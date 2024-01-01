Chicken wraps in Bozeman
Bozeman restaurants that serve chicken wraps
More about Sidewinders Bozeman - Sidewinders American Grill
Sidewinders Bozeman - Sidewinders American Grill
780 Boardwalk Ave, Bozeman
|Chicken Caesar Wrap
|$15.00
Our caesar salad with grilled chicken breast in a warm tortilla.
More about Freshies
Freshies
290 West Kagy Blvd Ste A, Bozeman
|Chicken Caesar Wrap
|$12.00
Baked Chicken, Romaine Lettuce, Bacon, Parmesan, and Caesar Dressing wrapped in a flour Tortilla!
|Chicken Salad Wrap
|$12.00
Chicken Salad and Romaine in a Tortilla wrap.
|Thai Chicken Wrap
|$13.00
Thai chicken, pickled cabbage, peanut dressing, sriracha pineapple, carrots wrapped in a tortilla!