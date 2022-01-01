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Bobbers Island Grill 750 Wisconsin Dells Pkwy S

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750 Wisconsin Dells Pkwy S

Wisconsin Dells, WI 53965

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Popular Items

Lobster Mac & Cheese
Seafood Alfredo
Jerk Combo

Appetizers

QUICK BITES FEATURING SOME LOCAL FAVORITES

App 10 Bone-In Wings

$14.99

App 10 Boneless

$11.99

App 5 Bone-In Wings

$8.99
App 5 Boneless

App 5 Boneless

$6.99

5 BONELESS WINGS DEEP-FRIED. TOSSED IN YOUR CHOICE OF SAUCE: MISSISSIPPI HONEY BBQ, KENTUCKY BOURBON, STINGIN’ HONEY GARLIC, FRANK’S RED HOT, OR DRY RUB. SERVED WITH CELERY AND RANCH OR BLEU CHEESE.

App Beach Bread

App Beach Bread

$10.99

FRENCH BREAD BRUSHED WITH GARLIC BUTTER AND TOPPED WITH MOZZARELLA CHEESE, BLEU CHEESE, SCALLIONS, AND TOMATOES.

App Broccoli Cheddar Bites

$11.99

App Cheese Curds

$9.99

WISCONSIN DEEP FRIED CHEESE CURDS, SERVED WITH CHIPOLTE AIOLI

App Crab Dip

App Crab Dip

$12.99

A LOCAL FAVORITE! MADE WITH SURIMI CRAB. SERVED CHILLED WITH BREADSTICKS AND FRESH VEGGIES.

App Del Mar

App Del Mar

$13.99

A HOUSE SPECIALTY! WARM, CREAMY SEAFOOD DIP SERVED IN A BREAD BOWL WITH TORTILLA CHIPS.

App Gator Bites

App Gator Bites

$15.99Out of stock

BEER-BATTERED AND DEEP-FRIED. SERVED WITH RANCH DRESSING.

App Island Sampler

App Island Sampler

$15.99

COCONUT SHRIMP WITH STRAWBERRY YOGURT SAUCE, OUR UNIQUE BEACH BREAD AND CHILLED CRAB DIP SERVED WITH A BREAD STICK AND FRESH VEGETABLES.

App Jamaican Patties

$12.99
App Jerk Pork Tosta

App Jerk Pork Tosta

$11.99

THREE TOSTADAS TOPPED WITH SLOW-ROASTED JERK PULLED PORK, FRESCO CHEESE AND MANGO SALSA

App Mozz Sticks

$11.99
App Nachos

App Nachos

$14.99

CHOICE OF TINGA CHICKEN, TACO MEAT OR JERK PORK OVER TORTILLA CHIPS. TOPPED WITH NACHO CHEESE SAUCE, BLACK OLIVES, TOMATOES, SCALLIONS, JALAPEÑOS AND SHREDDED CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESE. SERVED WITH SALSA AND SOUR CREAM.

App Wisconsin

App Wisconsin

$13.99

TRADITIONAL CHEESE CURDS, JALAPENO CHEESE CURDS, MOZZARELLA STICKS AND BACON BROCCOLI CHEDDAR BITES.

Chips/Salsa

$3.99

Ent 10 Bone-In Wings

$14.99

Ent 5 Bone-In Wings

$8.99

Ent Jamaican Patties

$12.99

Entrees

ALL ENTREES ARE SERVED WITH JASMINE RICE AND A CHOICEN OF SIDE. ADD A SALAD FOR $2.99 OR SOUP FOR $3.99

Adult Mac & Cheese

$14.99

CAVATAPPI NOODLES TOSSED IN A RICH, GOUDA CHEESE BLEND AND TOPPED WITH BREADCRUMBS INCLUDES A BREADSTICK.

BBQ Jerk Pork Mac

BBQ Jerk Pork Mac

$16.99

CAVATAPPI NOODLES TOSSED IN A RICH, GOUDA CHEESE BLEND AND TOPPED WITH BBQ SAUCE, SLOW ROASTED JERK PORK AND BREAD CRUMBS. SERVED WITH A BREADSTICK

BBQ Ribs

$26.99

Bean & Rice Burrito

$13.99

RICE AND BEANS WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA WITH CHORIZO, PEPPERS, AND ONIONS TOPPED WITH TRADITIONAL GREEN OR RED SAUCE AND SHREDDED CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESE. SERVED WITH SHREDDED LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM,

Beef Burrito

$15.99

BEEF WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA WITH CHORIZO, PEPPERS, AND ONIONS TOPPED WITH TRADITIONAL GREEN OR RED SAUCE AND SHREDDED CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESE. SERVED WITH SHREDDED LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, REFRIED BEANS, AND SPANISH RICE.

Beef Enchiladas

Beef Enchiladas

$14.99

TRADITIONAL CORN TORTILLAS FILLED WITH TACO BEEF. TOPPED WITH CHOICE OF TRADITIONAL GREEN OR RED SAUCE. SERVED WITH SHREDDED LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, REFRIED BEANS, AND SPANISH RICE ON THE SIDE.

Big Kahuna

Big Kahuna

$24.99

SLOW ROASTED JERK CHICKEN ON THE BONE PAIRED WITH SLOW-ROASTED JERK PULLED PORK AND A JERK WHITE FISH FILET. SERVED WITH JERK SAUCE, MANGO SALSA, JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE.

Cheese Enchilada

$13.99

TRADITIONAL CORN TORTILLAS FILLED WITH CHEESE TOPPED WITH CHOICE OF TRADITIONAL GREEN OR RED SAUCE. SERVED WITH SHREDDED LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, REFRIED BEANS, AND SPANISH RICE ON THE SIDE.

Chicken Alfredo

$16.99

CREAMY ALFRED SAUCE WITH A CHICKEN BREAST SERVED WITH A BREADSTICK

Cilantro Lime Chicken

$15.99Out of stock

TWO CHICKEN BREASTS MARINATED IN A MILD, CILANTRO LIME MARINADE AND GRILLED TO PERFECTION. SERVED WITH JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE.

Coco Shrimp

Coco Shrimp

$16.99

BREADED AND DEEP-FRIED SHRIMP GARNISHED WITH COCONUT AND SERVED WITH HOMEMADE STRAWBERRY YOGURT SAUCE, JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE.

Fettuccine Alfredo

$12.99
Garlic Herb Shrimp

Garlic Herb Shrimp

$16.99

SHRIMP TOSSED WITH GARLIC BUTTER AND SAUTÉED. SERVED WITH JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE.

Grilled Chicken Burrito

$16.99

GRILLED CHICKEN BEEF WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA WITH CHORIZO, PEPPERS, AND ONIONS TOPPED WITH TRADITIONAL GREEN OR RED SAUCE AND SHREDDED CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESE. SERVED WITH SHREDDED LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, REFRIED BEANS, AND SPANISH RICE.

Island Taco

Island Taco

$16.99

CHOICE OF FRIED GATOR, WHITE FISH OR LIGHTLY BREADED SHRIMP STUFFED INTO THREE TORTILLAS WITH CHIPOTLE COLESLAW. SERVED WITH JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE.

Jerk Combo

Jerk Combo

$16.99

SLOW ROASTED JERK CHICKEN ON THE BONE OR SLOW ROASTED JERK PULLED PORK. SERVED WITH JERK SAUCE, MANGO SALSA, JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE. CAN’T DECIDE BETWEEN THE TWO? TRY A COMBINATION OF JERK CHICKEN AND JERK PORK!

Jerk Fish Dinner

Jerk Fish Dinner

$18.99

ISLAND WHITE FISH LIGHTLY BREADED AND PAN-FRIED. TOPPED WITH JERK SAUCE AND SERVED WITH JASMINE RICE, JERK SAUCE AND CHOICE OF SIDES

Jerk Pork Enchilada

$14.99

TRADITIONAL CORN TORTILLAS FILLED WITH JERK PORK. TOPPED WITH CHOICE OF TRADITIONAL GREEN OR RED SAUCE. SERVED WITH SHREDDED LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, REFRIED BEANS, AND SPANISH RICE ON THE SIDE.

Jerk Pork Pasta

Jerk Pork Pasta

$16.99

JERK PULLED PORK TOSSED IN ALFREDO SAUCE AND SERVED OVER A BED OF FETTUCCINE NOODLES WITH A BREADSTICK.

Jerk Shrimp

Jerk Shrimp

$16.99

SAUTEED SHRIMP LIGHTLY SEASONED WITH JERK SEASONING. SERVED WITH JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE.

Grilled Salmon

$18.99
Lobster Mac & Cheese

Lobster Mac & Cheese

$18.99

SEAFOOD MIXTURE WITH LOBSTER AND CRAB TOSSED IN A CREAMY CHEESE BLEND. SERVED OVER A BED OF MACARONI NOODLES TOPPED WITH BREADCRUMBS AND A BREADSTICK.

Lobster TAIL

$49.99

8 OZ. ROCK LOBSTER TAIL. SERVED WITH JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE

Mahi Mahi

Mahi Mahi

$18.99

GRILLED MAHI MAHI. SERVED WITH JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE. TRY IT BLACKENED $1.99 | ADD DEL MAR $2.99

Ribeye

$34.99

A JUICY, CENTER-CUT USDA CHOICE RIBEYE P CHAR-GRILLED TO YOUR LIKING. SERVED WITH JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE.

Rum Chicken

Rum Chicken

$17.99

GRILLED CHICKEN TOPPED WITH RUM SAUCE, PEPPERS, ONIONS, AND PINEAPPLES. SERVED WITH JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE.

Rum Shrimp

Rum Shrimp

$18.99

SHRIMP SAUTÉED IN RUM SAUCE. SERVED ON A BED OF PEPPERS, ONIONS, AND PINEAPPLES WITH JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE.

Seafood Alfredo

$19.99

A BLEND OF LOBSTER, SHRIMP, AND SURIMI CRAB TOSSED IN ALFREDO SAUCE AND SERVED OVER A BED OF FETTUCCINE NOODLES WITH A BREADSTICK.

Smothered Stk

$17.99

CHAR-GRILLED STEAK PATTY SMOTHERED WITH BLEU CHEESE, MUSHROOMS, ONIONS AND JERK SAUCE. SERVED WITH JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE.

Steak Burrito

$16.99Out of stock

STEAK BEEF WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA WITH CHORIZO, PEPPERS, AND ONIONS TOPPED WITH TRADITIONAL GREEN OR RED SAUCE AND SHREDDED CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESE. SERVED WITH SHREDDED LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, REFRIED BEANS, AND SPANISH RICE.

Tinga Chicken Enchilada

$14.99

TINGA CHICKEN WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA WITH CHORIZO, PEPPERS, AND ONIONS TOPPED WITH TRADITIONAL GREEN OR RED SAUCE AND SHREDDED CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESE. SERVED WITH SHREDDED LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, REFRIED BEANS, AND SPANISH RICE.

Tinga Chx Burrito

$15.99

BEEF WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA WITH CHORIZO, PEPPERS, AND ONIONS TOPPED WITH TRADITIONAL GREEN OR RED SAUCE AND SHREDDED CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESE. SERVED WITH SHREDDED LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, REFRIED BEANS, AND SPANISH RICE.

Veggie Burrito

$13.99

Veggie Prima

$12.99

SEASONAL VEGGIES TOSSED IN A CREAMY ALFREDO SAUCE AND SERVED OVER A BED OF FETTUCCINI NOODLES WITH A BREADSTICK. ADD GRILLED CHICKEN $3.00 | ADD SHRIMP $7.99

Sandwich/Wraps

ALL SANDWICHES ARE SERVED WITH YOUR CHOICE OF SIDE: FRENCH FRIES, JAMMIN’ FRIES, GARLIC MASHED POTATOES, JAMAICAN GREENS, FRESH VEGGIES OR SEASONAL VEGGIES.
BBQ Jerk Pork Sandwich

BBQ Jerk Pork Sandwich

$13.99

JERK PULLED PORK SERVED ON A HOAGIE BUN TOPPED WITH BBQ SAUCE AND ONION.

Big Bobber Burger

Big Bobber Burger

$28.99

FEELING UP TO THE CHALLENGE? THIS BURGER WAS MADE FOR YOU! TWO ANGUS BURGER PATTIES SMOTHERED WITH AMERICAN CHEESE, JERK PULLED PORK, BBQ SAUCE, GRILLED ONION, BACON, LETTUCE AND TOMATOES.

Black Bean Burger

Black Bean Burger

$13.99

BLACK BEAN PATTY TOPPED WITH SWISS CHEESE, LETTUCE, AVOCADO, AND PICO DE GALLO

Bobbers Cuban

$13.99

Buffalo Chicken Wrap

$13.99

Cheeseburger

$11.99

Chicken Sandwich

$11.99

Chicken Strips

$10.99

FOUR BREADED CHICKEN STRIPS SERVED WITH A CHOICE OF DIPPING SAUCE AND CHOICE OF SIDE

Chipotle Chicken Sandwich

Chipotle Chicken Sandwich

$14.99

CHAR-GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH PEPPER JACK CHEESE, BACON, LETTUCE, TOMATOES AND ONION. FINISHED WITH A MILD CHIPOTLE PEPPER AIOLI.

Cilantro Chicken Wrap

$11.99Out of stock

GRILLED CILANTRO LIME CHICKEN WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA WITH LETTUCE, MANGO SALSA, AND MOZZARELLA CHEESE.

Crab Louie Burger

Crab Louie Burger

$16.99

AN ISLAND TWIST ON THE TRADITIONAL CHEESEBURGER. CHAR-GRILLED ANGUS BURGER TOPPED WITH PEPPER JACK CHEESE, AVOCADO, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS AND DEL MAR.

Jerk Fish Sandwich

Jerk Fish Sandwich

$14.99

PAN-FRIED BREADED WHITE FISH TOPPED WITH JERK SAUCE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, AND ONION.

Jerk Pork Wrap

$13.99

SLOW-ROASTED JERK PULLED PORK WRAPPED WITH SPANISH RICE AND SHREDDED CHEESE

Jerk Sandwich

Jerk Sandwich

$13.99

CHOICE OF ANGUS BURGER PATTY OR CHICKEN BREAST SMOTHERED IN JERK SAUCE AND TOPPED WITH PEPPER JACK CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, AND ONIONS.

Lil Bobber Burger

Lil Bobber Burger

$16.99

TOO CHICKEN FOR THE CHALLENGE? TRY OUR SMALLER VERSION OF THE BIG JUICY BOBBER BURGER. ANGUS BURGER PATTY TOPPED WITH AMERICAN CHEESE, JERK PULLED PORK, BBQ SAUCE, GRILLED ONION, BACON, LETTUCE AND TOMATOES.

Philly Prime

Philly Prime

$16.99

SHAVED PRIME RIB TOPPED WITH SWISS CHEESE, PEPPERS AND ONIONS

Steak Sandwich

Steak Sandwich

$16.99

CHAR-GRILLED STEAK TOPPED WITH SWISS CHEESE AND GRILLED ONIONS.

Burger Of The Week

$13.99

Pizza

Cheese Pizza

$14.99

THIN CRUST PIZZA TOPPED WITH MOZZARELLA CHEESE (SELECT THIS FOR BUILD YOUR OWN)

Buffalo Chicken Alfredo Pizza

$23.99

ALFREDO SAUCE, CHICKEN, SPINACH, MUSHROOMS, AND TOMATOES.

BBQ Jerk Pork Pizza

$23.99

THIN-CRUST PIZZA TOPPED WITH BBQ SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, JERK PULLED PORK, PINEAPPLES AND GRILLED ONIONS

Supreme Pizza

$23.99

THIN-CRUST PIZZA TOPPED WITH MOZZARELLA CHEESE, SAUSAGE, PEPPERONI, GREEN ONIONS, BLACK OLIVES, ONIONS AND MUSHROOMS

Kid's Page

KIDS’ SIDES: FRENCH FRIES, JAMMIN’ FRIES, GARLIC MASHED POTATOES, FRESH VEGGIES, SEASONAL VEGGIES, OR APPLESAUCE

Kids Bacon Cheeseburger

$8.99

Kids Butter Noodles

$6.99

Kids Chicken Strips

$7.99

KIDS SIDES, CHOICE OF (1) : FRENCH FRIES, JAMMIN FRIES, GARLIC MASHED POTATOES, FRESH VEGGIES, SEASONAL VEGGIES, OR APPLESAUCE $7.99

Kids Cheese Pizza

$8.99

Kids Cheeseburger

$7.99

KIDS SIDES, CHOICE OF (1) : FRENCH FRIES, JAMMIN FRIES, GARLIC MASHED POTATOES, FRESH VEGGIES, SEASONAL VEGGIES, OR APPLESAUCE $7.99

Kids Grilled Chicken Breast

$7.99

KIDS SIDES, CHOICE OF (1) : FRENCH FRIES, JAMMIN FRIES, GARLIC MASHED POTATOES, FRESH VEGGIES, SEASONAL VEGGIES, OR APPLESAUCE

Kids Hamburger

$7.99

KIDS SIDES, CHOICE OF (1) : FRENCH FRIES, JAMMIN FRIES, GARLIC MASHED POTATOES, FRESH VEGGIES, SEASONAL VEGGIES, OR APPLESAUCE

Kids Mac &Cheese

$7.99

KIDS SIDES, CHOICE OF (1) : FRENCH FRIES, JAMMIN FRIES, GARLIC MASHED POTATOES, FRESH VEGGIES, SEASONAL VEGGIES, OR APPLESAUCE

Kids PB & J

$6.99

UNCRUSTABLE PEANUT BUTTER AND JELLY KIDS SIDES, CHOICE OF (1) : FRENCH FRIES, JAMMIN FRIES, GARLIC MASHED POTATOES, FRESH VEGGIES, SEASONAL VEGGIES, OR APPLESAUCE

Kids Pepperoni Pizza

$8.99

Kids Sausage Pizza

$8.99

Salad & Soups

Salad Beef Taco

$13.99

TACO MEAT TOSSED WITH MIXED GREENS, SHREDDED CHEESE, TOMATOES, ONIONS, BLACK OLIVES, AND TORTILLA STRIPS. TOPPED WITH AVOCADO.

Salad Caesar

$10.99

ROMAINE LETTUCE TOPPED WITH TOMATOES, PARMESAN CHEESE AND CROUTONS. TOSSED IN A CREAMY CAESAR DRESSING. ADD CHICKEN $3.99 / ADD 4 SHRIMP $7.99 *PICTURED WITH CHICKEN

Salad Chicken Taco

$13.99

TINGA CHICKEN TOSSED WITH MIXED GREENS, SHREDDED CHEESE, TOMATOES, ONIONS, BLACK OLIVES, AND TORTILLA STRIPS. TOPPED WITH AVOCADO.

Salad Ranch Chicken

$15.99

CHAR-GRILLED CHICKEN BREAST ON A BED OF MIXED GREENS. TOPPED WITH BACON BITS, TOMATOES, ONIONS, RED PEPPERS, PECANS AND TORTILLA STRIPS. TOSSED IN A CREAMY, HOMEMADE RANCH DRESSING.

Salad Spinach Blueberry

$12.99Out of stock

Side Caesar

$2.99

House Salad

$2.99

Chili

$5.99

Jerk Chicken Soup

$5.99

Loaded Baked Potato Soup

$5.99

Desserts

Brownie Sundae

$6.99

Cheesecake

$6.99

Chocolate Sundae

$4.99

Fried Ice Cream

$6.99

Key Lime Pie

$4.99

Strawberry Sundae

$4.99

14 buffet button

$14.00

$7 buffet button

$7.00

Sides & Extras

Applesauce

$1.99

Bread Bowl

$3.49

Breadstick

$0.75

Cheese Sauce

$2.99

Extra Avocado

$1.99

Extra Coleslaw

$1.99

Extra Mushrooms

$1.99

Extra Onion

$0.25

Extra Pickle

Extra Sauce

Extra Shrimp

$1.99

French Fries

$5.99

Fresh Veggies

$3.99

Garlic Mashed

$3.99

GF Bun

$2.00

Jammin Fries

$5.99

Jasmine Rice

$3.99

Refried Beans

$3.99

Jamaican Green

$3.99

Seasonal Veggies

$3.99

Steamed Veggies

$3.99

Spanish Rice

$3.99

Broccoli Only

$3.99
All hours
Sunday11:00 am - 3:59 am
Monday11:00 am - 3:59 am
Tuesday11:00 am - 3:59 am
Wednesday11:00 am - 3:59 am
Thursday11:00 am - 3:59 am
Friday11:00 am - 3:59 am
Saturday11:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Local, Caribbean-themed bar/eatery with seafood entrees & sandwiches, plus video games & live music.

Location

750 Wisconsin Dells Pkwy S, Wisconsin Dells, WI 53965

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