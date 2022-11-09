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Uncle Menny's Original Greek's Pizzeria - Valparaiso

290 Reviews

$$

59 Indiana Ave

Valparaiso, IN 46383

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Popular Items

16" PIZZA
FULL GARLIC KNOTZ
12" PIZZA

MONTHLY SALAD

HARVEST SALAD

HARVEST SALAD

$7.90

ROMAINE LETTUCE MIXED WITH SPINACH TOPPED WITH RED DELICIOUS APPLES, CRANBERRIES, WALNUTS, AND BLUE CHEESE CRUMBLES SERVED WITH AN APPLE CIDER VINAIGRETTE

CLASSIC WEDGE

CLASSIC WEDGE

$7.90

ICEBERG LETTUCE, DICED TOMATOES, RED ONIONS, CRISP BACON SERVED WITH OUR HOMEMADE BLUE CHEESE DRESSING

MONTHLY KNOTZ

HALF LARD LAD'S

HALF LARD LAD'S

$4.50

UNDERDONE KNOTZ COVERED IN STRAWBERRY FROSTING GLAZE AND PARTY SPRINKLES

FULL LARD LAD'S

FULL LARD LAD'S

$7.00

UNDERDONE KNOTZ COVERED IN STRAWBERRY FROSTED GLAZE AND PARTY SPRINKLES

MONTHLY SANDWICH

BIG B'S SLUMBER PARTY

BIG B'S SLUMBER PARTY

$8.40

TURKEY, MASHED POTATOES, STUFFING, CRANBERRY SAUCE, PROVOLONE CHEESE AND GRANDMA'S GRAVY SERVED ON FRENCH BREAD

MONTHLY PIZZA

10" BALBACH MN

10" BALBACH MN

$16.05

A CREAM CHEESE THYME BASE SERVED ON OUR THIN CRUSTTOPPED WITH LIGHT HOUSE BLENDED CHEESE, PROVOLONE CHEESE, HAM, CARAMELIZED ONIONS, DRIED FIGS, BACON AND PINE NUTS

12" BALBACH MN

12" BALBACH MN

$19.40

A CREAM CHEESE THYME BASE SERVED ON OUR THIN CRUSTTOPPED WITH LIGHT HOUSE BLENDED CHEESE, PROVOLONE CHEESE, HAM, CARAMELIZED ONIONS, DRIED FIGS, BACON AND PINE NUTS

16" BALBACH MN

16" BALBACH MN

$26.00

A CREAM CHEESE THYME BASE SERVED ON OUR THIN CRUSTTOPPED WITH LIGHT HOUSE BLENDED CHEESE, PROVOLONE CHEESE, HAM, CARAMELIZED ONIONS, DRIED FIGS, BACON AND PINE NUTS

GARLIC

HALF GARLIC KNOTZ

HALF GARLIC KNOTZ

$3.30

FOUR KNOTZ COVERED IN BUTTER, GARLIC SALT AND PARMESAN

FULL GARLIC KNOTZ

FULL GARLIC KNOTZ

$5.25

EIGHT KNOTZ COVERED IN BUTTER, GARLIC SALT AND PARMESAN

PARMESAN

HALF PARM KNOTZ

HALF PARM KNOTZ

$3.30

FOUR KNOTZ COVERED IN BUTTER AND PARMESAN

FULL PARM KNOTZ

FULL PARM KNOTZ

$5.25

EIGHT KNOTZ COVERED IN BUTTER AND PARMESAN

HERB

HALF HERB KNOTZ

HALF HERB KNOTZ

$3.30

FOUR KNOTZ COVERED IN BUTTER, ITALIAN SEASONING AND PARMESAN

FULL HERB KNOTZ

FULL HERB KNOTZ

$5.25

EIGHT KNOTZ COVERED IN BUTTER, ITALIAN SEASONING AND PARMESAN

GRECIAN

HALF GRECIAN KNOTZ

HALF GRECIAN KNOTZ

$4.50

FOUR KNOTZ COVERED IN BUTTER, OLIVE OIL, GREEK SEASONING, OREGANO AND FETA WITH A SQUEEZE OF FRESH LEMON

FULL GRECIAN KNOTZ

FULL GRECIAN KNOTZ

$7.50

EIGHT KNOTZ COVERED IN BUTTER, OLIVE OIL, GREEK SEASONING, OREGANO AND FETA WITH A SQUEEZE OF FRESH LEMON

MATT'S EVERYTHING

HALF MATT'S EVERYTHING KNOTZ

HALF MATT'S EVERYTHING KNOTZ

$5.50

FOUR KNOTZ COVERED IN BUTTER, OLIVE OIL, GARLIC SALT, CELERY SALT, ITALIAN SEASONING, FETA AND PARMESAN WITH A SIDE OF CREAMY GARLIC DRESSING

FULL MATT'S EVERYTHING KNOTZ

FULL MATT'S EVERYTHING KNOTZ

$7.50

EIGHT KNOTZ COVERED IN BUTTER, OLIVE OIL, GARLIC SALT, CELERY SALT, ITALIAN SEASONING, FETA AND PARMESAN WITH A SIDE OF CREAMY GARLIC DRESSING

BUFFALO

HALF BUFFALO KNOTZ

HALF BUFFALO KNOTZ

$4.50

FOUR KNOTZ COVERED IN BUFFALO SAUCE, PARMESAN AND BLUE CHEESE CRUMBLES SERVED WITH A SIDE OF BLUE CHEESE DRESSING

FULL BUFFALO KNOTZ

FULL BUFFALO KNOTZ

$7.50

EIGHT KNOTZ COVERED IN BUFFALO SAUCE, PARMESAN AND BLUE CHEESE CRUMBLES SERVED WITH A SIDE OF BLUE CHEESE DRESSING

PLAIN

HALF PLAIN KNOTZ

HALF PLAIN KNOTZ

$3.30

FOUR KNOTZ WITH NOT A THING ON THEM

FULL PLAIN KNOTZ

FULL PLAIN KNOTZ

$5.25

EIGHT KNOTZ WITH NOT A THING ON THEM

CINNAMON & SUGAR

HALF CINNAMON KNOTZ

HALF CINNAMON KNOTZ

$3.30

FOUR KNOTZ COVERED IN BUTTER, CINNAMON AND SUGAR

FULL CINNAMON KNOTZ

FULL CINNAMON KNOTZ

$5.25

EIGHT KNOTZ COVERED IN BUTTER, CINNAMON AND SUGAR

MEXICAN HOT CHOCOLATE

HALF MEXICAN HOT CHOCOLATE KNOTZ

HALF MEXICAN HOT CHOCOLATE KNOTZ

$4.50

FOUR KNOTZ COVERED IN BUTTER, CHOCOLATE, CINNAMON AND SUGAR

FULL MEXICAN HOT CHOCOLATE KNOTZ

FULL MEXICAN HOT CHOCOLATE KNOTZ

$6.85

EIGHT KNOTZ COVERED IN BUTTER, CHOCOLATE, CINNAMON AND SUGAR

CARAMEL

HALF CARAMEL KNOTZ

HALF CARAMEL KNOTZ

$4.50

FOUR KNOTZ COVERED IN BUTTER, CARAMEL AND POWDERED SUGAR

FULL CARAMEL KNOTZ

FULL CARAMEL KNOTZ

$6.85

EIGHT KNOTZ COVERED IN BUTTER, CARAMEL AND POWDERED SUGAR

CHOCOLATE PEANUT BUTTER

HALF CHOCOLATE PEANUT BUTTER KNOTZ

HALF CHOCOLATE PEANUT BUTTER KNOTZ

$4.50

FOUR KNOTZ COVERED IN BUTTER, PEANUT BUTTER, CHOCOLATE AND CRUSHED CANDY

FULL CHOCOLATE PEANUT BUTTER KNOTZ

FULL CHOCOLATE PEANUT BUTTER KNOTZ

$6.85

EIGHT KNOTZ COVERED IN BUTTER, PEANUT BUTTER, CHOCOLATE AND CRUSHED CANDY

S'MORES

HALF S'MORES KNOTZ

HALF S'MORES KNOTZ

$4.50

FOUR KNOTZ COVERED IN MARSHMALLOW, CHOCOLATE, BUTTER AND CRUSHED GRAHM CRACKERS

FULL S'MORES KNOTZ

FULL S'MORES KNOTZ

$6.85

EIGHT KNOTZ COVERED IN MARSHMALLOW, CHOCOLATE, BUTTER AND CRUSHED GRAHM CRACKERS

SECRET SWEET

HALF SECRET SWEET KNOTZ

HALF SECRET SWEET KNOTZ

$4.50

FOUR KNOTZ COVERED IN CARAMEL, MARSHMALLOW, BUTTER, POWDERED SUGAR AND A BUTTERY CRUMBLED CANDY BAR

FULL SECRET SWEET KNOTZ

FULL SECRET SWEET KNOTZ

$6.85

EIGHT KNOTZ COVERED IN CARAMEL, MARSHMALLOW, BUTTER, POWDERED SUGAR AND A BUTTERY CRUMBLED CANDY BAR

FLUFFERNUTTER

HALF FLUFFERNUTTER KNOTZ

HALF FLUFFERNUTTER KNOTZ

$4.50

FOUR KNOTZ COVERED IN PEANUT BUTTER, MARSHMALLOW, BUTTER AND POWDERED SUGAR

FULL FLUFFERNUTTER KNOTZ

FULL FLUFFERNUTTER KNOTZ

$6.85

EIGHT KNOTZ COVERED IN PEANUT BUTTER, MARSHMALLOW, BUTTER AND POWDERED SUGAR

TURTLE

HALF TURTLE KNOTZ

HALF TURTLE KNOTZ

$4.50

FOUR KNOTZ COVERED IN CHOCOLATE, CARAMEL, PEACANS, BUTER AND POWDERED SUGAR

FULL TURTLE KNOTZ

FULL TURTLE KNOTZ

$6.85

EIGHT KNOTZ COVERED IN CHOCOLATE, CARAMEL, PEACANS, BUTER AND POWDERED SUGAR

HONEY PECAN (LOUKOUMADES)

HALF HONEY PECAN KNOTZ

HALF HONEY PECAN KNOTZ

$4.50

FOUR KNOTZ COVERED IN HONEY, CRUSHED PEACANS, CINNAMON AND POWDERED SUGAR

FULL HONEY PECAN KNOTZ

FULL HONEY PECAN KNOTZ

$6.85

EIGHT KNOTZ COVERED IN HONEY, CRUSHED PEACANS, CINNAMON AND POWDERED SUGAR

HOUSE SALAD

HOUSE

HOUSE

$3.95

CHOPPED ROMAINE LETTUCE, ROMA TOMATOES, GREEN PEPPERS AND ONIONS

GREEK SALAD

GREEK

GREEK

$5.75

CHOPPED ROMAINE LETTUCE, FETA, KALAMATA OLIVES, PEPPERONCINI PEPPER, ROMA TOMATOES, GREEN PEPPERS AND ONIONS SERVED WITH OUR HOUSE VINAIGRETTE (ANCHOVIES ADDED UPON REQUEST)

ANTIPASTO SALAD

ANTIPASTO

ANTIPASTO

$7.90

CHOPPED ROMAINE LETTUCE, DANISH HAM, GENOA SALAMI, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES, PROVOLONE CHEESE, PEPPERONCINI PEPPER, ROMA TOMATOES, GREEN PEPPERS AND ONIONS SERVED WITH OUR HOUSE VINAIGRETTE (ANCHOVIES ADDED UPON REQUEST)

WEDGE

CLASSIC WEDGE

CLASSIC WEDGE

$7.90

ICEBERG LETTUCE, DICED TOMATOES, RED ONIONS, CRISP BACON SERVED WITH OUR HOMEMADE BLUE CHEESE DRESSING

CHICKENBOLI

6" CHICKENBOLI

6" CHICKENBOLI

$7.40

MOM'S SPECIAL "BOLI" SAUCE, CHICKEN, ONIONS, GREEN PEPPERS AND HOUSE BLEND CHEESE ON FRENCH BREAD

ITALIAN BEEF

6" ITALIAN BEEF

6" ITALIAN BEEF

$7.40

ITALIAN BEEF, AUJUS ON SANDWICH, GREEN PEPPERS AND HOUSE BLEND CHEESE ON FRENCH BREAD

STROMBOLI

6" STROMBOLI

6" STROMBOLI

$7.40

CRUMBLED ITALIAN SAUSAGE, CLASSIC RED SAUCE, GREEN PEPPERS, ONIONS AND HOUSE BLEND CHEESE ON FRENCH BREAD

CLASSIC MEATBALL

6" MEATBALL

6" MEATBALL

$7.40

ITALIAN MEATBALLS, CLASSIC RED SAUCE AND HOUSE BLEND CHEESE ON FRENCH BREAD

HAMBOLI

6" HAMBOLI

6" HAMBOLI

$7.40

MOM'S SPECIAL "BOLI" SAUCE, DANISH HAM, ONIONS, GREEN PEPPERS AND HOUSE BLEND CHEESE ON FRENCH BREAD

DANISH HAM & CHEESE

6" DANISH HAM & CHEESE

6" DANISH HAM & CHEESE

$7.40

DANISH HAM, CLASSIC RED SAUCE AND HOUSE BLEND CHEESE ON FRENCH BREAD

ITALIAN SAUSAGE

6" ITALIAN SAUSAGE

6" ITALIAN SAUSAGE

$7.40

CRUMBLED ITALIAN SAUSAGE, CLASSIC RED SAUCE AND HOUSE BLEND CHEESE ON FRENCH BREAD

"BOLI" BLT

6" "BOLI" BLT

6" "BOLI" BLT

$7.40

MOM'S SPECIAL "BOLI" SAUCE, BACON, DICED ROMA TOMATOES, ROMAINE LETTUCE AND HOUSE BLEND CHEESE ON FRENCH BREAD

THE VEGGIE

6" THE VEGGIE

6" THE VEGGIE

$7.40

CLASSIC RED SAUCE, BROCCOLI, ZUCCHINI, ARTICHOKE HEARTS, ROMA TOMATOES, ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS AND HOUSE BLEND CHEESE ON FRENCH BREAD

START BUILDING

ORDERING INSTRUCTIONS: ALL PIZZAS START WITH OUR CLASSIC RED SAUCE AND HOUSE BLEND CHEESE. PLEASE PUT ITEMS YOU WOULD LIKE ON THE WHOLE PIZZA FIRST. THEN SEPARATE 1/2 ITEMS BY 1st HALF AND 2nd HALF AS APPLICABLE. DUPLICATE OR MORE ORDERED ITEMS WILL RESULT IN AN EXTRA CHARGE AS WELL AS EXTRA TOPPINGS APPLIED.
10" PIZZA

10" PIZZA

$9.20

DESIGN YOUR OWN PIZZA TO BE PREPARED AND COOKED BY UNCLE MENNY. ORDERING INSTRUCTIONS: ALL PIZZAS START WITH OUR CLASSIC RED SAUCE AND HOUSE BLEND CHEESE. PLEASE PUT ITEMS YOU WOULD LIKE ON THE WHOLE PIZZA FIRST. THEN SEPARATE 1/2 ITEMS BY 1st HALF AND 2nd HALF AS APPLICABLE. DUPLICATE OR MORE ORDERED ITEMS WILL RESULT IN AN EXTRA CHARGE AS WELL AS EXTRA TOPPINGS APPLIED.

12" PIZZA

12" PIZZA

$11.95

DESIGN YOUR OWN PIZZA TO BE PREPARED AND COOKED BY UNCLE MENNY. ORDERING INSTRUCTIONS: ALL PIZZAS START WITH OUR CLASSIC RED SAUCE AND HOUSE BLEND CHEESE. PLEASE PUT ITEMS YOU WOULD LIKE ON THE WHOLE PIZZA FIRST. THEN SEPARATE 1/2 ITEMS BY 1st HALF AND 2nd HALF AS APPLICABLE. DUPLICATE OR MORE ORDERED ITEMS WILL RESULT IN AN EXTRA CHARGE AS WELL AS EXTRA TOPPINGS APPLIED.

16" PIZZA

16" PIZZA

$17.55

DESIGN YOUR OWN PIZZA TO BE PREPARED AND COOKED BY UNCLE MENNY. ORDERING INSTRUCTIONS: ALL PIZZAS START WITH OUR CLASSIC RED SAUCE AND HOUSE BLEND CHEESE. PLEASE PUT ITEMS YOU WOULD LIKE ON THE WHOLE PIZZA FIRST. THEN SEPARATE 1/2 ITEMS BY 1st HALF AND 2nd HALF AS APPLICABLE. DUPLICATE OR MORE ORDERED ITEMS WILL RESULT IN AN EXTRA CHARGE AS WELL AS EXTRA TOPPINGS APPLIED.

12" SICILIAN CRUST

12" SICILIAN CRUST

$14.95Out of stock

TAKE OUR 12" x 9" SICILIAN CRUST (2 INCHES HIGH THROUGHOUT) AND TOP IT WITH ANY ITEMS FROM THE "BUILD IT UP" MENU. SICILIAN PIZZAS START WITH OUR CLASSIC RED SAUCE AND HOUSE BLEND CHEESE.

CAROL'S CHOICE

10" CAROL'S CHOICE

10" CAROL'S CHOICE

$16.05

THIN CRUST, OLIVE OIL TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, ARTICHOKE HEARTS, FETA AND DILL

12" CAROL'S CHOICE

12" CAROL'S CHOICE

$19.40

THIN CRUST, OLIVE OIL TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, ARTICHOKE HEARTS, FETA AND DILL

16" CAROL'S CHOICE

16" CAROL'S CHOICE

$25.95

THIN CRUST, OLIVE OIL TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, ARTICHOKE HEARTS, FETA AND DILL

CALABRIESE

10" CALABRIESE

10" CALABRIESE

$16.05

THIN CRUST, LIGHT CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, PROVOLONE CHEESE, ROMA TOMATOES, GENOA SALAMI, ARTICHOKE HEARTS, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES AND CAPERS (ANCHOVIES ADDED UPON REQUEST)

12" CALABRIESE

12" CALABRIESE

$19.40

THIN CRUST, LIGHT CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, PROVOLONE CHEESE, ROMA TOMATOES, GENOA SALAMI, ARTICHOKE HEARTS, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES AND CAPERS (ANCHOVIES ADDED UPON REQUEST)

16" CALABRIESE

16" CALABRIESE

$26.00

THIN CRUST, LIGHT CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, PROVOLONE CHEESE, ROMA TOMATOES, GENOA SALAMI, ARTICHOKE HEARTS, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES AND CAPERS (ANCHOVIES ADDED UPON REQUEST)

5 CHEESE WHITE

10" 5 CHEESE WHITE

10" 5 CHEESE WHITE

$16.05

THIN CRUST WITH AN OLIVE OIL BASE TOPPED WITH OUR HOUSE BLEND CHEESE, PROVOLONE CHEESE, FETA, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN, GARLIC AND FRESH BASIL

12" 5 CHEESE WHITE

12" 5 CHEESE WHITE

$19.40

THIN CRUST WITH AN OLIVE OIL BASE TOPPED WITH OUR HOUSE BLEND CHEESE, PROVOLONE CHEESE, FETA, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN, GARLIC AND FRESH BASIL

16' 5 CHEESE WHITE

16' 5 CHEESE WHITE

$26.00

THIN CRUST WITH AN OLIVE OIL BASE TOPPED WITH OUR HOUSE BLEND CHEESE, PROVOLONE CHEESE, FETA, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN, GARLIC AND FRESH BASIL

NAPOLI

10" NAPOLI

10" NAPOLI

$16.05

THIN CRUST, OLIVE OIL BASE TOPPED WITH A LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, PROVOLONE CHEESE, GARLIC, FRESH SPINACH AND ITALINAN SEASONING

12" NAPOLI

12" NAPOLI

$19.40

THIN CRUST, OLIVE OIL BASE TOPPED WITH A LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, PROVOLONE CHEESE, GARLIC, FRESH SPINACH AND ITALINAN SEASONING

16" NAPOLI

16" NAPOLI

$26.00

THIN CRUST, OLIVE OIL BASE TOPPED WITH A LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, PROVOLONE CHEESE, GARLIC, FRESH SPINACH AND ITALINAN SEASONING

HOUSE SPECIAL

Regular Crust Pizza. With Red Sauce, Sausage, Pepperoni, Onions, Green Peppers and Mushrooms topped off with our House Blended Cheese
10" HOUSE SPECIAL

10" HOUSE SPECIAL

$16.05

REGULAR CRUST PIZZA, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH SAUSAGE, PEPPERONI, ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS AND HOUSE BLEND CHEESE

12" HOUSE SPECIAL

12" HOUSE SPECIAL

$19.40

REGULAR CRUST PIZZA, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH SAUSAGE, PEPPERONI, ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS AND HOUSE BLEND CHEESE

16" HOUSE SPECIAL

16" HOUSE SPECIAL

$26.00

REGULAR CRUST PIZZA, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH SAUSAGE, PEPPERONI, ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS AND HOUSE BLEND CHEESE

BRUSCHETTA

10" BRUSCHETTA

10" BRUSCHETTA

$16.05

THIN CRUST, OLIVE OIL BASE TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, DICED TOMATOES, BLACK OLIVES, FETA, GARLIC AND FRESH BASIL

12" BRUSCHETTA

12" BRUSCHETTA

$19.40

THIN CRUST, OLIVE OIL BASE TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, DICED TOMATOES, BLACK OLIVES, FETA, GARLIC AND FRESH BASIL

16" BRUSCHETTA

16" BRUSCHETTA

$26.00

THIN CRUST, OLIVE OIL BASE TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, DICED TOMATOES, BLACK OLIVES, FETA, GARLIC AND FRESH BASIL

CHICKEN BOLI

10" CHICKEN BOLI

10" CHICKEN BOLI

$16.05

REGULAR CRUST, SMOTHERED IN 'BOLI' SAUCE THEN TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, TOMATOES, CHICKEN, GREEN PEPPERS, ONIONS AND DRY BASIL (BACON ADDED UPON REQUEST)

12" CHICKEN BOLI

12" CHICKEN BOLI

$19.40

REGULAR CRUST, SMOTHERED IN 'BOLI' SAUCE THEN TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, TOMATOES, CHICKEN, GREEN PEPPERS, ONIONS AND DRY BASIL (BACON ADDED UPON REQUEST)

16" CHICKEN BOLI

16" CHICKEN BOLI

$26.00

REGULAR CRUST, SMOTHERED IN 'BOLI' SAUCE THEN TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, TOMATOES, CHICKEN, GREEN PEPPERS, ONIONS AND DRY BASIL (BACON ADDED UPON REQUEST)

THE VEGGIE

10" VEGGIE

10" VEGGIE

$16.05

REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE BASE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, BROCCOLI, ZUCCHINI, ARTICHOKE HEARTS AND ROMA TOMATOES

12" VEGGIE

12" VEGGIE

$19.40

REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE BASE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, BROCCOLI, ZUCCHINI, ARTICHOKE HEARTS AND ROMA TOMATOES

16" VEGGIE

16" VEGGIE

$26.00

REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE BASE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, BROCCOLI, ZUCCHINI, ARTICHOKE HEARTS AND ROMA TOMATOES

SPANA KOPITA

10" SPANA KOPITA

10" SPANA KOPITA

$16.05

THIN CRUST, OLIVE OIL BASE TOPPED WITH FRESH SPINACH, LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ONIONS, FETA AND DILL

12" SPANA KOPITA

12" SPANA KOPITA

$19.40

THIN CRUST, OLIVE OIL BASE TOPPED WITH FRESH SPINACH, LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ONIONS, FETA AND DILL

16" SPANA KOPITA

16" SPANA KOPITA

$26.00

THIN CRUST, OLIVE OIL BASE TOPPED WITH FRESH SPINACH, LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ONIONS, FETA AND DILL

CHICKEN FLORENTINE

10' CHICKEN FLORENTINE

10' CHICKEN FLORENTINE

$16.05

REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, CHICKEN, GARLIC, DRY BASIL AND SPINACH

12" CHICKEN FLORENTINE

12" CHICKEN FLORENTINE

$19.40

REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, CHICKEN, GARLIC, DRY BASIL AND SPINACH

16" CHICKEN FLORENTINE

16" CHICKEN FLORENTINE

$26.00

REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, CHICKEN, GARLIC, DRY BASIL AND SPINACH

KANSAS CITY SHUFFLE

10" KANSAS CITY SHUFFLE

10" KANSAS CITY SHUFFLE

$16.05

REGULAR CRUST, BBQ TOPPED HOUSE BLEND CHEESE, YOUR CHOICE OF BEEF OR CHICKEN, ONIONS, AND GREEN PEPPERS (PEPPERONCINI PEPPERS ADDED UPON REQUEST)

12" KANSAS CITY SHUFFLE

12" KANSAS CITY SHUFFLE

$19.40

REGULAR CRUST, BBQ TOPPED HOUSE BLEND CHEESE, YOUR CHOICE OF BEEF OR CHICKEN, ONIONS, AND GREEN PEPPERS (PEPPERONCINI PEPPERS ADDED UPON REQUEST)

16" KANSAS CITY SHUFFLE

16" KANSAS CITY SHUFFLE

$26.00

REGULAR CRUST, BBQ TOPPED HOUSE BLEND CHEESE, YOUR CHOICE OF BEEF OR CHICKEN, ONIONS, AND GREEN PEPPERS (PEPPERONCINI PEPPERS ADDED UPON REQUEST)

MEDITERRANEAN

10" MEDITERRANEAN

10" MEDITERRANEAN

$16.05

REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, BROCCOLI, FETA, GARLIC AND SESAME SEEDS

12" MEDITERRANEAN

12" MEDITERRANEAN

$19.40

REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, BROCCOLI, FETA, GARLIC AND SESAME SEEDS

16" MEDITERRANEAN

16" MEDITERRANEAN

$26.00

REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, BROCCOLI, FETA, GARLIC AND SESAME SEEDS

FRENCH CONNECTION

10" FRENCH CONNECTION

10" FRENCH CONNECTION

$16.05

THIN CRUST, DIJON MUSTARD TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, CHICKEN, FRESH SPINACH AND DRY BASIL

12" FRENCH CONNECTION

12" FRENCH CONNECTION

$19.40

THIN CRUST, DIJON MUSTARD TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, CHICKEN, FRESH SPINACH AND DRY BASIL

16" FRENCH CONNECTION

16" FRENCH CONNECTION

$26.00

THIN CRUST, DIJON MUSTARD TOPPED WITH LIGHT HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, CHICKEN, FRESH SPINACH AND DRY BASIL

EL GRECO

10" EL GRECO

10" EL GRECO

$16.05

REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, ONIONS, KALAMATA OLIVES, FETA AND OREGANO

12" EL GRECO

12" EL GRECO

$19.40

REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, ONIONS, KALAMATA OLIVES, FETA AND OREGANO

16" EL GRECO

16" EL GRECO

$26.00

REGULAR CRUST, CLASSIC RED SAUCE TOPPED WITH HOUSE BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, ONIONS, KALAMATA OLIVES, FETA AND OREGANO

ORDER SIDES HERE

ORIGINAL GREEK'S "O.G." RED SAUCE

$1.40

A BOLDER, SWEET AND SPICY OPTION TO OUR CLASSIC RED SAUCE

CLASSIC RED SAUCE

$1.40

CHEEDAR CHEESE SIDE

$1.40

MOM'S SPECIAL "BOLI" SAUCE

$1.40

LARGE RANCH

$1.40

LARGE CREAMY GARLIC

$1.40

LARGE BLEU CHEESE

$1.40

GARLIC BUTTER

$1.40

BUFFALO SAUCE

$1.40

TZATZIKI

$1.40

AU JUS

$0.90

PEPPERONCINI PEPPERS

$0.90

FROSTING (SMALL ONLY)

$1.40

SMALL HOUSE (OIL & VINEGAR)

$0.75

SMALL CREAMY GARLIC

$0.75

SMALL RANCH

$0.75

SMALL BLEU CHEESE

$0.75

SMALL FRENCH

$0.75

JAR OF BOLI

$5.40

JAR OF CREAMY GARLIC

$5.40

JAR OF BLEU CHEESE

$5.40

CANS & BOTTLES

CAN OF COKE

$1.50

6 CANS OF COKE

$6.30

CAN OF DIET COKE

$1.50

6 CANS OF DIET COKE

$6.30

CAN OF SPRITE

$1.50

6 CANS OF SPRITE

$6.30

BOTTLE OF WATER

$1.25

COLD BREW

$3.75Out of stock

KIDS DRINK

KIDS DRINK

$1.75

JUICE BOX

$1.20

"BUILD IT UP PIZZA BOX" KIT

12" ”BUILD IT UP PIZZA BOX” KIT

12" ”BUILD IT UP PIZZA BOX” KIT

$11.85

OUR BUILD IT UP PIZZA BOX WILL COME WITH ONE 12” DOUGH PATTY, FLOUR, TWO 4oz CUPS OF CLASSIC RED SAUCE AND CHEESE. YOU CAN PICK ANY OTHER TOPPINGS YOU WOULD LIKE TO INCLUDE. PEHEAT OVEN AT 450 DEGREES. COOK FOR 10-15 MINUTE OR UNTIL IT IS TO YOUR LIKING

Attributes and Amenities
check markCasual
check markKid-Friendly
check markGroups
check markWheelchair Accessible
check markOnline Ordering
check markSolo Dining
check markSeating
check markReservations
check markDelivery
check markFast Service
check markHigh Chairs
check markTakeout
All hours
Sunday4:00 pm - 8:00 pm
Monday4:00 pm - 8:00 pm
TuesdayClosed
Wednesday4:00 pm - 8:00 pm
Thursday4:00 pm - 8:00 pm
Friday4:00 pm - 8:00 pm
Saturday4:00 pm - 8:00 pm
Restaurant info

• When taste matters. Since 1969 •

Website

Location

59 Indiana Ave, Valparaiso, IN 46383

Directions

Gallery
Uncle Menny's Original Greek's Pizzeria image
98d1622d-9f50-4190-99bb-bc9f06a6d8a3 image
Uncle Menny's Original Greek's Pizzeria image
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Avg 4.1 (8 restaurants)
Crown Point
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Avg 4.4 (21 restaurants)
Michigan City
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Avg 4.4 (10 restaurants)
La Porte
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Avg 4.6 (5 restaurants)
Schererville
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Avg 4.4 (17 restaurants)
Highland
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Avg 4.2 (6 restaurants)
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