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Tacos El Tucan 12505 San Pablo Ave

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12505 San Pablo Ave

Richmond, CA 94805

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TACOS EL TUCAN

TACOS

TACO ADOBADA (AL PASTOR, MARINATED PORK)

TACO ADOBADA (AL PASTOR, MARINATED PORK)

$3.25

HAND MADE TORTILLA, ONION, CILANTRO, CILANTRO DRESSING

TACO ASADA (STEAK)

TACO ASADA (STEAK)

$3.25

HAND MADE TORTILLA, ONION, CILANTRO, GUACAMOLE

TACO BIRRIA (SHREDDED BEEF)

$3.25

HAND MADE TORTILLA, ONION, CILANTRO

TACO CAMARON (SHRIMP)

TACO CAMARON (SHRIMP)

$3.85

HAND MADE TORTILLA, PICO DE GALLO, COLESLAW MIX, CHIPOTLE DRESSING

TACO CHORIZO (MEX SAUSAGE)

TACO CHORIZO (MEX SAUSAGE)

$3.25

HAND MADE TORTILLA, ONION, CILANTRO, GUACAMOLE

TACO POLLO (GRILLED CHICKEN)

TACO POLLO (GRILLED CHICKEN)

$3.25

HAND MADE TORTILLA, ONION, CILANTRO, GUACAMOLE

TACO VEGGIE (ZUCCHINI, MUSHROOM,CORN)

TACO VEGGIE (ZUCCHINI, MUSHROOM,CORN)

$3.25

HAND MADE TORTILLA, ONION, CILANTRO, GUACAMOLE

TACO FRIJOL (BEAN)

$2.95

HAND MADE TORTILLA, ONION, CILANTRO, GUACAMOLE

QUESA TACOS

QUESATACO ADOBADA (AL PASTOR, MARINATED PORK)

$4.15

HAND MADE TORTILLA, CRISPY CHEESE, ONION,CILANTRO, CILANTRO DRESSING

QUESATACO ASADA (STEAK)

QUESATACO ASADA (STEAK)

$4.15

HAND MADE TORTILLA, CRISPY CHEESE, ONION,CILANTRO,GUACAMOLE

QUESATACO BIRRIA (SHREDDED BEEF)

$4.15

HAND MADE TORTILLA, CRISPY CHEESE, ONION,CILANTRO

QUESATACO CAMARON (SHRIMP)

$4.65

HAND MADE TORTILLA,CRISPY CHEESE, PICO,COLESLAW MIX,CHIPOTLE DRESSING

QUESATACO CHORIZO (MEX SAUSAGE)

$4.15

HAND MADE TORTILLA, CRISPY CHEESE, ONION,CILANTRO,GUACAMOLE

QUESATACO NO MEAT

$3.95

HAND MADE TORTILLA, CRISPY CHEESE, ONION,CILANTRO,GUACAMOLE

QUESATACO POLLO (GRILLED CHICKEN)

$4.15

HAND MADE TORTILLA, CRISPY CHEESE, ONION,CILANTRO,GUACAMOLE

QUESATACO VEGGIE(ZUCCHINI, MUSHROOM, CORN)

$4.15

HAND MADE TORTILLA, CRISPY CHEESE, ONION,CILANTRO,GUACAMOLE

RED TACOS

RED TACO ADOBADA (AL PASTOR, MARINATED PORK)

$4.69

6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,CILANTRO,ONIONS, CILANTRO DRESSING

RED TACO ASADA (STEAK)

$4.69

6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,CILANTRO,ONIONS,GUACAMOLE

RED TACO CHORIZO (MEX SAUSAGE)

$4.69

6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,CILANTRO,ONIONS,GUACAMOLE

RED TACO POLLO (GRILLED CHICKEN)

RED TACO POLLO (GRILLED CHICKEN)

$4.69

6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,CILANTRO,ONIONS,GUACAMOLE

RED TACO VEGGIE (ZUCCHINI,MUSHROOM,CORN)

$4.69

6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,CILANTRO,ONIONS,GUACAMOLE

RED TACO CAMARON (SHRIMP)

$4.69

6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,PICO,COLESLAW MIX, CHIPOTLE DRESSING

RED TACO NO MEAT

$4.29

6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,CILANTRO,ONIONS,GUACAMOLE

KETO TACOS

KETO ADOBADA (AL PASTOR, MARINATED PORK)

$4.15

CHEESE SHELL TACO, CILANTRO,ONION, CILANTRO DRESSING

KETO ASADA (STEAK)

KETO ASADA (STEAK)

$4.15

CHEESE SHELL TACO, CILANTRO,ONION, GUACAMOLE

KETO BIRRIA (SHREDDED BEEF)

$4.15

CHEESE SHELL TACO, CILANTRO,ONION

KETO CAMARON (SHRIMP)

$4.65

CHEESE SHELL TACO, PICO, COLESLAW MIX, CHIPOTLE DRESSING

KETO CHORIZO (MEX SAUSAGE)

$4.15

CHEESE SHELL TACO, CILANTRO,ONION, GUACAMOLE

KETO POLLO (GRILLED CHICKEN)

$4.15

CHEESE SHELL TACO, CILANTRO,ONION, GUACAMOLE

KETO VEGGIE (ZUCCHINI,MUSHROOM,CORN)

$4.15

CHEESE SHELL TACO, CILANTRO,ONION, GUACAMOLE

KETO FRIJOL

$3.95

CHEESE SHELL TACO, CILANTRO,ONION, GUACAMOLE

BIRRIA

BIRRIA PLATE

BIRRIA PLATE

$13.95

BIRRIA(SHREDDED BEEF) RICE, BEANS, ONION, CILANTRO, (4) HAND MADE TORTILLAS, CUP OF CONSOME

BIRRIA RAMEN

BIRRIA RAMEN

$12.00

RAMEN NOODLES WITH BIRRIA MEAT, CONSOME, ONIONS AND CILANTRO

PIZZA BIRRIA

PIZZA BIRRIA

$28.95

3 RED TORTILLAS (13") FULL OF MOZZARELLA CHEESE , BIRRIA MEAT, ONIONS AND CILANTRO(FEEDS 3-4)

QUESABIRRIA

QUESABIRRIA

$4.69

6" CRISPY CORN TORTILLA,CHEESE,CILANTRO AND ONIONS

QUESABIRRIA COMBO (3)

QUESABIRRIA COMBO (3)

$13.95

3 QUESABRITAS AND 8OZ CUP OF CONSOME WITH CILANTRO AND ONIONS

MULITAS

MULITA ADOBADA (AL PASTOR, MARINATED PORK)

MULITA ADOBADA (AL PASTOR, MARINATED PORK)

$4.95

2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, CILANTRO, ONIONS, GUACAMOLE

MULITA ASADA (STEAK)

$4.95

2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, CILANTRO, ONIONS, GUACAMOLE

MULITA BIRRIA (SHREDDED BEEF)

$4.95

2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, CILANTRO, ONIONS

MULITA CHORIZO (MEX SAUSAGE)

$4.95

2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, CILANTRO, ONIONS, GUACAMOLE

MULITA POLLO (GRILLED CHICKEN)

$4.95

2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, CILANTRO, ONIONS, GUACAMOLE

MULITA VEGGIE (ZUCCHINI,MUSHROOM, CORN)

$4.95

2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, CILANTRO, ONIONS, GUACAMOLE

MULITA CAMARON (SHRIMP)

$5.25

2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, PICO, COLESLAW MIX,CHIPOTLE DRESSING

MULITA NO MEAT

$4.50

2 HAND MADE TORTILLAS(SANDWICH STYLE) MELTED CHEESE, CILANTRO, ONIONS, GUACAMOLE

BURRITOS

REGULAR BURRITO

$10.95

13'' FLOUR TORTILLA, PICO DE GALLO, RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED) CHIPS INCLUDED

SUPER BURRITO

SUPER BURRITO

$12.95

13" FLOUR TORTILLA,PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM AND CHEESE, RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED)

CALI BURRITO

CALI BURRITO

$12.95

13'' FLOUR TORTILLA, SEASONED FRIES, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, CHEESE, SOUR CREAM

RED BURRITO

RED BURRITO

$13.95

13'' RED TOMATO TORTILLA(TOASTED) CRISPY CHEESE,PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM, RICE AND CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED)

REGULAR BURRITO NO MEAT

$9.95

13'' FLOUR TORTILLA, PICO DE GALLO, RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED) CHIPS INCLUDED

SUPER BURRITO NO MEAT

$11.95

13" FLOUR TORTILLA,PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM AND CHEESE, RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED)

CALI BURRITO NO MEAT

$11.95

13'' FLOUR TORTILLA, SEASONED FRIES, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, CHEESE, SOUR CREAM

RED BURRITO NO MEAT

$12.50

13'' RED TOMATO TORTILLA(TOASTED) CRISPY CHEESE,PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM, RICE AND CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED)

BEAN & CHEESE 10"

$5.95

QUESADILLAS

SUPER QUESADILLA

SUPER QUESADILLA

$11.95

10'' FLOUR TORTILLA LOADED WITH CHEESE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM

QUESADILLA ONLY MEAT

$10.25

10'' FLOUR TORTILLA LOADED WITH CHEESE AND MEAT ONLY

SUPER QUESADILLA NO MEAT

$9.95

10'' FLOUR TORTILLA LOADED WITH CHEESE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM

QUESADILLA CHEESE ONLY

QUESADILLA CHEESE ONLY

$7.00

10'' FLOUR TORTILLA LOADED WITH CHEESE

BOWLS

REGULAR BOWL

REGULAR BOWL

$10.95

CONTAINER WITH RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED) PICO DE GALLO, GUACAMOLE, LETTUCE

SUPREME BOWL

SUPREME BOWL

$11.95

CONTAINER WITH RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED) PICO DE GALLO, GUACAMOLE, LETTUCE, SOUR CREAM AND CHEESE

REGULAR BOWL NO MEAT

$9.95

CONTAINER WITH RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED) PICO DE GALLO, GUACAMOLE, LETTUCE

SUPREME BOWL NO MEAT

$10.95

CONTAINER WITH RICE, CHOICE OF BEANS (PINTO OR REFRIED) PICO DE GALLO, GUACAMOLE, LETTUCE, SOUR CREAM AND CHEESE

TUCAN FRIES

TUCAN FRIES

TUCAN FRIES

$13.95

SEASONED FRIES, CHEESE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM

TUCAN FRIES NO MEAT

$12.95

SEASONED FRIES, CHEESE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM

FRIES ONLY

FRIES ONLY

$6.00

SEASONED FRIES

CHEESE FRIES

$8.95

SEASONED FRIES AND MONTERREY/CHEDDAR MIX CHEESE

TUCAN NACHOS

TUCAN NACHOS

TUCAN NACHOS

$12.95

YELLOW CORN CHIPS, REFRIED BEANS, CHEESE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM

TUCAN NACHOS NO MEAT

$11.95

YELLOW CORN CHIPS, REFRIED BEANS, CHEESE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM

SIDES

ARROZ/PINTOS

$4.00

ARROZ/FRITOS

$4.00
CHIPOTLE DRESSING

CHIPOTLE DRESSING

$1.00

CHIPS

$3.00

CHIPS AND GUACAMOLE

$5.00
CHIPS AND PICO

CHIPS AND PICO

$4.00

CILANTRO DRESSING

$1.00

CONSOME

$3.00

CORN TORTILLA

$0.45
GUACAMOLE 3.25OZ

GUACAMOLE 3.25OZ

$3.00
PICO DE GALLO

PICO DE GALLO

$1.00
SIDE ARROZ

SIDE ARROZ

$3.50

SIDE CEBOLLA FRITA

SIDE CHEESE

SIDE CHEESE

$1.00
SIDE CREMA

SIDE CREMA

$1.00
SIDE PINTO

SIDE PINTO

$3.50
SIDE REFRITOS

SIDE REFRITOS

$3.50

SIDE SERRANOS

SOLO CARNE 8OZ

$5.95

TORTILLA HARINA 10''

$1.50

TORTILLA HARINA 13''

$2.00

Drinks

AGUAS FRESCAS

ALL OUR AGUAS FRESCAS ARE MADE WITH FRESH FRUIT DAILY!
HORCHATA GRANDE

HORCHATA GRANDE

$5.00

RICE MILK AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!

HORCHATA MEDIUM

HORCHATA MEDIUM

$4.00

RICE MILK AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!

MELON GRANDE

MELON GRANDE

$5.00

CANTALOUPE AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!

MELON MEDIANA

MELON MEDIANA

$4.00

CANTALOUPE AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!

FRESA GRANDE

$5.00

STRAWBERRY AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!

FRESA MEDIANA

$4.00

STRAWBERRY AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!

JAMAICA GRANDE

$5.00

HIBISCUS AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!

JAMAICA MEDIANA

$4.00

HIBISCUS AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!

PEPINO/LIMON GRANDE

$5.00

CUCUMBER/LIME NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!

PEPINO/LIMON MEDIANA

$4.00

CUCUMBER/LIME NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!

PIÑA GRANDE

PIÑA GRANDE

$5.00

PINEAPPLE AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!

PIÑA MEDIANA

PIÑA MEDIANA

$4.00

PINEAPPLE AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!

SANDIA GRANDE

$5.00

WATERMELON AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!

SANDIA MEDIANA

$4.00

WATERMELON AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!

TAMARINDO GRANDE

$5.00

TAMARIND AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!

TAMARINDO MEDIANA

$4.00

TAMARIND AGUA FRESCA NOT ALL FLAVORS ARE AVAILABLE DAILY! PLEASE CALL RESTAURANT FOR AVAILABLE FLAVORS! WE WILL SEND REPLACEMENT FLAVOR IF NOT AVAILABLE!

NARANJA MEDIANA

$4.00

NARANJA GRANDE

$5.00

VASO AGUA

SODAS

BOTTLE WATER

$2.00

CAN COKE

$2.00

CAN SQUIRT

$2.00
DIET COKE

DIET COKE

$2.00

CAN SPRITE

$2.00

JARRITO MANGO

$3.25

JARRITO PINEAPPLE

$3.25
JARRITO MANDARINA

JARRITO MANDARINA

$3.25
JARRITO TAMARINDO

JARRITO TAMARINDO

$3.25
MANZANITA SODA

MANZANITA SODA

$3.25
SANGRIA

SANGRIA

$3.25

MINERAGUA

$3.25
TOPO CHICO

TOPO CHICO

$3.25

MEXICAN COKE MEDIUM

$3.25

MEDIO LITRO COKE

$3.95
FANTA

FANTA

$3.95
MEXICAN SQUIRT

MEXICAN SQUIRT

$3.25
SNAPPLE APPLE

SNAPPLE APPLE

$3.00
SNAPPLE KIWI

SNAPPLE KIWI

$3.00
SNAPPLE MANGO

SNAPPLE MANGO

$3.00
All hours
Sunday11:00 am - 11:00 pm
Monday11:00 am - 11:00 pm
Tuesday11:00 am - 11:00 pm
Wednesday11:00 am - 11:00 pm
Thursday11:00 am - 11:00 pm
Friday11:00 am - 11:00 pm
Saturday11:00 am - 11:00 pm
Restaurant info

Tijuana Style Tacos in the Bay Area.

Location

12505 San Pablo Ave, Richmond, CA 94805

Directions

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