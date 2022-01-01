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Sports Venue Bar & Grill 6327 Middlebelt Road
63 Reviews
$
6327 Middlebelt Road
Garden City, MI 48135
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APPS
6 WINGS
$8.99
12 WINGS
$14.99
SPLIT SAUCE
24 WINGS
$28.99
SPLIT SAUCE
2 PRETZELS
$4.99
3 PRETZELS
$5.99
4 PRETZELS
$6.99
MINI STICKS-SM
$5.99
MINI STICKS-LRG
$8.99
3 POT SKINS
$5.99
5 POT SKINS
$7.99
7 POT SKINS
$10.99
SPIN DIP-SM
$8.99
SPIN DIP-LRG
$10.99
CHEESE BALL-LRG
$7.99
CHEESE BALL-SM
$5.99
STUFF MUSH-LRG
$7.99
STUFF MUSH-SM
$5.99
GRINGO NACHO-LRG
$6.99
GRINGO NACHO-SM
$4.99
SPORTY CHIP-LRG
$6.99
SPORTY CHIP-SM
$4.99
POT STICKERS-LRG
$8.99
POT STICKERS-SM
$5.99
CHILI CHEESE
$7.99
MINI TACOS
$8.99
MOZZ STICKS
$7.99
NACHO SUPREME
$8.49
OVEN BAKED
$9.99
CHIPS & DIPS
$2.95
TACHOS
$6.25
CHIP REFILL
FRIED MUSHROOMS
$4.99
MAC N CHEESE BITES
$7.99
SHRIMP POTSTICKERS
$7.99
QUESADILLAS
BASKETS
SANDWICHES
BBQ BEEF N CHEDDAR
$9.99
BBQ CHICKEN WRAP
$9.99
BLT
$8.99
FRIED CHIX SAND
$9.99
BUFFALO WRAP
$9.99
CALIFORNIA WRAP
$9.99
CHICKEN CHEESE BROCCOLI WRAP
$9.99
CHICKEN PHILLY
$10.99
CHICKEN STRIP PITA
$9.99
CLUB
$10.99
FAJITA WRAP
$9.99
FISH SAND
$10.99
FISH TACOS
$10.99
FRENCH DIP
$10.99
GRILL CHICKEN SAND
$9.99
GRILLED CHEESE
$7.99
GRILLED HAM N CHEESE
$9.99
GRILLED TURK N SWISS
$9.99
GRILLED VENUE CLUB
$10.99
JIM SLIM
$9.99
MATTY B SUB
$10.99
PEPPERJACK WRAP
$9.99
PHILLY STEAK AND CHEESE
$10.99
POPEYE SAND
$9.99
TURKEY REUBEN
$10.99
VENUE SPECIALTY
$10.99
BURGERS
SOUP & SALADS
BREADSTICKS
CALZONES
PIZZAS
PIZZA-SM
$8.00
PIZZA-LRG
$13.00
SUPREME PIZZA-SM
$11.00
HAWAIIAN PIZZA-SM
$11.00
MEATLOVERS PIZZA-SM
$11.00
BBQ CHICKEN PIZZA-SM
$11.00
BUFFALO CHICKEN PIZZA-SM
$11.00
VENUE CLASSIC PIZZA-SM
$11.00
BREWSTER PIZZA-SM
$11.00
HOT & SPICY PIZZA-SM
$11.00
RANCH BLT PIZZA-SM
$11.00
TACO PIZZA-SM
$11.00
SUPREME PIZZA-LRG
$16.00
HAWAIIAN PIZZA-LRG
$16.00
MEATLOVERS PIZZA-LRG
$16.00
BBQ CHICKEN PIZZA-LRG
$16.00
BUFFALO CHICKEN PIZZA-LRG
$16.00
VENUE CLASSIC PIZZA-LRG
$16.00
BREWSTER PIZZA-LRG
$16.00
HOT & SPICY PIZZA-LRG
$16.00
RANCH BLT PIZZA-LRG
$16.00
TACO PIZZA-LRG
$16.00
DINNERS
SIDES
SIDE SALAD
$2.50
FRENCH ONION
$2.99
DAILY SOUP
$2.50
CHICKEN CHILI
$2.50
CHEF SOUP
$2.50
SIDE FRIES
$1.50
SIDE RINGS
$1.50
SIDE CURLY
$1.50
SIDE BAKE-PLAIN
$1.50
SIDE BAKE-B&S
$1.50
SIDE BAKE-LOADED
$2.50
SIDE BROC
$1.50
SIDE CORN
$1.50
SIDE MASH-PLAIN
$1.50
SIDE MASH & GRAVY
$1.50
SIDE MASH-LOAD
$2.50
SIDE GR PITA
$1.75
SIDE FR PITA
$1.75
COLESLAW
$1.50
SIDE TOTS
$1.50
NACHO-4OZ
$1.50
NACHO-2OZ
$0.75
SIDE RICE
$1.50
SIDE CHIPS
$0.99
SAUCES
GARLIC BREAD
$0.99
SIDE GRAVY
$1.50
1 PC FISH
$2.50
SPECIALS
KIDS MEAL
BOTTLED BEER
BUCKET OF BEER
$12.00
???
BUD LITE
$2.00
MILLER LITE
$2.00
ALASKAN AMBER
$3.00
ANGRY ORCHARD
$3.00
BLUE MOON
$3.00
BUD
$2.00
BUD PLATINUM
$3.00
BUD SELECT
$2.00
COORS LITE
$2.00
CORONA
$3.00
CORONA LITE
$3.00
CORONA PREMIER
$3.00
DIRTY BLONDE
$3.00
DOS EQUIS
$3.00
FAT TIRE
$3.00
FOUNDERS
$3.00
HEINIKEN
$3.00
HOP SLAM
$6.00
LABATT
$2.00
LABATT LITE
$2.00
LA FIN
$5.50
LEINI SUM SHANDY
$3.00Out of stock
MGD
$2.00
MGD 64
$2.00
MICH ULTRA
$2.00
MILLER HIGH LIFE
$2.00
MODELO
$3.00
MOLSON
$2.00
NON-ALCOHOL
$2.00
PABST
$2.00
ROLLING ROCK
$3.00
SAM ADAMS
$3.00
SPACE ROCK
$3.00
STELLA
$3.00
2 HEARTED
$3.00
ALL DAY IPA
$3.00
DRAFT BEER
BOOM BUD LITE
$3.00
BOOM BELLS 2 HEART
$5.50
BOOM BELLS ROTATING
$5.50
BOOM BLAKES
$7.50
BOOM GUINNESS
$5.50
BOOM LABATT
$3.00
BOOM MILLER LITE
$3.00
BOOM ULTRA
$3.00
BOOM BOTM
$6.00Out of stock
BOOM RBI
$4.50
BOOM RB2
$5.50
BOOM RB3
$8.00
BOOM MOON
$6.00
*
PINT BUD LITE
$2.50
PINT BELLS 2 HEART
$5.00
PINT BELLS ROTATING
$5.00
PINT BLAKES
$6.50
PINT GUINNESS
$4.50
PINT LABATT
$2.50
PINT MILLER LITE
$2.50
PINT ULTRA
$2.50
PINT BOTM
$5.50Out of stock
PINT RBI
$4.00
PINT RB2
$5.00
PINT RB3
$7.50
PINT MOON
$5.50
*
RW LABATT
$7.00
PITCHER BUD LITE
$7.00
PITCHER BELLS 2 HEART
$14.00
PITCHER BELLS ROTATING
$14.00
PITCHER BLAKES
$19.00
PITCHER GUINNESS
$14.00
PITCHER LABATT
$7.00
PITCHER MILLER LITE
$7.00
PITCHER ULTRA
$7.00
PITCHER BOTM
$18.00
PITCHER RBI
$11.00
PITCHER RB2
$14.00
PITCHER MOON
$15.00
*
*
SNIFTER PREMIUM
$8.00
SNIFTER HOPSLAM
$9.00
SNIFTER 9OZ
$8.00
SNIFTER
$6.00
SNIFTER RB3
$7.00
LIQUOR A-D
99 BANANAS
$4.50
ABSOLUTE
$5.00
AMARETTO
$4.00
ANDES MINT
$5.00
B52
$6.00
BACARDI
$5.00
BAILEYS
$6.00
BASIL HAYDEN
$6.00
BELVEDERE
$7.00
BLOODY MARY
$6.00
BLOW JOB
$5.00
BLUE BOMB
$4.50
BOMBAY
$6.00
BRANDY
$5.00
BREAKFAST SHOT
$5.00
BUFFALO TRACE
$7.00
BULLET
$7.00
BUSHMILL
$4.00
CAPT MORGAN
$5.00
CASAMIGO
$8.00
CC
$5.00
CHAMBORD
$6.00
CHERRY BOMB
$4.50
CHOCOLATE CAKE
$5.00
CIROC
$7.00
COSMO
$6.00
CROWN ROYAL
$6.00
CUERVO 1800
$6.00
CUERVO GOLD
$5.00
DEEP EDDY
$5.00
DEWARS
$6.00
DIRTY CARLA
$5.00
DRAMBUIE
$5.00
LIQUOR E-K
EFFIN CUKE
$5.00
FIREBALL
$5.00
FRANGELICO
$6.00
GENT JACK
$7.00
GIBSON
$5.00
GIN
$3.50
GLENLIVIT
$7.00
GRAND MARNIER
$6.00
GRAPE BOMB
$4.50
GREEN MONSTER
$5.00
GREEN TEA
$5.00
GREY GOOSE
$7.00
GUMMY BEAR
$4.00
HENDRICKS
$5.00
HENNESSEY
$8.00
HIGHWEST
$6.00
IRISH CAR BOMB
$7.00
IRISH COFFEE
$6.00
JACK APPLE
$5.00
JACK DANIELS
$5.00
JACK FIRE
$5.00
JACK HONEY
$5.00
JAGER BOMB
$6.00
JAGER BOMB SHORT
$5.50
JAGERMEISTER
$5.00
JAMESON
$6.00
JIM BEAM
$5.00
JOHNNY VEGAS
$3.00
JW BLACK
$7.00
JW RED
$6.00
KAHLUA
$6.00
KAMIKAZI
$4.00
KETTLE ONE
$6.00
KNOB CREEK
$7.00
LIQUOR L-R
LEMON DROP PREM
$5.00
LEMON DRP WELL
$4.00
LIQUOR 43
$4.00
LONG BEACH
$7.00
LONG ISLAND
$7.00
$5 LONG ISLAND TO GO
$5.00
LONG ISLAND TOP SHELF
$9.00
LUNCH BOX
$6.00
MAKERS MARK
$7.00
MAKERS MARK 46
$8.00
MALIBU
$5.00
MANHATTAN
$6.00
MARGARITA
$5.00
MARGARITA TOP SHELF
$7.00
MARTINI
$6.00
MIDORI
$4.00
MIND ERASER
$6.00
MINI BEER
$4.00
OATMEAL COOKIE
$5.00
ORANGE BOMB
$4.50
P-UPSIDE DOWN CAKE
$4.00
PATRON
$8.00
PINA COLADA
$5.00
PINA COLADA VIRGIN
$4.00
PINK WHITNEY
$5.00
PIXIE STICK
$4.00
PURPLE RAIN
$7.00
PUCKERS
$4.00
RAS STOLI BOMB
$6.00
RED HEAD SLUT
$4.00
RED STAG
$5.00
ROOTBEER FLOAT
$4.00
ROYAL FLUSH
$5.00
RUM
$3.50
RUMBALL
$5.00
RUMCHATA
$5.00
RUMPLMINTZ
$6.00
RUSTED CROW
$6.00
LIQUOR S-Z
SAMBUCA
$5.00
SCHNAPPS
$4.00
SCOTCH
$4.00
SEABREEZE
$4.00
SEAGRAMS 7
$5.00
SEX ON BEACH
$5.00
SEX W ALLIGATOR
$5.00
SHORT BLUE BOMB
$4.00
SHORT CHERRY BOMB
$4.00
SHORT GRAPE BOMB
$4.00
SHORT ORANGE BOMB
$4.00
SICILY KISS
$5.00
SKREWBALL
$5.00
SKY VODKA
$5.00
SNAKEBITE
$5.00
SNOW CONE
$4.00
SOUTH COMFORT
$5.00
STARBURST
$5.00
STOLI
$5.00
STRAW DAQ VIRGIN
$4.00
STRAW MAR VIRGIN
$4.00
STRAWBRY CHEESECAKE
$3.00
STRAWBRY DAQUIRI
$5.00
STRAWBRY MARGARITA
$5.00
SUPERMAN
$5.00
SWEET TEA
$4.00
TANQUERAY
$5.00
TEQUILA
$3.50
TEQUILA ROSE
$5.00
TEQUILA SUNRISE
$4.00
THREE OLIVE
$5.00
TITOS
$4.00
TOM COLLINS
$4.00
TOOTSIE POP
$4.00
TULLAMORE DEW
$4.00
UV VODKA
$4.00
VO
$5.00
VODKA
$3.50
WASH APPLE
$3.00
WHISKEY
$3.50
WHITE RUSSIAN
$5.00
WILD TURKEY
$5.00
WOODFORD
$7.00
YUKON JACK
$5.00
GAME SHOTS
COOLERS/SELTZERS
BEVERAGES
PITCHER POP
$5.00
COKE
$2.75
DIET COKE
$2.75
SPRITE
$2.75
DIET SPRITE
$2.75
MOUNTAIN DEW
$2.75
GINGER ALE
$2.75
DR P
$2.75
ROOTBEER
$2.75
LEMONADE
$2.75
ICED TEA
$2.75
GINGER BEER
$2.75
RED MAXX
$3.00
ORANGE JUICE
$3.00
CRANBERRY JUICE
$3.00
GRAPEFRUIT JUICE
$3.00
PINEAPPLE JUICE
$3.00
TOMATO JUICE
$3.00
ZING ZANG
$3.00
COFFEE
$2.00
MILK
$2.50
RED BULL CAN
$3.00
SF RED BULL CAN
$3.00
TROP RED BULL CAN
$3.00
BOTTLE WATER
$2.00
STRAWBERRY LEMONADE
$3.00
WINE
T-SHIRT
Attributes and Amenities
Sports
Seating
Reservations
Wheelchair Accessible
Table Service
TV
Takeout
All hours
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Restaurant info
Come in and enjoy!
Location
6327 Middlebelt Road, Garden City, MI 48135
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