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Mamá por Dios Scottsdale
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7301 E. Buthereus Dr.
Scottsdale, AZ 85260
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APPETIZERS
AGUACHILES
CEVICHES
HOUSE SPECIALITIES
ENTRAÑA PRIME
$41.00
LAMB CHOPS ZARANDEADO
$45.00
LOBSTER MAC & CHEESE PLATE
$41.00
LANGOSTA PUERTO NUEVO
$41.00
PULPO ZARANDEADO
$41.00
SALMÓN
$36.00
CAMARONES POR DIOS
$28.00
CAMARONES AL MOJO DE AJO
$32.00
CAMARONES RANCHEROS
$32.00
POLLO ASADO
$26.00
BEEF BROCHETAS
$40.00
CHICKEN BROCHETAS
$35.00
SHRIMP BROCHETAS
$40.00
MIXED BROCHETAS
$40.00
VEGATABLES BROCHETAS
$30.00
ENCHILADAS FRIDA
$26.00
ENCHILADAS INDIA MARÍA
$26.00
ENCHILADAS INFANTE
$26.00
ENCHILADAS DON RAMÓN
$26.00
ENCHILADAS DIVORCIADAS
$28.00
ENCHILADAS CHILINDRINA
$22.00
TACOS DORADOS
$28.00
QUESITACO ENTRAÑA PRIME
$21.00
TACOS DE BIRRIA
$20.00
OUR STEAKS
RIBEYE PRIME
$45.00
TOMAHAWK PRIME
$170.00
TOMAHAWK ZARANDEADO PRIME
$200.00
FILET MIGNON PRIME
$55.00
RIBEYE AUSTRALIAN WAGYU
$95.00
TOMAHAWK AUSTRALIAN WAGYU
$350.00
TOMAHAWK ZARANDEADO AUSTRALIAN WAGYU
$400.00
FILET MIGNON AUSTRALIAN WAGYU
$90.00
GOLD FILET MIGNON AUSTRALIAN WAGYU
$300.00
GOLD TOMAHAWK AUSTRALIAN WAGYU
$500.00
JAPANESE WAGYU 6 OZ
$228.00
JAPANESE WAGYU 12 OZ
$456.00
KOBE BEEF 6 OZ
$300.00
KOBE BEEF 12 OZ
$600.00
KIDS MENU
DESSERTS
SIDES
ASPARAGUS
$12.00
MASHED POTATO
$12.00
CHORIZO MAC & CHEESE SIDE
$15.00
GARLIC MUSHROOMS
$12.00
CORN & CHEESE
$12.00
LOBSTER MAC & CHEESE SIDE
$18.00
FRENCH FRIES SIDE
$8.00
RICE
$4.00
BEANS
$4.00
RICE & BEANS
$8.00
AVOCADO SIDE
$3.00
TORTILLAS DE MAIZ
$2.00
TORTILLAS DE HARINA
$3.00
CHICHARRONES SIDE
$4.00
CHILES TOREADO
$3.00
TOSTADAS
$2.00