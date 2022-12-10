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Mamá por Dios Scottsdale

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7301 E. Buthereus Dr.

Scottsdale, AZ 85260

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APPETIZERS

GUACAMOLE

$16.00

GUACAMOLE DE CHICHARRÓN DE RIBEYE

$28.00

QUESO FUNDIDO

$16.00

QUESO FUNDIDO CHORIZO

$21.00

QUESO FUNDIDO CHAMPIÑONES

$18.00

AGUACHILE DE RIEBEYE

$35.00

CAMARONES ROCA

$26.00

COLIFLOR ROCA

$17.00

CAMARONES COSTA AZUL

$31.00

ESQUITE

$12.00

ESQUITE FIRE

$16.00

AGUACHILES

AGUACHILE NEGRO

$26.00

AGUACHILE VERDE

$26.00

AGUACHILE MANGO

$26.00

AGUACHILE CHAMPIÑONES

$16.00

MOLCAJETE MARISCOS

$36.00

CEVICHES

EL REY

$21.00

CAMARÓN ESPECIAL

$21.00

ALTATA

$22.00

LA CULICHI

$22.00

LA ENAMORADA

$21.00

CABRONA

$21.00

SINALOENSE

$21.00

SALADS

ENSALADA FRESONA

$20.00

ENSALADA DEL BOSQUE

$20.00

CAESAR SALAD

$12.00

HOUSE SPECIALITIES

ENTRAÑA PRIME

$41.00

LAMB CHOPS ZARANDEADO

$45.00

LOBSTER MAC & CHEESE PLATE

$41.00

LANGOSTA PUERTO NUEVO

$41.00

PULPO ZARANDEADO

$41.00

SALMÓN

$36.00

CAMARONES POR DIOS

$28.00

CAMARONES AL MOJO DE AJO

$32.00

CAMARONES RANCHEROS

$32.00

POLLO ASADO

$26.00

BEEF BROCHETAS

$40.00

CHICKEN BROCHETAS

$35.00

SHRIMP BROCHETAS

$40.00

MIXED BROCHETAS

$40.00

VEGATABLES BROCHETAS

$30.00

ENCHILADAS FRIDA

$26.00

ENCHILADAS INDIA MARÍA

$26.00

ENCHILADAS INFANTE

$26.00

ENCHILADAS DON RAMÓN

$26.00

ENCHILADAS DIVORCIADAS

$28.00

ENCHILADAS CHILINDRINA

$22.00

TACOS DORADOS

$28.00

QUESITACO ENTRAÑA PRIME

$21.00

TACOS DE BIRRIA

$20.00

OUR STEAKS

RIBEYE PRIME

$45.00

TOMAHAWK PRIME

$170.00

TOMAHAWK ZARANDEADO PRIME

$200.00

FILET MIGNON PRIME

$55.00

RIBEYE AUSTRALIAN WAGYU

$95.00

TOMAHAWK AUSTRALIAN WAGYU

$350.00

TOMAHAWK ZARANDEADO AUSTRALIAN WAGYU

$400.00

FILET MIGNON AUSTRALIAN WAGYU

$90.00

GOLD FILET MIGNON AUSTRALIAN WAGYU

$300.00

GOLD TOMAHAWK AUSTRALIAN WAGYU

$500.00

JAPANESE WAGYU 6 OZ

$228.00

JAPANESE WAGYU 12 OZ

$456.00

KOBE BEEF 6 OZ

$300.00

KOBE BEEF 12 OZ

$600.00

KIDS MENU

CHICKEN POPCORN

$16.00

CHICKEN NUGGETS

$12.00

BEEF TACOS KIDS

$15.00

RICE & BEANS

$7.00

MAC & CHEESE KIDS

$16.00

DESSERTS

PASTEL TRES LECHES

$18.00

EL CHOCOLATOSO

$22.00

ICE CREAM CART

$25.00

CHURROS CART

$25.00

PALETAS

$20.00

UNICORN CHEESECAKE

$15.00

BIRTHDAY CHEESECAKE

CAKE FEE

$50.00

Flan

$18.00

SIDES

ASPARAGUS

$12.00

MASHED POTATO

$12.00

CHORIZO MAC & CHEESE SIDE

$15.00

GARLIC MUSHROOMS

$12.00

CORN & CHEESE

$12.00

LOBSTER MAC & CHEESE SIDE

$18.00

FRENCH FRIES SIDE

$8.00

RICE

$4.00

BEANS

$4.00

RICE & BEANS

$8.00

AVOCADO SIDE

$3.00

TORTILLAS DE MAIZ

$2.00

TORTILLAS DE HARINA

$3.00

CHICHARRONES SIDE

$4.00

CHILES TOREADO

$3.00

TOSTADAS

$2.00

AFTER DINNER DRINKS

CARAJILLO

$18.00

ESPRESSO MARTINI

$15.00

ABC

$15.00

DON LUPE

$15.00

ITALIAN

$13.00

TOLEDO

$13.00

LATTE

$6.00

AMERICANO

$5.00

ESPRESSO

$4.00

DOUBLE ESPRESSO

$6.00

NON ALCOHOL DRINKS

FUENTE DE SODAS

$5.00

MILK

$4.00

100 % ORANGE JUICE

$6.00

APPLE JUICE

$5.00

LEMONADE

$5.00

STRAWBERRY LEMONADE

$5.00

BOTTLED WATER

$7.00

VIRGIN MARGARITA

$10.00

VIRGIN PIÑA COLADA

$10.00

VIRGIN MOJITO

$10.00

HORCHATA

$5.00

AGUA DE PIÑA

$5.00

APPETIZERS

GUACAMOLE

$16.00

GUACAMOLE CHICHARRÓN DE RIBEYE

$28.00

QUESO FUNDIDO

$16.00

QUESO FUNDIDO CHORIZO

$21.00

QUESO FUNDIDO CHAMPIÑONES

$18.00

AGUACHILE RIBEYE

$35.00

ESQUITE

$12.00

ESQUITE FIRE

$16.00

CEVICHES

EL REY

$21.00

CAMARÓN ESPECIAL

$21.00

ALTATA

$22.00

LA CULICHI

$22.00

LA ENAMORADA

$21.00

CABRONA

$21.00

SINALOENSE

$21.00

LOS CHILAKILES

CHILAKILES VERDES

$15.00

CHILAKILES VERDES CREMOSOS

$15.00

CHILAKILES CHIPOTLE

$15.00

CHILAKILES DOÑA LORE

$18.00

BRUNCH

EGG AVOCADO TOAST

$13.00

BACON AVOCADO TOAST

$15.00

SMOKED SALMON AVOCADO TOAST

$18.00

HUEVOS RANCHEROS

$18.00

STEAK & EGGS

$35.00

CLASSIC BENEDICT

$17.00

BIRRIA BENEDICT

$20.00

CHICKEN & WAFFLES

$18.00

BIRRIA TACOS

$20.00

HUEVOS POR DIOS

$15.00

SWEETLICIOUS

FRENCH TOAST

$12.00

WAFFLE

$12.00

3 LECHES WAFFLE

$14.00

CHURRO WAFFLE

$16.00

HOUSE PANCAKE

$12.00

AY MAMÁ PANCAKES

$16.00

FRUITY PEBBLES PANCAKES

$16.00

NUTELLA PLÁTANO PANCAKES

$16.00

CHOCOLATE EXPLOTION PANCAKES

$16.00

CAJETA PANCAKES

$16.00

CHOCOLATE CHIPS PANCAKES

$16.00

ON THE LIGTH SIDE

MAMÁ PAFAIT

$13.00

PINEAPPLE AÇAI

$15.00

KIDS MENU

CHAVITO COMBO

$10.00

BEEF TACO KIDS

$15.00

JR FRENCH TOAST

$10.00

RICE & BEANS

$7.00

MAC & CHEESE KIDS

$12.00

HOT CAKES KIDS

$11.00

CHICKEN NUGGETS

$12.00

MILK AND CEREAL

$10.00

POSTRES

PASTEL TRES LECHES

$18.00

EL CHOCOLATOSO

$22.00

ICE CREAM CART

$25.00

CHURROS CART

$25.00

PALETAS

$20.00

FLAN

$18.00Out of stock

UNICORN CHEESECAKE

$15.00

BIRTHDAY CHEESECAKE

CAKE FEE

$50.00

SIDES

EGG SIDE

$3.00

BACON SIDE

$3.00

PRIME BEEF SIDE

$12.00

RICE

$4.00

BEANS

$4.00

RICE & BEANS

$8.00

AVOCADO SIDE

$3.00