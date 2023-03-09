1899 Golf - Shaker Heights 20040 Van Aken Blvd
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15 W Main St
Norwalk, OH 44118
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SIM
Shareables
Handhelds
Dinner
Shareables
Brunch
Brunch
Beer
Draft
3 FLOYDS ZOMBIE DUST
$8.50
COLUMBUS BODHI
$7.50
FAT HEADS GOGGLE FOGGER
$6.50
GREAT LAKES CONWAYS
$6.50
SULLIVANS RED ALE
$6.00
JACKIE O' RAZZ WHEAT
$7.00
JACKIE O'S WHO COOKS FOR YOU
$8.00
KONA BIG WAVE
$6.50
LOCKPORT GATEWAY
$6.00
MISSING MTN COATTAILS
$7.50
PARADIGM SPITFIRE
$6.50
PLATFORM SNOW SURFER
$6.00
R SHEA NUT BROWN
$7.00
RHINEGEIST TRUTH
$8.00
ROGUE ALES GUMBAROO
$6.00
SAUCY EL LAGER
$6.00
SAUCY IPA
$6.50
URBAN ARTIFACT GADGET
$10.00
URBAN ARTIFACT POCKET WATCH
$10.00
SULLIVAN'S MALTINGS IRISH RED ALE
$7.00
FAT HEAD'S - BUMBLEBERRY
$8.00
JACKIE O'S - SHORT ORDER
$8.00
HEAVY SEAS - TROPICANNON
$9.00
Bottles and Cans
21ST BLOOD ORANGE IPA
$7.00
ABITA AMBER
$6.00
AVERY WHITE RASCAL
$6.00
BAVIK PILSNER
$6.00
BELLS TWO HEARTED
$6.50
BLAKE'S EL CHAVO
$6.50
BUD LIGHT
$5.00
BUDWEISER
$5.00
CIDERBOYS CIDER
$6.50
CIGAR CITY JAI ALAI
$7.00
COORS LIGHT
$4.00
CORONA
$5.00
FOUNDER'S ALL DAY IPA
$5.00
GUINNESS
$7.50
HIGH NOON GRAPEFRUIT
$6.00
HIGH NOON LIME
$6.00
HIGH NOON PINEAPPLE
$6.00
LONG DRINK
$6.00
MICHELOB ULTRA
$5.50
MIGHTY SWELL BLACKBERRY
$5.00
MIGHTY SWELL PEACH
$5.00
MILLER LITE
$5.00
ONDA BLOOD ORANGE TEQUILA
$9.00
STELLA ARTOIS
$5.00
VICTORY SOUR MONKEY
$7.00
WHITE CLAW BLACK CHERRY
$4.00
SIERRA NEVADA HAZY
$7.00
Bucket of Beer
BKT 21ST BLOOD ORANGE
$28.00
BKT ABITA AMBERR
$24.00
BKT AVERY WHITE RASCAL
$24.00
BKT BAVIK
$24.00
BKT BELLS TWO HEARTED
$26.00
BKT BLAKE'S CIDER
$26.00
BKT BUD LIGHT
$16.00
BKT BUDWEISER
$16.00
BKT CIDERBOYS
$26.00
BKT CIGAR CITY
$28.00
BKT COORS LIGHT
$16.00
BKT CORONA
$20.00
BKT FOUNDERS ALL DAY
$20.00
BKT GUINNESS
$30.00
BKT HIGH NOON GRAPEFRUIT
$24.00
BKT HIGH NOON LIME
$24.00
BKT HIGH NOON PINEAPPLE
$24.00
BKT LONG DRINK
$24.00
BKT MICH ULTRA
$16.00
BKT MIGHTY SWELL BLACKBERRY
$20.00
BKT MIGHTY SWELL PEACH
$20.00
BKT MILLER LITE
$16.00
BKT ONDA BLOOD ORANGE
$36.00
BKT STELLA ARTOIS
$16.00
BKT VICTORY SOUR MONKEY
$28.00
BKT WHITE CLAW
$16.00
Bourbon & Whiskey
Bourbon & Whiskey
1792 SMALL BATCH
$12.00
ANGELS ENVY
$14.00
ANGELS ENVY RYE
$20.00
BASIL HAYDEN'S
$12.00
BASIL HAYDEN'S DARK RYE
$12.00
BASIL HAYDEN'S RYE 10 YR
$18.00
BASIL HAYDEN'S TOAST
$13.00
BLANTON'S
$22.00
BOOKER'S
$22.00
BOONE COUNTY EIGHTEEN 33
$16.00
BUFFALO TRACE
$10.00
BULLEIT
$7.00
CHICKEN COCK BOURBON
$14.00
CHICKEN COCK RYE
$16.00
COLONEL EH. TAYLOR SINGLE BARREL
$20.00
COLONEL EH. TAYLOR SMALL BATCH
$15.00
CROWN ROYAL
$8.00
CROWN ROYAL APPLE
$8.00
EAGLE RARE
$15.00
ELIJAH CRAIG 18YR
$36.00
ELIJAH CRAIG RYE
$10.00
ELIJAH CRAIG SMALL BATCH
$9.00
ELIJAH CRAIG TOASTED
$15.00
ELJAH CRAIG SMALL BATCH
$8.00
FOUR ROSES SELECT
$15.00
FOUR ROSES SINGLE BARREL
$10.00
FOUR ROSES SMALL BATCH
$9.00
HENRY MCKENNA
$15.00
HIGH BANK BARREL PROOF
$12.00
HIGH BANK WHISKEY WAR
$11.00
HIGH WEST CAMPEIRE
$15.00
HUDSON BABY
$12.00
JACK DANIELS
$8.00
JACK FIRE
$8.00
JAMESON
$8.00
JEFFERSON'S OCEAN
$16.00
JEFFERSON'S OCEAN CASK STRENGTH
$20.00
JEFFERSON'S OCEAN CHEF'S COLLABORATION
$12.00
JEFFERSON'S OCEAN OLD RUM FINISH
$16.00
JEFFERSON'S OCEAN PRITCHARD HILL
$15.00
JEFFERSON'S OCEAN TWIN OAK
$16.00
JOSEPH MAGNUS
$19.00
KNOB CREEK 9YR
$9.00
LARCENY
$7.00
MACALLAN 12
$15.00
MAKER'S MARK
$8.00
MAKERS MARK WOOD FINISH
$18.00
MICHTER'S RYE
$11.00
MICHTER'S SMALL BATCH
$13.00
MINOR CASE
$11.00
NEW RIFF SINGLE BARREL
$14.00
OLD FORESTER
$7.00
RABBIT HOLE CAVEHILL
$15.00
RABBIT HOLE DARERINGER
$20.00
RABBIT HOLE RYE BOXERGRAIL
$12.00
REDBREAST
$15.00
REDEMPTION RYE
$7.00
RITTENHOUSE RYE
$7.00
SAZERAC RYE
$14.00
STAGG JR.
$25.00
TEMPLETON RYE 6 YR
$12.00
TEMPLETON RYE MAPLE CASK
$10.00
WELLER
$9.00
WELLER ANTIQUE 107
$9.00
WHISTLE PIG 10YR RYE
$18.00
WHISTLE PIG HOMESTOCK RYE
$15.00
WHISTLE PIG PIGGYBACK RYE
$12.00
WILLET NOAH'S MILL
$18.00
WILLET ROWAN'S CREEK
$14.00
WOODFORD RESERVE
$11.00
WOODFORD RESERVE DOUBLE OAKED
$12.00
Tasting Flights
Scotch
Scotch
DEWAR'S WHITE LABEL
$7.00
GLENFIDDICH 12 YR
$10.00
GLENFIDDICH 15YR
$14.00
GLENFIDDICH 18YR
$20.00
HIGHLAND PARK
$12.00
JOHNNIE WALKER BLACK LABEL
$11.00
JOHNNIE WALKER BLUE LABEL
$36.00
LAGAVULIN16 YR
$17.00
LAPHROAIG 10YR
$12.00
MACALLAN 12YR
$15.00
MACALLAN 18YR
$48.00
OBAN 14YR
$16.00
THE BALVENIE 16 FRENCH OAK
$20.00
THE BALVENIE CARIBBEAN CASK 14YR
$18.00
THE BALVENIE PORTWOOD 21 YR
$38.00
THE BALVENIE SINGLE BARREL 15YR
$24.00
THE BALVENIE12YR
Scotch Tasting Flights
Tequila & Mezcal
Tequila & Mezcal
AVION RESERVA 44
$24.00
CASAMIGOS ANEJO
$12.00
CASAMIGOS BLANCO
$12.00
CASAMIGOS MEZCAL
$15.00
CASAMIGOS REPOSADO
$12.00
CINCORO AÑEJO
$24.00
CINCORO BLANCO
$16.00
CINCORO REPOSADO
$19.00
CLASE AZUL REPOSADO
$22.00
DON JULIO 1942 AÑEJO
$24.00
PATRON SILVER
$11.00
TEREMANA REPOSADO
$8.00
TRES AGAVE ANEJO
$9.00
TRES AGAVE BLANCO
$9.00
TRES AGAVE REPOSADO
$9.00
Tequila & Mezcal Tasting Flights
Specialty Cocktails & Shots
Specialty Cocktails
Wine
Wine By The Glass
GLS - BIELER PERE ET FILS - ROSE
$10.00
GLS - CHARDONNAY - WENTE
$12.00
GLS - HEINZ EIFEL - RIESLING
$10.00
GLS - MERLOT - WENTE
$11.00
GLS - PINOT GRIGIO - SAN ANGELO
$11.00
GLS - PINOT NOIR - FOUR GRACES
$10.00
GLS - PROSECCO - SPRKL
$12.00
GLS - SAUVIGNON BLANC -CHATEAU ROQUEFORT
$11.00
GLS- CABERNET SAUVIGNON-3 FINGER
$12.00
GLS- RED BLEND - KERMIT LYNCH
$11.00
Wine By The Bottle
BTL - BIELER PERE ET FILS - ROSE
$36.00
BTL - CABERNET SAUVIGNON - THREE FINGER JACK
$36.00
BTL - CHARDONNAY - WENTE
$33.00
BTL - PINOT GRIGIO - SAN ANGELO
$33.00
BTL - PINOT NOIR - FOUR GRACES
$30.00
BTL - PROSECCO - SPRKL
$36.00
BTL - RED BLEND - KERMIT LYNCH
$33.00
BTL - RIESLING - HEINZ EIFEL
$27.00
BTL - SAUVIGNON BLANC - CHATEAU ROCKFORT
$33.00
BTL MERLOT - WENTE
$33.00
Classic Cocktails
Amaretto Sour
$11.00
Aperol Spritz
$10.00
Aviation
$4.00
Bees Knees
$4.00
Bellini
$10.00
Black Russian
$2.00
Blood and Sand
$4.00
Bloody Maria
$2.00
Bloody Mary
$2.00
Boulevardier
$4.00
Corpse Reviver #2
$5.00
Cosmopolitan
$4.00
Daiquiri
$11.00
Dark and Stormy
$12.00
Espresso Martini
$4.00
Final Word
$12.00
French 75
$4.00
French Martini
$5.00
Gimlet
$3.00
Gin Rickey
$3.00
Godfather
$3.00
Gold Rush
$3.00
Harvey Wallbanger
$3.00
Hot Toddy
$3.00
Irish coffee
$12.00
Jalapeno Margarita
$3.00
Kamikaze
$2.00
Kentucky Mule
$3.00
Last Word
$5.00
Lemondrop Martini
$4.00
Lion’s Tail
$4.00
Long Island
$12.00
Mai Tai
$10.00
Man of War
$4.00
Manhattan Rocks
$4.00
Manhattan Up
$5.00
Margarita
$3.00
Mimosa
$10.00
Mint Julep
$3.00
Mocktail
$6.00
Mojito
$5.00
Moscow Mule
$3.00
Negroni
$3.00
Negroni Sour
$12.00
New York Sour
$4.00
Oaxaca Old Fashioned
$4.00
Old Fashioned
$3.00
Paloma
$3.00
Penicillin
$3.00
Pimm’s Cup
$9.00
Rob Roy Rocks
$4.00
Rob Roy Up
$5.00
Rusty Nail
$3.00
Sazerac
$3.00
Sex on the Beach
$10.00
Sidecar
$10.00
Singapore Sling
$4.00
Southside
$4.00
Tequila Mule
$3.00
Tequila Sunrise
$3.00
Tipperary
$10.00
Tom Collins
$3.00
Transfusion
$3.00
Vesper
$4.00
Vieux Carre
$4.00
Walrus
$5.00
Whiskey Smash
$3.00
Whiskey Sour
$3.00
White Russian
$3.00
Caipirinha
$10.00
Golf
Rentals
Leagues
SNEAK PEEK COCKTAILS
All hours
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Restaurant info
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Location
15 W Main St, Norwalk, OH 44118
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Euclid
Avg 4.1 (9 restaurants)
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