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Chicken wraps in Bozeman

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Bozeman restaurants
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Bozeman restaurants that serve chicken wraps

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Sidewinders Bozeman - Sidewinders American Grill

780 Boardwalk Ave, Bozeman

No reviews yet
Takeout
Chicken Caesar Wrap$15.00
Our caesar salad with grilled chicken breast in a warm tortilla.
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Freshies

290 West Kagy Blvd Ste A, Bozeman

No reviews yet
TakeoutDelivery
Chicken Caesar Wrap$12.00
Baked Chicken, Romaine Lettuce, Bacon, Parmesan, and Caesar Dressing wrapped in a flour Tortilla!
Chicken Salad Wrap$12.00
Chicken Salad and Romaine in a Tortilla wrap.
Thai Chicken Wrap$13.00
Thai chicken, pickled cabbage, peanut dressing, sriracha pineapple, carrots wrapped in a tortilla!
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