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BACON CHEESEBURGER

BACON CHEESEBURGER

$12.49

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH (2) STRIPS OF CRISPY BACON, MELTED CHEDDAR, MAYONNAISE, MUSTARD, LETTUCE, AND TOMATO ON A SOURDOUGH BUN.

CLUB

CLUB

$12.99

BAKED HAM, ROASTED TURKEY, CRISPY BACON, ICEBERG LETTUCE, CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESES, DICED TOMATOES, CUCUMBERS, CROUTONS, AND A HARD-BOILED EGG.

BLEU BURGER

BLEU BURGER

$12.99

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH BLEU CHEESE CRUMBLES, CHUNKY BLEU CHEESE DRESSING, LETTUCE, AND TOMATO ON A SOURDOUGH BUN.

FOOD

APP

YOUR MOM'S CHEESE FRIES

YOUR MOM'S CHEESE FRIES

$10.99

GOLDEN SEASONED FRIES TOPPED WITH CRISPY BACON, JALAPEÑOS, AND A BLEND OF MELTED CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESES. SERVED WITH HOMEMADE RANCH DRESSING.

DEBRIS FRIES

DEBRIS FRIES

$11.99

SEASONED FRIES TOPPED WITH A BLEND OF MELTED CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESES, HOMEMADE ROAST BEEF, AND GRAVY. SERVED WITH HOMEMADE RANCH DRESSING.

CHILI MAC FRIES

CHILI MAC FRIES

$13.99

SEASONED FRIES TOPPED WITH HOMEMADE CHILI AND HOMEMADE MACARONI AND CHEESE. SMOTHERED IN A BLEND OF SHARP CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESE. SERVED WITH HOMEMADE RANCH DRESSING.

FRIED PICKLES

FRIED PICKLES

$8.49

CRINKLE-CUT DILL PICKLES HAND-BATTERED AND FRIED TO A GOLDEN CRISP. SERVED WITH HOMEMADE RANCH DRESSING.

FRIED GREEN BEANS

FRIED GREEN BEANS

$9.49

GREEN BEANS ROLLED IN AN ONION BATTER AND FRIED TO GOLDEN PERFECTION. SERVED WITH HOMEMADE RANCH DRESSING.

FRIED MUSHROOMS

FRIED MUSHROOMS

$8.49

TENDER BUTTON MUSHROOMS HAND-BATTERED AND FRIED TO A GOLDEN CRISP. SERVED WITH HOMEMADE RANCH DRESSING.

ONION STRINGS

ONION STRINGS

$7.99

THINLY SLICED SWEET ONIONS HAND-BATTERED AND FRIED TO A GOLDEN CRISP. SERVED WITH RAE RAE SAUCE.

WINGS

WINGS

$13.49

1 LB (APPROX 7-8) UN-BREADED CHICKEN WINGS FRIED CRISPY THEN TOSSED WITH YOUR CHOICE OF HOMEMADE SAUCE. SERVED WITH HOMEMADE RANCH DRESSING.

BOUDIN BALLS

BOUDIN BALLS

$8.99

SOUTHERN FRIED BALLS OF PORK SAUSAGE, RICE, AND SEASONINGS. SERVED WITH HOMEMADE RAE RAE SAUCE.

BOUDIN EGG ROLLS

BOUDIN EGG ROLLS

$9.49

BOUDIN AND PEPPER JACK CHEESE WRAPPED IN A CRISPY WONTON WRAPPER. SERVED WITH OUR HOMEMADE CANDIED JALAPENO VINAIGRETTE.

SPINACH AND ARTICHOKE DIP

SPINACH AND ARTICHOKE DIP

$8.99

A CREAMY CHEESY BLEND OF ARTICHOKE HEARTS AND SPINACH SERVED WITH HOUSE FRIED CHIPS

SALADS/SOUPS

YOUR MOM'S HOUSE

YOUR MOM'S HOUSE

$12.99

SHREDDED CHICKEN TENDERLOINS, ICEBERG LETTUCE, CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESES, DICED TOMATOES, CUCUMBERS, CROUTONS, CRISPY BACON, AND A HARD-BOILED EGG.

CHICKEN CAESAR

CHICKEN CAESAR

$12.99

SHREDDED CHICKEN TENDERLOINS, ROMAINE LETTUCE, CROUTONS, AND PARMESAN CHEESE. RECOMMENDED WITH HOMEMADE CAESAR DRESSING.

VALENCIA

VALENCIA

$14.49

SHREDDED CHICKEN TENDERLOINS, MIXED SPRING GREENS, BLUE CHEESE CRUMBLES, CANDIED WALNUTS, AND DRIED CRANBERRIES. RECOMMENDED WITH CANDIED JALAPEÑO VINAIGRETTE.

CLUB

CLUB

$12.99

BAKED HAM, ROASTED TURKEY, CRISPY BACON, ICEBERG LETTUCE, CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESES, DICED TOMATOES, CUCUMBERS, CROUTONS, AND A HARD-BOILED EGG.

CAPRESE

CAPRESE

$12.49

MIXED SPRING GREENS, TOMATOES, AND FRESH MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH HONEY BALSAMIC VINAIGRETTE.

SUNSHINE

SUNSHINE

$14.99

FRIED CHICKEN TENDERLOINS AND MIXED GREENS TOPPED WITH MANDARIN ORANGE SEGMENTS, STRAWBERRIES, SUNFLOWER SEEDS, AND PARMESAN CHEESE. SERVED WITH HONEY BALSAMIC VINAIGRETTE.

SOUP OF THE DAY

SOUP OF THE DAY

$5.99

SOUP OF THE DAY SERVED WITH YOUR CHOICE OF A SIDE HOUSE OR CAESAR SALAD.

SOUP & SALAD

SOUP & SALAD

$11.99

SOUP OF THE DAY SERVED WITH YOUR CHOICE OF A SIDE HOUSE OR CAESAR SALAD.

HOMEMADE CHILI

HOMEMADE CHILI

$5.99

BEEF CHILI SLOW-SIMMERED FOR (4) HOURS, TOPPED WITH SHREDDED CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESE. *NO BEANS

HAMBURGERS

ORIGINAL HAMBURGER

ORIGINAL HAMBURGER

$10.99

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. DRESSED WITH MAYONNAISE, MUSTARD, LETTUCE, AND TOMATO ON A SOURDOUGH BUN.

BABY BURGER

BABY BURGER

$8.99

(¼ LB.) FRESH BEEF PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. DRESSED WITH MAYONNAISE, MUSTARD, LETTUCE, AND TOMATOES ON A SOURDOUGH BUN.

THREE CHEESE BURGER

THREE CHEESE BURGER

$12.49

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH MELTED CHEDDAR, SWISS, PEPPER JACK, MAYONNAISE, MUSTARD, LETTUCE, AND TOMATO ON A SOURDOUGH BUN.

BACON CHEESEBURGER

BACON CHEESEBURGER

$12.49

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH (2) STRIPS OF CRISPY BACON, MELTED CHEDDAR, MAYONNAISE, MUSTARD, LETTUCE, AND TOMATO ON A SOURDOUGH BUN.

MUSHROOM SWISS BURGER

MUSHROOM SWISS BURGER

$12.49

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH SAUTÉED MUSHROOMS, MELTED SWISS, MAYONNAISE, LETTUCE, AND TOMATO ON A SOURDOUGH BUN.

PATTY CROCKETT

PATTY CROCKETT

$12.49

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH CARAMELIZED ONIONS, MELTED SWISS, AND MAYONNAISE ON A SOURDOUGH BUN.

TURKEY BURGER

TURKEY BURGER

$11.99

(5.3 OZ.) GROUND TURKEY BREAST TOPPED WITH SLICED AVOCADO. DRESSED WITH MAYO, LETTUCE, AND TOMATO ON A SOURDOUGH BUN.

VEGGIE BURGER

VEGGIE BURGER

$10.99

GRILLED BLACK BEAN VEGGIE PATTY DRESSED WITH MAYONNAISE, LETTUCE, AND TOMATOES ON A JALAPEÑO AND CHEESE BUN.

GOOD MORNING BURGER

GOOD MORNING BURGER

$12.99

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH BACON, PEPPER JACK CHEESE, FRIED EGG, MAYONNAISE, LETTUCE, AND TOMATO ON A SOURDOUGH BUN.

JALAPEÑO RANCH BURGER

JALAPEÑO RANCH BURGER

$12.49

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH FRIED JALAPEÑOS, MELTED PEPPER JACK CHEESE, HOMEMADE RANCH, LETTUCE, AND TOMATO ON A JALAPEÑO AND CHEESE BUN.

BBQ BURGER

BBQ BURGER

$12.49

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH FRIED ONION STRINGS, MELTED CHEDDAR, HOMEMADE BBQ SAUCE, LETTUCE, AND TOMATO ON A SOURDOUGH BUN.

SURF 'N TURF BURGER

SURF 'N TURF BURGER

$13.49

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH GRILLED GULF SHRIMP, MELTED PEPPER JACK CHEESE, MAYONNAISE, LETTUCE, AND TOMATO ON A JALAPEÑO AND CHEESE BUN.

CHILI CHEESE BURGER

CHILI CHEESE BURGER

$12.99

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. DRESSED WITH GRILLED ONIONS, HOMEMADE CHILI, MELTED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, MAYONNAISE, AND MUSTARD ON A SOURDOUGH BUN.

BLEU BURGER

BLEU BURGER

$12.99

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH BLEU CHEESE CRUMBLES, CHUNKY BLEU CHEESE DRESSING, LETTUCE, AND TOMATO ON A SOURDOUGH BUN.

FRIED PICKLE BURGER

FRIED PICKLE BURGER

$12.49

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH FRIED PICKLES, PEPPER JACK CHEESE, RANCH, LETTUCE, AND TOMATOES ON A JALAPEÑO AND CHEESE BUN.

GUILT FREE BURGER

GUILT FREE BURGER

$9.99

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. DRESSED WITH SHARP CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESES. SERVED ON A BED OF SHREDDED ICEBERG LETTUCE, TOMATOES, PICKLES, AND RAW ONIONS WITH A SIDE OF STEAMED VEGETABLES.

MAC & CHEESE BURGER

MAC & CHEESE BURGER

$12.99

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED, COOKED MEDIUM-WELL, AND SANDWICHED BETWEEN (2) LAYERS OF HOMEMADE MACARONI AND CHEESE. TOPPED WITH CRISPY BACON AND HOMEMADE RANCH DRESSING ON A SOURDOUGH BUN.

BOUDIN BURGER

BOUDIN BURGER

$13.49

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH ONION JAM, PEPPER JACK CHEESE, FRIED BOUDIN BALLS, AND HOMEMADE RAE RAE SAUCE.

PB&J BACON BURGER

PB&J BACON BURGER

$12.99

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH (2) STRIPS OF CRISPY BACON AND DRESSED WITH CREAMY PEANUT BUTTER AND GRAPE JELLY ON A SOURDOUGH BUN.

COOKIE BUTTER BURGER

COOKIE BUTTER BURGER

$12.99

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH COOKIE BUTTER ON A SOURDOUGH BUN.

NUTELLA BURGER

NUTELLA BURGER

$11.99

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH NUTELLA ON A SOURDOUGH BUN.

ONION JAM BURGER

ONION JAM BURGER

$12.49

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH ONION JAM, SWISS CHEESE, MAYONNAISE, AND SPRING MIX ON A SOURDOUGH BUN.

HAWAIIAN BURGER

HAWAIIAN BURGER

$12.99

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH SMOKED HAM, GRILLED PINEAPPLE, HOMEMADE BBQ SAUCE, LETTUCE, AND TOMATOES ON A SOURDOUGH BUN.

PIZZA BURGER

PIZZA BURGER

$12.99

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH GRILLED PEPPERONI, MOZZARELLA, AND MARINARA ON A SOURDOUGH BUN.

SUPREME PIZZA BURGER

SUPREME PIZZA BURGER

$14.49

(8 OZ.) PATTY HAND-PRESSED AND COOKED MEDIUM-WELL. TOPPED WITH GRILLED PEPPERONI, MOZZARELLA,GRILLED ONIONS, BELL PEPPERS, MUSHROOMS AND MARINARA ON A SOURDOUGH BUN.

SANDWICHES

BUFFALO CHICKEN

BUFFALO CHICKEN

$11.99

FRIED CHICKEN BREAST TOSSED IN BUFFALO SAUCE. DRESSED WITH RANCH, LETTUCE, AND TOMATO ON A JALAPEÑO AND CHEESE BUN.

CHICKEN CLUB

CHICKEN CLUB

$12.99

FRIED OR GRILLED CHICKEN BREAST, MELTED SWISS, CRISPY BACON, MAYONNAISE, LETTUCE, AND TOMATO ON A JALAPEÑO AND CHEESE BUN.

CORDON BLEU

CORDON BLEU

$13.49

CHICKEN BREAST, GRILLED HAM, AND MELTED SWISS CHEESE. DRESSED WITH MAYONNAISE, LETTUCE, AND TOMATO ON A SOURDOUGH BUN.

CLASSIC CLUB

CLASSIC CLUB

$12.49

BAKED HAM,OVEN ROASTED TURKEY BREAST,CRISPY BACON, CHEDDER, AND SWISS DRESSED WITH MAYO, LETTUCE, AND TOMATO ON TOASTED WHITE BREAD

BLT

BLT

$11.99

(8) STRIPS OF CRISPY BACON, LETTUCE, TOMATOES, AND MAYONNAISE ON TOASTED WHITE BREAD.

HAMMOND CHEESE

HAMMOND CHEESE

$11.49

GRILLED HAM, MELTED SWISS, AND MAYONNAISE ON A FLAKY BUTTER CROISSANT.

CALIFORNIA CHICKEN CLUB

CALIFORNIA CHICKEN CLUB

$15.75

CHICKEN BREAST, MELTED SWISS, CRISPY BACON, SLICED CUCUMBERS, AVOCADO, MAYONNAISE, LETTUCE, AND TOMATOES ON A SOURDOUGH BUN.

ROCKIN' CHICKEN

ROCKIN' CHICKEN

$13.49

FRIED CHICKEN BREAST, CRISPY BACON, OUR MOM'S SIGNATURE CREAM CHEESE, AND CANDIED JALAPEÑO PEPPER SPREAD ON A JALAPEÑO AND CHEESE BUN.

CHICKEN GNAR-WICH

CHICKEN GNAR-WICH

$12.99

FRIED CHICKEN BREAST TOSSED IN OUR GNARLY SAUCE AND PAIRED WITH OUR CANDIED JALAPEÑO CREAM CHEESE SPREAD ON A FLAKY BUTTERY CROISSANT.

CHICKEN FLORENTINE

CHICKEN FLORENTINE

$12.99

GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH OUR SPINACH AND ARTICHOKE DIP AND SERVED WITH MAYONNAISE ON A SOURDOUGH BUN.

POBOYS

FRIED SHRIMP

FRIED SHRIMP

$12.49

FRESH GULF SHRIMP HAND-BATTERED, FRIED, AND DRESSED WITH MAYONNAISE, LETTUCE, AND TOMATO ON LEIDENHEIMER FRENCH BREAD.

SHRIMP PHILLY

SHRIMP PHILLY

$13.99

GRILLED SHRIMP, SAUTÉED BELL PEPPERS, SWISS CHEESE, AND MAYONNAISE ON LEIDENHEIMER FRENCH BREAD.

ROAST BEEF

ROAST BEEF

$12.99

TENDER CUTS OF INSIDE ROUND, OVEN BRAISED IN CREOLE BROWN GRAVY FOR A MINIMUM OF (6) HOURS UNTIL IT FALLS APART. DRESSED WITH MAYONNAISE, LETTUCE, AND TOMATO ON LEIDENHEIMER FRENCH BREAD.

ROCKIN ROAST BEEF

ROCKIN ROAST BEEF

$12.99

OUR ROAST BEEF DRESSED WITH OUR MOM'S SIGNATURE CREAM CHEESE AND CANDIED JALAPEÑO PEPPER SPREAD ON LEIDENHEIMER FRENCH BREAD.

CHICKEN PHILLY

CHICKEN PHILLY

$11.99

GRILLED CHICKEN TENDERLOINS, SAUTÉED BELL PEPPERS AND ONIONS, SWISS CHEESE, AND MAYONNAISE ON LEIDENHEIMER FRENCH BREAD.

PLATES

CHICKEN FINGERS

CHICKEN FINGERS

$10.49

CHICKEN TENDERS HAND-BATTERED AND FRIED TO A GOLDEN CRISP. SERVED WITH FRIES AND YOUR CHOICE OF SAUCE.

FRIED SHRIMP

FRIED SHRIMP

$11.99

FRESH GULF SHRIMP COATED IN HOMEMADE BUTTERMILK BATTER AND SOUTHERN FRIED TO PERFECTION. SERVED WITH FRIES AND TARTAR SAUCE.

SMOTHERED CHICKEN PLATE

SMOTHERED CHICKEN PLATE

$12.99

(6 OZ.) GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH A MIX OF SHREDDED CHICKEN TENDERLOINS, ONIONS, BELL PEPPERS, MUSHROOMS, AND MELTED CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESES. SERVED WITH A SIDE OF STEAMED VEGETABLES.

SIDES

SEASONED FRIES

SEASONED FRIES

$3.99
NON SEASONED FRIES

NON SEASONED FRIES

$3.99
SWEET POTATO FRIES

SWEET POTATO FRIES

$4.99
SIDE SALAD

SIDE SALAD

$6.49
CAESAR SIDE SALAD

CAESAR SIDE SALAD

$6.49
STEAMED VEGGIES

STEAMED VEGGIES

$3.99
MACARONI & CHEESE

MACARONI & CHEESE

$4.99

KIDS MENU/SPECIAL MENU

KIDS MINI BURGER

KIDS MINI BURGER

$7.00

PLAIN PATTY ON A SOURDOUGH BUN, SERVED WITH A SIDE OF SEASONED FRIES.

KIDS CHICKEN FINGERS

KIDS CHICKEN FINGERS

$7.00

SERVED WITH A SIDE OF SEASONED FRIES

KIDS GRILLED CHEESE

KIDS GRILLED CHEESE

$6.50

SERVED WITH A SIDE OF SEASONED FRIES

KIDS MACARONI & CHEESE

KIDS MACARONI & CHEESE

$4.99

DESSERTS

UPSIDE DOWN PINEAPPLE CAKE

UPSIDE DOWN PINEAPPLE CAKE

$7.49
MILKY WAY PIE

MILKY WAY PIE

$8.49
CHOCOLATE MOLTEN CAKE

CHOCOLATE MOLTEN CAKE

$8.49

SERVED WITH A SCOOP OF VANILLA ICE CREAM

CHOCOLATE BROWNIE

CHOCOLATE BROWNIE

$7.49

SERVED WITH A SCOOP OF VANILLA ICE CREAM

BARQ'S ROOT BEER FLOAT

BARQ'S ROOT BEER FLOAT

$6.49
2 SCOOPS OF VANILLA ICE CREAM

2 SCOOPS OF VANILLA ICE CREAM

$2.99
BLUEBERRY CHEESECAKE

BLUEBERRY CHEESECAKE

$8.99

NA BEVERAGES

SWEET TEA

SWEET TEA

$2.99
UNSWEET TEA

UNSWEET TEA

$2.99
COKE

COKE

$2.99
DIET COKE

DIET COKE

$2.99
COKE ZERO

COKE ZERO

$2.99
SPRITE

SPRITE

$2.99
DR. PEPPER

DR. PEPPER

$2.99
LEMONADE

LEMONADE

$2.99
HI-C FRUIT PUNCH

HI-C FRUIT PUNCH

$2.99
ROOT BEER

ROOT BEER

$2.99
FRESH BREWED COFFEE

FRESH BREWED COFFEE

$2.99
HOT CHOCOLATE

HOT CHOCOLATE

$2.99

WATER