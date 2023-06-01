Tacos El Tucan 12505 San Pablo Ave
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12505 San Pablo Ave
Richmond, CA 94805
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TACOS EL TUCAN
TACOS
TACO ADOBADA (AL PASTOR, MARINATED PORK)
HAND MADE TORTILLA, ONION, CILANTRO, CILANTRO DRESSING
TACO ASADA (STEAK)
HAND MADE TORTILLA, ONION, CILANTRO, GUACAMOLE
TACO BIRRIA (SHREDDED BEEF)
HAND MADE TORTILLA, ONION, CILANTRO
TACO CAMARON (SHRIMP)
HAND MADE TORTILLA, PICO DE GALLO, COLESLAW MIX, CHIPOTLE DRESSING
TACO CHORIZO (MEX SAUSAGE)
HAND MADE TORTILLA, ONION, CILANTRO, GUACAMOLE
TACO POLLO (GRILLED CHICKEN)
HAND MADE TORTILLA, ONION, CILANTRO, GUACAMOLE
TACO VEGGIE (ZUCCHINI, MUSHROOM,CORN)
HAND MADE TORTILLA, ONION, CILANTRO, GUACAMOLE
TACO FRIJOL (BEAN)
HAND MADE TORTILLA, ONION, CILANTRO, GUACAMOLE
QUESA TACOS
QUESATACO ADOBADA (AL PASTOR, MARINATED PORK)
HAND MADE TORTILLA, CRISPY CHEESE, ONION,CILANTRO, CILANTRO DRESSING
QUESATACO ASADA (STEAK)
HAND MADE TORTILLA, CRISPY CHEESE, ONION,CILANTRO,GUACAMOLE
QUESATACO BIRRIA (SHREDDED BEEF)
HAND MADE TORTILLA, CRISPY CHEESE, ONION,CILANTRO
QUESATACO CAMARON (SHRIMP)
HAND MADE TORTILLA,CRISPY CHEESE, PICO,COLESLAW MIX,CHIPOTLE DRESSING
QUESATACO CHORIZO (MEX SAUSAGE)
HAND MADE TORTILLA, CRISPY CHEESE, ONION,CILANTRO,GUACAMOLE
QUESATACO NO MEAT
HAND MADE TORTILLA, CRISPY CHEESE, ONION,CILANTRO,GUACAMOLE
QUESATACO POLLO (GRILLED CHICKEN)
HAND MADE TORTILLA, CRISPY CHEESE, ONION,CILANTRO,GUACAMOLE
QUESATACO VEGGIE(ZUCCHINI, MUSHROOM, CORN)
HAND MADE TORTILLA, CRISPY CHEESE, ONION,CILANTRO,GUACAMOLE
RED TACOS
RED TACO ADOBADA (AL PASTOR, MARINATED PORK)
6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,CILANTRO,ONIONS, CILANTRO DRESSING
RED TACO ASADA (STEAK)
6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,CILANTRO,ONIONS,GUACAMOLE
RED TACO CHORIZO (MEX SAUSAGE)
6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,CILANTRO,ONIONS,GUACAMOLE
RED TACO POLLO (GRILLED CHICKEN)
6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,CILANTRO,ONIONS,GUACAMOLE
RED TACO VEGGIE (ZUCCHINI,MUSHROOM,CORN)
6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,CILANTRO,ONIONS,GUACAMOLE
RED TACO CAMARON (SHRIMP)
6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,PICO,COLESLAW MIX, CHIPOTLE DRESSING
RED TACO NO MEAT
6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,CILANTRO,ONIONS,GUACAMOLE
KETO TACOS
KETO ADOBADA (AL PASTOR, MARINATED PORK)
CHEESE SHELL TACO, CILANTRO,ONION, CILANTRO DRESSING
KETO ASADA (STEAK)
CHEESE SHELL TACO, CILANTRO,ONION, GUACAMOLE
KETO BIRRIA (SHREDDED BEEF)
CHEESE SHELL TACO, CILANTRO,ONION
KETO CAMARON (SHRIMP)
CHEESE SHELL TACO, PICO, COLESLAW MIX, CHIPOTLE DRESSING
KETO CHORIZO (MEX SAUSAGE)
CHEESE SHELL TACO, CILANTRO,ONION, GUACAMOLE
KETO POLLO (GRILLED CHICKEN)
CHEESE SHELL TACO, CILANTRO,ONION, GUACAMOLE
KETO VEGGIE (ZUCCHINI,MUSHROOM,CORN)
CHEESE SHELL TACO, CILANTRO,ONION, GUACAMOLE
KETO FRIJOL
CHEESE SHELL TACO, CILANTRO,ONION, GUACAMOLE
BIRRIA
BIRRIA PLATE
BIRRIA(SHREDDED BEEF) RICE, BEANS, ONION, CILANTRO, (4) HAND MADE TORTILLAS, CUP OF CONSOME
BIRRIA RAMEN
RAMEN NOODLES WITH BIRRIA MEAT, CONSOME, ONIONS AND CILANTRO
PIZZA BIRRIA
3 RED TORTILLAS (13") FULL OF MOZZARELLA CHEESE , BIRRIA MEAT, ONIONS AND CILANTRO(FEEDS 3-4)
QUESABIRRIA
6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,CILANTRO AND ONIONS
QUESABIRRIA COMBO (3)
3 QUESABRITAS AND 8OZ CUP OF CONSOME WITH CILANTRO AND ONIONS
MULITAS
MULITA ADOBADA (AL PASTOR, MARINATED PORK)
2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, CILANTRO, ONIONS, GUACAMOLE
MULITA ASADA (STEAK)
2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, CILANTRO, ONIONS, GUACAMOLE
MULITA BIRRIA (SHREDDED BEEF)
2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, CILANTRO, ONIONS
MULITA CHORIZO (MEX SAUSAGE)
2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, CILANTRO, ONIONS, GUACAMOLE
MULITA POLLO (GRILLED CHICKEN)
2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, CILANTRO, ONIONS, GUACAMOLE
MULITA VEGGIE (ZUCCHINI,MUSHROOM, CORN)
2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, CILANTRO, ONIONS, GUACAMOLE
MULITA CAMARON (SHRIMP)
2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, PICO, COLESLAW MIX,CHIPOTLE DRESSING
MULITA NO MEAT
2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, CILANTRO, ONIONS, GUACAMOLE
BURRITOS
REGULAR BURRITO
13'' FLOUR TORTILLA, PICO DE GALLO, RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED) CHIPS INCLUDED
SUPER BURRITO
13" FLOUR TORTILLA,PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM AND CHEESE, RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED)
CALI BURRITO
13'' FLOUR TORTILLA, SEASONED FRIES, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, CHEESE, SOUR CREAM
RED BURRITO
13'' RED TOMATO TORTILLA(TOASTED) CRISPY CHEESE,PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM, RICE AND CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED)
REGULAR BURRITO NO MEAT
13'' FLOUR TORTILLA, PICO DE GALLO, RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED) CHIPS INCLUDED
SUPER BURRITO NO MEAT
13" FLOUR TORTILLA,PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM AND CHEESE, RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED)
CALI BURRITO NO MEAT
13'' FLOUR TORTILLA, SEASONED FRIES, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, CHEESE, SOUR CREAM
RED BURRITO NO MEAT
13'' RED TOMATO TORTILLA(TOASTED) CRISPY CHEESE,PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM, RICE AND CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED)
BEAN & CHEESE 10"
QUESADILLAS
SUPER QUESADILLA
10'' FLOUR TORTILLA LOADED WITH CHEESE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM
QUESADILLA ONLY MEAT
10'' FLOUR TORTILLA LOADED WITH CHEESE AND MEAT ONLY
SUPER QUESADILLA NO MEAT
10'' FLOUR TORTILLA LOADED WITH CHEESE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM
QUESADILLA CHEESE ONLY
10'' FLOUR TORTILLA LOADED WITH CHEESE
BOWLS
REGULAR BOWL
CONTAINER WITH RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED) PICO DE GALLO, GUACAMOLE, LETTUCE
SUPREME BOWL
CONTAINER WITH RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED) PICO DE GALLO, GUACAMOLE, LETTUCE, SOUR CREAM AND CHEESE
REGULAR BOWL NO MEAT
CONTAINER WITH RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED) PICO DE GALLO, GUACAMOLE, LETTUCE
SUPREME BOWL NO MEAT
CONTAINER WITH RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED) PICO DE GALLO, GUACAMOLE, LETTUCE, SOUR CREAM AND CHEESE
TUCAN FRIES
TUCAN NACHOS
SIDES
ARROZ/PINTOS
ARROZ/FRITOS
CHIPOTLE DRESSING
CHIPS
CHIPS AND GUACAMOLE
CHIPS AND PICO
CILANTRO DRESSING
CONSOME
CORN TORTILLA
GUACAMOLE 3.25OZ
PICO DE GALLO
SIDE ARROZ
SIDE CEBOLLA FRITA
SIDE CHEESE
SIDE CREMA
SIDE PINTO
SIDE REFRITOS
SIDE SERRANOS
SOLO CARNE 8OZ
TORTILLA HARINA 10''
TORTILLA HARINA 13''
Drinks
AGUAS FRESCAS
HORCHATA GRANDE
RICE MILK AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!
HORCHATA MEDIUM
RICE MILK AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!
MELON GRANDE
CANTALOUPE AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!
MELON MEDIANA
CANTALOUPE AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!
FRESA GRANDE
STRAWBERRY AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!
FRESA MEDIANA
STRAWBERRY AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!
JAMAICA GRANDE
HIBISCUS AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!
JAMAICA MEDIANA
HIBISCUS AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!
PEPINO/LIMON GRANDE
CUCUMBER/LIME NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!
PEPINO/LIMON MEDIANA
CUCUMBER/LIME NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!
PIÑA GRANDE
PINEAPPLE AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!
PIÑA MEDIANA
PINEAPPLE AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!
SANDIA GRANDE
WATERMELON AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!
SANDIA MEDIANA
WATERMELON AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!
TAMARINDO GRANDE
TAMARIND AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!
TAMARINDO MEDIANA
TAMARIND AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!
NARANJA MEDIANA
NARANJA GRANDE
VASO AGUA
SODAS
BOTTLE WATER
CAN COKE
CAN SQUIRT
DIET COKE
CAN SPRITE
JARRITO MANGO
JARRITO PINEAPPLE
JARRITO MANDARINA
JARRITO TAMARINDO
MANZANITA SODA
SANGRIA
MINERAGUA
TOPO CHICO
MEXICAN COKE MEDIUM
MEDIO LITRO COKE
FANTA
MEXICAN SQUIRT
SNAPPLE APPLE
SNAPPLE KIWI
SNAPPLE MANGO
|Sunday
|11:00 am - 11:00 pm
|Monday
|11:00 am - 11:00 pm
|Tuesday
|11:00 am - 11:00 pm
|Wednesday
|11:00 am - 11:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 11:00 pm
|Friday
|11:00 am - 11:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 11:00 pm
Tijuana Style Tacos in the Bay Area.
12505 San Pablo Ave, Richmond, CA 94805