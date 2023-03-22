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Andale Taqueria

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7700 Nicollet Avenue

Richfield, MN 55423

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Popular Items

CARNE ASADA TACO
FISH TACO
TAMALES

MENU

TACOS*

MEXICAN STYLE CHICKEN TACO

$2.99

CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION

RANCHERO CHICKEN TACO

$2.99

CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION

GRILLED CHICKEN TACO

$2.99

CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION

ARABE TACO

$3.49

FLOUR TORTILLA, ONION, PARSLEY, PORK MEAT

AL PASTOR TACO

$2.99

CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION, (PINEAPPLE OPTIONAL)

CARNE ASADA TACO

$3.19

CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION

CARNITAS TACO

$2.99

SLOW COOKED PORK, CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION

CARNITAS ADOBO TACO

$2.99

MARINATED PORK,CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION

BEEF BARBACOA TACO

$3.19

CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION

CHORIZO TACO

$2.99

CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION

CECINA TACO

$3.19

CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION

TONGUE TACO

$3.99

CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION

BEEF HEAD TACO

$3.99

CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION

SUADERO TACO

$2.99

CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION

TRIPE TACO

$3.99

CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION

BUCHE TACO

$2.99

CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION

VEGGIE TACO

$2.99

CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION

BEANS TACO

$2.99

CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION

SHRIMP TACO

$2.99

CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION, PICO DE GALLO

FISH TACO

$3.49

FLOUR TORTILLA, CABAGGE, CHEESE, PICO DE GALLO.

CAMPECHANO TACO

$2.79

PORK MIX, CILANTRO, ONION

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PLATILLOS

TACO PLATE

$10.99

3 TACOS OF YOUR CHOICE,RICE AND BEANS

FISH TACO PLATE

$9.49

2 FISH TACOS, RICE, BEANS

MAR & TIERRA PLATE

$16.99

BEEF AND SHRIMP, RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA

AL PASTOR PLATE

$12.99

YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA

CARNE ASADA PLATE

$12.99

YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA

MEXICAN STYLE CHICKEN PLATE

$12.99

YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA

RANCHERO CHICKEN PLATE

$12.99

YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA

GRILLED CHICKEN PLATE

$12.99

YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA

CARNITAS PLATE

$12.99

YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA

CARNITAS ADOBO PLATE

$12.99

YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA

BEEF BARBACOA PLATE

$12.99

YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA

CHORIZO PLATE

$12.99

YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA

CECINA PLATE

$12.99

YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA

TONGUE PLATE

$13.99

YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA

BEEF HEAD PLATE

$13.99

YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA

SUADERO PLATE

$12.99

YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA

TRIPE PLATE

$13.99

YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA

BUCHE PLATE

$12.99

YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA

BREADED CHICKEN PLATE

$12.99

BREADED BEEF PLATE

$12.99

YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA

MOLE PLATE

$12.99

STUFFED PEPPER PLATE

$12.99

YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA

TAMPIQUENA STEAK PLATE

$16.99

8OZ TAMPIQUENA STEAK, 1 MOLE ENCHILADA, RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA

SHRIMP PLATE

$14.99

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BURRITOS

AL PASTOR BURRITO

$10.99

FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO

CARNE ASADA BURRITO

$10.99

FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO

MEXICAN STYLE CHICKEN BURRITO

$10.99

FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO

RANCHERO CHICKEN BURRITO

$10.99

FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO

GRILLED CHICKEN BURRITO

$10.99

FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO

CARNITAS BURRITO

$10.99

FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO

CARNITAS ABODO BURRITO

$10.99

BEEF BARBACOA BURRITO

$10.99

FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO

CHORIZO BURRITO

$10.99

FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO

CECINA BURRITO

$10.99

FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO

TONGUE BURRITO

$11.99

FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO

BEEF HEAD BURRITO

$11.99

FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO

SUADERO BURRITO

$10.99

FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO

TRIPE BURRITO

$11.99

FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO

BUCHE BURRITO

$10.99

FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO

VEGGIE BURRITO

$10.99

FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO, HOUSE VEGGIE MIX

SHRIMP BURRITO

$11.99

FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO

BURRITO BOWL

$9.99

MEAT CHOICE, FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO

SUIZO BURRITO

$13.99

MEAT CHOICE, DEEP FRIED, MELTED CHEESE , FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO

2 MEAT BURRITO

$11.99

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ALAMBRES

AL PASTOR ALAMBRE

$12.99

CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE

CARNE ASADA ALAMBRE

$12.99

CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE

MEXICAN STYLE CHICKEN ALAMBRE

$12.99

CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE

RANCHERO CHICKEN ALAMBRE

$12.99

CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE

GRILLED CHICKEN ALAMBRE

$12.99

CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE

CARNITAS ALAMBRE

$12.99

CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE

CARNITAS ADOBO ALAMBRE

$12.99

CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE

BEEF BARBACOA ALAMBRE

$12.99

CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE

CHORIZO ALAMBRE

$12.99

CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE

CECINA ALAMBRE

$12.99

CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE

TONGUE ALAMBRE

$13.99

CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE

BEEF HEAD ALAMBRE

$13.99

CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE

SUADERO ALAMBRE

$12.99

CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE

TRIPE ALAMBRE

$13.99

CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE

BUCHE ALAMBRE

$13.99

CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE

HAWAIIAN ALAMBRE

$12.99

PINEAPPLE, AL PASTOR ,CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE

SHRIMP ALAMBRE

$14.99

CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE

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2 MEAT ALAMBRE

$13.99

QUESADILLA

AL PASTOR QUESADILLA

$11.49

FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS

CARNE ASADA QUESADILLA

$11.49

FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS

MEXICAN STYLE CHICKEN QUESADILLA

$11.49

FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS

RANCHERO CHICKEN QUESADILLA

$11.49

FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS

GRILLED CHICKEN QUESADILLA

$11.49

FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS

CARNITAS QUESADILLA

$11.49

FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS

CARNITAS ADOBO QUESADILLA

$11.49

FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS

BEEF BARBACOA QUESADILLA

$11.49

FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS

CHORIZO QUESADILLA

$11.49

FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS

CECINA QUESADILLA

$11.49

FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS

TONGUE QUESADILLA

$12.49

FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS

SUADERO QUESADILLA

$11.49

FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS

TRIPE QUESADILLA

$12.49

FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS

BUCHE QUESADILLA

$11.49

FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS

HAWAIIAN QUESADILLA

$11.49

AL PASTOR, PINEAPPLE, FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS

VEGGIE QUESADILLA

$10.99

FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS, HOUSE VEGGIE MIX

SHRIMP QUESADILLA

$12.49

FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS

BEEF HEAD QUESADILLA

$11.49

CHEESE QUESADILLA

$10.99

FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS

SINCRONIZADA QUESADILLA

$10.99

FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS, HAM

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TORTAS

AL PASTOR TORTA

$11.99

TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS

CARNE ASADA TORTA

$11.99

TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS

MEXICAN STYLE CHICKEN TORTA

$11.99

TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS

RANCHERO CHICKEN TORTA

$11.99

TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS

GRILLED CHICKEN TORTA

$11.99

TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS

CARNITAS TORTA

$11.99

TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS

CARNITAS ADOBO TORTA

$11.99

TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS

BEEF BARBACOA TORTA

$11.99

TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS

CHORIZO TORTA

$11.99

TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS

CECINA TORTA

$11.99

TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS

TONGUE TORTA

$12.99

TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS

BEEF HEAD TORTA

$12.99

TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS

SUADERO TORTA

$11.99

TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS

TRIPE TORTA

$12.99

TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS

BUCHE TORTA

$11.99

TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS

HAWAIIAN TORTA

$11.99

AL PARTOR, PINEAPPLE, TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS

VEGGIE TORTA

$11.99

TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS, HOUSE VEGGIE MIX

CUBAN TORTA

$14.99

HAM, SAUSAGE, TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS

TORTA RANCHERA

$14.99

Breaded beef steak, hot dog, bacon, grilled jalapeños, grilled onions, mozzarella cheese and avocado.

TORTA CHILANGA

$11.99

SALCHICHA TORTA

$11.99

HAM TORTA

$10.99

TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS

( MILANESA) BREADED CHICKEN TORTA

$11.99

TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS

(MILANESA) BREADED BEEF TORTA

$11.99

TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS

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KIDS MENU

KIDS PLATILLO

$5.99

YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA

KIDS BURRITO

$5.99

KIDS CHICKEN MILANESA

$5.99

KIDS BEEF MILANESA

$5.99

KIDS QUESADILLA

$5.99

KIDS TACO PLATE

$4.99

___

SOUPS

MENUDO

$13.99

1/2 MENUDO

$7.99

SHRIMP SOUP

$15.49

SEAFOOD SOUP

$16.49

POZOLE

$13.99

RED BEEF SOUP

$13.49

___

SPECIALTIES

CHICKEN FAJITAS

$13.99

SHRIMP FAJITAS

$16.99

BEEF FAJITAS

$15.99

VEGGIE FAJITAS

$13.99

CHICKEN AND BEEF FAJITAS

$14.99

BEEF AND SHRIMP FAJITA

$15.99

FAJITAS COMBO

$15.99

CHICKEN FLAUTAS

$11.99

TACO SALAD

$12.99

ENCHILADAS

$11.99

THREE SOFT CORN TORTILLA FILLED WITH CHOICE OF MEAT AND CHEESE, SMOTHERES WITH YOUR FAVORITE SAUCE, SERVED WITH MEXICAN RICE AND BEANS

MEAT TOSTADAS

$3.49

MEXICAN STYLE TOSTADA, BEANS, MEAT, LETTUCE, ONION, TOMATO, SOUR CREAM, COTIJA CHEESE

NACHOS

$11.99

CORN CHIPS, PICO DE GALLO, MEAT, MELTED CHEESE, COTIJA CHEESE, GUACAMOLE, SOUR CREAM

TOSTADA SENCILLA

$1.75

MEXICAN STYLE TOSTADA, REFRIED BEANS, LETTUCE, ONION, TOMATO, COTIJA CHEESE, SOUR CREAM

MOLCAJETE

$32.99

CHIMICHANGA

$12.99

SINGLE FLAUTA

$2.75

SINGLE ENCHILADA

$2.75

___

CHIPS

CHIP CHOICES

HOUSE CHIPS/SALSA

$6.99

HOUSE CHIPS & GUAC

$9.99

HOUSE CHIPS & QUESO

$8.99

HOUSE CHIPS & CHORIQUESO

$9.99

HOUSE CHIPS

$4.29

SMALL HOUSE CHIPS

$1.99

___

SIDES

SALSAS

2 OZ SALSA

$1.29

4 OZ SALSA

$1.50

8 OZ SALSA

$2.99

SMALL GUAC

$3.89

LARGE GUAC

$7.49

2 OZ CHIPOTLE MAYO

$0.99

CHILES EN VINAGRE 8 OZ

$3.99

4 OZ CHIPOTLE MAYO

$1.89

___

MEATS

SIDE PASTOR

$5.99

SIDE GRILLED CHICKEN

$5.69

SIDE BEEF MILANESA

$5.99

SIDE CHICKEN MILANESA

$5.99

SIDE MEXICAN STYLE CHICKEN

$4.99

SIDE RANCHERO CHICKEN

$4.99

SIDE SUADERO

$4.99

SIDE TAMPIQUENA STEAK

$10.99

SIDE TRIPE

$5.99

SIDE SHRIMP

$6.99

SIDE ASADA

$6.99

SIDE BARBACOA

$6.99

SIDE ARRACHERA

$6.99

SIDE BUCHE

$5.99

SIDE ADOBO CARNITAS

$4.99

SIDE CECINA

$6.99

SIDE CARNITAS

$4.99

SIDE CHORIZO

$5.25

SIDE HAM

$2.59

SIDE TOUNGE

$5.99

___

OTHER

1 CHILE TOREADO

$0.75

SIDE LIMES

$1.00

SIDE LETTUCE

$1.50

SIDE NOPALES

$3.99

ORDEN CEBOLLITAS

$3.00

SIDE AVOCADO

$2.00

SIDE RICE

$2.99

SIDE REFRIED BEANS

$2.99

SIDE LARGE GUAC

$7.49

SIDE SMALL GUAC

$3.89

PLATE MIX

$5.99

STUFFED PEPPER

$6.49

SIDE FRIES

$3.99

Potato wedges.

SIDE TORTILLAS

$2.00

___

DAIRY

2 OZ MOZZARELLA CHEESE

$1.75

FRESCO CHEESE

$1.75

BREAD

$2.00

SOUR CREAM

$1.29

QUESO DIP

$5.49

CHORIQUESO DIP

$6.49

___

DESSERTS

CHOCOFLAN

$4.99

CUSTARD FLAN/ FLAN CASERO

$3.49

GELATIN

$3.49

NAPOLITANO

$4.99

TRES LECHES CAKE SLICE

$5.50

___

DRINKS

AGUAS FRESCAS

HIBISCUS

$3.49+

TAMARIND

$3.49+

HORCHATA

$3.49+

___

SODAS

PLATIC COKE

$3.00

GLASS COKE

$3.00

JARRITO SODA

$3.00

YOUR CHOICE OF JARRITO SODA

ORANGE JUICE

$3.00

BOTTLE WATER

$2.00

___

HOT DRINKS

ARROZ CON LECHE

$3.29

MORNINGS ONLY

CAFE DE OLLA

$2.50

CHAMPURRADO

$3.29

MORNINGS ONLY

___

BREAKFAST MENU

EGGS

1 EGG

1 EGG

$0.99

2 EGGS

$1.98

3 EGGS

$2.97

CHILAQUILES

$9.99

HUEVOS AL GUSTO

$9.99

HUEVOS RANCHEROS

$9.99

HUEVOS CON CHORIZO PLATE

$9.99

HUEVOS CON JAMON PLATE

$9.99

HUEVOS A LA MEXICANA PLATE

$9.99

HUEVOS CON JAMON BURRITO

$9.99

HUEVOS/ CHORIZO BURRITO

$9.99

HUEVOS MEXICANA BURRITO

$9.99

___

TAMALES

TAMALE PLATE

$8.99

TAMALES

$4.29

___

All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Take a break, stop in and experience Mexico in Richfield, MN. It's the best kept secret in town: quick-served, real and authentic street-style Mexican food

Location

7700 Nicollet Avenue, Richfield, MN 55423

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