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Town's End Brunch 2 Townsend Street

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2 Townsend Street

San Francisco, CA 94107

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Keep It An Omelette, Make It A Skillet or Messy

Denver

Denver

$17.00

DICED SMOKED PIT HAM, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON BITS, CARMELIZED ONIONS, RED PEPPERS, MUSHROOMS AND CHEDDAR CHEESE. SERVED WITH OUR HOUSE POTATOES OR HASH BROWN AND TOAST, GLUTEN FREE BREAD $2, SUB POTATOES FOR FRUIT $2.

South Of The Border

$16.00

CHORIZO, BLACK BEANS, AVOCADO, PICO DE GALLO, CHEDDAR CHEESE AND SOUR CREAM. SERVED WITH OUR HOUSE POTATOES OR HASH BROWN AND TOAST, GLUTEN FREE BREAD $2, SUB POTATOES FOR FRUIT $2.

Keep It Veggie

$15.00

MUSHROOMS, ONIONS, PEPPERS, SPINACH, AVOCADO AND CHEDDAR CHEESE. SERVED WITH OUR HOUSE POTATOES OR HASH BROWN AND TOAST, GLUTEN FREE BREAD $2, SUB POTATOES FOR FRUIT $2.

Joe's

$16.00

GROUND ANGUS BEEF, SPINACH, CARMELIZED ONIONS AND MUSHROOMS. SERVED WITH OUR HOUSE POTATOES OR HASH BROWN AND TOAST, GLUTEN FREE BREAD $2, SUB POTATOES FOR FRUIT $2.

Hangover

$18.00

HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON , SMOKED PIT HAM, ITALIAN SPICY SAUSAGE, RED PEPPERS, CARMELIZED ONIONS AND PEPPER JACK CHEESE. SERVED WITH OUR HOUSE POTATOES OR HASH BROWN AND TOAST, GLUTEN FREE BREAD $2, SUB POTATOES FOR FRUIT $2.

The Ortega

$15.00

ORTEGA CHILI PEPPER, PICO DE GALLO, AVOCADO, SOUR CREAM AND PEPPER JACK CHEESE. SERVED WITH OUR HOUSE POTATOES OR HASH BROWN AND TOAST, GLUTEN FREE BREAD $2, SUB POTATOES FOR FRUIT $2.

The Lean

$16.00

EGG WHITE WITH GROUND LEAN TURKEY, SPINACH, MUSHROOMS, CARAMELIZED ONIONS AND SWISS CHEESE. SERVED WITH OUR HOUSE POTATOES OR HASH BROWN AND TOAST, GLUTEN FREE BREAD $2, SUB POTATOES FOR FRUIT $2.

Build Your Own Omelette

$12.00

SERVED WITH OUR HOUSE POTATOES OR HASH BROWN AND TOAST, GLUTEN FREE BREAD $2, SUB POTATOES FOR FRUIT $2.

Town's End Classics And More

Chicken Fried Steak

Chicken Fried Steak

$18.00

TOPPED WITH OUR HOMEMADE GRAVY WITH TWO EGGS ANY STYLE, HOUSE POTATOES OR HASH BROWN AND CHOICE OF TOAST OR BISCUIT. (GRAVY CONTAINS ITALIAN SAUSAGE)

Charbroiled Pork Chops

Charbroiled Pork Chops

$20.00

WITH TWO EGGS ANY STYLE, HOUSE POTATOES OR HASH BROWN, AND CHOICE OF TOAST.

The Warriors Breakfast

The Warriors Breakfast

$20.00

TWO BISCUITS TOPPED WITH HASH BROWNS, CHICKEN FRIED STEAK TOPPED WITH DICED BACON AND OUR HOMEMADE GRAVY WITH TWO SUNNYSIDE UP EGGS AND SCALLIONS. (GRAVY CONTAINS ITALIAN SAUSAGE).

Corned Beef Hash

$16.00

DICED HOMEMADE CORNED BEEF MIXED WITH RED BELL PEPPERS, RED ONIONS ON A BED OF BREAKFAST POTATOES , TOPPED WITH 2 EGGS OF YOUR CHOICE.

Breakfast Burrito

Breakfast Burrito

$17.00

CHEDDAR AND PEPPER JACK CHEESE, BLACK BEANS, SCRAMBLED EGGS, CHORIZO (SPANISH PORK SAUSAGE) , PICO DE GALLO AND SOUR CREAM ON A BED OF RANCHERO SAUCE WRAPPED IN SPINACH TORTILLA.

Breakfast Sandwich

Breakfast Sandwich

$14.00

WITH SCRAMBLED EGGS, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON, AVOCADO AND CHEDDAR CHEESE WITH HOUSE POTATOES OR HASH BROWN ON SLICED SOURDOUGH.

Huevos Rancheros

Huevos Rancheros

$15.00

STUFFED CORN TORTILLAS WITH CHORIZO (SPANISH PORK SAUSAGE) , SPINACH, BLACK BEANS,RED PEPPERS, CHEDDAR CHEESE TOPPED WITH TWO EGGS, PICO DE GALLO AND SOUR CREAM ON A BED OF RANCHERO SAUCE.

Avocado Toast

Avocado Toast

$12.00

ONE SOFT POACHED EGG AND CRISPY HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON ON THICK SLICED PAN LEVAIN .

Mr Breakfast

$14.00

WITH TWO EGGS ANY STYLE, CHOICE OF HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON, AIDELL CHICKEN APPLE SAUSAGE OR SMOKED PIT HAM WITH HOUSE POTATOES OR HASH BROWN AND TOAST.

Make It Combo

$16.00

TWO PANCAKES, FRENCH TOAST OR WAFFLE WITH TWO EGGS ANY STYLE AND YOUR CHOICE OF HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON, SMOKED PIT HAM, OR AIDELLS CHICKEN APPLE SAUSAGE.

Biscuits And Gravy

$14.00

WITH TWO EGGS ANY STYLE AND HOUSE POTATOES OR HASH BROWN (GRAVY CONTAINS ITALIAN SAUSAGE).

Swedish Oatmeal Pancakes

$14.00

2 PANCAKES MADE WITH OATMEAL, TOPPED WITH OUR HOMEMADE MAPLE BUTTER.

Single Buttermilk Pancake

$6.00

OUR FLUFFY BUTTERMILK PANCAKE TOPPED WITH OUR HOMEMADE MAPLE BUTTER.

Short Stack Buttermilk Pancakes

Short Stack Buttermilk Pancakes

$11.00

OUR FLUFFY BUTTERMILK PANCAKES TOPPED WITH OUR HOMEMADE MAPLE BUTTER.

Full Stack Buttermilk Pancakes

$14.00

OUR FLUFFY BUTTERMILK PANCAKES TOPPED WITH OUR HOMEMADE MAPLE BUTTER .

Sweet Tooth Pancake

Sweet Tooth Pancake

$16.00

SHORT STACK BUTTERMILK PANCAKE TOPPED WITH VANILLA CUSTARD AND CORN FLAKES DRIZZLED WITH NUTELLA CHOCOLATE TOPPED WITH GHIRARDELLI CARAMEL SAUCE AND POWDERED SUGAR.

French Toast

$13.00

THREE SLICES OF TOAST WITH WHIPPED CREAM, OUR HOMEMADE MAPLE BUTTER AND SYRUP.

Corn Flakes French Toast

Corn Flakes French Toast

$15.00

THREE SLICES OF TOAST DIPPED IN CREAM, COATED WITH CORN FLAKES, STUFFED WITH VANILLA CUSTARD, TOPPED WITH WHIPPED CREAM, STRAWBERRIES AND BLUEBERRIES.

Homemade Belgian Waffle

$12.00

WITH STRAWBERRIES AND BLUEBERRIES TOPPED WITH WHIPPED CREAM.

Montecristo Waffle

Montecristo Waffle

$16.00

FRIED CHICKEN STRIPS ON A BED OF HOMEMADE STRAWBERRY & JALAPENEOS JAM, TOPPED WITH MELTED SWISS CHEESE WITH A SIDE OF BREAKFAST POTATOES.

Bag Fee

$0.25

Build Your Own Benedict

SERVED WITH OUR HOUSE POTATOES OR HASH BROWN, TWO SOFT POACHED EGGS TOPPED WITH OUR HOMEMADE HOLLANDAISE SAUCE ON TOASTED ENGLISH MUFFIN.
Build Your Own Benedict

Build Your Own Benedict

$12.00

SERVED WITH OUR HOUSE POTATOES OR HASH BROWN, TWO SOFT POACHED EGGS TOPPED WITH OUR HOMEMADE HOLLANDAISE SAUCE ON TOASTED ENGLISH MUFFIN.

Bag Fee

$0.25

Breakfast Bowls

Oatmeal

$12.00

MADE WITH LOW FAT MILK TOPPED WITH STRAWBERRIES, BLUEBERRIES, BANANAS AND WALNUTS.

Granola & Yogurt

Granola & Yogurt

$12.00

HOMEMADE GRANOLA TOPPED WITH STRAWBERRIES, BLUEBERRIES AND BANANAS WITH A DRIZZLE OF HONEY.

Fruit and Nut Acai Bowl

$12.00

ACAI BOWL TOPPED WITH STRAWBERRY, BLUEBERRY, BANANAS, HOMEMADE GRANOLA AND ALMOND BUTTER.

Tropicana Acai Bowl

$12.00

ACAI BOWL TOPPED WITH STRAWBERRIES, PINEAPPLES, SHREDDED COCONUTS AND HONEY.

Sides

Side 1 Egg

$2.00

Side 2 Eggs

$4.00

Side Fruit Cup

$5.00

Side Breakfast Potatoes

$5.00

Side Hash Brown

$5.00

Side Biscuits & Gravy

$7.00

Side French Toast

$7.00

Side Waffle

$7.00

Side French Fries

$5.00

Side Curly Fries

$6.00

Side Sweet Fries

$6.00

Side Garlic Fries

$6.00

Side Bacon

$5.00

Side Chicken Apple Sausage

$5.00

Side Italian Sausage

$5.00

Side Ham

$5.00

Side Chicken Breast

$5.00

Side Smoked Salmon

$7.00

Side Corned Beef

$7.00

Side Gravy

$4.00

Side Sourdough

$2.50

Side English Muffin

$2.50

Side Whole Wheat Toast

$2.50

Side Rye Toast

$2.50

Side Biscuit

$2.50

Side Corn Tortilla

$2.50

Side Gluten Free Toast

$2.50

Side Tomatoes

$3.00

Side Spinach

$3.00

Side Onions

$3.00

Side Red Peppers

$3.00

Side Mushrooms

$3.00

Side Avocados

$3.00

Side Pico De Gallo

$3.00

Side Diced Peppers

$3.00

Side Strawberries

$3.00

Side Blueberries

$3.00

Side Bananas

$3.00

Side Walnuts

$3.00

Side Chocolate Chips

$3.00

Side Nutella

$3.00

Side Almond Butter

$3.00

Side Peanut Butter

$3.00

Bag Fee

$0.25

Soups

Cup Soup Of The Day

$6.00

Bowl Soup Of The Day

$9.00

French Onion Soup

$10.00

Soup & Salad Combo

$14.00

SOUP OF THE DAY WITH YOUR CHOICE OF HOUSE OR CAESAR SALAD.

Bag Fee

$0.25

Salads

House

$13.00

GREENS, TOMATOES, SUNFLOWER SEEDS AND CARROTS WITH BALSAMIC VINAIGRETTE.

Classic Caesar

$13.00

CHOPPED ROMAINE LETTUCE TOSSED WITH OUR HOMEMADE CAESAR DRESSING TOPPED WITH CROUTONS AND SHREDDED PARMESAN CHEESE.

Greek Salad

$15.00

ROMAINE LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS, CUCUMERS, KALAMATA OLIVES AND FETA CHEESE WITH BALSAMIC VINAIGRETTE.

Santa Fe

$17.00

ROMAINE, CHARRED CORN, BLACK BEANS, ONIONS, TOMATOES, CHEDDAR CHEESE, AVOCADO, TORTILLA STRIPS, HERB MIX AND CHARBROILED CHICKEN WITH CILANTRO VINAIGRETTE.

Chicken Cobb Salad

Chicken Cobb Salad

$18.00

ROMAINE, TOMATOES, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON BITS, BLUE CHEESE CRUMBLES, HARD BOILED EGG, AVOCADO AND CHARBROILED CHICKEN BREAST WITH BALSAMIC VINAIGRETTE.

Chopped

Chopped

$18.00

ROMAINE, SWISS CHEESE, CHEDDAR CHEESE, SMOKED PIT HAM, HOME ROASTED TURKEY, HARD BOILED EGG, TOMATOES AND AVOCADO WITH RANCH DRESSING.

Beets Salad

Beets Salad

$15.00

MIXED GREENS, ROASTED BEETS, STRAWBERRIES, DRIED CRANBERRIES, WALNUTS AND FETA CHEESE WITH BALSAMIC VINAIGRETTE.

Bay Bridge Salad

$14.00

SPINACH, WALNUTS, CALIFORNIA APPLES AND BLUE CHEESE CRUMBLES WITH BALSAMIC VINAIGRETTE.

Bacon Cheese Burger Salad

Bacon Cheese Burger Salad

$17.00

ROMAINE LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON, CHOPPED GROUND ANGUS BEEF AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE WITH 1000 ISLAND DRESSING.

Buffalo Chicken Salad

Buffalo Chicken Salad

$17.00

ROMAINE LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, AND HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON BITS WITH BLUE CHEESE DRESSING.

Small House Salad

$6.00

MIXED GREENS, TOMATOES, SUNFLOWER SEEDS AND CARROTS WITH BALSAMIC VINAIGRETTE.

Small Caesar Salad

$6.00

CHOPPED ROMAINE LETTUCE TOSSED WITH OUR HOMEMADE CAESAR DRESSING TOPPED WITH CROUTONS AND SHREDDED PARMESAN CHEESE.

Bag Fee

$0.25

Charbroiled Burgers

Town's End Burger

$15.00

WITH OUR OWN SEASONED ANGUS BEEF ON A WEDEMEYER SIGNATURE BUN, AMERICAN CHEESE, SHREDDED LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS, PICKLES AND OUR DELICIOUS THOUSAND ISLAND. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY FOR $2 SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3

Black And Blue Burger

$17.00

WITH