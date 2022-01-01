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Sports Venue Bar & Grill 6327 Middlebelt Road

63 Reviews

$

6327 Middlebelt Road

Garden City, MI 48135

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Gift Cards

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APPS

6 WINGS

$8.99

12 WINGS

$14.99

SPLIT SAUCE

24 WINGS

$28.99

SPLIT SAUCE

2 PRETZELS

$4.99

3 PRETZELS

$5.99

4 PRETZELS

$6.99

MINI STICKS-SM

$5.99

MINI STICKS-LRG

$8.99

3 POT SKINS

$5.99

5 POT SKINS

$7.99

7 POT SKINS

$10.99

SPIN DIP-SM

$8.99

SPIN DIP-LRG

$10.99

CHEESE BALL-LRG

$7.99

CHEESE BALL-SM

$5.99

STUFF MUSH-LRG

$7.99

STUFF MUSH-SM

$5.99

GRINGO NACHO-LRG

$6.99

GRINGO NACHO-SM

$4.99

SPORTY CHIP-LRG

$6.99

SPORTY CHIP-SM

$4.99

POT STICKERS-LRG

$8.99

POT STICKERS-SM

$5.99

CHILI CHEESE

$7.99

MINI TACOS

$8.99

MOZZ STICKS

$7.99

NACHO SUPREME

$8.49

OVEN BAKED

$9.99

CHIPS & DIPS

$2.95

TACHOS

$6.25

CHIP REFILL

FRIED MUSHROOMS

$4.99

MAC N CHEESE BITES

$7.99

SHRIMP POTSTICKERS

$7.99

QUESADILLAS

BEEF QUES

$8.99

BUFFALO QUES

$8.99

CAJUN SHRIMP QUES

$8.99

CHEESE QUES

$7.99

CHICKEN QUES

$8.99

HOUSE QUES

$8.99

KICKIN QUES

$8.99

SOUTHWEST QUES

$8.99

BASKETS

CHICKEN STRIP BASKET

$8.99

SLIDER BASKET

$8.25

CONEY BASKET

$8.25

SLIDER/CONEY BASKET

$8.25

WING BASKET

$10.99

BIG MAC BASKET

$10.99

HOT DOG BASKET

$5.99

FF BASKET

$2.95

CURLY BASKET

$2.95

TOT BASKET

$2.95

RING BASKET

$3.95

ADD CONEY

$3.00

ADD SLIDER

$3.50

ADD HOT DOG

$2.50

CHIP BASKET

$1.95

SANDWICHES

BBQ BEEF N CHEDDAR

$9.99

BBQ CHICKEN WRAP

$9.99

BLT

$8.99

FRIED CHIX SAND

$9.99

BUFFALO WRAP

$9.99

CALIFORNIA WRAP

$9.99

CHICKEN CHEESE BROCCOLI WRAP

$9.99

CHICKEN PHILLY

$10.99

CHICKEN STRIP PITA

$9.99

CLUB

$10.99

FAJITA WRAP

$9.99

FISH SAND

$10.99

FISH TACOS

$10.99

FRENCH DIP

$10.99

GRILL CHICKEN SAND

$9.99

GRILLED CHEESE

$7.99

GRILLED HAM N CHEESE

$9.99

GRILLED TURK N SWISS

$9.99

GRILLED VENUE CLUB

$10.99

JIM SLIM

$9.99

MATTY B SUB

$10.99

PEPPERJACK WRAP

$9.99

PHILLY STEAK AND CHEESE

$10.99

POPEYE SAND

$9.99

TURKEY REUBEN

$10.99

VENUE SPECIALTY

$10.99

BURGERS

PATTY MELT

$10.99

CAJUN BURGER

$10.99

FARMERS BURGER

$10.99

WESTERN BURGER

$10.99

CLASSIC BURGER

$10.99

BURGER

$8.99

SOUP & SALADS

BLACK & BLUE SALAD

$10.99

BUFFALO CHICKEN SALAD

$9.99

CAJUN SHRIMP SALAD

$10.99

CHEF SALAD

$9.99

CHICKEN CHILI SOUP

$3.50

COBB SALAD

$10.99

DAILY SOUP

$3.50

FRENCH ONION SOUP

$4.50

LOBSTER SOUP

$5.50

FAJITA EXPLOSION SALAD

$9.99

GRILLED CHICKEN SALAD

$9.99

SIDE SALAD

$3.99

SOUP & SALAD COMBO

$6.99

BREADSTICKS

BREAD LOADED-SM

$7.99

BREAD LOADED-LRG

$10.99

BREAD PEPJACK-SM

$7.99

BREAD PEPJACK-LRG

$10.99

BREAD BUFF-SM

$7.99

BREAD BUFF-LRG

$10.99

BREAD GREEK-SM

$7.99

BREAD GREEK-LRG

$10.99

BREAD PLAIN-SM

$7.99

BREAD PLAIN-LRG

$10.99

CALZONES

HAWAIIAN CALZONE

$11.00

MEATLOVERS CALZONE

$11.00

HOT & SPICY CALZONE

$11.00

TACO CALZONE

$11.00

BUFFALO CHICKEN CALZONE

$11.00

RANCH BLT CALZONE

$11.00

BREWSTER CALZONE

$11.00

VENUE CLASSIC CALZONE

$11.00

SUPREME CALZONE

$11.00

BBQ CHICKEN CALZONE

$11.00

CALZONE

$9.00

PIZZAS

PIZZA-SM

$8.00

PIZZA-LRG

$13.00

SUPREME PIZZA-SM

$11.00

HAWAIIAN PIZZA-SM

$11.00

MEATLOVERS PIZZA-SM

$11.00

BBQ CHICKEN PIZZA-SM

$11.00

BUFFALO CHICKEN PIZZA-SM

$11.00

VENUE CLASSIC PIZZA-SM

$11.00

BREWSTER PIZZA-SM

$11.00

HOT & SPICY PIZZA-SM

$11.00

RANCH BLT PIZZA-SM

$11.00

TACO PIZZA-SM

$11.00

SUPREME PIZZA-LRG

$16.00

HAWAIIAN PIZZA-LRG

$16.00

MEATLOVERS PIZZA-LRG

$16.00

BBQ CHICKEN PIZZA-LRG

$16.00

BUFFALO CHICKEN PIZZA-LRG

$16.00

VENUE CLASSIC PIZZA-LRG

$16.00

BREWSTER PIZZA-LRG

$16.00

HOT & SPICY PIZZA-LRG

$16.00

RANCH BLT PIZZA-LRG

$16.00

TACO PIZZA-LRG

$16.00

DINNERS

FISH & CHIPS

$11.99

MEATLOAF

$11.99

BEEF STROGANOFF

$12.99

STEAK BITES

$15.99

GRILLED STUFFED BURITTO

$10.99

FAJITAS

$12.99

ALFREDO

$12.99

SMOTHERED PATTY

$11.99

SMOTHERED CHICKEN

$12.99

CAJUN ALFREDO

$12.99

SIDES

SIDE SALAD

$2.50

FRENCH ONION

$2.99

DAILY SOUP

$2.50

CHICKEN CHILI

$2.50

CHEF SOUP

$2.50

SIDE FRIES

$1.50

SIDE RINGS

$1.50

SIDE CURLY

$1.50

SIDE BAKE-PLAIN

$1.50

SIDE BAKE-B&S

$1.50

SIDE BAKE-LOADED

$2.50

SIDE BROC

$1.50

SIDE CORN

$1.50

SIDE MASH-PLAIN

$1.50

SIDE MASH & GRAVY

$1.50

SIDE MASH-LOAD

$2.50

SIDE GR PITA

$1.75

SIDE FR PITA

$1.75

COLESLAW

$1.50

SIDE TOTS

$1.50

NACHO-4OZ

$1.50

NACHO-2OZ

$0.75

SIDE RICE

$1.50

SIDE CHIPS

$0.99

SAUCES

GARLIC BREAD

$0.99

SIDE GRAVY

$1.50

1 PC FISH

$2.50

SPECIALS

ENCHILADAS

$13.99

KIDS MEAL

KIDS CHICKEN STRIPS

$5.99

KIDS CHEESEBURGER

$5.99

KIDS NACHOS

$5.99

KIDS GRILLED CHEESE

$5.99

KIDS HOT DOG

$5.99

DESSERTS

FUNNEL STICKS

$3.99

CINNAMON MINI STICKS

$5.99

MASCARPONE CAKE

$5.99

CHEESECAKE

$5.99

BOTTLED BEER

BUCKET OF BEER

$12.00

???

BUD LITE

$2.00

MILLER LITE

$2.00

ALASKAN AMBER

$3.00

ANGRY ORCHARD

$3.00

BLUE MOON

$3.00

BUD

$2.00

BUD PLATINUM

$3.00

BUD SELECT

$2.00

COORS LITE

$2.00

CORONA

$3.00

CORONA LITE

$3.00

CORONA PREMIER

$3.00

DIRTY BLONDE

$3.00

DOS EQUIS

$3.00

FAT TIRE

$3.00

FOUNDERS

$3.00

HEINIKEN

$3.00

HOP SLAM

$6.00

LABATT

$2.00

LABATT LITE

$2.00

LA FIN

$5.50

LEINI SUM SHANDY

$3.00Out of stock

MGD

$2.00

MGD 64

$2.00

MICH ULTRA

$2.00

MILLER HIGH LIFE

$2.00

MODELO

$3.00

MOLSON

$2.00

NON-ALCOHOL

$2.00

PABST

$2.00

ROLLING ROCK

$3.00

SAM ADAMS

$3.00

SPACE ROCK

$3.00

STELLA

$3.00

2 HEARTED

$3.00

ALL DAY IPA

$3.00

DRAFT BEER

BOOM BUD LITE

$3.00

BOOM BELLS 2 HEART

$5.50

BOOM BELLS ROTATING

$5.50

BOOM BLAKES

$7.50

BOOM GUINNESS

$5.50

BOOM LABATT

$3.00

BOOM MILLER LITE

$3.00

BOOM ULTRA

$3.00

BOOM BOTM

$6.00Out of stock

BOOM RBI

$4.50

BOOM RB2

$5.50

BOOM RB3

$8.00

BOOM MOON

$6.00

*

PINT BUD LITE

$2.50

PINT BELLS 2 HEART

$5.00

PINT BELLS ROTATING

$5.00

PINT BLAKES

$6.50

PINT GUINNESS

$4.50

PINT LABATT

$2.50

PINT MILLER LITE

$2.50

PINT ULTRA

$2.50

PINT BOTM

$5.50Out of stock

PINT RBI

$4.00

PINT RB2

$5.00

PINT RB3

$7.50

PINT MOON

$5.50

*

RW LABATT

$7.00

PITCHER BUD LITE

$7.00

PITCHER BELLS 2 HEART

$14.00

PITCHER BELLS ROTATING

$14.00

PITCHER BLAKES

$19.00

PITCHER GUINNESS

$14.00

PITCHER LABATT

$7.00

PITCHER MILLER LITE

$7.00

PITCHER ULTRA

$7.00

PITCHER BOTM

$18.00

PITCHER RBI

$11.00

PITCHER RB2

$14.00

PITCHER MOON

$15.00

*

*

SNIFTER PREMIUM

$8.00

SNIFTER HOPSLAM

$9.00

SNIFTER 9OZ

$8.00

SNIFTER

$6.00

SNIFTER RB3

$7.00

LIQUOR A-D

99 BANANAS

$4.50

ABSOLUTE

$5.00

AMARETTO

$4.00

ANDES MINT

$5.00

B52

$6.00

BACARDI

$5.00

BAILEYS

$6.00

BASIL HAYDEN

$6.00

BELVEDERE

$7.00

BLOODY MARY

$6.00

BLOW JOB

$5.00

BLUE BOMB

$4.50

BOMBAY

$6.00

BRANDY

$5.00

BREAKFAST SHOT

$5.00

BUFFALO TRACE

$7.00

BULLET

$7.00

BUSHMILL

$4.00

CAPT MORGAN

$5.00

CASAMIGO

$8.00

CC

$5.00

CHAMBORD

$6.00

CHERRY BOMB

$4.50

CHOCOLATE CAKE

$5.00

CIROC

$7.00

COSMO

$6.00

CROWN ROYAL

$6.00

CUERVO 1800

$6.00

CUERVO GOLD

$5.00

DEEP EDDY

$5.00

DEWARS

$6.00

DIRTY CARLA

$5.00

DRAMBUIE

$5.00

LIQUOR E-K

EFFIN CUKE

$5.00

FIREBALL

$5.00

FRANGELICO

$6.00

GENT JACK

$7.00

GIBSON

$5.00

GIN

$3.50

GLENLIVIT

$7.00

GRAND MARNIER

$6.00

GRAPE BOMB

$4.50

GREEN MONSTER

$5.00

GREEN TEA

$5.00

GREY GOOSE

$7.00

GUMMY BEAR

$4.00

HENDRICKS

$5.00

HENNESSEY

$8.00

HIGHWEST

$6.00

IRISH CAR BOMB

$7.00

IRISH COFFEE

$6.00

JACK APPLE

$5.00

JACK DANIELS

$5.00

JACK FIRE

$5.00

JACK HONEY

$5.00

JAGER BOMB

$6.00

JAGER BOMB SHORT

$5.50

JAGERMEISTER

$5.00

JAMESON

$6.00

JIM BEAM

$5.00

JOHNNY VEGAS

$3.00

JW BLACK

$7.00

JW RED

$6.00

KAHLUA

$6.00

KAMIKAZI

$4.00

KETTLE ONE

$6.00

KNOB CREEK

$7.00

LIQUOR L-R

LEMON DROP PREM

$5.00

LEMON DRP WELL

$4.00

LIQUOR 43

$4.00

LONG BEACH

$7.00

LONG ISLAND

$7.00

$5 LONG ISLAND TO GO

$5.00

LONG ISLAND TOP SHELF

$9.00

LUNCH BOX

$6.00

MAKERS MARK

$7.00

MAKERS MARK 46

$8.00

MALIBU

$5.00

MANHATTAN

$6.00

MARGARITA

$5.00

MARGARITA TOP SHELF

$7.00

MARTINI

$6.00

MIDORI

$4.00

MIND ERASER

$6.00

MINI BEER

$4.00

OATMEAL COOKIE

$5.00

ORANGE BOMB

$4.50

P-UPSIDE DOWN CAKE

$4.00

PATRON

$8.00

PINA COLADA

$5.00

PINA COLADA VIRGIN

$4.00

PINK WHITNEY

$5.00

PIXIE STICK

$4.00

PURPLE RAIN

$7.00

PUCKERS

$4.00

RAS STOLI BOMB

$6.00

RED HEAD SLUT

$4.00

RED STAG

$5.00

ROOTBEER FLOAT

$4.00

ROYAL FLUSH

$5.00

RUM

$3.50

RUMBALL

$5.00

RUMCHATA

$5.00

RUMPLMINTZ

$6.00

RUSTED CROW

$6.00

LIQUOR S-Z

SAMBUCA

$5.00

SCHNAPPS

$4.00

SCOTCH

$4.00

SEABREEZE

$4.00

SEAGRAMS 7

$5.00

SEX ON BEACH

$5.00

SEX W ALLIGATOR

$5.00

SHORT BLUE BOMB

$4.00

SHORT CHERRY BOMB

$4.00

SHORT GRAPE BOMB

$4.00

SHORT ORANGE BOMB

$4.00

SICILY KISS

$5.00

SKREWBALL

$5.00

SKY VODKA

$5.00

SNAKEBITE

$5.00

SNOW CONE

$4.00

SOUTH COMFORT

$5.00

STARBURST

$5.00

STOLI

$5.00

STRAW DAQ VIRGIN

$4.00

STRAW MAR VIRGIN

$4.00

STRAWBRY CHEESECAKE

$3.00

STRAWBRY DAQUIRI

$5.00

STRAWBRY MARGARITA

$5.00

SUPERMAN

$5.00

SWEET TEA

$4.00

TANQUERAY

$5.00

TEQUILA

$3.50

TEQUILA ROSE

$5.00

TEQUILA SUNRISE

$4.00

THREE OLIVE

$5.00

TITOS

$4.00

TOM COLLINS

$4.00

TOOTSIE POP

$4.00

TULLAMORE DEW

$4.00

UV VODKA

$4.00

VO

$5.00

VODKA

$3.50

WASH APPLE

$3.00

WHISKEY

$3.50

WHITE RUSSIAN

$5.00

WILD TURKEY

$5.00

WOODFORD

$7.00

YUKON JACK

$5.00

GAME SHOTS

$1 WASH APPLE

$1.00

$1 BLUE BOMB

$1.00

$1 ORANGE BOMB

$1.00

$1 GRAPE BOMB

$1.00

$1 CHERRY BOMB

$1.00

$1 J. VEGAS

$1.00

$2 WASH APPLE

$2.00

$2 BLUE BOMB

$2.00

$2 ORANGE BOMB

$2.00Out of stock

$2 GRAPE BOMB

$2.00

$2 CHERRY BOMB

$2.00

$2 J VEGAS

$2.00

COOLERS/SELTZERS

SELTZER BUCKETS

$15.00

WHITE CLAW

$4.00

TRULY

$4.00

BL SELTZER

$4.00

SELTZER LABATT

$4.00

MIKES

$3.50

TWISTED TEA

$3.50

24 OZ LABATT

$8.00

GUINNESS ICED COFFEE

$4.00

HIGH NOON

$4.50

TOPO CHICO

$8.00

LONG DRINK

$4.50

BEVERAGES

PITCHER POP

$5.00

COKE

$2.75

DIET COKE

$2.75

SPRITE

$2.75

DIET SPRITE

$2.75

MOUNTAIN DEW

$2.75

GINGER ALE

$2.75

DR P

$2.75

ROOTBEER

$2.75

LEMONADE

$2.75

ICED TEA

$2.75

GINGER BEER

$2.75

RED MAXX

$3.00

ORANGE JUICE

$3.00

CRANBERRY JUICE

$3.00

GRAPEFRUIT JUICE

$3.00

PINEAPPLE JUICE

$3.00

TOMATO JUICE

$3.00

ZING ZANG

$3.00

COFFEE

$2.00

MILK

$2.50

RED BULL CAN

$3.00

SF RED BULL CAN

$3.00

TROP RED BULL CAN

$3.00

BOTTLE WATER

$2.00

STRAWBERRY LEMONADE

$3.00

WINE

WHITE SANGRIA

$5.00

RED SANGRIA

$5.00

CABERNET

$5.00

MERLOT

$5.00

MOSCATO

$5.00

CHARDONNAY

$5.00

PINO GRIGIO

$5.00

14 HANDS

$5.00

CAB CARAFE

$12.00

MERLOT CARAFE

$12.00

MOSCATO CARAFE

$12.00

CHARDONNAY CARAFE

$12.00

PINO GRIGIO CARAFE

$12.00

14 HANDS CARAFE

$12.00

LAURIE WINE

$2.50

SWEET RIESLING

$5.00

T-SHIRT

BUD T-SHIRT

$15.00

BUD LONG SLEEVE

$20.00

BUD CREWNECK

$25.00

BUD HOODIE

$30.00

BUD SHORTS

$18.00

BUD VNECK AND TANK TOP

$15.00

POET T-SHIRT

$15.00

POET SWEATSHIRT

$30.00

VENUE STRONG

$20.00

1 TICKET $10

$10.00

3 TICKETS $25

$25.00

GIFT CARDS

$5

$5.00

$10

$10.00

$20

$20.00

$30

$30.00

$40

$40.00

$50

$50.00

DON'T MAKE

**DON'T MAKE**

DON'T MAKE DRINK

**DON'T MAKE**

Attributes and Amenities
check markSports
check markSeating
check markReservations
check markWheelchair Accessible
check markTable Service
check markTV
check markTakeout
All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

6327 Middlebelt Road, Garden City, MI 48135

Directions

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