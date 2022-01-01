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Ellicottville Brewing Company - Ellicottville Location 28 Monroe St.

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28 Monroe St.

Ellicottville, NY 14731

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APPETIZER

ARTICHOKE BELLA ROMA

$13.00

OUR CLASSIC CREAMY DIP OF ARTICHOKE HEARTS AND ITALIAN HERBS. BAKED WITH PARMESAN CHEESE, FINISHED WITH DICED ROMA TOMATOES, AND CRISP FRIED CORN TORTILLA CHIPS

BAVARIAN SOFT PRETZELS

$13.11

BAVARIAN STYLE, DARK SOFT PRETZELS SERVED WITH OUR SIGNATURE BEER CHEESE

BEER CHEESE AND BRISKET NACHOS

$16.99

SULTRY SMOKED BEEF BRISKET, CRISP HOUSE FRIED CORN TORTILLA CHIPS, OUR PALE ALE BEER CHEESE, WITH A HINT OF SMOKED CHEDDAR CHEESE. SLICED SCALLIONS, SIMPLE, DELICIOUS, AND FUN

EBC CALAMARI

$16.03

BREADED, FRIED GOLDEN AND TOSSED IN OUR SWEET SAUCE OF GINGER, WORCESTERSHIRE, PINEAPPLE JUICE, AND SPECIAL HOUSE INGREDIENTS. SERVED WITH ROASTED GARLIC AND LINE AIOLI.

FRESH GUACAMOLE

$13.09+

HAND MASHED AVOCADO, FRESH LIME, CILANTRO AND SEASONING WITH PICO DE GALLO, COTIJA CHEESE AND CORN TORTILLA CHIPS

HUMMUS AQUAFABA

$14.09

DELICATE AQUAFABA FOAM FOLDED INTO GARLIC HUMMUS, ARTICHOKE HEARTS, CRISP FRIED GREEN CHICKPEAS, FETA CHEESE, AND PARSELY OIL. SERVED WITH TOASTED NAAN BREAD

LOADED BREWER TOTS

$16.99

HOUSE SMOKED BBQ PULLED PORK OVER CRISPY TATER TOTS, MONTEREY JACK AND CHEDDAR, SCALLIONS, SOUR CREAM AND BBQ SAUCE

NACHOS ELLICOTTVILLE

$15.27+

A HEAPING TRAY OF CORN TORTILLA, SMOTHERED IN CREAMY ASADERO CHEESE, CORN, POBALNO, RAJAS, PICO DE GALLO, OLIVES, CANDIED FRESNO PEPPERS, CRISPY FRIED PICKLED ONIONS ROJA SALSA BRAISED CHICKEN, CHIPOTLE CREMA, AND A FIRE-ROASTED, POBLANO-JALAPENO BEER CHEESE MADE WITH OUR HAZY STATE OF MIND NEIPA.

PIEROGIES

$16.89

AN EBC FAVORITE: LOCALLY SOURCED POTATO PIEROGIES SAUTEED IN BROWN BUTTER. SERVED WITH SAUTEED RED AND GREEN BELL PEPPERS AND SWEET ONIONS TOPPED WITH CRÈME FRAICHE AND BACON.

CHICKEN FINGERS

$13.99

FOUR CHICKEN FINGERS WITH FRIES, CARROTS & CELERY STICKS.

CHIPS AND SALSA

$5.50

BASKET OF BREAD

$5.24

BASKET OF FRIES

$5.99

SIDE OF FRIES

$3.99

SIDE OF TOTS

$3.99

SIDE OF FRIED PICKLES

$3.99

SIDE OF NAAN

$1.99

SIDE OF CHIPS

$3.99

BUFFALO CAULIFLOWER

$11.00

SHREDDED COCONUT BATTERED GOLDEN BROWN FRIED SHRIMP, SERVED WITH A ZESTY MANGO/FRESNO PEPPER SALSA.

SOUP

SPICY AFRICAN PEANUT SOUP

$8.33

OUR FAMOUS "TASTE OF ELLICOTTVILLE" SOUP! A HEARTY CREAMY SOUP OF CHICKEN, PEANUT ROUX, CAYENNE, AND TOMATO WITH A MILDLY SPICY FINISH.

TOMATO BISQUE

$8.33

HOMEMADE TOMATO BISQUE OF STEWED RUSTIC SAN MARZANO TOMATO, FRESH BASIL, OLIVE OIL AND PARMESAN.

SALADS

SAFFRON JASMINE RICE, SHREDDED LETTUCE, BLACK BEANS, ROASTED CORN AND POBLANO, JALAPENO, PICO DE GALLO, CHEDDAR & COTIJA CHEESES, WITH FRESH CILANTRO-LIME CREMA.

CYPRUS SALAD

$18.49

ARCADIAN GREENS, KALAMATA OLIVES, FRENCH FETA, MARINATED ARTICHOKE HEARTS, CUCUMBERS, HUMMUS, TOASTED CHICKPEAS, PARSLEY OIL DRIZZLED WITH A DRY MUSTARD VINAIGRETTE. SERVED WITH TOASTED NAAN BREAD.

CLASSIC CAESAR

$16.15

ENDLESS VARIATIONS ARE IN VOGUE, BUT THE ORIGINAL CAESAR IS STILL THE FINEST, HEARTS OF ROMAINE LETTUCE, SHAVED PARMESAN, GARLIC CROUTONS, TOSSED IN OUR LEMON AND GARLIC HOMEMADE DRESSING.

SUMMER'S SALAD

$15.95

ARCADIAN GREENS, TOMATOES, CUCUMBER, BEET CRISPS, CARROT RIBBONS, AND TARRAGON MARINATED RED ONIONS- ALL LIGHTLY TOSSED WITH AN ANCHO/WHITE VINIAGRETTE AND CRUMBLED BLEU CHEESE.

GRILLED ROMAINE

$17.71

SPLIT HEARTS OF ROMAINE, BRUSHED WITH GARLIC OIL AND GRILLED. GARLIC AND LEMON DRESSING, CHERRY TOMATO, CRUMBLY BLEU CHEESE AND BACON.

WATERMELON CRUNCH

$16.15

SEEDLESS WATERMELON DRIZZLED WITH A LEMON BASLAMIC/FIG REDUCTION, CRUSHED PISTACHIOS, CRUMBLED FETA, & BLUEBERRIES, BABY SEASONAL GREENS.

SUMMER POWER BOWL

$16.96

CHOPPED KALE, CRISP FRIED QUINOA, BALSAMIC GRILLED & CHILLED ASPARAGUS, FRESH SWEET STRAWBERRY HALVES, MANDARIN ORANGES, & PISTACHIOS. TOPPED WITH A CHERRY/MINT VINAIGRETTE.

HOUSE SALAD

$5.49+

CRISP LETTUCE BLEND WITH CARROTS, TOMATO, ONION, CUCUMBER, & SHAVED PARMESAN.

SIDE CAESAR

$6.49

B&B POWER BOWL

$15.53

CINNAMON ROAST BUTTERNUT SQUASH, APPLE CIDER POACHED FARRO, FIRE FLASHE BRUSSELS SPROUTS SLICES, LOCAL APPLES, CRISPY FRIED QUINOA, AND CHOPPED KALE. ALL FINISHED WITH A CRANBERRY/MAPLE VINAIGRETTE.

SANDWICHES & BURGERS

SOUTHERN FRIED CHICKEN SANDWICH

$18.55

JUICY TENDER BREAST OF CHICKEN, LIGHTLY BREADED, SEASONED AND FRIED GOLDEN. SERVED ON A TOASTED BROICHE ROLL WITH A CREAMY SOUTHERN SAUCE AND TANGY PICKLE. MAKE IT REAL NASHVILLE HOT, ASK YOUR SERVER

GRILLED CHICKEN CAPRESE

$17.99

GRILLED CHICKEN BREAST, FRESH BASIL PESTO, TOMATO, BUFFALO MOZZARELLA, CHIFFONADE BASIL, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL AND SAVORY BALSAMIC ALL SANDWICHED BETWEEN NAAN BREAD.

BEEF ON WECK

$17.84

A WESTERN NEW YORK CLASSIC. TENDER ROAST BEEF, SHAVED THIN, DIPPED IN AU JUS ON A TOASTED SALT AND CARAWAY ENCRUSTED COSTANZO ROLL.

EBC BREW BURGER

$18.55

CHARBROILED BLACK ANGUS BURGER, SEASONED AND GRILLED TO YOUR LIKING, WITH YOUR CHOICE OF AGED CHEDDAR, SWISS, PROVOLONE, AMERICAN OR CRUMBLY BLEU CHEESE, SERVED ON A BRIOCHE BUN, LETTUCE, ONION, AND TOMATO

FOUNTAIN CHEESE BURGER

$22.80

DECADENT BACON DOUBLE CHEESEBURGER STACKED HIGH WITH FRIES SMOTHERED WITH EBC BEER CHEESE. SERVED WITH DEEP FRIED GOLDEN PICKLE CHIPS. NOT SERVED WITH FRIES OR QUINOA

ENGLISH PUB BURGER

$18.99

CHARBROILED BLACK ANUS TOPPED WITH CARAMELIZED ONIONS, BACON, ENGLISH CHEDDAR CHEESE, SERVED WITH A CREAMY HORSERADISH BLEU CHEESE SAUCE.

BBQ PULLED PORK SANDWICH

$18.55

EBC'S OWN 10 HOUR APPLEWOOD SMOKED BBQ PULLED PORK, STACKED HIGH WITH SHREDDED CABBAGE AND SWEET AND TANGY BARBEQUE.

TOMATO BISQUE & GRILLED CHEESE

$17.99

RUSTIC TOMATO BASIL AND PARMESAN BISQUE WITH AN ORGINIAL WISCONSIN CREAMY GRAN QUESO GRILLED CHEESE SOURDOUGH SANDWICH WITH SLICES OF GOOD BACON AND SLICED TOMATO. (NOT SERVED WITH QUINOA OR FRIES)

FRENCH DIP

$19.48

Toasted Ciabatta with tender sliced Roast Beef, EBC French Onion, Provolone, & Swiss cheeses. Served with a side of our rich aromatic French Onion soup broth.

THE BEAR

$17.85

CHICAGO STYLE ITALIAN ROAST BEEF. GIARDINIERA BRAISED BEEF, ON GARLIC TOASTED CIABATTA. SERVED WITH EBC FRENCH FRIES OR OUR QUINOA SALAD

RODEO BURGER

$18.00

APPLEWOOD SMOKED BACON, WITH LETTUCE AND TOMATO ON A BUTTER TOASTED CROISSANT ROLL. AGED GRUYERE, SERVED WITH EBC FRENCH FRIES, OR OUR QUINOA SALAD

ENTRÉES AND COMFORTS

CLASSIC GOUDA MAC

$23.37

NESTLED IN A HOT CAST IRON SKILLET WITH SIZZLING PULLED PORK, LAYERED WITH A CREAMY GOUDA QUESO MAC AND CHEESE, TOPPED WITH CRISPY PRETZEL AND PARMESAN CRUST AND FRESH SLICED JALAPENO.

LEMON ASPARAGUS ORZO

$20.99

CREAMY RICOTTA, LEMON ZEST, AND FRESH HERBS COMBINE FOR A LUSH CREAM SAUCE TOSSED WITH AL DENTE ORZO PASTA, AND ASPARAGUS.

"THE NEW" CHICKEN PARMESAN

$20.94

EVERYONE LOVES A GOOD CHICKEN PARMESAN. TRADITIONALLY SERVED OVER PASTA, OUR "NEW" CHICKEN PARMESAN PACKS SUCH A FLAVOR PUNCH, THERE'S NO NEED FOR PASTA. 8OZ CHICKEN BREAST BREADED AND FRIED GOLDEN BROWN, TOPPED WITH HOUSE POMODORO, BUFFALO MOZZARELLA, PECORINO, AND AGED SHAVED PARMESAN. ALL TOPPED WITH ARUGULA TOSSED IN EXTRA VIRGIN OLIVE OIL.

SOUTHERN FRIED CHICKEN GOUDA MAC

$23.37

CLASSIC GOUDA MAC PAIRED WITH OUR SOUTHERN FRIED CHICKEN. ADD THE NASHVILLE HOT SAUCE FOR THE REAL DEAL.

EBC FISH FRY

$21.99

#1 SUPERIOR GRADE WHITE HADDOCK BREADED IN EBC PALE ALE BEER BATTER WITH JAPANESE BREADCRUMBS, DEEP FRIED GOLDEN BROWN. SERVED WITH SEASONED FRIES, COLESLAW AND LEMON.

CITRUS CAPER SALMON

$29.84

FRESH NORTH ATLANTIC BAY OF FUNDY SALMON, SAUTEED IN A HOT CAST IRON SKILLET FOR A CRISPY GOLDEN CRUST. TOPPED WITH A CREAMY MEYER LEMON/GARLIC/CAPER SAUCE WITH BUTTER POACHED GREEN VEGGIES, NEW POTATOES, AND FRISEE

NEW YORK STRIP STEAK

$32.71

HAND CUT 14 OZ. USDA CHOICE. DUSTED WITH LOCAL FAVORITE BORSARI BLACK, PEPPER SEASONING, GRILLED TO YOUR LOCAL LIKING, SERVED WITH THE CHEFS CHOICE OF STARCH AND SEASONAL VEGETABLES.

PORK SCHNITZEL

$20.74

WOW, THE LARGEST SCHNITZEL AROUND! A TRADITIONAL GERMAN STYLE BREADED PORK, TENDERLOIN, FRIED GOLDEN, GARNISHED WITH A SULTRY CANDIED BACON, FRISEE AND FENNEL SLAW. SERVED WITH LEMON, CAPER, DILL DIJON.

POMODORO SIRLOINS

$26.00

Two center cut 6 oz. Choice grade char grilled Sirloins topped with Balsamic roasted Tomatoes, Basil pesto, & fresh Buffalo Mozzarella. served with suitable starch & sauteed Broccolini.

PERSIA SALMON

$28.00

SOUTH OF THE BORDER

BLACKENED FISH TACO

$18.78

OUR SIGNATURE BLACKENED WHITE FISH, FLOUR TORTILLA, COTIJA CHEESE, CILANTRO, LIME, PICO DE GALLO, SHREDDED ROMAINE LETTUCE, DRIZZLED WITH CHIPOTLE AIOLI.

QUESADILLA CHICKEN

$18.31

SAUTEED RED & GREEN BELL PEPPERS, TOMATO, SWEET ONION, CHIPOTLE PESTO, CILANTRO, CHIHUAHUA, OAXACA, & MANCHEGO CHEESES, SANDWHICHED BETWEEN A CHEDDAR JALPENO TORTILLA. SERVED WITH JALAPENO & LIME. SIDES OF SOUR CREAM & SALSA

QUESADILLA PLAIN

$18.31

SAUTEED RED & GREEN BELL PEPPERS, TOMATO, SWEET ONION, CHIPOTLE PESTO, CILANTRO, CHIHUAHUA, OAXACA, & MANCHEGO CHEESES, SANDWHICHED BETWEEN A CHEDDAR JALPENO TORTILLA. SERVED WITH JALAPENO & LIME. SIDES OF SOUR CREAM & SALSA

QUESADILLA PORK

$18.31

SAUTEED RED & GREEN BELL PEPPERS, TOMATO, SWEET ONION, CHIPOTLE PESTO, CILANTRO, CHIHUAHUA, OAXACA, & MANCHEGO CHEESES, SANDWHICHED BETWEEN A CHEDDAR JALPENO TORTILLA. SERVED WITH JALAPENO & LIME. SIDES OF SOUR CREAM & SALSA

SOUTHWEST RICE BOWL

$18.15

SAFFRON JASMINE RICE, SHREDDED LETTUCE, BLACK BEANS, ROASTED CORN AND POBLANO, JALAPENO, PICO DE GALLO, CHEDDAR & COTIJA CHEESES, WITH FRESH CILANTRO-LIME CREMA AND GUACAMOLE.

DESSERTS

CHOCOLATE CHIP SKILLET

$8.39

YOUR FAVORITE CLASSIC COOKIE- GIANT, SOFT AND GOOEY- SERVED A' LA MODE WITH A FRENCH VANILLA BEAN ICE CREAM IN A CAST IRON SKILLET

BROWN BUTTER BOURBON CAKE

$8.39

THIS TENDER CAKE IS SURE TO BE THE PERFECT FINISH TO YOUR DINING EXPERIENCE. A WARM "MELT IN YOUR MOUTH CAKE" FINISHED WITH NUTELLA, VANILLA BEEN ICE CREAM, AND SEASONAL FRESH FRUIT.

KIDS MENU

KIDS CHEESEBURGER

$9.99

KIDS HAMBURGER

$8.99

KIDS GRILLED CHEESE

$8.99

KIDS CHICKEN FINGERS

$8.99

KIDS PEPPERONI PIZZA

$9.99

KIDS CHEESE PIZZA

$8.99

KIDS QUESADILLA CHICKEN

$9.99

KIDS QUESADILLA CHEESE

$8.99

KIDS MAC AND CHEESE

$7.99

KIDS BUTTER PASTA

$6.99

ADD ONS

ADD QUINOA

$3.99

ADD SALSA

$0.50

ADD SOUR CREAM

$0.50

EXTRA AU JUS

$0.50

EXTRA BBQ

$0.50

EXTRA CHEESE SAUCE 2oz

$1.56

EXTRA DRESSING

$0.50

EXTRA HORSERADISH

$0.25

EXTRA PUB SAUCE

$0.50

SIDE OF BLUE CHEESE

$0.50

SIDE OF CHIPS

$1.99

SIDE OF GUACAMOLE

$4.19

SIDE OF PASTA

$2.99

SIDE OF RANCH

$0.50

SIDE OF RICE

$2.99

SIDE OF VEGGIES

$3.99

SIDE OF WATERMELON

$2.99

TO GO BEER

EMPIRE GRAPE

BLACK MAGIC

BLOOD ORANGE

BLUEBERRY WHEAT

BOCK

CHOCOLATE CHERRY BOMB

CHILLY WILLY

DEEP PURPLE

DDH IPA

EL GORDO

FALL FEST

FALL VARIETY PACK

$16.99

FOGGY

HELLS CANYON

MARY GOSE- DARK FRUIT

PRETZEL BENDER

PUMPKINVILLE

RASPBERRY BERET

ROOTBEER

2 SELTZER PACKS

$26.99

SKI BUM

SELTZER VARIETY PACK

$16.99+

SKINNY ATLAS CRAN

STAWBERRY KOLSCH

SUMMER DREAMS

ST JACOBS CANS

$18.99+

TAILGATE TIME

THE HERD

VOYAGER VARIETY PACK

$16.99

WEED WACKER CAN

1/2 KEG

$172.00

IMP 1/2 KEG

$205.00

1/6 KEG

$70.00

IMP 1/6 KEG

$83.00

SKINNY ATLAS REGULAR

Out of stock

BLACK MAGIC PUMPKIN

SANKT PAULIDORF

All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Brewed to Entertain

Location

28 Monroe St., Ellicottville, NY 14731

Directions

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