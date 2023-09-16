TAMALES

TAMALES ROJOS

$2.39

POLLO

TAMALES VERDES

$2.39

PUERCO

TAMALES DE DULCE

$2.39

PASAS

TAMALES DE RAJAS

$2.39

QUESO, CHILE

TAMALES DE MOLE

$2.39

POLLO

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COMIDA ONLINE

TACOS

TACO DE ASADA

$2.50

STEAK

TACO DE TRIPA

$4.00

TRIPE

TACO DE SUADERO

$2.50

BRISKET

TACO DE BARBACOA

$2.50

BRAISED BEEF

TACO DE BORREGO

$2.50

LAMB

TACOS DE CHORIZO

$2.50

MEXICAN SAUSAGE

TACO DE PASTOR

$2.50

MARINATED PORK

TACO DE CABEZA

$4.00

BEEF HEAD

TACO DE LENGUA

$4.00

BEEF TONGUE

TACO DE SURTIDA

$2.50

FRIED PORK

TACO DE CHICHARRON

$2.50

TACO DE TINGA

$2.50

SHREDDED CHIKEN

TACO DE CHORIQUESO

$2.50

TACO ASADA-CHORIZO

$2.50

STEAK & MEXICAN SAUSAGE

TACO ASADA-SUADERO

$2.50

STEAK & BRISKET

TACO DE CECINA

$2.50

TACO DE POLLO

$2.50

GRILLED CHICKEN

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BURRITOS REG

BURRITO ASADA

$9.99

ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO

BURRITO SUADERO

$9.99

ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO

BURRITO BARBACOA

$9.99

ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO

BURRITO CHORIZO

$9.99

ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO

BURRITO PASTOR

$9.99

ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO

BURRITO CABEZA

$10.99

ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO

BURRITO LENGUA

$10.99

ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO

BURRITO POLLO

$9.99

ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO

BURRITO SURTIDA

$9.99

ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO

BURRITO CHICHARRON

$9.99

ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO

BURRITO TINGA

$9.99

ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO

BURRITO CHORIQUESO

$9.99

ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO

BURRITO BUCHE

$9.99

ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO

BURRITO CUERITO

$9.99

ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO

BURRITO SENCILLO (NO CARNE)

$9.99

ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CARNE, PICO DE GALLO

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HUARACHES

HUARACHE DE ASADA

$7.49

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,

HUARACHE DE BORREGO

$7.49

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,

HUARACHE DE SUADERO

$7.49

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,

HUARACHE DE BARBACOA

$7.49

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,

HUARACHE DE CHORIZO

$7.49

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,

HUARACHE DE PASTOR

$7.49

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,

HUARACHE DE CABEZA

$7.49

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,

HUARACHE DE LENGUA

$7.49

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,

HUARACHE DE POLLO

$7.49

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,

HUARACHE DE SURTIDA

$7.49

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,

HUARACHE DE CHICHARRON

$7.49

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,

HUARACHE DE TINGA

$7.49

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,

HUARACHE CHORIQUESO

$7.49

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,

HUARACHE BUCHE

$7.49

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,

HUARACHE CUERITO

$7.49

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA,

HUARACHE SENCILLO

$7.49

FRIJOLES, QUESO, CREMA,

HUARACHE SOLO QUESO

$7.49

FRIJOLES, QUESO,

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SOPES

SOPE ASADA

$5.79

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE

SOPE SUADERO

$5.79

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE

SOPE BORREGO

$5.79

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE

SOPE BARBACOA

$5.79

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE

SOPE CHORIZO

$5.79

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE

SOPE PASTOR

$5.79

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE

SOPE CABEZA

$5.79

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE

SOPE LENGUA

$5.79

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE

SOPE POLLO

$5.79

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE

SOPE SURTIDA

$5.79

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE

SOPE CHICHARRON

$5.79

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE

SOPE TINGA

$5.79

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE

SOPE CHORIQUESO

$5.79

CARNE, FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE

SOPE SENCILLO

$5.79

FRIJOLES, QUESO, CREMA, LECHUGA, TOMATE

SOPE SOLO QUESO

$5.79

FRIJOLES, QUESO

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QUESADILLAS

QUESADILLA DE JAMON

$6.99

TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA

QUESADILLA DE BORREGO

$6.99

CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA

QUESADILLA DE ASADA

$6.99

CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA

QUESADILLA DE SUADERO

$6.99

CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA

QUESADILLA DE BARBACOA

$6.99

CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA

QUESADILLA DE CHORIZO

$6.99

CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA

QUESADILLA DE PASTOR

$6.99

CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA

QUESADILLA DE CABEZA

$6.99

CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA

QUESADILLA DE LENGUA

$7.89

CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA

QUESADILLA DE POLLO

$6.99

CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA

QUESADILLA DE SURTIDA

$6.99

CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA

QUESADILLA DE CHICHARRON

$6.99

CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA

QUESADILLA DE TINGA

$6.99

CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA

QUESADILLA DE CHORIQUESO

$6.99

CARNE, TORTILLA MAIZ, QUESO, CREMA, LECHUGA

QUESADILLA SENCILLA

$6.99

QUESO, TORTILLA MAIZ

SINCRONIZADA

$10.99

T. HARINA, JAMON, QUESO, CHILE JALAPENO, CHIPOTLE. CON ARROZ Y FRIJOLES

SOLO QUESO QUESADILLA

$5.49

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TOSTADAS

TOSTADA DE POLLO

$3.99

FRIJOL, QUESO, CREMA, LECHUGA

TOSTADA DE ASADA

$3.99

FRIJOL, QUESO, CREMA, LECHUGA

TOSTADA DE PASTOR

$3.99

FRIJOL, QUESO, CREMA, LECHUGA

TOSTADA DE TINGA

$3.99

FRIJOL, QUESO, CREMA, LECHUGA

TOSTADA DE BARBACOA

$3.99

FRIJOL, QUESO, CREMA, LECHUGA

TOSTADA DE CHORIZO

$3.99

FRIJOL, QUESO, CREMA, LECHUGA

TOSTADA DE CABEZA

$3.99

FRIJOL, QUESO, CREMA, LECHUGA

TOSTADA DE CHICHARON

$3.99

FRIJOL, QUESO, CREMA, LECHUGA

TOSTADA DE SURTIDA

$3.99

FRIJOL, QUESO, CREMA, LECHUGA

TOSTADA SENCILLA

$3.99

QUESO

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DESAYUNOS

HUEVOS ESTRELLADOS

$10.99

ARROZ, FRIJOLES, HUEVOS

HUEVOS REVUELTOS

$10.99

ARROZ, FRIJOLES, HUEVOS

HUEVOS RANCHEROS

$10.99

ARROZ, FRIJOLES, HUEVOS

HUEVOS A LA MEXICANA

$10.99

ARROZ, FRIJOLES, HUEVOS

HUEVOS CON CHORIZO

$10.99

ARROZ, FRIJOLES, HUEVOS

HUEVOS CON JAMON

$10.99

ARROZ, FRIJOLES, HUEVOS

HUEVO CON SALCHICHA

$10.99

ARROZ, FRIJOLES, HUEVOS

CHILAQUILES VERDES HUEVO

$10.99

HUEVOS

CHILAQUILES ROJOS HUEVO

$10.99

HUEVOS

GORDITAS

GORDITA DE BORREGO

$4.99

FRIJOLES, QUESO, CREMA

GORDITA DE ASADA

$4.99

FRIJOLES,QUESO, CREMA

GORDITA DE SUADERO

$4.99

FRIJOLES, QUESO, CREMA

GORDITA DE BARBACOA

$4.99

FRIJOLES,QUESO, CREMA

GORDITA DE CHORIZO

$4.99

FRIJOLES, QUESO, CREMA

GORDITA DE PASTOR

$4.99

FRIJOLES,QUESO, CREMA

GORDITA DE CABEZA

$4.99

FRIJOLES, QUESO, CREMA

GORDITA LENGUA

$6.49

FRIJOLES,QUESO, CREMA

GORDITA DE POLLO

$4.99

FRIJOLES, QUESO, CREMA

GORDITA DE CHICHARON

$4.99

FRIJOLES, QUESO, CREMA

GORDITA DE TINGA

$4.99

FRIJOLES,QUESO, CREMA

GORDITA DE CHORIQUESO

$4.99

FRIJOLES, QUESO, CREMA

GORDITA DE SURTIDA

$4.99

FRIJOLES,QUESO, CREMA

GORDITA DE BUCHE

$4.99

FRIJOLES, QUESO, CREMA

GORDITA DE CUERITOS

$4.99

FRIJOLES,QUESO, CREMA

GORDITA DE CUERITOS/BUCHE

$4.99

FRIJOLES, QUESO, CREMA

GORDITA SENCILLA

$4.99

FRIJOLES,QUESO, CREMA

GORDITA SOLO QUESO

$4.99

QUESO

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PLATILLOS

PLATILLO EMPANADAS POLLO

$9.99

ARROZ, FRIJOLES, ENSALADA, QUESO, CREMA

PLATILLO EMPANADAS QUESO

$9.99

ARROZ, FRIJOLES, ENSALADA, QUESO, CREMA

PLATILLO PASTOR

$10.99

ARROZ, FRIJOLES, ENSALADA

POLLO A LA PLANCHA

$10.99

ARROZ, FRIJOLES, ENSALADA

POLLO ASADO

$10.99Out of stock

POLLO, PAPAS A LA FRANCESA, FRIJOLES ENTEROS

ALAMBRE CON QUESO

$13.99

FRIJOLES, ARROZ, TOCINO, CHORIZO Y BISTECK

FAJITAS DE RES

$13.99

CARNE, MORRON, CEBOLLA, ARROZ, FRIJOLES, TORTILLAS

PLATO CONSOME BORREGO

$9.99

ZANAHORIA, PAPA, BORREGO

CALDO DE RES

$11.99

CARNE, PAPA, ZANAHORIA. REPOLLO, CHAYOTE

PLATO MENUDO

$11.99

MENUDO

CONSOME DE BORREGO VASO

$3.99

ZANAHORIA, PAPA, BORREGO

ENCHILADAS VERDES POLLO

$10.99

ARROZ, FRIJOLES, ENCHILADAS

ENCHILADAS ROJAS POLLO

$10.99

ARROZ, FRIJOLES, ENCHILADAS

ENCHILADAS VERDES QUESO

$10.99

ARROZ, FRIJOLES, ENCHILADAS

CHULETA DE PUERCO

$13.99

FRIJOLES, ARROZ, ENSALADA

PLATO DE CARNITAS

$13.99

FRIJOLES, ARROZ, ENSALADA

FAJITAS DE POLLO

$13.99

FRIJOLES Y ARROZ

CHILAQUILES VERDES ASADA

$13.99

CHILAQUILES ROJOS ASADA

$13.99

PLATO BARBACOA DE RES

$13.99

FRIJOLES, ARROZ, ENSALADA

PLATILLO CHILE RELLENO

$10.99

FRIJOLES Y ARROZ

PLATILLO MILANESA RES

$13.99

PLATO MILANESA POLLO

$13.99

FRIJOLES Y ARROZ

CARNE TAMPIQUENA

$14.99

CHILE TOREADO, CEBOLLA, GUACAMOLE, ARROZ Y FRIJOLES

PLATO BARBACOA DE BORREGO

$14.99

FRJOLES Y ARROZ

FAJITAS TEXANAS

$14.99

POLLO, RES, CAMARON, CEBOLLA, CHILE MORRON FRJOLES Y ARROZ

CARNE ASADA

$14.99

FRIJOLES, ARROZ, NOPALES, CEBOLLA, GUACAMOLE

PLATILLO DE CECINA

$12.99

TACOS DORADOS DE POLLO

$10.99

4 TACOS DORADOS DE POLLO

TACOS DORADOS DE PAPA

$10.99

4 TACOS DORADOS DE PAPA

TACOS DORADOS DE RES

$10.99

4 TACOS DORADOS DE RES

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TORTAS

HUEVO A LA MEXICANA

$10.49

CHORIZO CON HUEVO

$10.49

JAMON CON HUEVO

$10.49

HUEVO CON SALCHICHA

$10.49

TORTA CHORIQUESO

$10.49

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

TORTA ASADA CHORIZO

$10.49

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

TORTA SUADERO CHORIZO

$10.49

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

TORTA SURTIDA

$10.49

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

TORTA SENCILLA

$10.49

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

TORTA JAMON

$10.49

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

TORTA SALCHICHA

$10.49

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

TORTA HUEVO

$10.49

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

TORTA TINGA

$10.49

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

TORTA CHICHARON

$10.49

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

TORTA HAWAIANA

$10.49

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

TORTA ASADA

$10.49

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

TORTA SUADERO

$10.49

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

TORTA BARBACOA

$10.49

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

TORTA CHORIZO

$10.49

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

TORTA PASTOR

$10.49

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

TORTA CABEZA

$10.49

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

TORTA LENGUA

$10.49

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

TORTA POLLO

$10.49

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

TORTA CARNITAS

$10.49

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

TORTA MILANESA DE POLLO

$10.49

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

TORTA MILANESA DE RES

$10.49

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

TORTA MEGA CUBANA

$12.99

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

TORA CUBANA

$11.99

FRIJOLES, QUESO, LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, CEBOLLA, JALAPENOS

-------------------

MARISCOS

FAJITAS DE CAMARON

$12.99

CHILE MORON, CEBOLLA, CAMARON

CALDO 7 MARES

$16.99

CAMARON, PESCADO, PATA DE JAIBA, MEJILLONES, ALMEJAS CALAMAR Y CALLO

CALDO CAMARONES

$14.99

CAMARON, ZANAHORIA,

COCKTEL CAMARON

$14.59

CAMARON, AGUACATE, CEBOLLA, TOMATE

TOSTADA CEVICHE PESCADO

$4.99

LIME CURED FISH, TOMATE, CEBOLLA, CILANTRO

MOJARRA

$15.99

PESCADO

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EXTRAS

1 PZ CHILE RELLENO

$3.99

CHILE RELLENO

1 TACO DORADO DE POLLO

$3.00

1 TACO DORADO DE POLLO

1 TACO DORADO DE PAPA

$3.00

1 TACO DORADO DE PAPA

1 TACO DORADO DE RES

$3.00

1 TACO DORADO DE RES

1 PZ EMPANADA POLLO

$3.00

1 PZ EMPANADA QUESO

$3.00

EXTRA HUEVO

$1.00

EXTRA PECHUGA POLLO

$4.00

EXTRA RANCHERA

$5.00

-----------------------

BOTANAS

ESQUITES

$3.00

QUESO, MAYONESA, CHILE, LIMON

CHICHARRON PREPARADO

$5.49

CREMA, CUERITOS, REPOLLO, TOMATE, QUESO

NUGGETS 6PZ

$4.99

POLLO

NUGGETS Y PAPAS

$6.99

POLLO, PAPAS

NACHOS PREPARADOS

$8.99Out of stock

CHIPS, QUESO, FRIJOLES, CILANTRO, CEBOLLA, CARNE

PAPAS FRITAS

$4.99

PAPAS

NACHOS ASADA

$9.99Out of stock

CHIPS, FRIJOLES, CARNE, CEBOLLA, CILANTRO

SOLO CHICHARRON

$1.25

CHICHARRON DE HARINA

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SIDES

VERDURA CHICO

$2.79

VERDURA GRANDE

$3.29

CHILE 1PZ

$3.99

GUACAMOLE CHIPS

$5.99

AGUACATE, TOMATE, CEBOLLA, CILANTRO

ARROZ Y FRIJOLES

$3.99

ORDEN FRIJOLES

$3.99

ORDEN ARROZ

$3.99

SALSA 8OZ

$3.49

SALSA 32OZ

$6.59

SALSA 16OZ

$4.29

TORTILLA 6PZ

$1.59

TORTILLA HARINA 4PZ

$1.59

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BEBIDAS ONLINE

LICUADOS

LICUADO MEDIANO

$4.99

------------------------

JUGOS

MD NARANJA

$5.99

MD BETABEL

$5.99

-------------------------

BEBIDAS

While supplies last Drink flavor to be chosen at pick-up.

REFRESCO GRANDE MEX VIDRIO

$2.49

REFRESCO MED. MEX VIDRIO

$1.99

REFRESCO PLASTICO

$1.99

JARRITOS

$1.89

REFRESCO LATA

$0.89

BOTELLA AGUA

$0.89

AGUAS FRESCAS

AGUA FRESCA 20 OZ

$1.99

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AGUA FRESCA 32 OZ

$2.99

While supplies last Drink flavor to be chosen at pick-up.