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Breakfast & Brunch
Sandwiches
Bakeries

Crossroads Delicatessen

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2795 Hedberg Dr

Hopkins, MN 55305

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Popular Items

MATZO-QT
Kevin's Kombo
Reuben

Eggs

Brandon's Breakfast Sandwich

$10.99

Cheese Omelet

$11.99

Lox & Eggs

$12.49

Plain Omelet

$8.99

S Colby Jack Omelet

$10.99

S Kevin's Omelet

$14.99

Salami & Eggs

$13.99

Salami & Eggs w/ Corned Beef

$13.99

Salami & Eggs w/ Lox

$15.99

Salami & Eggs w/ Pastrami

$11.99

Veggie Cheese Omelet

$13.99

Western Omelet

$13.99

Lox Omelet

$15.99

Chicken In The Garden

$13.99

Italian Sausage Frittata

$12.99

Deli Favorites

Corned Beef Hash

$13.99

Lotssa Lox

$18.99

Apps

Buffalo Wings

$13.99

FRIED WINGS SOAKED IN BUFFALO SAUCE! SERVED WITH BLUE CHEESE OR RANCH!

Chopped Chicken Livers

$13.99

SERVED WITH CHOPPED EGG, ONIONS,CAPERS &CARAWAY RYE

Hummus

$13.99

SERVED WITH A TAPENADE OF OLIVES, CAPERS,ROASTED TOMATOES $ RED PEPPERS. SPREAD IT ON OUR FRESH BAKED OLIVE ROSEMARY BREAD

Onion Rings

$10.99

FRIED TO A GOLDEN BROWN AND DELICIOUS CRISP CRUST. SERVED WITH A SPECIAL DIPPING SAUCE.

Sweet-Tater Fries

$8.99

CRISP GOLDEN STRIPS OF SWEET POTATOES. SERVED WITH ORANGE HORSERADISH SAUCE

White Cheddar Curds

$8.99

WHITE CHEDDAR CHEESE CURDS FRIED UNTIL GOLDEN BROWN, SERVED WITH MARINARA SAUCE.

Pretzel Stix

$9.99

SOFT & HOT SERVED WITH SPECIAL BEER CHEESE DIP.

BBQ Pizza

$11.99

GARLIC CHICKEN BREAST STRIPS, CARAMELIZED ONIONS, SCOTT'S BBQ SAUCE, MOZZARELLA ON A NAAN BREAD CRUST.

Reuben Roll

$12.99

ALL THE FILLINGS OF A REUBEN SANDWICH IN EGG ROLL SKINS, FRIED TO A GOLDEN BROWN SERVED WITH A SIDE OF COMEBACK SAUCE.

Burgers

BBQ Bacon Burger

$15.99

OUR CERTIFIED ANGUS BEEF BURGER WITH CRISPY BACON AND HOMEMADE BBQ SAUCE.

Black Angus Burger

$13.99

OUR BURGERS ARE MADE WITH CERTIFIED ANGUS BEEF FORMED INTO A THICK PATTY, CHARBOILED AND SERVED ON A BAKERY ROLL.

Brie Burger

$16.99

OUR CERTIFIED ANGUS BEEF BURGER WITH CARAMELIZED ONIONS, SAUTÉED MUSHROOMS AND CREAMY, SMOOTH BRIE CHEESE.

Past Burger

$16.99

OUR CERTIFIED ANGUS BEEF BURGER TOPPED WITH CROSSROADS PASTRAMI AND PEPPER-JACK CHEESE.

Swiss Mushroom Burger

$15.99

OUR CERTIFIED ANGUS BEEF BURGER WITH DOUBLE SWISS CHEESE AND SAUTÉED FRESH MUSHROOMS.

Black & Blue

$16.99

PEPPERCORN ENCRUSTED 8OZ CERTIFIED ANGUS BEEF BURGER, TOPPED WITH CHEDDAR CHEESE, HARDWOOD SMOKED BACON, LETTUCE, TOMATO, & ONION ON A HOUSE MADE BUN. SERVED WITH A SIDE OF HOUSE MADE BLUE BURGER SAUCE.

Black Bean Burger

$15.99

A HOUSEMADE BLACKBEAN BURGER ON GRILLED NAAN BREAD, LETTUCE, TOMATO, ONION, AND GUACAMOLE. SERVED WITH A SIDE OF LEMON SRIRACHA DRESSING.

Custom Sandwiches

Bologna Sand

$12.99

Chicken Liver Sand

$12.99

Chicken Salad Sand

$12.99

Egg Salad Sand

$12.99

Ham Sand

$12.99

Roast Beef Sand

$12.99

Salami Sand

$12.99

Tuna Salad Sand

$12.99

Turkey Sand

$12.99

Entree

Barbecue Ribs Full

$26.99

ENJOY A RACK OF OUR HICKORY SMOKED ST. LOUIS BACK RIBS. SERVED WITH COLE SLAW AND YOUR CHOICE OF POTATO. BBQ SAUCE ON THE SIDE FOR DIPPING

Barbecue Ribs Half

$19.99

ENJOY A HALF RACK OF OUR HICKORY SMOKED ST. LOUIS BACK RIBS. SERVED WITH COLE SLAW AND YOUR CHOICE OF POTATO. BBQ SAUCE ON THE SIDE FOR DIPPING

Chicken Marsala

$19.99

A BONELESS BREAST OF CHICKEN SAUTÉED WITH MUSHROOMS AND GREEN ONIONS IN A MARSALA WINE SAUCE. SERVED WITH ANGEL HAIR PASTA AND A SPRINKLING OF PARMESAN CHEESE.

Crossroads Mac & Cheese

$14.99

CHEDDAR, PARMESAN, SWISS AND FRESH CREAM COMBINE WITH CORKSCREW PASTA TO CREATE OUR VERSION OF MACARONI AND CHEESE. TOPPED WITH BREAD CRUMBS AND MORE CHEESE THEN BAKED UNTIL IT'S JUST RIGHT!

Quesadilla

$14.99

GRILLED CHICKEN, CHOPPED TOMATOES, GREEN ONIONS AND PEPPER JACK CHEESE ARE STUFFED INTO A GRILLED FLOUR TORTILLA. SERVED WITH SOUR CREAM, SALSA, AND HOMEMADE SPECIAL SAUCE.

Shakshuka

$13.99

A FLAVORFUL VEGETABLE STEW OF TOMATOES, PEPPERS, ONIONS & MEDITERRANEAN SPICES WITH EGG AND FETA CHEESE. SERVED WITH GRILLED NAAN BREAD.

Short Ribs Beef Full

$24.99

BONELESS SHORT RIBS COOKED LONG AND SLOW IN OUR CABBAGE BORSCHT UNTIL YOU CAN CUT THEM WITH A FORK. SERVED WITH GARLIC MASHED POTATOES. FULL IS SERVED WITH TWO SHORT RIBS.

Short Ribs Beef Half

$16.99

BONELESS SHORT RIBS COOKED LONG AND SLOW IN OUR CABBAGE BORSCHT UNTIL YOU CAN CUT THEM WITH A FORK. SERVED WITH GARLIC MASHED POTATOES. HALF IS SERVED WITH ONE SHORT RIB.

Walleye

$24.99

OVEN BROILED CANADIAN WALLEYE IN LEMON BUTTER ALMONDS AND BREAD CRUMBS SERVED WITH MASHED POTATOES AND HOUSE VEGETABLES

Wild Rice Chicken Casserole

$16.99

A CASSEROLE OF MINNESOTA WILD RICE, FRESH MUSHROOMS, STRIPS OF GRILLED CHICKEN, PARMESAN CHEESE AND FRESH CREAM WITH A SPRINKLE OF BREADCRUMBS BAKED UNTIL GOLDEN BROWN AND DELICIOUS.

Kids

Kid Burger

$6.99

KIDDO SIZE HAMBURGER SERVED WITH FRIES.

Kid Buttered Noodles

$6.99

Kid Cheeseburger

$6.99

KIDDO SIZE CHEESEBURGER SERVED WITH FRIES.

Kid Chicken Finger

$6.99

BREADED CHICKEN STRIPS SERVED WITH FRIES.

Kid Grilled Cheese

$6.99

AMERICAN CHEESE ON SOURDOUGH SERVED WITH FRIES.

Kid Hot Dog

$6.99

KOSHER MEAT HOT DOG KIDDO SIZE SERVED WITH FRIES.

Kid Mac & Cheese

$6.99

NOT YOUR TYPICAL KRAFT MAC AND CHEESE, HOMEMADE WITH REAL CHEESE.

Kid PB & J

$6.99

PB&J ON CHALLAH SERVED WITH FRIES.

Kid Pizza

$6.99

CHEESE PIZZA MADE ON NAAN BREAD.

Kid Rav

$6.99

CHEESE RAVIOLI WITH RED SAUCE.

Kid Wings & Mash

$6.99

FRIED WINGS SERVED WITH HOMEMADE MASHED POTATOES.

Salads

Add-On House Salad

$3.99

MIXED GREENS, TOMATOES, CUCUMBERS AND CROUTONS WITH CHAMPAGNE VINAIGRETTE.

Asian Chicken Salad

$16.99

GRILLED CHICKEN STRIPS ATOP A HAYSTACK OF ASIAN SLAW WITH A HOMEMADE SESAME DRESSING, WITH CRISP WONTONS AND SESAME SEEDS.

Beet Salad

$14.99

CROSSROADS PICKLED BEETS, FETA CHEESE, TOASTED ALMONDS TOSSED WITH MIXED GREENS AND RASPBERRY VINAIGRETTE DRESSING.

Caesar Salad

$10.99

ROMAINE, TOMATOES, PARMESAN CHEESE, WITH HOMEMADE CAESAR DRESSING.

Deli Chopped Salad

$16.99

MIXED GREENS ALONG WITH TURKEY, CORNED BEEF, SALAMI, CHOPPED EGG, TOMATO, ONION, PEPPERS, GARBANZO BEANS, OLIVES, & SUNFLOWER SEEDS. SERVED WITH A CHAMPAGNE VINAIGRETTE.

Greek Salad

$14.99

A TASTE OF THE MEDITERRANEAN WITH MIXED GREENS, FETA, ROMAS, ONIONS, OLIVES, CUCUMBERS AND PEPPERONCINI'S WITH GREEK VINAIGRETTE.

House Salad

$7.99

MIXED GREENS, TOMATOES, CUCUMBERS AND CROUTONS WITH CHAMPAGNE VINAIGRETTE.

Sub Side Salad

$3.99

MIXED GREENS, TOMATOES, CUCUMBERS AND CROUTONS WITH CHAMPAGNE VINAIGRETTE.

Straw Chicken Salad

$16.99

WE START WITH FRESH SALAD GREENS TOPPED WITH STRIPS OF GRILLED CHICKEN BREAST, ROASTED WALNUTS, GORGONZOLA CHEESE AND SLICED FRESH STRAWBERRIES. SPRINKLED WITH TOASTED SESAME SEEDS AND SERVED WITH OUR OWN POPPY SEED DRESSING.

Extra Dressing

$0.59

Sandwiches

BLTC

$14.99

BACON, LETTUCE, AND TOMATO ON A CROISSANT. WE DOUBLE UP ON THE B,L,T AND SERVE IT ON A FRESH BAKED BUTTER CROISSANT. MAYO ON THE SIDE.

Corned Beef

$14.99

WE SEARCHED FAR AND WIDE FOR JUST THE RIGHT CORNED BEEF AND COOK IT FRESH EVERY DAY IN OUR KITCHEN. SLICED THIN AND STACKED ON OUR OWN CARAWAY RYE!

Fish Sand

$16.99

THE "BEST" IS WHAT WE HEAR FROM OUR CUSTOMERS. A PURE WHITE FISH FILLET IN A CRISP BREADCRUMB CRUST. SERVED ON A FRENCH BUN WITH LETTUCE, TOMATO, ONION, TARTAR SAUCE ON THE SIDE.

Grilled Chicken and Brie

$16.99

ENJOY A CHARBROILED CHICKEN BREAST ON GRILLED NAAN BREAD WITH CREAMY BRIE CHEESE, CARAMELIZED ONIONS AND SAUTÉED MUSHROOMS.

BBQ Chicken Club

$15.99

ENJOY A CHARBROILED CHICKEN BREAST ON A FRESH FRENCH BUN WITH HOMEMADE BBQ SAUCE. ADD BACON IF YOU'D LIKE!

Kevin's Kombo

$15.99

BROTHER KEVIN SAYS "THIS IS OUR BEST SANDWICH!" PASTRAMI, CORNED BEEF, AND PEPPER-JACK CHEESE ON CARAWAY RYE SERVED HOT OFF THE GRILL.

Pastrami

$14.99

SHIPPED DIRECTLY TO OUR KITCHENS FROM OUT EAST. SMOKED TO OUR SPECIFICATIONS, SLICED THIN AND STACKED ON FRESH BAKED PUMPERNICKEL.

Rachel

$17.99

TURKEY AND SAUERKRAUT WITH 1000 ISLAND DRESSING, GRILLED ON TWIN SLICES OF PUMPERNICKEL, SERVED OPEN-FACED WITH A CROWN OF MELTED SWISS CHEESE.

Reuben

$17.99

THE KING OF SANDWICHES. CORNED BEEF AND SAUERKRAUT WITH 1000 ISLAND DRESSING, GRILLED ON TWIN SLICES OF PUMPERNICKEL, SERVED OPEN-FACED WITH A CROWN OF MELTED SWISS CHEESE.

Reuben Dog

$15.99

A QUARTER POUND KOSHER HOT DOG, SOME OF OUR GOOD CORNED BEEF, SAUERKRAUT AND SWISS CHEESE LOADED INTO A BUN AND BAKED.

Triple Grilled Cheese

$12.99

THREE CHEESES, CHEDDAR, SWISS, AND PEPPER-JACK, PLUS TOMATO SLICES, GRILLED ON THREE SLICES OF SOURDOUGH BREAD. ADD BACON OR HAM.

Tuna Melt

$15.99

WHITE ALBACORE TUNA SALAD, SLICED TOMATOES AND CHEDDAR CHEESE GRILLED BETWEEN TWO SLICES OF MULTI-GRAIN BREAD.

Turkey Club Croissant

$15.99

WE PILE TURKEY, BACON, LETTUCE, AND TOMATOES ON A FRESH BUTTER CROISSANT. MAYO ON THE SIDE.

Roasted Veggie

$14.99

TOMATOES, ZUCCHINI, EGGPLANT, BERMUDA ONIONS, MUSHROOMS, GARLIC AND PEPPERS. ROASTED WITH GORGONZOLA CHEESE ON GRILLED NAAN BREAD WITH A SMEAR OF HUMMUS.

Windy City Frank

$9.99

A QUARTER POUND KOSHER FRANKFURTER WITH PEPPERONCINIS, ONIONS, TOMATOES, LETTUCE, SWEET RELISH, AND ROASTED RED PEPPER.

Soups

Ancient Grain Bowl

$15.99

A LARGE SOUP BOWL OF CHICKEN, QUINOA, RED RICE, BROWN RICE, BLACK BARLEY, CHOPPED KALE, & DICED TOMATO IN A LIGHT GARLIC CHICKEN BROTH.

Mish Mash

$15.99

A HEARTY SOUP CHOCK FULL OF CHICKEN, MINNESOTA GROWN WILD RICE, & MUSHROOMS.

Specials

spagetti TUESDAY ONLY. After 4:30

$16.99

MEATLOAF WITH A TOMATO ONION GLAZE, SERVED WITH GREEN BEANS AND MASHED POTATOS.

Beef Stroganoff-WEDNESDAY ONLY

$17.99

BEEF TIPS IN A CREAM SAUCE WITH MUSHROOMS, SERVED ONTO EGG NOODLES WITH A SCOOP OF SOUR CREAM.

Turkey Dinner THURSDAY ONLY After 4:30

$18.99

TURKEY SLICED, WITH GRAVY. MASHED POTATOES, SWEET POTATOES, CORN SOUFFLE. STUFFING, & CRANBERRIES.

Fish & Chips FRIDAY ONLY after 4:30

$19.99

COD, BEER BATTERED AND FRIED TO ORDER. SERVED WITH THICK POTATO WEDGE FRIES AND MARINATED CLOE SLAW.

Salmon SAT ONLY AFTER 430

$21.99

SALMON WITH A LEMON HERB BUTTER, SERVED ONTO SMASHED POTATOES.

Goulash

$18.99

BEEF TIPS BRAISED IN A SAUCE OF TOMATOES AND ONIONS WITH 5 SECRET GOULASH SPICES, SERVED WITH SPAETZLE AND SOUR CREAM!

Grilled Chicken

$6.99

Side Cheese Bread (Mondays Only)

$1.49Out of stock

Pot Roast Quesdilla

$15.99

TENDER FLAVORFUL SHREDS OF BEEF POT ROAST WITH PEPPER-JACK CHEESE, TOMATO, GREEN ONION STUFFED IN GRILLED FLOUR TORTILLA.

Italian Beef

$16.99

Roast beef drenched in a spicy, garlic a jus & stuffed in a hoagy bun with giardiniera and provolone cheese. Served with french fries.

Lunch/Dinner Sides

SD BBQ BAKED BEANS

$2.29

SD COLE SLAW

$2.29

SD FRIES

$2.59

SD FRUIT

$1.99

SD MASHED POT

$4.99

POTATO CHIPS

$1.49

SD POTATO SALAD

$2.29

SD Sweet Potato

$3.99

SD Roasted Veggies

$3.99

Scoop Egg Salad

$4.99

Scoop Tuna Salad

$4.99

Scoop Liver

$4.99

Scoop Chick Salad

$4.99

Sub O RINGS

$1.99

Cakes

Cheesecake-Plain

$6.49

OUR SIGNATURE PLAIN VANILLA CHEESECAKE IS ONE FOR THE BOOKS!

Cheesecake-Strawberry

$6.49

OUR SIGNATURE CHEESECAKE TOPPED WITH HOMEMADE STRAWBERRY SAUCE!

Cheesecake-Turtle

$6.49

OUR SIGNATURE CHEESECAKE WITH CHOCOLATE, CARAMEL, AND PECANS ON TOP!

PC Choc Turtle Cake

$6.49

RICH LAYERS OF CHOCOLATE CAKE, FUDGE ICING, CARAMEL AND PECANS. ‘NUFF SAID.

PC French

$6.49

ANOTHER OF UNLCE TIM'S PERFECT RECIPES. A DECADENT SMOOTH & CREAMY CHOCOLATE FILLING TOPPED WITH REAL WHIPPED CREAM!

PC Key Lime Pie

$6.49

GO AHEAD…TRY TO FIND A BETTER ONE THAN THIS SWEET, TART AND CREAMY WORK OF GENIUS. WE WISH YOU LUCK. WE HAVE HEARD IT'S AS GOOD AS IN KEY WEST..

PC Lemon Cake

$6.49

LAYERS OF MOIST LEMON PUDDING CAKE ARE FILLED WITH A LEMON FILLING, COVERED WITH A REAL BUTTER-CRÈME ICING THEN SHOWERED WITH FLAKES OF COCONUT.

PC Spice Carrot Cake

$6.49

OUR SPICED CARROT CAKE WILL HAVE YOU COMING BACK FOR MORE! *NUTS & RAISINS*

Sweet Emily

$3.49

OUR OWN VERSION OF A HOSTESS CUPCAKE & HOHO COMBINED TO MAKE A SWEET EMILY!

Cookies

Black & Tan

$2.99

FUDGE ON TOP OF PEANUT BUTTER COOKIE!

Black And White

$2.99

CROSSROADS STYLE BLACK & WHITE WITH ALL BUTTER COOKIE, WITH VANILLA AND CHOCOLATE FROSTING!

Black Bear

$1.99

CREAM CHEESE & CHOCOLATE BUTTER COOKIE TOPPED WITH GANACHE!

Cookie

$1.99

Dozen Cookies

$8.99

Ginger Buttercream

$2.99

FROM SCOTT & KEVIN'S TASTE MEMORY, THEIR GRANDMA'S GINGER COOKIE WITH BUTTERCREAM FROSTING!

M&M Cookie

$2.99

UNCLE TIM'S SIGNATURE RECIPE!

Macaroon

$1.99

GOLF BALL SIZED CHEWY COCONUT GOODNESS!

Salty Carmel

$2.99

WONDERFUL COOKIE WITH SEA SALT & CARAMEL!

Yogi

$1.99

CREAM CHEESE BUTTER COOKIE TOPPED WITH DONUT SUGAR. MELTS IN YOUR MOUTH!

Bars, Rolls & Muffins

7 Layer Bar

$1.99

DARK CHOCOLATE, WHITE CHOCOLATE, GRAHAM CRACKER, SWEETENED CONDENSED MILK, COCONUT, & NUTS!

Brownie

$3.29

CHOCOLATE CHIP & FUDGE BROWNIE!

Harvey Bar

$3.29

RICE CRISPY BAR WITH CHOCOLATE AND EXTRA FUDGE!

Lemon Bar

$1.99

SWEET, TART, SOUR, & SAVORY! OUR LEMON BARS WILL MAKE YOU SMILE!

Muffin

$2.49

Pumpkin Bar

$2.99

TRADITIONAL PUMPKIN BAR WITH BUTTERCREAM FROSTING!

Sweet Emily

$3.49Out of stock

OUR OWN VERSION OF A HOSTESS CUPCAKE & HOHO COMBINED TO MAKE A SWEET EMILY!

Deli TX

BBQ BAKED BEANS

$1.99

CROSSROADS VEGETARIAN BAKED BEANS!

FRIES

$2.59

BATTERED FRIES!

GARLIC MASHED

$2.59

POTATO SALAD SD

$1.99

PT BEANS

$4.99

PT MASH N GRAVY

$5.99

PT MASHED

$4.99

PT POTATO SALAD

$4.59

PT SLAW

$4.59

QT BEANS

$8.99

QT MASH N GRAVY

$8.99

QT MASHED

$8.99

QT POTATO SALAD

$7.99

QT SLAW

$7.99

SAUT MUSHROOMS

$3.29

SUB FRUIT

$1.59

VEGETABLE SIDE

$3.29

Deli Soups

BORSCHT-QT

$10.99

DR. STU MAKES TRULY GREAT CABBAGE BORSHT, WE KNOW FIRST HAND. SO WHEN HE OFFERED TO SHARE HIS RECIPE, WE JUMPED AT THE CHANCE! THANK YOU DR. STU.

BROTH ONLY-QT

$10.99

CRITICALLY ACCLAIMED AND FOR GOOD REASON! OUR HOMEMADE CHICKEN BROTH IS TEEMING WITH CHUNKS OF CHICKEN, CARROTS AND CELERY. *BROTH ONLY, STRAINED, NO VEGETABLES*

Chicken Soup QT (No Noodles No Balls)

$10.99

CRITICALLY ACCLAIMED AND FOR GOOD REASON! OUR HOMEMADE CHICKEN BROTH IS TEEMING WITH CHUNKS OF CHICKEN, CARROTS AND CELERY. *BROTH ONLY*

CKN NOODLE-QT

$10.99

CRITICALLY ACCLAIMED AND FOR GOOD REASON! OUR HOMEMADE CHICKEN BROTH IS TEEMING WITH CHUNKS OF CHICKEN, CARROTS AND CELERY. WITH NOODLES!

Extra Noodles

$0.99

WANT A SIDE OF EXTRA NOODLES FOR YOUR SOUP?

Frozen Soups

$10.99

KREPLACH QT

$10.99

CRITICALLY ACCLAIMED AND FOR GOOD REASON! OUR HOMEMADE CHICKEN BROTH IS TEEMING WITH CHUNKS OF CHICKEN, CARROTS AND CELERY. WITH KREPLACH!

MATZO BALL Or Kreplache EACH

$0.99

WE SELL THE WONDERFUL MATZO BALL! *NO SOUP*

MATZO-QT

$10.99

CRITICALLY ACCLAIMED AND FOR GOOD REASON! OUR HOMEMADE CHICKEN BROTH IS TEEMING WITH CHUNKS OF CHICKEN, CARROTS AND CELERY. WITH MATZO BALLS!

MISH-MASH

$13.99

A HEARTY SOUP, FULL OF CHICKEN AND MINNESOTA WILD RICE.

TOMATO PT

$7.99

TOMATO QT

$10.99

WE'VE LOST COUNT OF HOW MANY TIMES OUR CUSTOMERS HAVE TOLD US THAT THIS IS THE BEST TOMATO SOUP THEY'VE EVER HAD. A RICH AND CHUNKY BLEND OF TOMATOES, VAIL AND THE HEAVIEST OF FRESH CREAMS. (YES, THOSE ARE PINE NUTS IN THERE).

BEEF CHILI

$12.00
All hours
Sunday8:00 am - 8:00 pm
Monday10:00 am - 8:00 pm
Tuesday10:00 am - 8:00 pm
Wednesday10:00 am - 8:00 pm
Thursday10:00 am - 8:00 pm
Friday10:00 am - 8:00 pm
Saturday8:00 am - 8:00 pm
Restaurant info

Come on in and enjoy!

Location

2795 Hedberg Dr, Hopkins, MN 55305

Directions

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