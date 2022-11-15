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Crossroads Delicatessen
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2795 Hedberg Dr
Hopkins, MN 55305
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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Popular Items
Eggs
Brandon's Breakfast Sandwich
Cheese Omelet
Lox & Eggs
Plain Omelet
S Colby Jack Omelet
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Salami & Eggs
Salami & Eggs w/ Corned Beef
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Salami & Eggs w/ Pastrami
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Chicken In The Garden
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Buffalo Wings
FRIED WINGS SOAKED IN BUFFALO SAUCE! SERVED WITH BLUE CHEESE OR RANCH!
Chopped Chicken Livers
SERVED WITH CHOPPED EGG, ONIONS,CAPERS &CARAWAY RYE
Hummus
SERVED WITH A TAPENADE OF OLIVES, CAPERS,ROASTED TOMATOES $ RED PEPPERS. SPREAD IT ON OUR FRESH BAKED OLIVE ROSEMARY BREAD
Onion Rings
FRIED TO A GOLDEN BROWN AND DELICIOUS CRISP CRUST. SERVED WITH A SPECIAL DIPPING SAUCE.
Sweet-Tater Fries
CRISP GOLDEN STRIPS OF SWEET POTATOES. SERVED WITH ORANGE HORSERADISH SAUCE
White Cheddar Curds
WHITE CHEDDAR CHEESE CURDS FRIED UNTIL GOLDEN BROWN, SERVED WITH MARINARA SAUCE.
Pretzel Stix
SOFT & HOT SERVED WITH SPECIAL BEER CHEESE DIP.
BBQ Pizza
GARLIC CHICKEN BREAST STRIPS, CARAMELIZED ONIONS, SCOTT'S BBQ SAUCE, MOZZARELLA ON A NAAN BREAD CRUST.
Reuben Roll
ALL THE FILLINGS OF A REUBEN SANDWICH IN EGG ROLL SKINS, FRIED TO A GOLDEN BROWN SERVED WITH A SIDE OF COMEBACK SAUCE.
Burgers
BBQ Bacon Burger
OUR CERTIFIED ANGUS BEEF BURGER WITH CRISPY BACON AND HOMEMADE BBQ SAUCE.
Black Angus Burger
OUR BURGERS ARE MADE WITH CERTIFIED ANGUS BEEF FORMED INTO A THICK PATTY, CHARBOILED AND SERVED ON A BAKERY ROLL.
Brie Burger
OUR CERTIFIED ANGUS BEEF BURGER WITH CARAMELIZED ONIONS, SAUTÉED MUSHROOMS AND CREAMY, SMOOTH BRIE CHEESE.
Past Burger
OUR CERTIFIED ANGUS BEEF BURGER TOPPED WITH CROSSROADS PASTRAMI AND PEPPER-JACK CHEESE.
Swiss Mushroom Burger
OUR CERTIFIED ANGUS BEEF BURGER WITH DOUBLE SWISS CHEESE AND SAUTÉED FRESH MUSHROOMS.
Black & Blue
PEPPERCORN ENCRUSTED 8OZ CERTIFIED ANGUS BEEF BURGER, TOPPED WITH CHEDDAR CHEESE, HARDWOOD SMOKED BACON, LETTUCE, TOMATO, & ONION ON A HOUSE MADE BUN. SERVED WITH A SIDE OF HOUSE MADE BLUE BURGER SAUCE.
Black Bean Burger
A HOUSEMADE BLACKBEAN BURGER ON GRILLED NAAN BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, AND GUACAMOLE. SERVED WITH A SIDE OF LEMON SRIRACHA DRESSING.
Custom Sandwiches
Entree
Barbecue Ribs Full
ENJOY A RACK OF OUR HICKORY SMOKED ST. LOUIS BACK RIBS. SERVED WITH COLE SLAW AND YOUR CHOICE OF POTATO. BBQ SAUCE ON THE SIDE FOR DIPPING
Barbecue Ribs Half
ENJOY A HALF RACK OF OUR HICKORY SMOKED ST. LOUIS BACK RIBS. SERVED WITH COLE SLAW AND YOUR CHOICE OF POTATO. BBQ SAUCE ON THE SIDE FOR DIPPING
Chicken Marsala
A BONELESS BREAST OF CHICKEN SAUTÉED WITH MUSHROOMS AND GREEN ONIONS IN A MARSALA WINE SAUCE. SERVED WITH ANGEL HAIR PASTA AND A SPRINKLING OF PARMESAN CHEESE.
Crossroads Mac & Cheese
CHEDDAR, PARMESAN, SWISS AND FRESH CREAM COMBINE WITH CORKSCREW PASTA TO CREATE OUR VERSION OF MACARONI AND CHEESE. TOPPED WITH BREAD CRUMBS AND MORE CHEESE THEN BAKED UNTIL IT'S JUST RIGHT!
Quesadilla
GRILLED CHICKEN, CHOPPED TOMATOES, GREEN ONIONS AND PEPPER JACK CHEESE ARE STUFFED INTO A GRILLED FLOUR TORTILLA. SERVED WITH SOUR CREAM, SALSA, AND HOMEMADE SPECIAL SAUCE.
Shakshuka
A FLAVORFUL VEGETABLE STEW OF TOMATOES, PEPPERS, ONIONS & MEDITERRANEAN SPICES WITH EGG AND FETA CHEESE. SERVED WITH GRILLED NAAN BREAD.
Short Ribs Beef Full
BONELESS SHORT RIBS COOKED LONG AND SLOW IN OUR CABBAGE BORSCHT UNTIL YOU CAN CUT THEM WITH A FORK. SERVED WITH GARLIC MASHED POTATOES. FULL IS SERVED WITH TWO SHORT RIBS.
Short Ribs Beef Half
BONELESS SHORT RIBS COOKED LONG AND SLOW IN OUR CABBAGE BORSCHT UNTIL YOU CAN CUT THEM WITH A FORK. SERVED WITH GARLIC MASHED POTATOES. HALF IS SERVED WITH ONE SHORT RIB.
Walleye
OVEN BROILED CANADIAN WALLEYE IN LEMON BUTTER ALMONDS AND BREAD CRUMBS SERVED WITH MASHED POTATOES AND HOUSE VEGETABLES
Wild Rice Chicken Casserole
A CASSEROLE OF MINNESOTA WILD RICE, FRESH MUSHROOMS, STRIPS OF GRILLED CHICKEN, PARMESAN CHEESE AND FRESH CREAM WITH A SPRINKLE OF BREADCRUMBS BAKED UNTIL GOLDEN BROWN AND DELICIOUS.
Kids
Kid Burger
KIDDO SIZE HAMBURGER SERVED WITH FRIES.
Kid Buttered Noodles
Kid Cheeseburger
KIDDO SIZE CHEESEBURGER SERVED WITH FRIES.
Kid Chicken Finger
BREADED CHICKEN STRIPS SERVED WITH FRIES.
Kid Grilled Cheese
AMERICAN CHEESE ON SOURDOUGH SERVED WITH FRIES.
Kid Hot Dog
KOSHER MEAT HOT DOG KIDDO SIZE SERVED WITH FRIES.
Kid Mac & Cheese
NOT YOUR TYPICAL KRAFT MAC AND CHEESE, HOMEMADE WITH REAL CHEESE.
Kid PB & J
PB&J ON CHALLAH SERVED WITH FRIES.
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CHEESE PIZZA MADE ON NAAN BREAD.
Kid Rav
CHEESE RAVIOLI WITH RED SAUCE.
Kid Wings & Mash
FRIED WINGS SERVED WITH HOMEMADE MASHED POTATOES.
Salads
Add-On House Salad
MIXED GREENS, TOMATOES, CUCUMBERS AND CROUTONS WITH CHAMPAGNE VINAIGRETTE.
Asian Chicken Salad
GRILLED CHICKEN STRIPS ATOP A HAYSTACK OF ASIAN SLAW WITH A HOMEMADE SESAME DRESSING, WITH CRISP WONTONS AND SESAME SEEDS.
Beet Salad
CROSSROADS PICKLED BEETS, FETA CHEESE, TOASTED ALMONDS TOSSED WITH MIXED GREENS AND RASPBERRY VINAIGRETTE DRESSING.
Caesar Salad
ROMAINE, TOMATOES, PARMESAN CHEESE, WITH HOMEMADE CAESAR DRESSING.
Deli Chopped Salad
MIXED GREENS ALONG WITH TURKEY, CORNED BEEF, SALAMI, CHOPPED EGG, TOMATO, ONION, PEPPERS, GARBANZO BEANS, OLIVES, & SUNFLOWER SEEDS. SERVED WITH A CHAMPAGNE VINAIGRETTE.
Greek Salad
A TASTE OF THE MEDITERRANEAN WITH MIXED GREENS, FETA, ROMAS, ONIONS, OLIVES, CUCUMBERS AND PEPPERONCINI'S WITH GREEK VINAIGRETTE.
House Salad
MIXED GREENS, TOMATOES, CUCUMBERS AND CROUTONS WITH CHAMPAGNE VINAIGRETTE.
Sub Side Salad
MIXED GREENS, TOMATOES, CUCUMBERS AND CROUTONS WITH CHAMPAGNE VINAIGRETTE.
Straw Chicken Salad
WE START WITH FRESH SALAD GREENS TOPPED WITH STRIPS OF GRILLED CHICKEN BREAST, ROASTED WALNUTS, GORGONZOLA CHEESE AND SLICED FRESH STRAWBERRIES. SPRINKLED WITH TOASTED SESAME SEEDS AND SERVED WITH OUR OWN POPPY SEED DRESSING.
Extra Dressing
Sandwiches
BLTC
BACON, LETTUCE, AND TOMATO ON A CROISSANT. WE DOUBLE UP ON THE B,L,T AND SERVE IT ON A FRESH BAKED BUTTER CROISSANT. MAYO ON THE SIDE.
Corned Beef
WE SEARCHED FAR AND WIDE FOR JUST THE RIGHT CORNED BEEF AND COOK IT FRESH EVERY DAY IN OUR KITCHEN. SLICED THIN AND STACKED ON OUR OWN CARAWAY RYE!
Fish Sand
THE "BEST" IS WHAT WE HEAR FROM OUR CUSTOMERS. A PURE WHITE FISH FILLET IN A CRISP BREADCRUMB CRUST. SERVED ON A FRENCH BUN WITH LETTUCE, TOMATO, ONION, TARTAR SAUCE ON THE SIDE.
Grilled Chicken and Brie
ENJOY A CHARBROILED CHICKEN BREAST ON GRILLED NAAN BREAD WITH CREAMY BRIE CHEESE, CARAMELIZED ONIONS AND SAUTÉED MUSHROOMS.
BBQ Chicken Club
ENJOY A CHARBROILED CHICKEN BREAST ON A FRESH FRENCH BUN WITH HOMEMADE BBQ SAUCE. ADD BACON IF YOU'D LIKE!
Kevin's Kombo
BROTHER KEVIN SAYS "THIS IS OUR BEST SANDWICH!" PASTRAMI, CORNED BEEF, AND PEPPER-JACK CHEESE ON CARAWAY RYE SERVED HOT OFF THE GRILL.
Pastrami
SHIPPED DIRECTLY TO OUR KITCHENS FROM OUT EAST. SMOKED TO OUR SPECIFICATIONS, SLICED THIN AND STACKED ON FRESH BAKED PUMPERNICKEL.
Rachel
TURKEY AND SAUERKRAUT WITH 1000 ISLAND DRESSING, GRILLED ON TWIN SLICES OF PUMPERNICKEL, SERVED OPEN-FACED WITH A CROWN OF MELTED SWISS CHEESE.
Reuben
THE KING OF SANDWICHES. CORNED BEEF AND SAUERKRAUT WITH 1000 ISLAND DRESSING, GRILLED ON TWIN SLICES OF PUMPERNICKEL, SERVED OPEN-FACED WITH A CROWN OF MELTED SWISS CHEESE.
Reuben Dog
A QUARTER POUND KOSHER HOT DOG, SOME OF OUR GOOD CORNED BEEF, SAUERKRAUT AND SWISS CHEESE LOADED INTO A BUN AND BAKED.
Triple Grilled Cheese
THREE CHEESES, CHEDDAR, SWISS, AND PEPPER-JACK, PLUS TOMATO SLICES, GRILLED ON THREE SLICES OF SOURDOUGH BREAD. ADD BACON OR HAM.
Tuna Melt
WHITE ALBACORE TUNA SALAD, SLICED TOMATOES AND CHEDDAR CHEESE GRILLED BETWEEN TWO SLICES OF MULTI-GRAIN BREAD.
Turkey Club Croissant
WE PILE TURKEY, BACON, LETTUCE, AND TOMATOES ON A FRESH BUTTER CROISSANT. MAYO ON THE SIDE.
Roasted Veggie
TOMATOES, ZUCCHINI, EGGPLANT, BERMUDA ONIONS, MUSHROOMS, GARLIC AND PEPPERS. ROASTED WITH GORGONZOLA CHEESE ON GRILLED NAAN BREAD WITH A SMEAR OF HUMMUS.
Windy City Frank
A QUARTER POUND KOSHER FRANKFURTER WITH PEPPERONCINIS, ONIONS, TOMATOES, LETTUCE, SWEET RELISH, AND ROASTED RED PEPPER.
Soups
Specials
spagetti TUESDAY ONLY. After 4:30
MEATLOAF WITH A TOMATO ONION GLAZE, SERVED WITH GREEN BEANS AND MASHED POTATOS.
Beef Stroganoff-WEDNESDAY ONLY
BEEF TIPS IN A CREAM SAUCE WITH MUSHROOMS, SERVED ONTO EGG NOODLES WITH A SCOOP OF SOUR CREAM.
Turkey Dinner THURSDAY ONLY After 4:30
TURKEY SLICED, WITH GRAVY. MASHED POTATOES, SWEET POTATOES, CORN SOUFFLE. STUFFING, & CRANBERRIES.
Fish & Chips FRIDAY ONLY after 4:30
COD, BEER BATTERED AND FRIED TO ORDER. SERVED WITH THICK POTATO WEDGE FRIES AND MARINATED CLOE SLAW.
Salmon SAT ONLY AFTER 430
SALMON WITH A LEMON HERB BUTTER, SERVED ONTO SMASHED POTATOES.
Goulash
BEEF TIPS BRAISED IN A SAUCE OF TOMATOES AND ONIONS WITH 5 SECRET GOULASH SPICES, SERVED WITH SPAETZLE AND SOUR CREAM!
Grilled Chicken
Side Cheese Bread (Mondays Only)
Pot Roast Quesdilla
TENDER FLAVORFUL SHREDS OF BEEF POT ROAST WITH PEPPER-JACK CHEESE, TOMATO, GREEN ONION STUFFED IN GRILLED FLOUR TORTILLA.
Italian Beef
Roast beef drenched in a spicy, garlic a jus & stuffed in a hoagy bun with giardiniera and provolone cheese. Served with french fries.
Lunch/Dinner Sides
Cakes
Cheesecake-Plain
OUR SIGNATURE PLAIN VANILLA CHEESECAKE IS ONE FOR THE BOOKS!
Cheesecake-Strawberry
OUR SIGNATURE CHEESECAKE TOPPED WITH HOMEMADE STRAWBERRY SAUCE!
Cheesecake-Turtle
OUR SIGNATURE CHEESECAKE WITH CHOCOLATE, CARAMEL, AND PECANS ON TOP!
PC Choc Turtle Cake
RICH LAYERS OF CHOCOLATE CAKE, FUDGE ICING, CARAMEL AND PECANS. ‘NUFF SAID.
PC French
ANOTHER OF UNLCE TIM'S PERFECT RECIPES. A DECADENT SMOOTH & CREAMY CHOCOLATE FILLING TOPPED WITH REAL WHIPPED CREAM!
PC Key Lime Pie
GO AHEAD…TRY TO FIND A BETTER ONE THAN THIS SWEET, TART AND CREAMY WORK OF GENIUS. WE WISH YOU LUCK. WE HAVE HEARD IT'S AS GOOD AS IN KEY WEST..
PC Lemon Cake
LAYERS OF MOIST LEMON PUDDING CAKE ARE FILLED WITH A LEMON FILLING, COVERED WITH A REAL BUTTER-CRÈME ICING THEN SHOWERED WITH FLAKES OF COCONUT.
PC Spice Carrot Cake
OUR SPICED CARROT CAKE WILL HAVE YOU COMING BACK FOR MORE! *NUTS & RAISINS*
Sweet Emily
OUR OWN VERSION OF A HOSTESS CUPCAKE & HOHO COMBINED TO MAKE A SWEET EMILY!
Cookies
Black & Tan
FUDGE ON TOP OF PEANUT BUTTER COOKIE!
Black And White
CROSSROADS STYLE BLACK & WHITE WITH ALL BUTTER COOKIE, WITH VANILLA AND CHOCOLATE FROSTING!
Black Bear
CREAM CHEESE & CHOCOLATE BUTTER COOKIE TOPPED WITH GANACHE!
Cookie
Dozen Cookies
Ginger Buttercream
FROM SCOTT & KEVIN'S TASTE MEMORY, THEIR GRANDMA'S GINGER COOKIE WITH BUTTERCREAM FROSTING!
M&M Cookie
UNCLE TIM'S SIGNATURE RECIPE!
Macaroon
GOLF BALL SIZED CHEWY COCONUT GOODNESS!
Salty Carmel
WONDERFUL COOKIE WITH SEA SALT & CARAMEL!
Yogi
CREAM CHEESE BUTTER COOKIE TOPPED WITH DONUT SUGAR. MELTS IN YOUR MOUTH!
Bars, Rolls & Muffins
7 Layer Bar
DARK CHOCOLATE, WHITE CHOCOLATE, GRAHAM CRACKER, SWEETENED CONDENSED MILK, COCONUT, & NUTS!
Brownie
CHOCOLATE CHIP & FUDGE BROWNIE!
Harvey Bar
RICE CRISPY BAR WITH CHOCOLATE AND EXTRA FUDGE!
Lemon Bar
SWEET, TART, SOUR, & SAVORY! OUR LEMON BARS WILL MAKE YOU SMILE!
Muffin
Pumpkin Bar
TRADITIONAL PUMPKIN BAR WITH BUTTERCREAM FROSTING!
Sweet Emily
OUR OWN VERSION OF A HOSTESS CUPCAKE & HOHO COMBINED TO MAKE A SWEET EMILY!
Deli TX
BBQ BAKED BEANS
CROSSROADS VEGETARIAN BAKED BEANS!
FRIES
BATTERED FRIES!
GARLIC MASHED
POTATO SALAD SD
PT BEANS
PT MASH N GRAVY
PT MASHED
PT POTATO SALAD
PT SLAW
QT BEANS
QT MASH N GRAVY
QT MASHED
QT POTATO SALAD
QT SLAW
SAUT MUSHROOMS
SUB FRUIT
VEGETABLE SIDE
Deli Soups
BORSCHT-QT
DR. STU MAKES TRULY GREAT CABBAGE BORSHT, WE KNOW FIRST HAND. SO WHEN HE OFFERED TO SHARE HIS RECIPE, WE JUMPED AT THE CHANCE! THANK YOU DR. STU.
BROTH ONLY-QT
CRITICALLY ACCLAIMED AND FOR GOOD REASON! OUR HOMEMADE CHICKEN BROTH IS TEEMING WITH CHUNKS OF CHICKEN, CARROTS AND CELERY. *BROTH ONLY, STRAINED, NO VEGETABLES*
Chicken Soup QT (No Noodles No Balls)
CRITICALLY ACCLAIMED AND FOR GOOD REASON! OUR HOMEMADE CHICKEN BROTH IS TEEMING WITH CHUNKS OF CHICKEN, CARROTS AND CELERY. *BROTH ONLY*
CKN NOODLE-QT
CRITICALLY ACCLAIMED AND FOR GOOD REASON! OUR HOMEMADE CHICKEN BROTH IS TEEMING WITH CHUNKS OF CHICKEN, CARROTS AND CELERY. WITH NOODLES!
Extra Noodles
WANT A SIDE OF EXTRA NOODLES FOR YOUR SOUP?
Frozen Soups
KREPLACH QT
CRITICALLY ACCLAIMED AND FOR GOOD REASON! OUR HOMEMADE CHICKEN BROTH IS TEEMING WITH CHUNKS OF CHICKEN, CARROTS AND CELERY. WITH KREPLACH!
MATZO BALL Or Kreplache EACH
WE SELL THE WONDERFUL MATZO BALL! *NO SOUP*
MATZO-QT
CRITICALLY ACCLAIMED AND FOR GOOD REASON! OUR HOMEMADE CHICKEN BROTH IS TEEMING WITH CHUNKS OF CHICKEN, CARROTS AND CELERY. WITH MATZO BALLS!
MISH-MASH
A HEARTY SOUP, FULL OF CHICKEN AND MINNESOTA WILD RICE.
TOMATO PT
TOMATO QT
WE'VE LOST COUNT OF HOW MANY TIMES OUR CUSTOMERS HAVE TOLD US THAT THIS IS THE BEST TOMATO SOUP THEY'VE EVER HAD. A RICH AND CHUNKY BLEND OF TOMATOES, VAIL AND THE HEAVIEST OF FRESH CREAMS. (YES, THOSE ARE PINE NUTS IN THERE).
BEEF CHILI
|Sunday
|8:00 am - 8:00 pm
|Monday
|10:00 am - 8:00 pm
|Tuesday
|10:00 am - 8:00 pm
|Wednesday
|10:00 am - 8:00 pm
|Thursday
|10:00 am - 8:00 pm
|Friday
|10:00 am - 8:00 pm
|Saturday
|8:00 am - 8:00 pm
Come on in and enjoy!
2795 Hedberg Dr, Hopkins, MN 55305