF
CHOCO ROLES PINA
CONCHAS
CROISSANT CHOC
CUERNITO
DORADITAS
GANSITO
ICD LMN LOAF
MINMANT NUE
MINMAT
OTIS CHOC MUFF
OTIS WLD BRRY MUFF
PANQUE CAS
PANQUE NUE
PANQUE PAS
PASTISE
PINGUINO
POLVORO
PRINCP CHO
REBANANDA
ROLES CANELA
SMUCKRS PB&J GRP
SMUCKRS PB&J Strwb
SPONCH STR
SUBMRNO VANILLA
SWEET ST BROWNIE
SWEET ST MARSHMALLOW BAR
POP-TART STRAWBERRY
POP-TART BROWN SUGAR CINN.S
DONAS AZUCARADAS SUGAR DONUTS
CHOCO BIMBUÑUELOS
POP-TART Single Blueberry
Chips
CHEETOS
Cheetos Cheddar Jalepeño
Cheetos Flamin' Hot
CHESTER'S FLAMIN' HOT FRIES 2 5/8OZ
CHICHARRONES
DIRTY BBQ CHIPS
DORITOS COOL RANCH
DORITOS NACHO CHEESE
FUNIONS
KETTLE CHIPS HONEY DIJON
KETTLE CHIPS JALAPEÑO
LAYS BAKED ORGNL
LAYS BAKED SOUR CRM & ONION
LAYS CLSC
Miss Vickies Jalapeño
MissVickie's Sea Salt & Vineg
ROLD GOLD TINY TWST
SUN CHIPS CHILI LIME
SUN CHIPS GARDEN SALSA
TAKIS BLUE HEAT 4oz
TAKIS BLUE HEAT 4oz
TAKIS FAJITA
TAKIS FUEGO
TAKIS GUACAMOLE
TAKIS KETTLEZ FUEGOE
TAKIS NITRO 4oz
TAKIS NITRO 9.9oz
TAKIS STIX FLARE
TAKIS STIX FUEGO
TAKIS WAVES FUEGO
TOSTITOS SALSA VERDE
CHEETOS FLAMIN LIMOÑE
DORITOS FLAMIN' HOT COOL RANCH
LRG DORITOS COOL RANCH
TAKIS FUEGO 4OZ
CHEETOS FRIES FLAMIN' HOT 1 3/4OZ
SUN CHIPS HARVEST CHEDDAR
FUNYUNS FLAMIN HOT
DORITOS FLAMIN HOT NACHO
Nuts
BUTTER TOFFEE PEANUTS
CACAHUATES
CASHEWS ROASTED SALTED
CHILE LEMON PEANUTS
CHILE MANGO
CON CHILE CACAHUATES JAPONES
CRANBERRY MIX
GARBANZO CON CHILE Y LIMON
GOLDEN MIX
GOURMET MIX
HABAS CON CHILE Y LIMON
HONEY ROASTED CASHEWS
HONEY ROASTED PEANUTS
HOT & SPICY PEANUTS
HOT & SWEET SPORTMAN'S MIX
HOT NUTS FLARE
HOT NUTS FUEGO
MIXED NUTS 3oz
ORIENTAL MIX
PEANUTS ROASTED SALTED
PEPITAS ROASTED SALTED
PINA CON CHILE
PISTACHIOS ROASTED SALTED
PLANTAIN CHIPS
PUMPKIN SEEDS
PUMPKIN SEEDS CHILE LEMON
RANCHER'S MIX HOT & SPICY
RAW ALMONDS
SALADITOS
SMOKED ALMONDS
SPORTSMAN'S MIX
SUNFLOWER KERNELS
SWEET & SALTY MIX
SWEET HOT CRUNCH MIX
TROPICAL MIX
YOGURT MIX
Candy
APPLE RINGS
APPLE RINGS 3oz
BOSTON BAKED BEANS
CANEL'S GUM
CHAMOY GUMMY BEARS
CHAMOY GUMMY WORMS
CHAMOY PEACH RINGS
CHAMOY SOUR NEON WORMS
CHAMOY WATERMELON RINGS
CHERRY SLICES
CHERRY SLICES 4.25oz
CHERRY SOURS
CHERRY SOURS 3oz
CHIRRIS REBANADITAS
CHOCOLATE PEANUTS
CHOCOLATE PRETZELS
CHOCOLATE RAISINS
CINNAMON BEARS
CUCHARITA
FRUIT SLICES
FRUIT SLICES 5oz
GUMMY BEARS
GUMMY BEARS 3.25oz
GUMMY CHERRIES
GUMMY SHARKS 3oz
GUMMY WORMS
GUMMY WORMS 3.25 oz
JELLY BEANS
JUJU FISH
JUJU FISH 3.25oz
LOCOCHAS MIX
MAZAPAN
NEON RINGS
ORANGE SLICES
ORANGE SLICES 4.25oz
PEACH RINGS
PEACH RINGS 3oz
PICA FRESA
PICO
PULPARINDO
RAINBOW BELTS
RASPBERRY BELTS
RASPBERRY RINGS
RELLERINDOS
SALT WATER TAFFY
SOUR BALLS
SOUR BALLS 3oz
SOUR NEON BEARS
SOUR NEON BEARS 3oz
SOUR NEON WORMS
SOUR NEON WORMS 3oz
SOUR PEACH DROPS
SPICE DROPS
STRAWBERRY BELTS
SWISS FISH
SWISS FISH 2.5oz
WATERMELON BELTS
WATERMELON RINGS
WATERMELON RINGS 3oz
WATERMELON WEDGES
YOGURT PRETZELS
YOGURT RAISINS
Snacks
APPLEJACKS
FROSTED FLAKES
FROSTED MINI WHEATS
FRUIT LOOPS
GRANDMAS CHOC BRNWIE
GRANDMAS PB COOKIE
KELLOGGS BRNIE BTTR PROTEIN
KELLOGGS CHOC PB PROTEIN
MARUCHAN BEEF
MARUCHAN CHCKN
MARUCHAN SHRMP
PHILADELPHIA BAGEL CHIP GARDEN VEGE
RAISIN BRAN CRNCH
REC PROTEIN BAR CH CRML
REC PROTEIN BAR CHOC CHP
RICE KRISPIES
SABRA GARLIC PRETZEL SNACKER
SABRA GUAC & CHIP SNACKER
SABRA RED PEPPER PRETZEL SNACKER
STARKIST TO-GO
ROLD GOLD TINY TWIST PRETZELS
NATURE VALLEY
Energy Drinks
CELSIUS FANTASY VIBE
CELSIUS PARKLING FUJI APPL
CELSIUS SPARKLING FNTSY VB
CELSIUS SPARKLING GRAPE RUSH
CELSIUS SPARKLING GRN APPLE CHERRY
CELSIUS SPARKLING KIWI GUAVA
CELSIUS SPARKLING LEMON LIME
CELSIUS SPARKLING MANGO PASSONFRT
CELSIUS SPARKLING ORANGE
CELSIUS SPARKLING PEACH VIBE
CELSIUS SPARKLING RAS ACAI GRN TEA
CELSIUS SPARKLING STRAW LEMONADE
CELSIUS SPARKLING STW GUAVA
CELSIUS SPARKLING TROP VIBE
CELSIUS SPARKLING WATERMELON
CELSIUS SPARKLING WILD BERRY
MTN DEW ENERGY PITCH BLACK
RAZ ACAI GREEN TEA
RCKSTAR SGR FREE
RCKSTAR ZSGR PURE
RCKSTR PURE ZERO FRUIT PUNCH
ROCKSTAR ENERGY
ROCKSTAR ENERGY SF ORIGINAL
ROCKSTAR HARDCORE APPLE
ROCKSTAR ORIGINAL
ROCKSTAR PUNCHED
ROCKSTAR PURE TANG MGO GUAVA STR
ROCKSTAR PURE ZERO LIME CUCU
ROCKSTAR PURE ZERO MANDARIN
ROCKSTAR PURE ZERO PUNCH
ROCKSTAR PURE ZERO SILVER ICE
ROCKSTAR RECOVERY
ROCKSTAR RECOVERY MGO LMND
ROCKSTAR RECOVERY PNAP COCNT
ROCKSTAR RECOVERY STW LMD
ROCKSTAR SUGAR FREE
SBX CARAMEL MACCHIATO
SBX VANILLA LATTE
SPARKLING
SPARKLING PEACH MANGO GREEN TEA
Beverages
APPLE JUICE
AQUAFINA 20fl oz
AQUAFINA WATER 1 LITER
AQUAFINA WATER 16oz
AQUAFINA WATER 33.8oz
BRISK FRUIT PUNCH
BRISK LEMONADE
BRISK PEACH
BRISK PINK LEMONADE
BRISK PINK LEMONADE
BRISK STRAW MELON
BRISK SWEET TEA
BRISK SWEET W/LEMON
BRISK TROPICAL MANGO
BRISK ZR SG SWEET WL
BUBLY BLACKBERRY SPARKLING
BUBLY CHERRY SPARKLING
BUBLY GRAPEFRUIT SPARKLING
BUBLY LIME SPARKLING
BUBLY STRAWBERRY SPARKLING
CELSIUS GRAPE RUSH
CELSIUS SPARKLING GRNAPLCHE
COLD BREW BLACK UNSWEET
COLD BREW BREW VAN SWT CRM
COLD CRFT SPL MILK MOCHA
COLD CRFT SPL MILK VANILLA
CRUSH ORANGE
DIET MOUNTAIN DEW
DOLE APPLE JUICE
DOLE LEMONADE 3%
DOLE ORANGE JUICE
DOLE STRW LND 3%
DR PEPPER
DR PEPPER CREAM
DR PEPPER ZERO
DR. PEPPER STRAW CRM
DS ENERGY COF WHITE CHOC
DS ENERGY COFFEE
DS ENERGY COFFEE MOCHA
DS ENERGY COFFEE VANILLA
DT DR PEPPER
DT MOUNTAIN DEW
DT PEPSI
FAST TWITCH COOL BLUE
FAST TWITCH GLACIER FREEZE
FAST TWITCH ORANGE
FAST TWITCH STAW LND
FAST TWITCH TROPICAL MANGO
FAST TWITCH WATMLN STRW
FRAPPUCCINO CARAMEL
FRAPPUCCINO COFFEE
FRAPPUCCINO MOCHA
FRAPPUCCINO VANILLA
FRAPPUCCINO WHITE MOCHA
G ZERO GLCR CHERRY
G ZERO PROTEIN COOL BLUE
G ZERO PROTEIN FRT PUNCH
GATOR LW SGR GRAPE
GATORADE COOL BLUE
GATORADE FRUIT PUNCH
GATORADE GLACIER CHERRY
GATORADE GLACIER FREEZE
GATORADE LEMON LIME
GATORADE LIME CUCUMBER
GATORADE ORANGE
GATORADE ZERO GLACIER FREEZE
GATORADE ZERO LEMON LIME
GATORADE ZERO W/PROTEIN GLACIER
GATORADE ZERO WITH PROTEIN FRUIT PUNCH
GATORLYTE CHERRY LIME
GATORLYTE CHERRY LIME
GATORLYTE LIME CUCUMBER
GATORLYTE MIXED BERRY
GATORLYTE ORANGE
GATORLYTE REHYDRATION MIXED BERRY
GATORLYTE REHYDRATION ORANGE
GATORLYTE STRAW KIWI
GATORLYTE STRAW KIWI
GATORLYTE WATERMELON
GATORLYTE WATERMELON
GATORLYTE ZERO LEMON LIME
GATORLYTE ZERO STRAW KIWI
GUAVA
HOME STYL ORANGE JUICE
HORIZON LOWFAT CHOCO MILK
HORIZON LOWFAT MILK
KEVITA GINGER KOMBUCHA
KEVITA PINEAPPLE PEACH KOMBUCHA
KEVITA PROBIOTIC LEMON CAYENNE
KEVITA PROBIOTIC POMEGRANATE
KEVITA PROBIOTIC REFRESHER LEMON GINGER
KEVITA PROBIOTIC STRAW AÇAI COCONUT
MIGHTY MANGO
MOUNTAIN DEW
MOUNTAIN DEW PITCH BLACK
MRN DEW PITCH BLACK ZR SG
MTN DEW ENERGY CHERRY LIME LIFT
MTN DEW ENERGY ORANGE BREEZE
MTN DEW ENERGY POME BLUE BURST
MTN DEW ENERGY STRWB MELON SHARP
MTN DEW SPARK
MTN DEW VOO DEW
MUG ROOT BEER
MUSC MILK VANILLA
MUSCLE MILK CHOCO PB
MUSCLE MILK CHOCOLATE
MUSCLE MILK INTENSE VANILLA
MUSCLE MILK KNOCKOUT CHOCO
MUSCLE MILK SLAMMIN STRAW
NAKED ANTIOXIDANTS MIGHTY BERRY
NAKED BERRY BLAST
NAKED BLUE MACHINE
NAKED GREEN MACHINE
NAKED IMMUNE SUPPORT ORANGE CARROT MANGO
NAKED MIGHTY MANGO
NAKED OJ
NAKED POWER C MACHINE
NAKED RAINBOW MACHINE
NAKED RED MACHINE
NAKED TROPICAL GUAVA
NITRO COLD BREW BLK
NITRO COLD BREW DARK
NITRO COLD BREW VNLA
NITRO COLD BREW W/VANILLA SWEET CREAM
OCEAN SPRAY CRAN GRAPE
OCEAN SPRAY CRAN-GRAPE
OCEAN SPRAY CRANBERRY
ORGANIC YERBA MATE BERRY BLU
ORGANIC YERBA MATE BERRY RED
ORGANIC YERBA MATE BLKBERRY
ORGANIC YERBA MATE PSN FRT
ORGANIC YERBA MATE ULT MINT
ORIGINAL ORANGE JUICE
PEPSI
PEPSI W/ REAL SUGAR
PEPSI WILD CHERRY
PEPSI ZERO SUGAR
PEPSI ZERO SUGAR
PEPSI ZR SG WILD CHERRY
PINA COLADA
PIÑA COLADA
PREMIUM LIFEWTR 1 LITER
PREMIUM LIFEWTR 700ml
PRO40 CHO PEANUT BUTTER
PRO40 INTENSE VANILLA
PRO40 KNCKOUT CHO
PRO40 SLAMMIN STRAWBERRY
PROUD SOURCE SPARKLING WATER 16oz
PROUD SOURCE SPARKLING WATER 25.3
PROUD SOURCE WATER 16oz
PROUD SOURCE WATER 25.3
PURE LEAF PEACH LOW SUGAR
PURE LEAF RASPBERRY
PURELEAF GT SWEET
PURELEAF IT EXTRA SWEET
PURELEAF IT RASPBERRY
PURELEAF IT SWEET NO LEMON
PURELEAF IT SWEET WL
PURELEAF IT UNSWEET
PURELEAF POMEGRANATE
PURELEAF SUBTLY SWT LMN
PURELEAF SUBTLY SWT PEACH
PURELEAF SUBTLY SWT TEA
PURELEAF TEA & LEMONADE
RASPBERRY LEMONADE
ROCKSTAR ENERGY SF ORIGINAL
ROCKSTAR ORIGINAL
SAN PELLEGRINO SPARKLING
SANPELLEGRENO
SANPELLEGRINO
SANPELLEGRINO ARANCIATA ROSSA
SANPELLEGRINO LIMONATA
SILK CHOCO SOY
SILK VANILLA SOY
SMOOTHIE RAINBOW MACHINE
STARRY LEMON LIME
STARRY ZERO SG
STARRY ZERO SG
STRBCK ESPRESSO LGHT
STRBCKS ESPRESSO SLTD CRML
STRBCKS ESPRSO CRM
SUPERFOOD BLUE MACHINE
SUPERFOOD GREEN MACHINE
SUPERFOOD RED MACHINE
TROPICANA CRANBERRY COCKTAIL
TS ENERGY COFFEE CARAMEL
TS ENERGY COFFEE VANILLA
TS ENERGY ZERO SUGAR VAN BLK
WELL BEING STRA BANC
ZR GATORLYTE LEMON LIME
ZR GATORLYTE STRAW KIWI
|Sunday
|7:30 am - 8:00 pm
|Monday
|7:30 am - 8:00 pm
|Tuesday
|7:30 am - 8:00 pm
|Wednesday
|7:30 am - 8:00 pm
|Thursday
|7:30 am - 8:00 pm
|Friday
|7:30 am - 8:00 pm
|Saturday
|7:30 am - 8:00 pm
Come in and enjoy!
411 Central Ave. Building C, Salinas, CA 93906