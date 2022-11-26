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Town's End Brunch 2 Townsend Street
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2 Townsend Street
San Francisco, CA 94107
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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Keep It An Omelette, Make It A Skillet or Messy
Denver
DICED SMOKED PIT HAM, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON BITS, CARMELIZED ONIONS, RED PEPPERS, MUSHROOMS AND CHEDDAR CHEESE. SERVED WITH OUR HOUSE POTATOES OR HASH BROWN AND TOAST, GLUTEN FREE BREAD $2, SUB POTATOES FOR FRUIT $2.
South Of The Border
CHORIZO, BLACK BEANS, AVOCADO, PICO DE GALLO, CHEDDAR CHEESE AND SOUR CREAM. SERVED WITH OUR HOUSE POTATOES OR HASH BROWN AND TOAST, GLUTEN FREE BREAD $2, SUB POTATOES FOR FRUIT $2.
Keep It Veggie
MUSHROOMS, ONIONS, PEPPERS, SPINACH, AVOCADO AND CHEDDAR CHEESE. SERVED WITH OUR HOUSE POTATOES OR HASH BROWN AND TOAST, GLUTEN FREE BREAD $2, SUB POTATOES FOR FRUIT $2.
Joe's
GROUND ANGUS BEEF, SPINACH, CARMELIZED ONIONS AND MUSHROOMS. SERVED WITH OUR HOUSE POTATOES OR HASH BROWN AND TOAST, GLUTEN FREE BREAD $2, SUB POTATOES FOR FRUIT $2.
Hangover
HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON , SMOKED PIT HAM, ITALIAN SPICY SAUSAGE, RED PEPPERS, CARMELIZED ONIONS AND PEPPER JACK CHEESE. SERVED WITH OUR HOUSE POTATOES OR HASH BROWN AND TOAST, GLUTEN FREE BREAD $2, SUB POTATOES FOR FRUIT $2.
The Ortega
ORTEGA CHILI PEPPER, PICO DE GALLO, AVOCADO, SOUR CREAM AND PEPPER JACK CHEESE. SERVED WITH OUR HOUSE POTATOES OR HASH BROWN AND TOAST, GLUTEN FREE BREAD $2, SUB POTATOES FOR FRUIT $2.
The Lean
EGG WHITE WITH GROUND LEAN TURKEY, SPINACH, MUSHROOMS, CARAMELIZED ONIONS AND SWISS CHEESE. SERVED WITH OUR HOUSE POTATOES OR HASH BROWN AND TOAST, GLUTEN FREE BREAD $2, SUB POTATOES FOR FRUIT $2.
Build Your Own Omelette
SERVED WITH OUR HOUSE POTATOES OR HASH BROWN AND TOAST, GLUTEN FREE BREAD $2, SUB POTATOES FOR FRUIT $2.
Town's End Classics And More
Chicken Fried Steak
TOPPED WITH OUR HOMEMADE GRAVY WITH TWO EGGS ANY STYLE, HOUSE POTATOES OR HASH BROWN AND CHOICE OF TOAST OR BISCUIT. (GRAVY CONTAINS ITALIAN SAUSAGE)
Charbroiled Pork Chops
WITH TWO EGGS ANY STYLE, HOUSE POTATOES OR HASH BROWN, AND CHOICE OF TOAST.
The Warriors Breakfast
TWO BISCUITS TOPPED WITH HASH BROWNS, CHICKEN FRIED STEAK TOPPED WITH DICED BACON AND OUR HOMEMADE GRAVY WITH TWO SUNNYSIDE UP EGGS AND SCALLIONS. (GRAVY CONTAINS ITALIAN SAUSAGE).
Corned Beef Hash
DICED HOMEMADE CORNED BEEF MIXED WITH RED BELL PEPPERS, RED ONIONS ON A BED OF BREAKFAST POTATOES , TOPPED WITH 2 EGGS OF YOUR CHOICE.
Breakfast Burrito
CHEDDAR AND PEPPER JACK CHEESE, BLACK BEANS, SCRAMBLED EGGS, CHORIZO (SPANISH PORK SAUSAGE) , PICO DE GALLO AND SOUR CREAM ON A BED OF RANCHERO SAUCE WRAPPED IN SPINACH TORTILLA.
Breakfast Sandwich
WITH SCRAMBLED EGGS, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON, AVOCADO AND CHEDDAR CHEESE WITH HOUSE POTATOES OR HASH BROWN ON SLICED SOURDOUGH.
Huevos Rancheros
STUFFED CORN TORTILLAS WITH CHORIZO (SPANISH PORK SAUSAGE) , SPINACH, BLACK BEANS,RED PEPPERS, CHEDDAR CHEESE TOPPED WITH TWO EGGS, PICO DE GALLO AND SOUR CREAM ON A BED OF RANCHERO SAUCE.
Avocado Toast
ONE SOFT POACHED EGG AND CRISPY HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON ON THICK SLICED PAN LEVAIN .
Mr Breakfast
WITH TWO EGGS ANY STYLE, CHOICE OF HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON, AIDELL CHICKEN APPLE SAUSAGE OR SMOKED PIT HAM WITH HOUSE POTATOES OR HASH BROWN AND TOAST.
Make It Combo
TWO PANCAKES, FRENCH TOAST OR WAFFLE WITH TWO EGGS ANY STYLE AND YOUR CHOICE OF HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON, SMOKED PIT HAM, OR AIDELLS CHICKEN APPLE SAUSAGE.
Biscuits And Gravy
WITH TWO EGGS ANY STYLE AND HOUSE POTATOES OR HASH BROWN (GRAVY CONTAINS ITALIAN SAUSAGE).
Swedish Oatmeal Pancakes
2 PANCAKES MADE WITH OATMEAL, TOPPED WITH OUR HOMEMADE MAPLE BUTTER.
Single Buttermilk Pancake
OUR FLUFFY BUTTERMILK PANCAKE TOPPED WITH OUR HOMEMADE MAPLE BUTTER.
Short Stack Buttermilk Pancakes
OUR FLUFFY BUTTERMILK PANCAKES TOPPED WITH OUR HOMEMADE MAPLE BUTTER.
Full Stack Buttermilk Pancakes
OUR FLUFFY BUTTERMILK PANCAKES TOPPED WITH OUR HOMEMADE MAPLE BUTTER .
Sweet Tooth Pancake
SHORT STACK BUTTERMILK PANCAKE TOPPED WITH VANILLA CUSTARD AND CORN FLAKES DRIZZLED WITH NUTELLA CHOCOLATE TOPPED WITH GHIRARDELLI CARAMEL SAUCE AND POWDERED SUGAR.
French Toast
THREE SLICES OF TOAST WITH WHIPPED CREAM, OUR HOMEMADE MAPLE BUTTER AND SYRUP.
Corn Flakes French Toast
THREE SLICES OF TOAST DIPPED IN CREAM, COATED WITH CORN FLAKES, STUFFED WITH VANILLA CUSTARD, TOPPED WITH WHIPPED CREAM, STRAWBERRIES AND BLUEBERRIES.
Homemade Belgian Waffle
WITH STRAWBERRIES AND BLUEBERRIES TOPPED WITH WHIPPED CREAM.
Montecristo Waffle
FRIED CHICKEN STRIPS ON A BED OF HOMEMADE STRAWBERRY & JALAPENEOS JAM, TOPPED WITH MELTED SWISS CHEESE WITH A SIDE OF BREAKFAST POTATOES.
Bag Fee
Build Your Own Benedict
Breakfast Bowls
Oatmeal
MADE WITH LOW FAT MILK TOPPED WITH STRAWBERRIES, BLUEBERRIES, BANANAS AND WALNUTS.
Granola & Yogurt
HOMEMADE GRANOLA TOPPED WITH STRAWBERRIES, BLUEBERRIES AND BANANAS WITH A DRIZZLE OF HONEY.
Fruit and Nut Acai Bowl
ACAI BOWL TOPPED WITH STRAWBERRY, BLUEBERRY, BANANAS, HOMEMADE GRANOLA AND ALMOND BUTTER.
Tropicana Acai Bowl
ACAI BOWL TOPPED WITH STRAWBERRIES, PINEAPPLES, SHREDDED COCONUTS AND HONEY.
Sides
Side 1 Egg
Side 2 Eggs
Side Fruit Cup
Side Breakfast Potatoes
Side Hash Brown
Side Biscuits & Gravy
Side French Toast
Side Waffle
Side French Fries
Side Curly Fries
Side Sweet Fries
Side Garlic Fries
Side Bacon
Side Chicken Apple Sausage
Side Italian Sausage
Side Ham
Side Chicken Breast
Side Smoked Salmon
Side Corned Beef
Side Gravy
Side Sourdough
Side English Muffin
Side Whole Wheat Toast
Side Rye Toast
Side Biscuit
Side Corn Tortilla
Side Gluten Free Toast
Side Tomatoes
Side Spinach
Side Onions
Side Red Peppers
Side Mushrooms
Side Avocados
Side Pico De Gallo
Side Diced Peppers
Side Strawberries
Side Blueberries
Side Bananas
Side Walnuts
Side Chocolate Chips
Side Nutella
Side Almond Butter
Side Peanut Butter
Bag Fee
Soups
Salads
House
GREENS, TOMATOES, SUNFLOWER SEEDS AND CARROTS WITH BALSAMIC VINAIGRETTE.
Classic Caesar
CHOPPED ROMAINE LETTUCE TOSSED WITH OUR HOMEMADE CAESAR DRESSING TOPPED WITH CROUTONS AND SHREDDED PARMESAN CHEESE.
Greek Salad
ROMAINE LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS, CUCUMERS, KALAMATA OLIVES AND FETA CHEESE WITH BALSAMIC VINAIGRETTE.
Santa Fe
ROMAINE, CHARRED CORN, BLACK BEANS, ONIONS, TOMATOES, CHEDDAR CHEESE, AVOCADO, TORTILLA STRIPS, HERB MIX AND CHARBROILED CHICKEN WITH CILANTRO VINAIGRETTE.
Chicken Cobb Salad
ROMAINE, TOMATOES, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON BITS, BLUE CHEESE CRUMBLES, HARD BOILED EGG, AVOCADO AND CHARBROILED CHICKEN BREAST WITH BALSAMIC VINAIGRETTE.
Chopped
ROMAINE, SWISS CHEESE, CHEDDAR CHEESE, SMOKED PIT HAM, HOME ROASTED TURKEY, HARD BOILED EGG, TOMATOES AND AVOCADO WITH RANCH DRESSING.
Beets Salad
MIXED GREENS, ROASTED BEETS, STRAWBERRIES, DRIED CRANBERRIES, WALNUTS AND FETA CHEESE WITH BALSAMIC VINAIGRETTE.
Bay Bridge Salad
SPINACH, WALNUTS, CALIFORNIA APPLES AND BLUE CHEESE CRUMBLES WITH BALSAMIC VINAIGRETTE.
Bacon Cheese Burger Salad
ROMAINE LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, PICKLES, HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON, CHOPPED GROUND ANGUS BEEF AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE WITH 1000 ISLAND DRESSING.
Buffalo Chicken Salad
ROMAINE LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, AND HARDWOOD SMOKED HONEY CURED BACON BITS WITH BLUE CHEESE DRESSING.
Small House Salad
MIXED GREENS, TOMATOES, SUNFLOWER SEEDS AND CARROTS WITH BALSAMIC VINAIGRETTE.
Small Caesar Salad
CHOPPED ROMAINE LETTUCE TOSSED WITH OUR HOMEMADE CAESAR DRESSING TOPPED WITH CROUTONS AND SHREDDED PARMESAN CHEESE.
Bag Fee
Charbroiled Burgers
Town's End Burger
WITH OUR OWN SEASONED ANGUS BEEF ON A WEDEMEYER SIGNATURE BUN, AMERICAN CHEESE, SHREDDED LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS, PICKLES AND OUR DELICIOUS THOUSAND ISLAND. SERVED WITH YOUR CHOICE OF HOUSE SALAD, SOUP OF THE DAY OR REGULAR FRIES. SUB FOR GARLIC OR CURLY FOR $2 SWEET POTATO FRIES OR ONION RINGS FOR $3
Black And Blue Burger
WITH