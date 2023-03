Zeru NEW 1395 Brickell Ave Unit 180

LB Dover Sole Whole

$52.00

The common sole, Dover sole, or black sole (Solea solea) is a species of flatfish in the family Soleidae. It is one of the largest fish in the solea genus. It lives on the sandy or muddy seabed of the northern Atlantic and the Mediterranean Sea where it often semi-immerses itself in the substrate. The upper side is grayish-brown while the underside is white. It grows to a maximum length of about 70 cm (28 in). The species is prized as a food fish, being caught mostly by trawling on the seabed. El lenguado pertenece a la familia de los pescados planos (pleuronectiforme) con los ojos de un solo lado, con forma ovoide, es un pescado blanco con gran contenido de colágeno, con gran sabor, no por encima del rodaballo. Habita en las costas Españolas del Atlántico