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1899 Golf - Shaker Heights 20040 Van Aken Blvd

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15 W Main St

Norwalk, OH 44118

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Directions

SIM

Shareables

CHIPS WITH SALSA & QUESO

GIANT BAVARIAN PRETZEL

BUFFALO CHICKEN DIP

CAULIFLOWER BITES

TRUFFLE FRIES

BURRATA

FRIED PIMENTO CHEESE

CHICKEN WINGS

CRISPY FRIED CALAMARI

CHARCUTERIE BOARD

Salads

1899 GREENS

CAESAR

SPINACH AND FRISEE

Flatbreads

THE GODFATHER

CAPRESE

MUSHROOM

CHICKEN BACON RANCH

Handhelds

PRIME BEEF BURGER

HOT CHICKEN SAND

Dessert

BREAD PUDDING

PIZOOKIE

VEGAN ICE CREAM

Dinner

Shareables

French Onion Soup

Lump Crabcake

Cauliflower Bites

Devil Eggs

Caviar Chips

Grilled Octopus

Veggie Crudite

Fried Shrimp

Burrata

Seared Sea Scallops

House Meatballs

AHI Tuna Bites

Bone Marrow

Pork Belly

Arancini Tomato

Fried Lobster

Smorgasboard

Salads

1899 greens

Caesar

Beet

Spinach and Frisee

Super

Un named mystery salad

Entrees

Braised Short Rib

Duck Breast

Striped Bass

Steak

Goat Breast

Pork Chop

BBQ Ribs

Trout

Lamb Chops

Dessert

Chocolate Torte

Bread Pudding

Ricotta Beignets

Lunch

Shareables

French Onion Soup

Soup of the Day

Devil Eggs

Cauliflower Bites

Beef Carpaccio

Burrata

Chicken Wings

Salads

Kale Caesar

1899 Greens

Caesar

Spinach and Frisee

Entrees

AHI Tuna Bowl

Salmon Bowl

Burrata

Asian Pork Loin

Skirt Steak

Chili Salmon

Kofta Balls

Linguine

Prime Beef Burger

Hot Chicken Sand

Brunch

Brunch

Granola Parfait

Avo toast

Smoked Salmon Toast

Stacked Pancakes

Pound Cake Parfait

French Toast

Shakshuka

Croque Monsieur

Eggs Benedict

Chicken Sweet Corn Waffle

Nashville Chicken Waffle

BELT

Pan Seared Steak

Spicy Shrimp n Grits

Kids French Toast

Kids Pancakes

Kids Grilled Cheese

Kids Two Egg

Ala Carte

2 eggs your way

Smoked Bacon

Turkey Sausage

Sausage

Country Potatoes

Fried Crisp

Beer

Draft

3 FLOYDS ZOMBIE DUST

$8.50

COLUMBUS BODHI

$7.50

FAT HEADS GOGGLE FOGGER

$6.50

GREAT LAKES CONWAYS

$6.50

SULLIVANS RED ALE

$6.00

JACKIE O' RAZZ WHEAT

$7.00

JACKIE O'S WHO COOKS FOR YOU

$8.00

KONA BIG WAVE

$6.50

LOCKPORT GATEWAY

$6.00

MISSING MTN COATTAILS

$7.50

PARADIGM SPITFIRE

$6.50

PLATFORM SNOW SURFER

$6.00

R SHEA NUT BROWN

$7.00

RHINEGEIST TRUTH

$8.00

ROGUE ALES GUMBAROO

$6.00

SAUCY EL LAGER

$6.00

SAUCY IPA

$6.50

URBAN ARTIFACT GADGET

$10.00

URBAN ARTIFACT POCKET WATCH

$10.00

SULLIVAN'S MALTINGS IRISH RED ALE

$7.00

FAT HEAD'S - BUMBLEBERRY

$8.00

JACKIE O'S - SHORT ORDER

$8.00

HEAVY SEAS - TROPICANNON

$9.00

Bottles and Cans

21ST BLOOD ORANGE IPA

$7.00

ABITA AMBER

$6.00

AVERY WHITE RASCAL

$6.00

BAVIK PILSNER

$6.00

BELLS TWO HEARTED

$6.50

BLAKE'S EL CHAVO

$6.50

BUD LIGHT

$5.00

BUDWEISER

$5.00

CIDERBOYS CIDER

$6.50

CIGAR CITY JAI ALAI

$7.00

COORS LIGHT

$4.00

CORONA

$5.00

FOUNDER'S ALL DAY IPA

$5.00

GUINNESS

$7.50

HIGH NOON GRAPEFRUIT

$6.00

HIGH NOON LIME

$6.00

HIGH NOON PINEAPPLE

$6.00

LONG DRINK

$6.00

MICHELOB ULTRA

$5.50

MIGHTY SWELL BLACKBERRY

$5.00

MIGHTY SWELL PEACH

$5.00

MILLER LITE

$5.00

ONDA BLOOD ORANGE TEQUILA

$9.00

STELLA ARTOIS

$5.00

VICTORY SOUR MONKEY

$7.00

WHITE CLAW BLACK CHERRY

$4.00

SIERRA NEVADA HAZY

$7.00

Bucket of Beer

BKT 21ST BLOOD ORANGE

$28.00

BKT ABITA AMBERR

$24.00

BKT AVERY WHITE RASCAL

$24.00

BKT BAVIK

$24.00

BKT BELLS TWO HEARTED

$26.00

BKT BLAKE'S CIDER

$26.00

BKT BUD LIGHT

$16.00

BKT BUDWEISER

$16.00

BKT CIDERBOYS

$26.00

BKT CIGAR CITY

$28.00

BKT COORS LIGHT

$16.00

BKT CORONA

$20.00

BKT FOUNDERS ALL DAY

$20.00

BKT GUINNESS

$30.00

BKT HIGH NOON GRAPEFRUIT

$24.00

BKT HIGH NOON LIME

$24.00

BKT HIGH NOON PINEAPPLE

$24.00

BKT LONG DRINK

$24.00

BKT MICH ULTRA

$16.00

BKT MIGHTY SWELL BLACKBERRY

$20.00

BKT MIGHTY SWELL PEACH

$20.00

BKT MILLER LITE

$16.00

BKT ONDA BLOOD ORANGE

$36.00

BKT STELLA ARTOIS

$16.00

BKT VICTORY SOUR MONKEY

$28.00

BKT WHITE CLAW

$16.00

Bourbon & Whiskey

Bourbon & Whiskey

1792 SMALL BATCH

$12.00

ANGELS ENVY

$14.00

ANGELS ENVY RYE

$20.00

BASIL HAYDEN'S

$12.00

BASIL HAYDEN'S DARK RYE

$12.00

BASIL HAYDEN'S RYE 10 YR

$18.00

BASIL HAYDEN'S TOAST

$13.00

BLANTON'S

$22.00

BOOKER'S

$22.00

BOONE COUNTY EIGHTEEN 33

$16.00

BUFFALO TRACE

$10.00

BULLEIT

$7.00

CHICKEN COCK BOURBON

$14.00

CHICKEN COCK RYE

$16.00

COLONEL EH. TAYLOR SINGLE BARREL

$20.00

COLONEL EH. TAYLOR SMALL BATCH

$15.00

CROWN ROYAL

$8.00

CROWN ROYAL APPLE

$8.00

EAGLE RARE

$15.00

ELIJAH CRAIG 18YR

$36.00

ELIJAH CRAIG RYE

$10.00

ELIJAH CRAIG SMALL BATCH

$9.00

ELIJAH CRAIG TOASTED

$15.00

ELJAH CRAIG SMALL BATCH

$8.00

FOUR ROSES SELECT

$15.00

FOUR ROSES SINGLE BARREL

$10.00

FOUR ROSES SMALL BATCH

$9.00

HENRY MCKENNA

$15.00

HIGH BANK BARREL PROOF

$12.00

HIGH BANK WHISKEY WAR

$11.00

HIGH WEST CAMPEIRE

$15.00

HUDSON BABY

$12.00

JACK DANIELS

$8.00

JACK FIRE

$8.00

JAMESON

$8.00

JEFFERSON'S OCEAN

$16.00

JEFFERSON'S OCEAN CASK STRENGTH

$20.00

JEFFERSON'S OCEAN CHEF'S COLLABORATION

$12.00

JEFFERSON'S OCEAN OLD RUM FINISH

$16.00

JEFFERSON'S OCEAN PRITCHARD HILL

$15.00

JEFFERSON'S OCEAN TWIN OAK

$16.00

JOSEPH MAGNUS

$19.00

KNOB CREEK 9YR

$9.00

LARCENY

$7.00

MACALLAN 12

$15.00

MAKER'S MARK

$8.00

MAKERS MARK WOOD FINISH

$18.00

MICHTER'S RYE

$11.00

MICHTER'S SMALL BATCH

$13.00

MINOR CASE

$11.00

NEW RIFF SINGLE BARREL

$14.00

OLD FORESTER

$7.00

RABBIT HOLE CAVEHILL

$15.00

RABBIT HOLE DARERINGER

$20.00

RABBIT HOLE RYE BOXERGRAIL

$12.00

REDBREAST

$15.00

REDEMPTION RYE

$7.00

RITTENHOUSE RYE

$7.00

SAZERAC RYE

$14.00

STAGG JR.

$25.00

TEMPLETON RYE 6 YR

$12.00

TEMPLETON RYE MAPLE CASK

$10.00

WELLER

$9.00

WELLER ANTIQUE 107

$9.00

WHISTLE PIG 10YR RYE

$18.00

WHISTLE PIG HOMESTOCK RYE

$15.00

WHISTLE PIG PIGGYBACK RYE

$12.00

WILLET NOAH'S MILL

$18.00

WILLET ROWAN'S CREEK

$14.00

WOODFORD RESERVE

$11.00

WOODFORD RESERVE DOUBLE OAKED

$12.00

Tasting Flights

JOHN DEERE CLASSIC

$25.00

NORTHERN TRUST

$29.00

PEBBLE BEACH PRO-AM

$32.00

THE ARNOLD PALMER INVITATIONAL

$25.00

THE MASTERS

$26.00

THE MEMORIAL

$20.00

TOUR CHAMPIONSHIP

$29.00

U.S. OPEN

$35.00

Scotch

Scotch

DEWAR'S WHITE LABEL

$7.00

GLENFIDDICH 12 YR

$10.00

GLENFIDDICH 15YR

$14.00

GLENFIDDICH 18YR

$20.00

HIGHLAND PARK

$12.00

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL

$11.00

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL

$36.00

LAGAVULIN16 YR

$17.00

LAPHROAIG 10YR

$12.00

MACALLAN 12YR

$15.00

MACALLAN 18YR

$48.00

OBAN 14YR

$16.00

THE BALVENIE 16 FRENCH OAK

$20.00

THE BALVENIE CARIBBEAN CASK 14YR

$18.00

THE BALVENIE PORTWOOD 21 YR

$38.00

THE BALVENIE SINGLE BARREL 15YR

$24.00

THE BALVENIE12YR

Scotch Tasting Flights

THE GRAND SLAM

$80.00

THE OPEN CHAMPIONSHIP

$55.00

THE PGA CHAMPIONSHIP

$27.00

THE PLAYERS CHAMPIONSHIP

$23.00

Tequila & Mezcal

Tequila & Mezcal

AVION RESERVA 44

$24.00

CASAMIGOS ANEJO

$12.00

CASAMIGOS BLANCO

$12.00

CASAMIGOS MEZCAL

$15.00

CASAMIGOS REPOSADO

$12.00

CINCORO AÑEJO

$24.00

CINCORO BLANCO

$16.00

CINCORO REPOSADO

$19.00

CLASE AZUL REPOSADO

$22.00

DON JULIO 1942 AÑEJO

$24.00

PATRON SILVER

$11.00

TEREMANA REPOSADO

$8.00

TRES AGAVE ANEJO

$9.00

TRES AGAVE BLANCO

$9.00

TRES AGAVE REPOSADO

$9.00

Tequila & Mezcal Tasting Flights

WGC MEXICO

$50.00

THE HERO WORLD CHALLENGE

$22.00

VALERO TEXAS OPEN

$42.00

VALSPAR CHAMPIONSHIP

$39.00

Specialty Cocktails & Shots

Specialty Cocktails

AFTER THE FUNERAL

$14.00

BARTENDER'S CREATION

$12.00

CROOKED HOUSE

$14.00

DESTINATION UNKNOWN

$12.00

DRINK FEATURE

$12.00

EVIL UNDER THE SUN

$12.00

MURDER ON THE LINKS

$11.00

SAD CYPRESS

$11.00

Specialty Shots

BARTENDER'S CREATION

$7.00

GIVE IT A GO

$7.00

PEEK-A-BOO

$6.00

YELLOW BELLY

$7.00

Wine

Wine By The Glass

GLS - BIELER PERE ET FILS - ROSE

$10.00

GLS - CHARDONNAY - WENTE

$12.00

GLS - HEINZ EIFEL - RIESLING

$10.00

GLS - MERLOT - WENTE

$11.00

GLS - PINOT GRIGIO - SAN ANGELO

$11.00

GLS - PINOT NOIR - FOUR GRACES

$10.00

GLS - PROSECCO - SPRKL

$12.00

GLS - SAUVIGNON BLANC -CHATEAU ROQUEFORT

$11.00

GLS- CABERNET SAUVIGNON-3 FINGER

$12.00

GLS- RED BLEND - KERMIT LYNCH

$11.00

Wine By The Bottle

BTL - BIELER PERE ET FILS - ROSE

$36.00

BTL - CABERNET SAUVIGNON - THREE FINGER JACK

$36.00

BTL - CHARDONNAY - WENTE

$33.00

BTL - PINOT GRIGIO - SAN ANGELO

$33.00

BTL - PINOT NOIR - FOUR GRACES

$30.00

BTL - PROSECCO - SPRKL

$36.00

BTL - RED BLEND - KERMIT LYNCH

$33.00

BTL - RIESLING - HEINZ EIFEL

$27.00

BTL - SAUVIGNON BLANC - CHATEAU ROCKFORT

$33.00

BTL MERLOT - WENTE

$33.00

Soft Drinks

COFFEE

$2.50

COLA

$2.50

CREAM SODA

$2.50

DIET COLA

$2.50

HOT CHOCOLATE

$2.50

HOT TEA

$2.50

ICED TEA

$2.50

LEMON LIME

$2.50

LEMONADE

$2.50

MOCKTAIL

$6.00

ROOTBEER

$2.50

SHIRLEY TEMPLE

$3.00

WATER

Vodka

Grey Goose

$8.00

High Bank

$6.00

Ketel One

$8.00

Tito's

$8.00

Wheatley

$7.00

Gin

Bluecoat

$7.00

Bombay

$7.00

Botanist

$11.00

Drumshanbo

$11.00

Empress

$10.00

Hendrick's

$9.00

Hendrick's Lunar

$11.00

Hendrick's Neptunia

$11.00

Monkey 47

$15.00

Tanqueray

$8.00

Citadele

$9.00

Classic Cocktails

Amaretto Sour

$11.00

Aperol Spritz

$10.00

Aviation

$4.00

Bees Knees

$4.00

Bellini

$10.00

Black Russian

$2.00

Blood and Sand

$4.00

Bloody Maria

$2.00

Bloody Mary

$2.00

Boulevardier

$4.00

Corpse Reviver #2

$5.00

Cosmopolitan

$4.00

Daiquiri

$11.00

Dark and Stormy

$12.00

Espresso Martini

$4.00

Final Word

$12.00

French 75

$4.00

French Martini

$5.00

Gimlet

$3.00

Gin Rickey

$3.00

Godfather

$3.00

Gold Rush

$3.00

Harvey Wallbanger

$3.00

Hot Toddy

$3.00

Irish coffee

$12.00

Jalapeno Margarita

$3.00

Kamikaze

$2.00

Kentucky Mule

$3.00

Last Word

$5.00

Lemondrop Martini

$4.00

Lion’s Tail

$4.00

Long Island

$12.00

Mai Tai

$10.00

Man of War

$4.00

Manhattan Rocks

$4.00

Manhattan Up

$5.00

Margarita

$3.00

Mimosa

$10.00

Mint Julep

$3.00

Mocktail

$6.00

Mojito

$5.00

Moscow Mule

$3.00

Negroni

$3.00

Negroni Sour

$12.00

New York Sour

$4.00

Oaxaca Old Fashioned

$4.00

Old Fashioned

$3.00

Paloma

$3.00

Penicillin

$3.00

Pimm’s Cup

$9.00

Rob Roy Rocks

$4.00

Rob Roy Up

$5.00

Rusty Nail

$3.00

Sazerac

$3.00

Sex on the Beach

$10.00

Sidecar

$10.00

Singapore Sling

$4.00

Southside

$4.00

Tequila Mule

$3.00

Tequila Sunrise

$3.00

Tipperary

$10.00

Tom Collins

$3.00

Transfusion

$3.00

Vesper

$4.00

Vieux Carre

$4.00

Walrus

$5.00

Whiskey Smash

$3.00

Whiskey Sour

$3.00

White Russian

$3.00

Caipirinha

$10.00

Rum

Bacardi

$7.00

Captain Morgan

$6.00

Diplomatico Reserva

$11.00

Kraken

$6.00

Novo Fogo Barrel Aged

$8.00

Novo Fogo Silver

$7.00

Plantation 20yr

$14.00

Plantation 5 yr

$7.00

Pyrat

$6.00

Smith & Cross

$9.00

Golf

Rentals

Half Hour Off Peak

$15.00+

1 Hour Off Peak

$30.00+

Half Hour Peak

$20.00+

1 Hour Peak

$40.00+

Junior Rental Clubs

$15.00

Ladies Rental Clubs

$20.00

PXG Rental Clubs

$20.00

VIP Room

$300.00

VIP Room Extra Hour

$100.00

4 SIM Takeover

$1,000.00

Full Takeover

$1,500.00

Wine Tasting

$60.00

Wednesday 3pm League

$20.00

Lessons

1 Lesson

$95.00

3 Lessons

$250.00

5 Lessons

$350.00

Leagues

Full League Fee

$500.00

Half League Fee

$250.00

Monday League 2-4

$18.00

Southway Fence League

$400.00

Liqueur

Aperol

$7.00

Bailey's Irish Cream

$7.00

Campari

$7.00

Cantera Negra

$7.00

Casterede Bas Armagnac

$12.00

Disaronno

$7.00

Five Farms Irish cream

$7.00

Godiva

$6.00

Grand Marnier

$9.00

Green Chartreuse

$15.00

Remy Martin

$11.00

Sloe Gin

$9.00

Yellow Chartreuse

$15.00

SNEAK PEEK COCKTAILS

Classic Cocktails

Old Fashioned

$13.00

Manhattan

$14.00

Margarita

$15.00

Mojito

$11.00

Gibson

$13.00
All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

15 W Main St, Norwalk, OH 44118

Directions

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