Mi Tierra Restaurant & Cantina
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702 North 11th Street
Manhattan, KS 66502
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Food
APPETIZERS
- CHIPS & SALSA$3.25
- BLANCO QUESO DIP$4.75
WHITE QUESO DIP
- BEAN DIP$6.99
BEAN DIP GARNISHED WITH SHREDDED MOZZERELLA CHEESE
- CHORIQUESO$9.99
- GUACAMOLE DIP$4.99
FRESH GUACAMOLE MADE WITH AVOCADOS, ONIONS, CILANTRO AND TOMATOES.
- EL MARIACHI$13.99
CHEESE QUESADILLA, FLAUTAS, NACHOS GARNISHED WITH QUESO, SOUR CREAM, GUACAMOLE AND PICO DE GALLO
- NACHOS DELUXE$11.99
BEEF, CHICKEN AND BEANS NACHOS WITH CHEESE, LETTUCE, AND SOUR CREAM
- STEAK & FRIES$11.99
BED OF FRIES TOPPED WITH PIECES OF BEEF SMOTHERED WITH CHEESE DIP
- TRIO MEXICANO$15.99
WHITE QUESO DIP, GUACAMOLE DIP AND BEAN DIP
A LA CARTE
- ENCHILADA$3.50
ENCHILADA WITH YOUR CHOICE OF MEAT AND SAUCE.
- BURRITO$5.00
BURRITO FILLED WITH YOUR CHOICE OF MEAT AND SAUCE.
- QUESADILLA$5.00
FLOUR TORTILLA FILLED WITH SHREDDED MOZZERELLA CHEESE AND YOUR CHOICE OF MEAT.
- TACO$3.00
HARD SHELL TACO TOPPED WITH LETTUCE, SHREDDED MOZZERELLA CHEESE AND YOUR CHOICE OF MEAT.
- CHILE RELLENO$3.75
DEEP FRIED BATTERED POBLANO PEPPER STUFFED WITH MOZZERELLA CHEESE AND TOPPED WITH RED TOMATO SALSA.
- TAMALE$4.50
TENDER BEEF TAMALE WRAPPED IN A SOFT CORN SHELL GARNISHED WITH RED CHILI SAUCE.
- TOSTADA$4.75
A FLATTENED, CRISP CORN TORTILLA COVERED WITH GROUND BEEF GARNISHED WITH LETTUCE, SHREDDED CHEESE AND SOUR CREAM.
- CHALUPA$4.50
A FLATTENED, CRISP CORN TORTILLA COVERED WITH REFRIED BEANS GARNISHED WITH LETTUCE, SHREDDED CHEESE AND GUACAMOLE.
- MEXICAN RICE$3.25
- REFRIED BEANS$3.25
- CHARRO BEANS$3.75
- FRENCH FRIES$3.25
- GUACAMOLE SALAD$4.00
- SHREDDED CHEESE$1.25
- TORTILLAS$1.50
- PICO DE GALLO$1.00
STREET TACOS
BURRITOS
- BURRITO AL PASTOR$12.99
12 INCH BURRITO FILLED WITH AL PASTOR, RICE, PINTO BEANS, SHREDDED CHEESE, CILANTRO, ONIONS AND GUACAMOLE
- BURRITO MI TIERRA$13.99
TWO CARNE ASADA BURRITOS SMOTHERED WITH WHITE QUESO DIP ON TOP. SERVED WITH RICE AND BEANS.
- BURRITO SANCHO$12.99
A ROLLED FLOUR TORTILLA FILLED WITH YOUR CHOICE OF BEEF OR CHICKEN. GARNISHED WITH LETTUCE, GUACAMOLE, SOUR CREAM AND PICO DE GALLO. SERVED WITH RICE AND BEANS ON THE SIDE.
- BURRITO DELUXE$13.99
ONE BEEF AND CHICKEN BURRITO TOPPED WITH LETTUCE, GUACAMOLE AND SOUR CREAM.
- BIG FOOT BURRITO$13.99
A 12 INCH TORTILLA FILLED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, RICE, BEANS, SOUR CREAM, GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.
- MEGA BURRITO$25.99
TWO 12 INCH TORTILLAS FILLED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, RICE, BEANS, PICO DE GALLO, SHREDDED MOZZERELLA CHEESE AND GREEN SALSA.
ENCHILADAS
- ENCHILADA TEXANAS$11.99
THREE BEEF ENCHILADAS SMOTHERED IN RED CHILI MEAT SAUCE. SERVED WITH RICE AND BEANS.
- ENCHILADA MEXICANAS$12.99
ONE BEEF, CHEESE AND CHICKEN ENCHILADA TOPPED WITH RED SALSA, GREEN SALSA AND WHITE CHEESE DIP. SERVED WITH RICE AND BEANS
- ENCHILADA RANCHERAS$13.99
TWO CHEESE ENCHILADAS TOPPED WITH PORK THAT'S PREPARED WITH BELL PEPPERS, TOMATOES AND ONIONS. SERVED WITH GUACAMOLE SALAD.
- ENCHILADA YOLANDAS$12.99
THREE CHICKEN ENCHILADAS TOPPED WITH SALSA VERDE. SERVED WITH GUACAMOLE SALAD.
SOUPS & SALADS
- TACO SALAD$8.99
FRIED FLOUR TORTILLA BOWL TOPPED WITH CHEESE SAUCE, LETTUCE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO AND CHOICE OF MEAT.
- FAJITA TACO SALAD$10.99
FRIED FLOUR TORTILLA BOWL GARNISHED WITH CHEESE SAUCE, LETTUCE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, GUACAMOLE AND CHOICE OF MEAT
- FAJITA SALAD$10.75
A BED OF LETTUCE SERVED WITH YOUR CHOICE OF FAJITA STEAK OR GRILLED CHICKEN IN SLICES WITH FRESH BELL PEPPERS, TOMATOES, ONIONS AND SHREDDED CHEESE.
- CALDO DE RES$13.99
Beef soup cooked with carrots, potatoes, zucchini and corn. Garnished with chopped onions and cilantro. Served with rice and half a lime on the side.
- MENUDO (WEEKEND ONLY)$11.99Out of stock
Fresh beef tripe and hominy cooked in red chili sauce. Garnished with chopped onions, cilantro and fresh jalapenos, oregano and half a lime.
- CALDO DE POLLO$12.99
Traditional Chicken Soup cooked in a homemade broth containing carrots, potatoes, zucchini, cabbage and paired with mexican rice and lime.
VEGETARIAN ENTREES
- VEG #1$11.99
ONE CHEESE ENCHILADA WITH YOUR SECOND CHOICE OF DISH. SERVED WITH RICE.
- VEG #2$10.99
MUSHROOM QUESADILLA FILLED WITH MOZZARELLA CHEESE, BELL PEPPERS, ONIONS, AND TOMATOES. SERVED WITH A SIDE OF RICE.
- VEG #3$11.99
NACHOS TOPPED WITH MOZZARELA CHEESE, BELL PEPPERS, ONIONS, TOMATOES AND MUSHROOMS.
- VEG #4$12.99
TACO SALAD COOKED WITH BELL PEPPERS, ONIONS, TOMATOES AND MUSHROOMS. GARNISHED WITH LETTUCE AND PICO DE GALLO.
SEAFOOD
- CAMARONES A LA DIABLA$13.99
SHRIMP PREPARED WITH A SPECIAL RED SALSA. SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, AVOCADO AND TORTILLAS.
- TIERRA Y MAR$16.50
TILAPIA AND SHRIMP COOKED WITH BELL PEPPERS, TOMATOES, ONIONS TOPPED WITH WHITE CHEESE DIP. SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS.
- COCKTEL DE CAMARON$15.99
SHRIMP, PICO DE GALLO, CILANTRO & AVOCADO SERVED IN TOMATO SAUCE AND SALTINE CRACKERS ON THE SIDE.
- SIETE MARES$16.99
Seafood soup with shrimp, mussels, squid , crab, clam meat prepared with Carrots, Potatoes, and Celery. Served with the side of rice.
FAJITAS
- FAJITA$15.99
YOUR CHOICE OF FAJITA MEATS COOKED WITH BELL PEPPERS, ONIONS, AND TOMATOES. SERVED WITH A SIDE OF RICE, BEANS, GUACAMOLE SALAD AND TORTILLAS
- FAJITA MI TIERRA$16.99
STEAK, CHICKEN, SHRIMP, SAUSAGE AND CHORIZO COOKED WITH BELL PEPPERS, ONIONS AND TOMATOES. SERVED WITH A SIDE OF RICE, BEANS, GUACAMOLE SALAD AND TORTILLAS.
- FAJITA SEAFOOD$17.99
SHRIMP, FISH AND CRAB MEAT COOKED WITH BELL PEPPERS, ONIONS, TOMATOES AND TORTILLAS. SERVED WITH A SIDE OF RICE, BEANS, GUACAMOLE SALAD AND TORTILLAS.
- FAJITA VEGETARIAN$15.99
BELL PEPPERS, ONIONS, TOMATOES, CARROTS, BROCCOLI AND ZUCCHINI. SERVED WITH A SIDE OF RICE, BEANS, GUACAMOLE SALAD AND TORTILLAS.
- EL COMAL$28.99
CARNE ASADA, GRILLED CHICKEN, SHRIMP TOPPED CHORIQUESO COMPLIMENTED WITH A GRILLED JALEPENO, A SMOKED SAUSAGE, AND NOPAL. SERVED WITH RICE, CHARRO BEANS, LETTUCE, AVOCADO AND TORTILLAS.
- ALAMBRE$15.99
CARNE ASADA, BACON, SHRIMP, CHORIZO, BELL PEPPERS, ONIONS, AND TORTILLAS.
ENTREES
- A LA VERACRUZANA$15.99
CARNE ASADA SKIRTS GARNISHED WITH SHRIMP SEASONED IN GARLIC. SERVED WITH RICE, CHARRO BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO SOUR CREAM AND TORTILLAS.
- CARNE GUISADA$12.99
CUBED BEEF COOKED IN GRAVY SEASONED WITH CHILI POWDER AND FLOUR TO PERFECT THE SAUCE. SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS.
- BISTEAK MEXICANA$13.99
STRIPS OF BEEF COOKED WITH TOMATOES, ONIONS, CILANTRO AND JALEPENOS. SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS.
- LA BANDERA MEXICANA$15.99
ONE CHICKEN CHIMICHANGA TOPPED WITH WHITE CHEESE DIP, ONE BEEF ENCHILADA TOPPED WITH GREEN SALSA AND A CHILE RELLENO TOPPED WITH RED SALSA. SERVED WITH RICE ON THE SIDE
- ARROZ CON POLLO$13.99
A BED OF RICE GARNISHED WITH PIECES OF GRILLED CHICKEN COOKED WITH BROCCOLI, CARROTS AND ZUCCHINI.
- POLLO BANDIDO$13.99
PIECES OF GRILLED CHICKEN SMOTHERED WITH WHITE CHEESE DIP. SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS.
- EL CHAVO$14.99
PIECES OF GRILLED CHICKEN COOKED WITH MOZZERELLA CHEESE, SPINACH AND MUSHROOMS. SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS.
- POLLO CANCUN$15.99
GRILLED CHICKEN COOKED WITH SHRIMP, BELL PEPPERS, TOMATOES, ONIONS ALL SMOTHERED WITH CHEESE DIP. SERVED WITH RICE AND TORTILLAS.
- POLLO HAWAIANO$15.99
GRILLED CHICKEN TOPPED WITH SHRIMP AND A PINEAPPLE SLICE. SERVED WITH RICE, LETTUCE, GUACAMOLE, A JALEPENO AND TORTILLAS.
- POLLO MEXICANO$13.99
GRILLED CHICKEN BREAST COOKED WITH BELL PEPPERS, TOMATOES AND ONIONS SMOTHERED WITH CHEESE DIP. SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS.
- CHORIPOLLO$13.99
GRILLED CHICKEN BREAST GARNISHED WITH CHORIZO SMOTHERED WITH CHEESE DIP. SERVED WITH RICE, CHARRO BEANS AND TORTILLAS.
- CARNITAS DINNER$14.99
PORK GARNISHED WITH FRIED ONIONS. SERVED WITH RICE, CHARRO BEANS, LETTUCE, AVOCADO, A FRESH WHOLE JALEPENO AND TORTILLAS.
- CHILE VERDE$13.99
PORK COOKED IN YOUR CHOICE OF SPICY OR MILD GREEN SAUCE. SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS.
- CHILE COLORADO$12.99
PIECES OF CARNE DE RES SMOTHERED IN RED MEXICAN SAUCE. SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS.
- CARNE ASADA$15.99
FLANK STEAKS SERVED WITH RICE, CHARRO BEANS, LETTUCE, AVOCADO, A FRESH WHOLE JALEPENO AND TORTILLAS.
- QUESADILLA TROPICANA$12.99
A FLOUR TORTILLA FILLED WITH PIECES OF STEAK AND GRILLED CHICKEN, SHREDDED CHEESE, BACON, ONIONS, MUSHROOMS, AND A PINEAPPLE. SERVED WITH LETTUCE AND SOUR CREAM ON THE SIDE.
- CHIMICHANGA$11.99
DEEP FRIED CHIMICHANGA WITH YOUR CHOICE OF MEAT TOPPED WITH CHEESE DIP. SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO AND GUACAMOLE.
- FLAUTAS$11.99
FOUR FLAUTAS WITH YOUR CHOICE OF BEEF OR CHICKEN SERVED WITH SOUR CREAM, GUACAMOLE SALAD AND PICO DE GALLO.
- MILANESA$15.99
BREADED BEEF SERVED WITH FRENCH FRIES AND GUACAMOLE SALAD ON THE SIDE.
- MEXICAN TACO DINNER$15.99
YOUR CHOICE OF BRISKET OR SHREDDED PORK TACOS IN SEMI-FRIED CORN TORTILLAS. SERVED WITH GUACAMOLE, CILANTRO, ONIONS AND CHARRO BEANS.
- MI TIERRA COMBINATION$11.99
Pick two: Tamale, Chile relleno, Enchilada, Burrito, Tostada, Chulpa Served with side of Rice and beans.
LUNCH SPECIALS
- LUNCH #1$8.99
BEEF TACO WITH YOUR SECOND CHOICE OF DISH SERVED WITH A SIDE OF CHOICE.
- LUNCH #2$9.99
TWO CARNE ASADA BURRITOS SMOTHERED IN CHEESE DIP TOPPED WITH SOUR CREAM. SERVED WITH RICE AND BEANS ON THE SIDE.
- LUNCH #3$8.99
YOUR CHOICE OF FAJITA MEAT IN A QUESADILLA SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, GUACAMOLE, PICO DE GALLO AND SOUR CREAM.
- FAJITAS$11.99
WITH YOUR CHOICE OF FAJITA SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, GUACAMOLE, PICO DE GALLO AND SOUR CREAM. TORTILLAS INLCUDED.
- CHIMICHANGA$9.99
A DEEP FRIED BURRITO TOPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT GARNISHED WITH CHEESE DIP, SERVED WITH RICE, BEANS, LETTUCE, GUACAMOLE, PICO DE GALLO, AND SOUR CREAM.
- FLAUTAS (TAQUITOS MEXICANOS)$9.99
TWO FLAUTAS WITH YOUR CHOICE OF MEAT SERVED WITH LETTUCE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, AND SOUR CREAM.
- HUEVOS CON CHORIZO$9.99
SCRAMBLED EGGS COOKED WITH CHORIZO. SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS.
- HUEVOS RANCHEROS$9.99
TWO OVEREASY COOKED EGGS TOPPED WITH OUR RED MEXICAN SALSA. SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS.
- HUEVOS MEXICANA$9.99
SCRAMBLED EGGS COOKED WITH FRESH JALAPENOS, TOMATOES AND ONIONS. SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS.
- HUEVOS CON CHORIZO BURRITO$8.99
BURRITO FILLED WITH SCRAMBLED EGGS COOKED WITH CHORIZO AND POTATOES WITH YOUR CHOICE OF SIDE.
- HUEVOS CON HAMON BURRITO$8.99
BURRITO FILLED WITH SCRAMBLED EGGS COOKED WITH HAM AND POTATOES WITH YOUR CHOICE OF SIDE.
- HUEVOS MEXICANO BURRITO$8.99
BURRITO FILLED WITH SCRAMBLED EGGS COOKED WITH JALEPENOS, TOMATOES, ONIONS AND POTATOES GARNISHED WITH SALSA RANCHERA ON TOP WITH YOUR CHOICE OF SIDE.
- CHILAQUILES MEXICANO$11.99
Fried pieces of corn tortillas sauced and garnished with your choice of red or green sauce and two eggs.
CHILDREN'S MENU (Drink included) 10 & UNDER
- KIDS #1 (ENCH)$7.25
BEEF ENCHILADA WITH RICE AND BEANS.
- KIDS #2 (QUES.)$7.25
CHEESE QUESADILLA WITH RICE AND BEANS.
- KIDS #3 (CORN DOG)$7.25
CORNDOG WITH A SIDE OF FRIES
- KIDS #4 (HAMB.)$7.25
CHEESE HAMBURGER WITH A SIDE OF FRIES.
- KIDS #5 (HOT DOG)$7.25
HOTDOG WITH A SIDE OF FRIES.
- KIDS #6 (CH. NUGG)$7.25
CHICKEN NUGGETS SERVED WITH A SIDE OF FRIES.
- KIDS #7 (TACO)$7.25
BEEF TACO TOPPED WITH LETTUCE AND SHREDDED CHEESE WITH A SIDE OF RICE AND BEANS.
- KIDS #8 (GRILLED CH.)$7.25
GRILLED CHEESE SANDWHICH SERVED WITH A SIDE OF FRIES.
DESSERTS
- STRAWBERRIES AND CREAM (FRESAS CON CREMA)$5.00
FRESH STRAWBERRIES MIXED WITH A SWEETENED FLAVORED CONDENSED MILK
- CHEESECAKE$5.99
SLICE OF CHEESECAKE TOPPED WITH CHOCOLATE SYRUP AND WHIP CREAM
- CHOCOLATE FILLED CHURROS$5.99
CHOCOLATE FILLED CHURROS GARNISHED WITH HONEY, SUGAR, CINNAMON AND WHIP CREAM.
- SOPAPILLAS$5.99
FRIED FLOUR SHELLS GARNISHED WITH HONEY, CINNAMON SUGAR AND WHIP CREAM.
- FLAN$5.99
A RICH, SWEET CUSTARD TOPPED WITH CARAMEL SAUCE.
- FRIED ICE CREAM$5.99
ICE CREAM IN A FRIED FLOUR SHELL TOPPED WITH HONEY, CINNAMON SUGAR, WHIP CREAM, CHOCOLATE AND SPRINKLES.
Liquor
Vodka
Gin
Rum
- Well Rum$6.00
- Admiral Nelson$7.00
- Bacardi$8.00
- Captain Morgan$8.00
- Gosling'S$8.00
- Meyers$8.00
- Meyers Silver$8.00
- Mount Gay$7.00
- Malibu$7.00
- Rum Chata$7.00
- Well Rum - DBL$12.00
- Admiral Nelson - DBL$14.00
- Bacardi - DBL$16.00
- Captain Morgan - DBL$16.00
- Gosling'S - DBL$16.00
- Meyers - DBL$16.00
- Meyers Silver - DBL$16.00
- Mount Gay - DBL$14.00
Tequila
- Well Tequila$6.00
- Casa Noble$8.00
- Cuervo Silver$7.00
- Don Julio Anejo$8.00
- Milagro$8.00
- Patron Anejo$8.00
- Patron Reposado$8.00
- Patron Silver$8.00
- 818$8.00
- Hornitos$8.00
- HerraDura$8.00
- Sauza$6.00
- Well Tequila - DBL$12.00
- Casa Noble - DBL$16.00
- Cuervo Silver - DBL$14.00
- Don Julio Anejo - DBL$16.00
- Milagro - DBL$16.00
- Patron Anejo - DBL$16.00
- Patron Reposado - DBL$16.00
- Patron Silver - DBL$16.00
Whiskey
- Well Whiskey$7.00
- Bulliet Rye$7.00
- Crown$8.00
- Crown Apple$8.00
- Jack Daniels$8.00
- Jim Beam$6.00
- Knob Creek$6.00
- Makers 46$7.00
- Makers Mark$7.00
- Wild Turkey$7.00
- Chevas$6.00
- Buchanan's$7.00
- Jameson$8.00
- Crown Vanilla$8.00
- West Bottoms$7.00
- Seagrams$7.00
- Well Whiskey - DBL$14.00
- Bulliet Rye - DBL$14.00
- Crown - DBL$16.00
- Crown Apple - DBL$16.00
- Jack Daniels - DBL$16.00
- Jim Beam - DBL$12.00
- Knob Creek - DBL$12.00
- Makers 46 - DBL$14.00
- Makers Mark - DBL$14.00
- Wild Turkey - DBL$14.00
Scotch/Bourbon
Liqueurs/Cordials
- Amaretto Di Saronno$6.00
- Campari$5.00
- Cointreau$6.00
- Grand Marnier$6.00
- Irish Mist$6.00
- Jagermeister$7.00
- Kahlua$7.00
- Molly's Irish Cream$6.00
- Amaretto Di Saronno - DBL$12.00
- Campari - DBL$10.00
- Cointreau - DBL$12.00
- Grand Marnier - DBL$12.00
- Irish Mist - DBL$12.00
- Jagermeister - DBL$14.00
- Kahlua - DBL$14.00
- Molly's Irish Cream - DBL$12.00
Cocktails
- Cosmopolitan$8.00
Vodka, Fresh Lime Juice, Triple Sec, Cranberry juice, Fresh Lemon.
- Daiquiri$8.00
Rum, fresh lime juice, simple syrup with the choice of strawberry or mango.
- Hurricane$8.00
Light Rum, Dark Rum, Fresh Lime Juice, Orange Juice, Simple Syrup, Grenadine, and a Maraschino cherry
- Lemon Drop$7.00
Lemon Svedka, Sour Mix
- Long Island Iced Tea$9.00
Vodka, Tequila, Rum, Gin, Triple Sec, Coca Cola, Sprite, Orange juice, Garnished with a Fresh Lime and a Orange Slice
- Mai Tai$8.00
Spiced Rum, Malibu, Grand Marnier, Pineapple Juice, Orange Juice, Grenadine.
- Manhattan$8.00Out of stock
- Margarita$8.99+
- Martini$8.00Out of stock
Olive Brine, Vodka, Vermouth, Olives for garnish
- Michelada$9.00
Beer of choice, Michelada Mix, Salt, Fresh Lime Juice, Celery Stick, Fresh Lime and a Candy Straw for garnish.
- Mimosa$8.00
Orange Juice, Champagne, Fresh Orange slice for Garnish
- Mojito$8.00
Sugar, Club Soda, White Rum, Fresh Lime, Fresh Mint
- Moscow Mule$10.00Out of stock
Fresh Lime Juice, Ginger Beer, Vodka, Fresh Lime Wedge for Garnish.
- Mudslide$9.00
Vodka, Kahlua, Bailey's, Heavy Cream.
- Old Fashioned$8.00Out of stock
- Pina Colada$9.00
Malibu, Pina Colada Flavoring, Fresh Pineapple, Pineapple Garnish
- Screwdriver$8.00
Orange Juice, Vodka, Fresh Orange Slice for Garnish.
- Sidecar$8.00
Sugar Rim, Cognac, Grand Marnier, Fresh Lemon juice, Lemon Garnish.
- Tequila Sunrise$8.00
Tequila, orange juice, triple sec & grenadine
- Tom Collins$9.00
Fresh Lemon, Gin, Simple Syrup, Club Soda.
- Whiskey Sour$8.00
Whiskey, Sour mix.
- White Russian$9.00
- Tequila Sunset$8.00
- Premium Margarita$11.00
- Corona-rita$8.50
- Modelo-rita$8.50
- Spiked Jarritos$8.50
- Paloma$8.00
- Irish Trashcan$10.00
- Paletas$4.50
- Spiked Horchata$9.00
- El Nopal$36.00
- Main Squeeze$6.00