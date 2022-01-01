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Bobbers Island Grill 750 Wisconsin Dells Pkwy S
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750 Wisconsin Dells Pkwy S
Wisconsin Dells, WI 53965
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Popular Items
Appetizers
App 10 Bone-In Wings
App 10 Boneless
App 5 Bone-In Wings
App 5 Boneless
5 BONELESS WINGS DEEP-FRIED. TOSSED IN YOUR CHOICE OF SAUCE: MISSISSIPPI HONEY BBQ, KENTUCKY BOURBON, STINGIN’ HONEY GARLIC, FRANK’S RED HOT, OR DRY RUB. SERVED WITH CELERY AND RANCH OR BLEU CHEESE.
App Beach Bread
FRENCH BREAD BRUSHED WITH GARLIC BUTTER AND TOPPED WITH MOZZARELLA CHEESE, BLEU CHEESE, SCALLIONS, AND TOMATOES.
App Broccoli Cheddar Bites
App Cheese Curds
WISCONSIN DEEP FRIED CHEESE CURDS, SERVED WITH CHIPOLTE AIOLI
App Crab Dip
A LOCAL FAVORITE! MADE WITH SURIMI CRAB. SERVED CHILLED WITH BREADSTICKS AND FRESH VEGGIES.
App Del Mar
A HOUSE SPECIALTY! WARM, CREAMY SEAFOOD DIP SERVED IN A BREAD BOWL WITH TORTILLA CHIPS.
App Gator Bites
BEER-BATTERED AND DEEP-FRIED. SERVED WITH RANCH DRESSING.
App Island Sampler
COCONUT SHRIMP WITH STRAWBERRY YOGURT SAUCE, OUR UNIQUE BEACH BREAD AND CHILLED CRAB DIP SERVED WITH A BREAD STICK AND FRESH VEGETABLES.
App Jamaican Patties
App Jerk Pork Tosta
THREE TOSTADAS TOPPED WITH SLOW-ROASTED JERK PULLED PORK, FRESCO CHEESE AND MANGO SALSA
App Mozz Sticks
App Nachos
CHOICE OF TINGA CHICKEN, TACO MEAT OR JERK PORK OVER TORTILLA CHIPS. TOPPED WITH NACHO CHEESE SAUCE, BLACK OLIVES, TOMATOES, SCALLIONS, JALAPEÑOS AND SHREDDED CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESE. SERVED WITH SALSA AND SOUR CREAM.
App Wisconsin
TRADITIONAL CHEESE CURDS, JALAPENO CHEESE CURDS, MOZZARELLA STICKS AND BACON BROCCOLI CHEDDAR BITES.
Chips/Salsa
Ent 10 Bone-In Wings
Ent 5 Bone-In Wings
Ent Jamaican Patties
Entrees
Adult Mac & Cheese
CAVATAPPI NOODLES TOSSED IN A RICH, GOUDA CHEESE BLEND AND TOPPED WITH BREADCRUMBS INCLUDES A BREADSTICK.
BBQ Jerk Pork Mac
CAVATAPPI NOODLES TOSSED IN A RICH, GOUDA CHEESE BLEND AND TOPPED WITH BBQ SAUCE, SLOW ROASTED JERK PORK AND BREAD CRUMBS. SERVED WITH A BREADSTICK
BBQ Ribs
Bean & Rice Burrito
RICE AND BEANS WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA WITH CHORIZO, PEPPERS, AND ONIONS TOPPED WITH TRADITIONAL GREEN OR RED SAUCE AND SHREDDED CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESE. SERVED WITH SHREDDED LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM,
Beef Burrito
BEEF WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA WITH CHORIZO, PEPPERS, AND ONIONS TOPPED WITH TRADITIONAL GREEN OR RED SAUCE AND SHREDDED CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESE. SERVED WITH SHREDDED LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, REFRIED BEANS, AND SPANISH RICE.
Beef Enchiladas
TRADITIONAL CORN TORTILLAS FILLED WITH TACO BEEF. TOPPED WITH CHOICE OF TRADITIONAL GREEN OR RED SAUCE. SERVED WITH SHREDDED LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, REFRIED BEANS, AND SPANISH RICE ON THE SIDE.
Big Kahuna
SLOW ROASTED JERK CHICKEN ON THE BONE PAIRED WITH SLOW-ROASTED JERK PULLED PORK AND A JERK WHITE FISH FILET. SERVED WITH JERK SAUCE, MANGO SALSA, JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE.
Cheese Enchilada
TRADITIONAL CORN TORTILLAS FILLED WITH CHEESE TOPPED WITH CHOICE OF TRADITIONAL GREEN OR RED SAUCE. SERVED WITH SHREDDED LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, REFRIED BEANS, AND SPANISH RICE ON THE SIDE.
Chicken Alfredo
CREAMY ALFRED SAUCE WITH A CHICKEN BREAST SERVED WITH A BREADSTICK
Cilantro Lime Chicken
TWO CHICKEN BREASTS MARINATED IN A MILD, CILANTRO LIME MARINADE AND GRILLED TO PERFECTION. SERVED WITH JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE.
Coco Shrimp
BREADED AND DEEP-FRIED SHRIMP GARNISHED WITH COCONUT AND SERVED WITH HOMEMADE STRAWBERRY YOGURT SAUCE, JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE.
Fettuccine Alfredo
Garlic Herb Shrimp
SHRIMP TOSSED WITH GARLIC BUTTER AND SAUTÉED. SERVED WITH JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE.
Grilled Chicken Burrito
GRILLED CHICKEN BEEF WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA WITH CHORIZO, PEPPERS, AND ONIONS TOPPED WITH TRADITIONAL GREEN OR RED SAUCE AND SHREDDED CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESE. SERVED WITH SHREDDED LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, REFRIED BEANS, AND SPANISH RICE.
Island Taco
CHOICE OF FRIED GATOR, WHITE FISH OR LIGHTLY BREADED SHRIMP STUFFED INTO THREE TORTILLAS WITH CHIPOTLE COLESLAW. SERVED WITH JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE.
Jerk Combo
SLOW ROASTED JERK CHICKEN ON THE BONE OR SLOW ROASTED JERK PULLED PORK. SERVED WITH JERK SAUCE, MANGO SALSA, JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE. CAN’T DECIDE BETWEEN THE TWO? TRY A COMBINATION OF JERK CHICKEN AND JERK PORK!
Jerk Fish Dinner
ISLAND WHITE FISH LIGHTLY BREADED AND PAN-FRIED. TOPPED WITH JERK SAUCE AND SERVED WITH JASMINE RICE, JERK SAUCE AND CHOICE OF SIDES
Jerk Pork Enchilada
TRADITIONAL CORN TORTILLAS FILLED WITH JERK PORK. TOPPED WITH CHOICE OF TRADITIONAL GREEN OR RED SAUCE. SERVED WITH SHREDDED LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, REFRIED BEANS, AND SPANISH RICE ON THE SIDE.
Jerk Pork Pasta
JERK PULLED PORK TOSSED IN ALFREDO SAUCE AND SERVED OVER A BED OF FETTUCCINE NOODLES WITH A BREADSTICK.
Jerk Shrimp
SAUTEED SHRIMP LIGHTLY SEASONED WITH JERK SEASONING. SERVED WITH JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE.
Grilled Salmon
Lobster Mac & Cheese
SEAFOOD MIXTURE WITH LOBSTER AND CRAB TOSSED IN A CREAMY CHEESE BLEND. SERVED OVER A BED OF MACARONI NOODLES TOPPED WITH BREADCRUMBS AND A BREADSTICK.
Lobster TAIL
8 OZ. ROCK LOBSTER TAIL. SERVED WITH JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE
Mahi Mahi
GRILLED MAHI MAHI. SERVED WITH JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE. TRY IT BLACKENED $1.99 | ADD DEL MAR $2.99
Ribeye
A JUICY, CENTER-CUT USDA CHOICE RIBEYE P CHAR-GRILLED TO YOUR LIKING. SERVED WITH JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE.
Rum Chicken
GRILLED CHICKEN TOPPED WITH RUM SAUCE, PEPPERS, ONIONS, AND PINEAPPLES. SERVED WITH JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE.
Rum Shrimp
SHRIMP SAUTÉED IN RUM SAUCE. SERVED ON A BED OF PEPPERS, ONIONS, AND PINEAPPLES WITH JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE.
Seafood Alfredo
A BLEND OF LOBSTER, SHRIMP, AND SURIMI CRAB TOSSED IN ALFREDO SAUCE AND SERVED OVER A BED OF FETTUCCINE NOODLES WITH A BREADSTICK.
Smothered Stk
CHAR-GRILLED STEAK PATTY SMOTHERED WITH BLEU CHEESE, MUSHROOMS, ONIONS AND JERK SAUCE. SERVED WITH JASMINE RICE AND CHOICE OF SIDE.
Steak Burrito
STEAK BEEF WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA WITH CHORIZO, PEPPERS, AND ONIONS TOPPED WITH TRADITIONAL GREEN OR RED SAUCE AND SHREDDED CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESE. SERVED WITH SHREDDED LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, REFRIED BEANS, AND SPANISH RICE.
Tinga Chicken Enchilada
TINGA CHICKEN WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA WITH CHORIZO, PEPPERS, AND ONIONS TOPPED WITH TRADITIONAL GREEN OR RED SAUCE AND SHREDDED CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESE. SERVED WITH SHREDDED LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, REFRIED BEANS, AND SPANISH RICE.
Tinga Chx Burrito
BEEF WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA WITH CHORIZO, PEPPERS, AND ONIONS TOPPED WITH TRADITIONAL GREEN OR RED SAUCE AND SHREDDED CHEDDAR AND MONTEREY JACK CHEESE. SERVED WITH SHREDDED LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, REFRIED BEANS, AND SPANISH RICE.
Veggie Burrito
Veggie Prima
SEASONAL VEGGIES TOSSED IN A CREAMY ALFREDO SAUCE AND SERVED OVER A BED OF FETTUCCINI NOODLES WITH A BREADSTICK. ADD GRILLED CHICKEN $3.00 | ADD SHRIMP $7.99
Sandwich/Wraps
BBQ Jerk Pork Sandwich
JERK PULLED PORK SERVED ON A HOAGIE BUN TOPPED WITH BBQ SAUCE AND ONION.
Big Bobber Burger
FEELING UP TO THE CHALLENGE? THIS BURGER WAS MADE FOR YOU! TWO ANGUS BURGER PATTIES SMOTHERED WITH AMERICAN CHEESE, JERK PULLED PORK, BBQ SAUCE, GRILLED ONION, BACON, LETTUCE AND TOMATOES.
Black Bean Burger
BLACK BEAN PATTY TOPPED WITH SWISS CHEESE, LETTUCE, AVOCADO, AND PICO DE GALLO
Bobbers Cuban
Buffalo Chicken Wrap
Cheeseburger
Chicken Sandwich
Chicken Strips
FOUR BREADED CHICKEN STRIPS SERVED WITH A CHOICE OF DIPPING SAUCE AND CHOICE OF SIDE
Chipotle Chicken Sandwich
CHAR-GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH PEPPER JACK CHEESE, BACON, LETTUCE, TOMATOES AND ONION. FINISHED WITH A MILD CHIPOTLE PEPPER AIOLI.
Cilantro Chicken Wrap
GRILLED CILANTRO LIME CHICKEN WRAPPED IN A FLOUR TORTILLA WITH LETTUCE, MANGO SALSA, AND MOZZARELLA CHEESE.
Crab Louie Burger
AN ISLAND TWIST ON THE TRADITIONAL CHEESEBURGER. CHAR-GRILLED ANGUS BURGER TOPPED WITH PEPPER JACK CHEESE, AVOCADO, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS AND DEL MAR.
Jerk Fish Sandwich
PAN-FRIED BREADED WHITE FISH TOPPED WITH JERK SAUCE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, AND ONION.
Jerk Pork Wrap
SLOW-ROASTED JERK PULLED PORK WRAPPED WITH SPANISH RICE AND SHREDDED CHEESE
Jerk Sandwich
CHOICE OF ANGUS BURGER PATTY OR CHICKEN BREAST SMOTHERED IN JERK SAUCE AND TOPPED WITH PEPPER JACK CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, AND ONIONS.
Lil Bobber Burger
TOO CHICKEN FOR THE CHALLENGE? TRY OUR SMALLER VERSION OF THE BIG JUICY BOBBER BURGER. ANGUS BURGER PATTY TOPPED WITH AMERICAN CHEESE, JERK PULLED PORK, BBQ SAUCE, GRILLED ONION, BACON, LETTUCE AND TOMATOES.
Philly Prime
SHAVED PRIME RIB TOPPED WITH SWISS CHEESE, PEPPERS AND ONIONS
Steak Sandwich
CHAR-GRILLED STEAK TOPPED WITH SWISS CHEESE AND GRILLED ONIONS.
Burger Of The Week
Pizza
Cheese Pizza
THIN CRUST PIZZA TOPPED WITH MOZZARELLA CHEESE (SELECT THIS FOR BUILD YOUR OWN)
Buffalo Chicken Alfredo Pizza
ALFREDO SAUCE, CHICKEN, SPINACH, MUSHROOMS, AND TOMATOES.
BBQ Jerk Pork Pizza
THIN-CRUST PIZZA TOPPED WITH BBQ SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, JERK PULLED PORK, PINEAPPLES AND GRILLED ONIONS
Supreme Pizza
THIN-CRUST PIZZA TOPPED WITH MOZZARELLA CHEESE, SAUSAGE, PEPPERONI, GREEN ONIONS, BLACK OLIVES, ONIONS AND MUSHROOMS
Kid's Page
Kids Bacon Cheeseburger
Kids Butter Noodles
Kids Chicken Strips
KIDS SIDES, CHOICE OF (1) : FRENCH FRIES, JAMMIN FRIES, GARLIC MASHED POTATOES, FRESH VEGGIES, SEASONAL VEGGIES, OR APPLESAUCE $7.99
Kids Cheese Pizza
Kids Cheeseburger
KIDS SIDES, CHOICE OF (1) : FRENCH FRIES, JAMMIN FRIES, GARLIC MASHED POTATOES, FRESH VEGGIES, SEASONAL VEGGIES, OR APPLESAUCE $7.99
Kids Grilled Chicken Breast
KIDS SIDES, CHOICE OF (1) : FRENCH FRIES, JAMMIN FRIES, GARLIC MASHED POTATOES, FRESH VEGGIES, SEASONAL VEGGIES, OR APPLESAUCE
Kids Hamburger
KIDS SIDES, CHOICE OF (1) : FRENCH FRIES, JAMMIN FRIES, GARLIC MASHED POTATOES, FRESH VEGGIES, SEASONAL VEGGIES, OR APPLESAUCE
Kids Mac &Cheese
KIDS SIDES, CHOICE OF (1) : FRENCH FRIES, JAMMIN FRIES, GARLIC MASHED POTATOES, FRESH VEGGIES, SEASONAL VEGGIES, OR APPLESAUCE
Kids PB & J
UNCRUSTABLE PEANUT BUTTER AND JELLY KIDS SIDES, CHOICE OF (1) : FRENCH FRIES, JAMMIN FRIES, GARLIC MASHED POTATOES, FRESH VEGGIES, SEASONAL VEGGIES, OR APPLESAUCE
Kids Pepperoni Pizza
Kids Sausage Pizza
Salad & Soups
Salad Beef Taco
TACO MEAT TOSSED WITH MIXED GREENS, SHREDDED CHEESE, TOMATOES, ONIONS, BLACK OLIVES, AND TORTILLA STRIPS. TOPPED WITH AVOCADO.
Salad Caesar
ROMAINE LETTUCE TOPPED WITH TOMATOES, PARMESAN CHEESE AND CROUTONS. TOSSED IN A CREAMY CAESAR DRESSING. ADD CHICKEN $3.99 / ADD 4 SHRIMP $7.99 *PICTURED WITH CHICKEN
Salad Chicken Taco
TINGA CHICKEN TOSSED WITH MIXED GREENS, SHREDDED CHEESE, TOMATOES, ONIONS, BLACK OLIVES, AND TORTILLA STRIPS. TOPPED WITH AVOCADO.
Salad Ranch Chicken
CHAR-GRILLED CHICKEN BREAST ON A BED OF MIXED GREENS. TOPPED WITH BACON BITS, TOMATOES, ONIONS, RED PEPPERS, PECANS AND TORTILLA STRIPS. TOSSED IN A CREAMY, HOMEMADE RANCH DRESSING.
Salad Spinach Blueberry
Side Caesar
House Salad
Chili
Jerk Chicken Soup
Loaded Baked Potato Soup
Desserts
Sides & Extras
Applesauce
Bread Bowl
Breadstick
Cheese Sauce
Extra Avocado
Extra Coleslaw
Extra Mushrooms
Extra Onion
Extra Pickle
Extra Sauce
Extra Shrimp
French Fries
Fresh Veggies
Garlic Mashed
GF Bun
Jammin Fries
Jasmine Rice
Refried Beans
Jamaican Green
Seasonal Veggies
Steamed Veggies
Spanish Rice
Broccoli Only
|Sunday
|11:00 am - 3:59 am
|Monday
|11:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|11:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|11:00 am - 3:59 am
|Thursday
|11:00 am - 3:59 am
|Friday
|11:00 am - 3:59 am
|Saturday
|11:00 am - 3:59 am
Local, Caribbean-themed bar/eatery with seafood entrees & sandwiches, plus video games & live music.
750 Wisconsin Dells Pkwy S, Wisconsin Dells, WI 53965