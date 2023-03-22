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Andale Taqueria
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7700 Nicollet Avenue
Richfield, MN 55423
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Popular Items
MENU
TACOS*
MEXICAN STYLE CHICKEN TACO
CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION
RANCHERO CHICKEN TACO
CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION
GRILLED CHICKEN TACO
CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION
ARABE TACO
FLOUR TORTILLA, ONION, PARSLEY, PORK MEAT
AL PASTOR TACO
CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION, (PINEAPPLE OPTIONAL)
CARNE ASADA TACO
CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION
CARNITAS TACO
SLOW COOKED PORK, CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION
CARNITAS ADOBO TACO
MARINATED PORK,CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION
BEEF BARBACOA TACO
CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION
CHORIZO TACO
CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION
CECINA TACO
CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION
TONGUE TACO
CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION
BEEF HEAD TACO
CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION
SUADERO TACO
CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION
TRIPE TACO
CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION
BUCHE TACO
CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION
VEGGIE TACO
CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION
BEANS TACO
CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION
SHRIMP TACO
CORN TORTILLA, CILANTRO, ONION, PICO DE GALLO
FISH TACO
FLOUR TORTILLA, CABAGGE, CHEESE, PICO DE GALLO.
CAMPECHANO TACO
PORK MIX, CILANTRO, ONION
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PLATILLOS
TACO PLATE
3 TACOS OF YOUR CHOICE,RICE AND BEANS
FISH TACO PLATE
2 FISH TACOS, RICE, BEANS
MAR & TIERRA PLATE
BEEF AND SHRIMP, RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA
AL PASTOR PLATE
YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA
CARNE ASADA PLATE
YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA
MEXICAN STYLE CHICKEN PLATE
YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA
RANCHERO CHICKEN PLATE
YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA
GRILLED CHICKEN PLATE
YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA
CARNITAS PLATE
YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA
CARNITAS ADOBO PLATE
YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA
BEEF BARBACOA PLATE
YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA
CHORIZO PLATE
YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA
CECINA PLATE
YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA
TONGUE PLATE
YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA
BEEF HEAD PLATE
YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA
SUADERO PLATE
YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA
TRIPE PLATE
YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA
BUCHE PLATE
YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA
BREADED CHICKEN PLATE
BREADED BEEF PLATE
YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA
MOLE PLATE
STUFFED PEPPER PLATE
YOUR MEAT CHOICE RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA
TAMPIQUENA STEAK PLATE
8OZ TAMPIQUENA STEAK, 1 MOLE ENCHILADA, RICE, REFRIED PINTO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND A SIDE OF CORN TORTILLA
SHRIMP PLATE
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BURRITOS
AL PASTOR BURRITO
FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO
CARNE ASADA BURRITO
FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO
MEXICAN STYLE CHICKEN BURRITO
FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO
RANCHERO CHICKEN BURRITO
FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO
GRILLED CHICKEN BURRITO
FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO
CARNITAS BURRITO
FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO
CARNITAS ABODO BURRITO
BEEF BARBACOA BURRITO
FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO
CHORIZO BURRITO
FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO
CECINA BURRITO
FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO
TONGUE BURRITO
FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO
BEEF HEAD BURRITO
FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO
SUADERO BURRITO
FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO
TRIPE BURRITO
FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO
BUCHE BURRITO
FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO
VEGGIE BURRITO
FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO, HOUSE VEGGIE MIX
SHRIMP BURRITO
FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO
BURRITO BOWL
MEAT CHOICE, FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO
SUIZO BURRITO
MEAT CHOICE, DEEP FRIED, MELTED CHEESE , FLOUR TORTILLA,RICE, BEANS, CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE, SIDE OF PICO DE GALLO
2 MEAT BURRITO
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ALAMBRES
AL PASTOR ALAMBRE
CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE
CARNE ASADA ALAMBRE
CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE
MEXICAN STYLE CHICKEN ALAMBRE
CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE
RANCHERO CHICKEN ALAMBRE
CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE
GRILLED CHICKEN ALAMBRE
CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE
CARNITAS ALAMBRE
CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE
CARNITAS ADOBO ALAMBRE
CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE
BEEF BARBACOA ALAMBRE
CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE
CHORIZO ALAMBRE
CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE
CECINA ALAMBRE
CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE
TONGUE ALAMBRE
CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE
BEEF HEAD ALAMBRE
CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE
SUADERO ALAMBRE
CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE
TRIPE ALAMBRE
CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE
BUCHE ALAMBRE
CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE
HAWAIIAN ALAMBRE
PINEAPPLE, AL PASTOR ,CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE
SHRIMP ALAMBRE
CORN TORTILLA BED, BELL PEPPER, ONION, BACON, HAM, CHEESE
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2 MEAT ALAMBRE
QUESADILLA
AL PASTOR QUESADILLA
FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS
CARNE ASADA QUESADILLA
FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS
MEXICAN STYLE CHICKEN QUESADILLA
FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS
RANCHERO CHICKEN QUESADILLA
FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS
GRILLED CHICKEN QUESADILLA
FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS
CARNITAS QUESADILLA
FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS
CARNITAS ADOBO QUESADILLA
FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS
BEEF BARBACOA QUESADILLA
FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS
CHORIZO QUESADILLA
FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS
CECINA QUESADILLA
FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS
TONGUE QUESADILLA
FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS
SUADERO QUESADILLA
FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS
TRIPE QUESADILLA
FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS
BUCHE QUESADILLA
FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS
HAWAIIAN QUESADILLA
AL PASTOR, PINEAPPLE, FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS
VEGGIE QUESADILLA
FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS, HOUSE VEGGIE MIX
SHRIMP QUESADILLA
FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS
BEEF HEAD QUESADILLA
CHEESE QUESADILLA
FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS
SINCRONIZADA QUESADILLA
FLOUR TORTILLA, SOUR CREAM, RICE, BEANS, HAM
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TORTAS
AL PASTOR TORTA
TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS
CARNE ASADA TORTA
TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS
MEXICAN STYLE CHICKEN TORTA
TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS
RANCHERO CHICKEN TORTA
TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS
GRILLED CHICKEN TORTA
TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS
CARNITAS TORTA
TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS
CARNITAS ADOBO TORTA
TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS
BEEF BARBACOA TORTA
TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS
CHORIZO TORTA
TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS
CECINA TORTA
TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS
TONGUE TORTA
TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS
BEEF HEAD TORTA
TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS
SUADERO TORTA
TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS
TRIPE TORTA
TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS
BUCHE TORTA
TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS
HAWAIIAN TORTA
AL PARTOR, PINEAPPLE, TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS
VEGGIE TORTA
TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS, HOUSE VEGGIE MIX
CUBAN TORTA
HAM, SAUSAGE, TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS
TORTA RANCHERA
Breaded beef steak, hot dog, bacon, grilled jalapeños, grilled onions, mozzarella cheese and avocado.
TORTA CHILANGA
SALCHICHA TORTA
HAM TORTA
TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS
( MILANESA) BREADED CHICKEN TORTA
TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS
(MILANESA) BREADED BEEF TORTA
TELERA BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, MAYO, BEANS
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KIDS MENU
SOUPS
SPECIALTIES
CHICKEN FAJITAS
SHRIMP FAJITAS
BEEF FAJITAS
VEGGIE FAJITAS
CHICKEN AND BEEF FAJITAS
BEEF AND SHRIMP FAJITA
FAJITAS COMBO
CHICKEN FLAUTAS
TACO SALAD
ENCHILADAS
THREE SOFT CORN TORTILLA FILLED WITH CHOICE OF MEAT AND CHEESE, SMOTHERES WITH YOUR FAVORITE SAUCE, SERVED WITH MEXICAN RICE AND BEANS
MEAT TOSTADAS
MEXICAN STYLE TOSTADA, BEANS, MEAT, LETTUCE, ONION, TOMATO, SOUR CREAM, COTIJA CHEESE
NACHOS
CORN CHIPS, PICO DE GALLO, MEAT, MELTED CHEESE, COTIJA CHEESE, GUACAMOLE, SOUR CREAM
TOSTADA SENCILLA
MEXICAN STYLE TOSTADA, REFRIED BEANS, LETTUCE, ONION, TOMATO, COTIJA CHEESE, SOUR CREAM
MOLCAJETE
CHIMICHANGA
SINGLE FLAUTA
SINGLE ENCHILADA
___
SIDES
SALSAS
MEATS
SIDE PASTOR
SIDE GRILLED CHICKEN
SIDE BEEF MILANESA
SIDE CHICKEN MILANESA
SIDE MEXICAN STYLE CHICKEN
SIDE RANCHERO CHICKEN
SIDE SUADERO
SIDE TAMPIQUENA STEAK
SIDE TRIPE
SIDE SHRIMP
SIDE ASADA
SIDE BARBACOA
SIDE ARRACHERA
SIDE BUCHE
SIDE ADOBO CARNITAS
SIDE CECINA
SIDE CARNITAS
SIDE CHORIZO
SIDE HAM
SIDE TOUNGE
___
OTHER
DAIRY
BREAKFAST MENU
EGGS
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Take a break, stop in and experience Mexico in Richfield, MN. It's the best kept secret in town: quick-served, real and authentic street-style Mexican food
7700 Nicollet Avenue, Richfield, MN 55423