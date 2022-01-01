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Ellicottville Brewing Company - Ellicottville Location 28 Monroe St.
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28 Monroe St.
Ellicottville, NY 14731
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APPETIZER
ARTICHOKE BELLA ROMA
OUR CLASSIC CREAMY DIP OF ARTICHOKE HEARTS AND ITALIAN HERBS. BAKED WITH PARMESAN CHEESE, FINISHED WITH DICED ROMA TOMATOES, AND CRISP FRIED CORN TORTILLA CHIPS
BAVARIAN SOFT PRETZELS
BAVARIAN STYLE, DARK SOFT PRETZELS SERVED WITH OUR SIGNATURE BEER CHEESE
BEER CHEESE AND BRISKET NACHOS
SULTRY SMOKED BEEF BRISKET, CRISP HOUSE FRIED CORN TORTILLA CHIPS, OUR PALE ALE BEER CHEESE, WITH A HINT OF SMOKED CHEDDAR CHEESE. SLICED SCALLIONS, SIMPLE, DELICIOUS, AND FUN
EBC CALAMARI
BREADED, FRIED GOLDEN AND TOSSED IN OUR SWEET SAUCE OF GINGER, WORCESTERSHIRE, PINEAPPLE JUICE, AND SPECIAL HOUSE INGREDIENTS. SERVED WITH ROASTED GARLIC AND LINE AIOLI.
FRESH GUACAMOLE
HAND MASHED AVOCADO, FRESH LIME, CILANTRO AND SEASONING WITH PICO DE GALLO, COTIJA CHEESE AND CORN TORTILLA CHIPS
HUMMUS AQUAFABA
DELICATE AQUAFABA FOAM FOLDED INTO GARLIC HUMMUS, ARTICHOKE HEARTS, CRISP FRIED GREEN CHICKPEAS, FETA CHEESE, AND PARSELY OIL. SERVED WITH TOASTED NAAN BREAD
LOADED BREWER TOTS
HOUSE SMOKED BBQ PULLED PORK OVER CRISPY TATER TOTS, MONTEREY JACK AND CHEDDAR, SCALLIONS, SOUR CREAM AND BBQ SAUCE
NACHOS ELLICOTTVILLE
A HEAPING TRAY OF CORN TORTILLA, SMOTHERED IN CREAMY ASADERO CHEESE, CORN, POBALNO, RAJAS, PICO DE GALLO, OLIVES, CANDIED FRESNO PEPPERS, CRISPY FRIED PICKLED ONIONS ROJA SALSA BRAISED CHICKEN, CHIPOTLE CREMA, AND A FIRE-ROASTED, POBLANO-JALAPENO BEER CHEESE MADE WITH OUR HAZY STATE OF MIND NEIPA.
PIEROGIES
AN EBC FAVORITE: LOCALLY SOURCED POTATO PIEROGIES SAUTEED IN BROWN BUTTER. SERVED WITH SAUTEED RED AND GREEN BELL PEPPERS AND SWEET ONIONS TOPPED WITH CRÈME FRAICHE AND BACON.
CHICKEN FINGERS
FOUR CHICKEN FINGERS WITH FRIES, CARROTS & CELERY STICKS.
CHIPS AND SALSA
BASKET OF BREAD
BASKET OF FRIES
SIDE OF FRIES
SIDE OF TOTS
SIDE OF FRIED PICKLES
SIDE OF NAAN
SIDE OF CHIPS
BUFFALO CAULIFLOWER
SHREDDED COCONUT BATTERED GOLDEN BROWN FRIED SHRIMP, SERVED WITH A ZESTY MANGO/FRESNO PEPPER SALSA.
SOUP
SALADS
CYPRUS SALAD
ARCADIAN GREENS, KALAMATA OLIVES, FRENCH FETA, MARINATED ARTICHOKE HEARTS, CUCUMBERS, HUMMUS, TOASTED CHICKPEAS, PARSLEY OIL DRIZZLED WITH A DRY MUSTARD VINAIGRETTE. SERVED WITH TOASTED NAAN BREAD.
CLASSIC CAESAR
ENDLESS VARIATIONS ARE IN VOGUE, BUT THE ORIGINAL CAESAR IS STILL THE FINEST, HEARTS OF ROMAINE LETTUCE, SHAVED PARMESAN, GARLIC CROUTONS, TOSSED IN OUR LEMON AND GARLIC HOMEMADE DRESSING.
SUMMER'S SALAD
ARCADIAN GREENS, TOMATOES, CUCUMBER, BEET CRISPS, CARROT RIBBONS, AND TARRAGON MARINATED RED ONIONS- ALL LIGHTLY TOSSED WITH AN ANCHO/WHITE VINIAGRETTE AND CRUMBLED BLEU CHEESE.
GRILLED ROMAINE
SPLIT HEARTS OF ROMAINE, BRUSHED WITH GARLIC OIL AND GRILLED. GARLIC AND LEMON DRESSING, CHERRY TOMATO, CRUMBLY BLEU CHEESE AND BACON.
WATERMELON CRUNCH
SEEDLESS WATERMELON DRIZZLED WITH A LEMON BASLAMIC/FIG REDUCTION, CRUSHED PISTACHIOS, CRUMBLED FETA, & BLUEBERRIES, BABY SEASONAL GREENS.
SUMMER POWER BOWL
CHOPPED KALE, CRISP FRIED QUINOA, BALSAMIC GRILLED & CHILLED ASPARAGUS, FRESH SWEET STRAWBERRY HALVES, MANDARIN ORANGES, & PISTACHIOS. TOPPED WITH A CHERRY/MINT VINAIGRETTE.
HOUSE SALAD
CRISP LETTUCE BLEND WITH CARROTS, TOMATO, ONION, CUCUMBER, & SHAVED PARMESAN.
SIDE CAESAR
B&B POWER BOWL
CINNAMON ROAST BUTTERNUT SQUASH, APPLE CIDER POACHED FARRO, FIRE FLASHE BRUSSELS SPROUTS SLICES, LOCAL APPLES, CRISPY FRIED QUINOA, AND CHOPPED KALE. ALL FINISHED WITH A CRANBERRY/MAPLE VINAIGRETTE.
SANDWICHES & BURGERS
SOUTHERN FRIED CHICKEN SANDWICH
JUICY TENDER BREAST OF CHICKEN, LIGHTLY BREADED, SEASONED AND FRIED GOLDEN. SERVED ON A TOASTED BROICHE ROLL WITH A CREAMY SOUTHERN SAUCE AND TANGY PICKLE. MAKE IT REAL NASHVILLE HOT, ASK YOUR SERVER
GRILLED CHICKEN CAPRESE
GRILLED CHICKEN BREAST, FRESH BASIL PESTO, TOMATO, BUFFALO MOZZARELLA, CHIFFONADE BASIL, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL AND SAVORY BALSAMIC ALL SANDWICHED BETWEEN NAAN BREAD.
BEEF ON WECK
A WESTERN NEW YORK CLASSIC. TENDER ROAST BEEF, SHAVED THIN, DIPPED IN AU JUS ON A TOASTED SALT AND CARAWAY ENCRUSTED COSTANZO ROLL.
EBC BREW BURGER
CHARBROILED BLACK ANGUS BURGER, SEASONED AND GRILLED TO YOUR LIKING, WITH YOUR CHOICE OF AGED CHEDDAR, SWISS, PROVOLONE, AMERICAN OR CRUMBLY BLEU CHEESE, SERVED ON A BRIOCHE BUN, LETTUCE, ONION, AND TOMATO
FOUNTAIN CHEESE BURGER
DECADENT BACON DOUBLE CHEESEBURGER STACKED HIGH WITH FRIES SMOTHERED WITH EBC BEER CHEESE. SERVED WITH DEEP FRIED GOLDEN PICKLE CHIPS. NOT SERVED WITH FRIES OR QUINOA
ENGLISH PUB BURGER
CHARBROILED BLACK ANUS TOPPED WITH CARAMELIZED ONIONS, BACON, ENGLISH CHEDDAR CHEESE, SERVED WITH A CREAMY HORSERADISH BLEU CHEESE SAUCE.
BBQ PULLED PORK SANDWICH
EBC'S OWN 10 HOUR APPLEWOOD SMOKED BBQ PULLED PORK, STACKED HIGH WITH SHREDDED CABBAGE AND SWEET AND TANGY BARBEQUE.
TOMATO BISQUE & GRILLED CHEESE
RUSTIC TOMATO BASIL AND PARMESAN BISQUE WITH AN ORGINIAL WISCONSIN CREAMY GRAN QUESO GRILLED CHEESE SOURDOUGH SANDWICH WITH SLICES OF GOOD BACON AND SLICED TOMATO. (NOT SERVED WITH QUINOA OR FRIES)
FRENCH DIP
Toasted Ciabatta with tender sliced Roast Beef, EBC French Onion, Provolone, & Swiss cheeses. Served with a side of our rich aromatic French Onion soup broth.
THE BEAR
CHICAGO STYLE ITALIAN ROAST BEEF. GIARDINIERA BRAISED BEEF, ON GARLIC TOASTED CIABATTA. SERVED WITH EBC FRENCH FRIES OR OUR QUINOA SALAD
RODEO BURGER
APPLEWOOD SMOKED BACON, WITH LETTUCE AND TOMATO ON A BUTTER TOASTED CROISSANT ROLL. AGED GRUYERE, SERVED WITH EBC FRENCH FRIES, OR OUR QUINOA SALAD
ENTRÉES AND COMFORTS
CLASSIC GOUDA MAC
NESTLED IN A HOT CAST IRON SKILLET WITH SIZZLING PULLED PORK, LAYERED WITH A CREAMY GOUDA QUESO MAC AND CHEESE, TOPPED WITH CRISPY PRETZEL AND PARMESAN CRUST AND FRESH SLICED JALAPENO.
LEMON ASPARAGUS ORZO
CREAMY RICOTTA, LEMON ZEST, AND FRESH HERBS COMBINE FOR A LUSH CREAM SAUCE TOSSED WITH AL DENTE ORZO PASTA, AND ASPARAGUS.
"THE NEW" CHICKEN PARMESAN
EVERYONE LOVES A GOOD CHICKEN PARMESAN. TRADITIONALLY SERVED OVER PASTA, OUR "NEW" CHICKEN PARMESAN PACKS SUCH A FLAVOR PUNCH, THERE'S NO NEED FOR PASTA. 8OZ CHICKEN BREAST BREADED AND FRIED GOLDEN BROWN, TOPPED WITH HOUSE POMODORO, BUFFALO MOZZARELLA, PECORINO, AND AGED SHAVED PARMESAN. ALL TOPPED WITH ARUGULA TOSSED IN EXTRA VIRGIN OLIVE OIL.
SOUTHERN FRIED CHICKEN GOUDA MAC
CLASSIC GOUDA MAC PAIRED WITH OUR SOUTHERN FRIED CHICKEN. ADD THE NASHVILLE HOT SAUCE FOR THE REAL DEAL.
EBC FISH FRY
#1 SUPERIOR GRADE WHITE HADDOCK BREADED IN EBC PALE ALE BEER BATTER WITH JAPANESE BREADCRUMBS, DEEP FRIED GOLDEN BROWN. SERVED WITH SEASONED FRIES, COLESLAW AND LEMON.
CITRUS CAPER SALMON
FRESH NORTH ATLANTIC BAY OF FUNDY SALMON, SAUTEED IN A HOT CAST IRON SKILLET FOR A CRISPY GOLDEN CRUST. TOPPED WITH A CREAMY MEYER LEMON/GARLIC/CAPER SAUCE WITH BUTTER POACHED GREEN VEGGIES, NEW POTATOES, AND FRISEE
NEW YORK STRIP STEAK
HAND CUT 14 OZ. USDA CHOICE. DUSTED WITH LOCAL FAVORITE BORSARI BLACK, PEPPER SEASONING, GRILLED TO YOUR LOCAL LIKING, SERVED WITH THE CHEFS CHOICE OF STARCH AND SEASONAL VEGETABLES.
PORK SCHNITZEL
WOW, THE LARGEST SCHNITZEL AROUND! A TRADITIONAL GERMAN STYLE BREADED PORK, TENDERLOIN, FRIED GOLDEN, GARNISHED WITH A SULTRY CANDIED BACON, FRISEE AND FENNEL SLAW. SERVED WITH LEMON, CAPER, DILL DIJON.
POMODORO SIRLOINS
Two center cut 6 oz. Choice grade char grilled Sirloins topped with Balsamic roasted Tomatoes, Basil pesto, & fresh Buffalo Mozzarella. served with suitable starch & sauteed Broccolini.
PERSIA SALMON
SOUTH OF THE BORDER
BLACKENED FISH TACO
OUR SIGNATURE BLACKENED WHITE FISH, FLOUR TORTILLA, COTIJA CHEESE, CILANTRO, LIME, PICO DE GALLO, SHREDDED ROMAINE LETTUCE, DRIZZLED WITH CHIPOTLE AIOLI.
QUESADILLA CHICKEN
SAUTEED RED & GREEN BELL PEPPERS, TOMATO, SWEET ONION, CHIPOTLE PESTO, CILANTRO, CHIHUAHUA, OAXACA, & MANCHEGO CHEESES, SANDWHICHED BETWEEN A CHEDDAR JALPENO TORTILLA. SERVED WITH JALAPENO & LIME. SIDES OF SOUR CREAM & SALSA
QUESADILLA PLAIN
SAUTEED RED & GREEN BELL PEPPERS, TOMATO, SWEET ONION, CHIPOTLE PESTO, CILANTRO, CHIHUAHUA, OAXACA, & MANCHEGO CHEESES, SANDWHICHED BETWEEN A CHEDDAR JALPENO TORTILLA. SERVED WITH JALAPENO & LIME. SIDES OF SOUR CREAM & SALSA
QUESADILLA PORK
SAUTEED RED & GREEN BELL PEPPERS, TOMATO, SWEET ONION, CHIPOTLE PESTO, CILANTRO, CHIHUAHUA, OAXACA, & MANCHEGO CHEESES, SANDWHICHED BETWEEN A CHEDDAR JALPENO TORTILLA. SERVED WITH JALAPENO & LIME. SIDES OF SOUR CREAM & SALSA
SOUTHWEST RICE BOWL
SAFFRON JASMINE RICE, SHREDDED LETTUCE, BLACK BEANS, ROASTED CORN AND POBLANO, JALAPENO, PICO DE GALLO, CHEDDAR & COTIJA CHEESES, WITH FRESH CILANTRO-LIME CREMA AND GUACAMOLE.
DESSERTS
CHOCOLATE CHIP SKILLET
YOUR FAVORITE CLASSIC COOKIE- GIANT, SOFT AND GOOEY- SERVED A' LA MODE WITH A FRENCH VANILLA BEAN ICE CREAM IN A CAST IRON SKILLET
BROWN BUTTER BOURBON CAKE
THIS TENDER CAKE IS SURE TO BE THE PERFECT FINISH TO YOUR DINING EXPERIENCE. A WARM "MELT IN YOUR MOUTH CAKE" FINISHED WITH NUTELLA, VANILLA BEEN ICE CREAM, AND SEASONAL FRESH FRUIT.
KIDS MENU
ADD ONS
ADD QUINOA
ADD SALSA
ADD SOUR CREAM
EXTRA AU JUS
EXTRA BBQ
EXTRA CHEESE SAUCE 2oz
EXTRA DRESSING
EXTRA HORSERADISH
EXTRA PUB SAUCE
SIDE OF BLUE CHEESE
SIDE OF CHIPS
SIDE OF GUACAMOLE
SIDE OF PASTA
SIDE OF RANCH
SIDE OF RICE
SIDE OF VEGGIES
SIDE OF WATERMELON
TO GO BEER
EMPIRE GRAPE
BLACK MAGIC
BLOOD ORANGE
BLUEBERRY WHEAT
BOCK
CHOCOLATE CHERRY BOMB
CHILLY WILLY
DEEP PURPLE
DDH IPA
EL GORDO
FALL FEST
FALL VARIETY PACK
FOGGY
HELLS CANYON
MARY GOSE- DARK FRUIT
PRETZEL BENDER
PUMPKINVILLE
RASPBERRY BERET
ROOTBEER
2 SELTZER PACKS
SKI BUM
SELTZER VARIETY PACK
SKINNY ATLAS CRAN
STAWBERRY KOLSCH
SUMMER DREAMS
ST JACOBS CANS
TAILGATE TIME
THE HERD
VOYAGER VARIETY PACK
WEED WACKER CAN
1/2 KEG
IMP 1/2 KEG
1/6 KEG
IMP 1/6 KEG
SKINNY ATLAS REGULAR
BLACK MAGIC PUMPKIN
SANKT PAULIDORF
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Brewed to Entertain
28 Monroe St., Ellicottville, NY 14731