Tacos & Tattoos

Slow roasted pulled pork. Choose a topping from "build your own". Recommended style; PASTOREADO or STREET

HOUSE; pico de gallo, pickled cabbage, queso cotija & garlic aioli

PASTOREADO: fresh cilantro, cajun pineapples, sautéed onions & garlic aioli

BAJA NOTA; coleslaw, pickled onions, fresh cilantro & alabama white sauce

STREET; fresh cilantro, sautéed onions, crema & queso cotija

305; lettuce, pico de gallo, crema & queso cotija