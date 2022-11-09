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Uncle Menny's Original Greek's Pizzeria - Valparaiso
290 Reviews
$$
59 Indiana Ave
Valparaiso, IN 46383
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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Popular Items
MONTHLY SALAD
MONTHLY KNOTZ
MONTHLY SANDWICH
MONTHLY PIZZA
10" BALBACH MN
A CREAM CHEESE THYME BASE SERVED ON OUR THIN CRUSTTOPPED WITH LIGHT HOUSE BLENDED CHEESE, PROVOLONE CHEESE, HAM, CARAMELIZED ONIONS, DRIED FIGS, BACON AND PINE NUTS
12" BALBACH MN
A CREAM CHEESE THYME BASE SERVED ON OUR THIN CRUSTTOPPED WITH LIGHT HOUSE BLENDED CHEESE, PROVOLONE CHEESE, HAM, CARAMELIZED ONIONS, DRIED FIGS, BACON AND PINE NUTS
16" BALBACH MN
A CREAM CHEESE THYME BASE SERVED ON OUR THIN CRUSTTOPPED WITH LIGHT HOUSE BLENDED CHEESE, PROVOLONE CHEESE, HAM, CARAMELIZED ONIONS, DRIED FIGS, BACON AND PINE NUTS
GARLIC
PARMESAN
HERB
GRECIAN
MATT'S EVERYTHING
HALF MATT'S EVERYTHING KNOTZ
FOUR KNOTZ COVERED IN BUTTER, OLIVE OIL, GARLIC SALT, CELERY SALT, ITALIAN SEASONING, FETA AND PARMESAN WITH A SIDE OF CREAMY GARLIC DRESSING
FULL MATT'S EVERYTHING KNOTZ
EIGHT KNOTZ COVERED IN BUTTER, OLIVE OIL, GARLIC SALT, CELERY SALT, ITALIAN SEASONING, FETA AND PARMESAN WITH A SIDE OF CREAMY GARLIC DRESSING
BUFFALO
PLAIN
CINNAMON & SUGAR
MEXICAN HOT CHOCOLATE
CARAMEL
CHOCOLATE PEANUT BUTTER
S'MORES
SECRET SWEET
FLUFFERNUTTER
TURTLE
HONEY PECAN (LOUKOUMADES)
GREEK SALAD
ANTIPASTO SALAD
WEDGE
CHICKENBOLI
ITALIAN BEEF
STROMBOLI
CLASSIC MEATBALL
HAMBOLI
DANISH HAM & CHEESE
ITALIAN SAUSAGE
"BOLI" BLT
THE VEGGIE
START BUILDING
10" PIZZA
DESIGN YOUR OWN PIZZA TO BE PREPARED AND COOKED BY UNCLE MENNY. ORDERING INSTRUCTIONS: ALL PIZZAS START WITH OUR CLASSIC RED SAUCE AND HOUSE BLEND CHEESE. PLEASE PUT ITEMS YOU WOULD LIKE ON THE WHOLE PIZZA FIRST. THEN SEPARATE 1/2 ITEMS BY 1st HALF AND 2nd HALF AS APPLICABLE. DUPLICATE OR MORE ORDERED ITEMS WILL RESULT IN AN EXTRA CHARGE AS WELL AS EXTRA TOPPINGS APPLIED.
12" PIZZA
DESIGN YOUR OWN PIZZA TO BE PREPARED AND COOKED BY UNCLE MENNY. ORDERING INSTRUCTIONS: ALL PIZZAS START WITH OUR CLASSIC RED SAUCE AND HOUSE BLEND CHEESE. PLEASE PUT ITEMS YOU WOULD LIKE ON THE WHOLE PIZZA FIRST. THEN SEPARATE 1/2 ITEMS BY 1st HALF AND 2nd HALF AS APPLICABLE. DUPLICATE OR MORE ORDERED ITEMS WILL RESULT IN AN EXTRA CHARGE AS WELL AS EXTRA TOPPINGS APPLIED.
16" PIZZA
DESIGN YOUR OWN PIZZA TO BE PREPARED AND COOKED BY UNCLE MENNY. ORDERING INSTRUCTIONS: ALL PIZZAS START WITH OUR CLASSIC RED SAUCE AND HOUSE BLEND CHEESE. PLEASE PUT ITEMS YOU WOULD LIKE ON THE WHOLE PIZZA FIRST. THEN SEPARATE 1/2 ITEMS BY 1st HALF AND 2nd HALF AS APPLICABLE. DUPLICATE OR MORE ORDERED ITEMS WILL RESULT IN AN EXTRA CHARGE AS WELL AS EXTRA TOPPINGS APPLIED.
12" SICILIAN CRUST
TAKE OUR 12" x 9" SICILIAN CRUST (2 INCHES HIGH THROUGHOUT) AND TOP IT WITH ANY ITEMS FROM THE "BUILD IT UP" MENU. SICILIAN PIZZAS START WITH OUR CLASSIC RED SAUCE AND HOUSE BLEND CHEESE.
CAROL'S CHOICE
10" CAROL'S CHOICE
THIN CRUST, OLIVE OIL TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, ARTICHOKE HEARTS, FETA AND DILL
12" CAROL'S CHOICE
THIN CRUST, OLIVE OIL TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, ARTICHOKE HEARTS, FETA AND DILL
16" CAROL'S CHOICE
THIN CRUST, OLIVE OIL TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, ARTICHOKE HEARTS, FETA AND DILL
CALABRIESE
10" CALABRIESE
THIN CRUST, LIGHT CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, PROVOLONE CHEESE, ROMA TOMATOES, GENOA SALAMI, ARTICHOKE HEARTS, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES AND CAPERS (ANCHOVIES ADDED UPON REQUEST)
12" CALABRIESE
THIN CRUST, LIGHT CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, PROVOLONE CHEESE, ROMA TOMATOES, GENOA SALAMI, ARTICHOKE HEARTS, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES AND CAPERS (ANCHOVIES ADDED UPON REQUEST)
16" CALABRIESE
THIN CRUST, LIGHT CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, PROVOLONE CHEESE, ROMA TOMATOES, GENOA SALAMI, ARTICHOKE HEARTS, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES AND CAPERS (ANCHOVIES ADDED UPON REQUEST)
5 CHEESE WHITE
10" 5 CHEESE WHITE
THIN CRUST WITH AN OLIVE OIL BASE TOPPED WITH OUR HOUSE BLEND CHEESE, PROVOLONE CHEESE, FETA, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN, GARLIC AND FRESH BASIL
12" 5 CHEESE WHITE
THIN CRUST WITH AN OLIVE OIL BASE TOPPED WITH OUR HOUSE BLEND CHEESE, PROVOLONE CHEESE, FETA, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN, GARLIC AND FRESH BASIL
16' 5 CHEESE WHITE
THIN CRUST WITH AN OLIVE OIL BASE TOPPED WITH OUR HOUSE BLEND CHEESE, PROVOLONE CHEESE, FETA, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN, GARLIC AND FRESH BASIL
NAPOLI
10" NAPOLI
THIN CRUST, OLIVE OIL BASE TOPPED WITH A LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, PROVOLONE CHEESE, GARLIC, FRESH SPINACH AND ITALINAN SEASONING
12" NAPOLI
THIN CRUST, OLIVE OIL BASE TOPPED WITH A LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, PROVOLONE CHEESE, GARLIC, FRESH SPINACH AND ITALINAN SEASONING
16" NAPOLI
THIN CRUST, OLIVE OIL BASE TOPPED WITH A LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, PROVOLONE CHEESE, GARLIC, FRESH SPINACH AND ITALINAN SEASONING
HOUSE SPECIAL
10" HOUSE SPECIAL
REGULAR CRUST PIZZA, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH SAUSAGE, PEPPERONI, ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS AND HOUSE BLEND CHEESE
12" HOUSE SPECIAL
REGULAR CRUST PIZZA, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH SAUSAGE, PEPPERONI, ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS AND HOUSE BLEND CHEESE
16" HOUSE SPECIAL
REGULAR CRUST PIZZA, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH SAUSAGE, PEPPERONI, ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS AND HOUSE BLEND CHEESE
BRUSCHETTA
10" BRUSCHETTA
THIN CRUST, OLIVE OIL BASE TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, DICED TOMATOES, BLACK OLIVES, FETA, GARLIC AND FRESH BASIL
12" BRUSCHETTA
THIN CRUST, OLIVE OIL BASE TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, DICED TOMATOES, BLACK OLIVES, FETA, GARLIC AND FRESH BASIL
16" BRUSCHETTA
THIN CRUST, OLIVE OIL BASE TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, DICED TOMATOES, BLACK OLIVES, FETA, GARLIC AND FRESH BASIL
CHICKEN BOLI
10" CHICKEN BOLI
REGULAR CRUST, SMOTHERED IN 'BOLI' SAUCE THEN TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, TOMATOES, CHICKEN, GREEN PEPPERS, ONIONS AND DRY BASIL (BACON ADDED UPON REQUEST)
12" CHICKEN BOLI
REGULAR CRUST, SMOTHERED IN 'BOLI' SAUCE THEN TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, TOMATOES, CHICKEN, GREEN PEPPERS, ONIONS AND DRY BASIL (BACON ADDED UPON REQUEST)
16" CHICKEN BOLI
REGULAR CRUST, SMOTHERED IN 'BOLI' SAUCE THEN TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, TOMATOES, CHICKEN, GREEN PEPPERS, ONIONS AND DRY BASIL (BACON ADDED UPON REQUEST)
THE VEGGIE
10" VEGGIE
REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE BASE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, BROCCOLI, ZUCCHINI, ARTICHOKE HEARTS AND ROMA TOMATOES
12" VEGGIE
REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE BASE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, BROCCOLI, ZUCCHINI, ARTICHOKE HEARTS AND ROMA TOMATOES
16" VEGGIE
REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE BASE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, BROCCOLI, ZUCCHINI, ARTICHOKE HEARTS AND ROMA TOMATOES
SPANA KOPITA
10" SPANA KOPITA
THIN CRUST, OLIVE OIL BASE TOPPED WITH FRESH SPINACH, LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ONIONS, FETA AND DILL
12" SPANA KOPITA
THIN CRUST, OLIVE OIL BASE TOPPED WITH FRESH SPINACH, LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ONIONS, FETA AND DILL
16" SPANA KOPITA
THIN CRUST, OLIVE OIL BASE TOPPED WITH FRESH SPINACH, LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ONIONS, FETA AND DILL
CHICKEN FLORENTINE
10' CHICKEN FLORENTINE
REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, CHICKEN, GARLIC, DRY BASIL AND SPINACH
12" CHICKEN FLORENTINE
REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, CHICKEN, GARLIC, DRY BASIL AND SPINACH
16" CHICKEN FLORENTINE
REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, CHICKEN, GARLIC, DRY BASIL AND SPINACH
KANSAS CITY SHUFFLE
10" KANSAS CITY SHUFFLE
REGULAR CRUST, BBQ TOPPED HOUSE BLEND CHEESE, YOUR CHOICE OF BEEF OR CHICKEN, ONIONS, AND GREEN PEPPERS (PEPPERONCINI PEPPERS ADDED UPON REQUEST)
12" KANSAS CITY SHUFFLE
REGULAR CRUST, BBQ TOPPED HOUSE BLEND CHEESE, YOUR CHOICE OF BEEF OR CHICKEN, ONIONS, AND GREEN PEPPERS (PEPPERONCINI PEPPERS ADDED UPON REQUEST)
16" KANSAS CITY SHUFFLE
REGULAR CRUST, BBQ TOPPED HOUSE BLEND CHEESE, YOUR CHOICE OF BEEF OR CHICKEN, ONIONS, AND GREEN PEPPERS (PEPPERONCINI PEPPERS ADDED UPON REQUEST)
MEDITERRANEAN
10" MEDITERRANEAN
REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, BROCCOLI, FETA, GARLIC AND SESAME SEEDS
12" MEDITERRANEAN
REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, BROCCOLI, FETA, GARLIC AND SESAME SEEDS
16" MEDITERRANEAN
REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, BROCCOLI, FETA, GARLIC AND SESAME SEEDS
FRENCH CONNECTION
10" FRENCH CONNECTION
THIN CRUST, DIJON MUSTARD TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, CHICKEN, FRESH SPINACH AND DRY BASIL
12" FRENCH CONNECTION
THIN CRUST, DIJON MUSTARD TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, CHICKEN, FRESH SPINACH AND DRY BASIL
16" FRENCH CONNECTION
THIN CRUST, DIJON MUSTARD TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, CHICKEN, FRESH SPINACH AND DRY BASIL
EL GRECO
10" EL GRECO
REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, ONIONS, KALAMATA OLIVES, FETA AND OREGANO
12" EL GRECO
REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, ONIONS, KALAMATA OLIVES, FETA AND OREGANO
16" EL GRECO
REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, ONIONS, KALAMATA OLIVES, FETA AND OREGANO
ORDER SIDES HERE
ORIGINAL GREEK'S "O.G." RED SAUCE
A BOLDER, SWEET AND SPICY OPTION TO OUR CLASSIC RED SAUCE
CLASSIC RED SAUCE
CHEEDAR CHEESE SIDE
MOM'S SPECIAL "BOLI" SAUCE
LARGE RANCH
LARGE CREAMY GARLIC
LARGE BLEU CHEESE
GARLIC BUTTER
BUFFALO SAUCE
TZATZIKI
AU JUS
PEPPERONCINI PEPPERS
FROSTING (SMALL ONLY)
SMALL HOUSE (OIL & VINEGAR)
SMALL CREAMY GARLIC
SMALL RANCH
SMALL BLEU CHEESE
SMALL FRENCH
JAR OF BOLI
JAR OF CREAMY GARLIC
JAR OF BLEU CHEESE
"BUILD IT UP PIZZA BOX" KIT
|Sunday
|4:00 pm - 8:00 pm
|Monday
|4:00 pm - 8:00 pm
|Tuesday
|Closed
|Wednesday
|4:00 pm - 8:00 pm
|Thursday
|4:00 pm - 8:00 pm
|Friday
|4:00 pm - 8:00 pm
|Saturday
|4:00 pm - 8:00 pm
• When taste matters. Since 1969 •
59 Indiana Ave, Valparaiso, IN 46383