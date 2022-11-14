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Pizza
Italian
Bars & Lounges

Katie's Pizza & Pasta Osteria- Town & Country

1,233 Reviews

$$

14171 Clayton Road

Town and Country, MO 63017

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Popular Items

FIORI ARRABIATA
EZZO PEPPERONI
FAMOUS FRIED ARTICHOKE SALAD

GIFT CARDS

$25 GIFT CARD

$25 GIFT CARD

$25.00

$25 RESTAURANT GIFT CARD

$50 GIFT CARD + FREE PASTA

$50 GIFT CARD + FREE PASTA

$50.00

$50 RESTAURANT GIFT CARD + FREE PASTA

$100 GIFT CARD + $20 BONUS + FREE PASTA

$100 GIFT CARD + $20 BONUS + FREE PASTA

$100.00

$100 RESTAURANT GIFT CARD + FREE $20 BONUS GIFT CARD + FREE PASTA

APPETIZERS

NEAPOLITAN MEATBALLS

NEAPOLITAN MEATBALLS

$17.00

PORK & BEEF MEATBALLS + SAN MARZANO RED + PARMIGIANO + PINE NUTS *Meatballs contain pine nuts, bread crumb, and parmigiano*

FAMOUS FRIED ARTICHOKES

FAMOUS FRIED ARTICHOKES

$16.00

ROMAN FRIED ARTICHOKES + AGED BALSAMIC + STRACCIATELLA

ARTICHOKE TOASTED RAVIOLI

ARTICHOKE TOASTED RAVIOLI

$16.00

BASIL PINE NUT PESTO + PARMIGIANO

CHARRED CAULIFLOWER

CHARRED CAULIFLOWER

$15.00

LEMON PRESERVE + PECORINO

CANNELLINI BEAN DIP

CANNELLINI BEAN DIP

$12.00

PIZZA BIANCA + CANNELINNI BEAN DIP

BREAD SERVICE

BREAD SERVICE

$6.00

PIZZA BIANCA + OLIO NUOVO + SEA SALT

EGGPLANT PARMIGIANO

EGGPLANT PARMIGIANO

$18.00

PARMIGIANO CRUSTED EGGPLANT + SAN MARZANO RED SAUCE + FIOR DI LATTE

ROLANDO'S MERRY CHRISTMAS CHICKEN NOODLE SOUP

ROLANDO'S MERRY CHRISTMAS CHICKEN NOODLE SOUP

$11.00

CHRISTMAS TREE NOODLES + CHICKEN BROTH + PARMIGIANO REGGIANO + LEMON

CRAB ARANCINI

CRAB ARANCINI

$20.00

CRAB CARNAROLI RISOTTO + SPRING ONION + MEYER LEMON & FENNEL SLAW + LABNEH

FRITTO CALAMARI

FRITTO CALAMARI

$22.00

FRIED CALAMARI + FRIED LEMON + CALABRIAN CHILI SAN MARZANO RED SAUCE + LEMON GREMOLATA

BEETS & WHIPPED RICOTTA

BEETS & WHIPPED RICOTTA

$18.00

ROASTED BEETS + SHAVED BEETS + CAMPAGNA BUFFALO RICOTTA + PISTACHIO PESTO + POMEGRANATE + PICKLED KUMQUAT + PIZZA BIANCA

MUSSELS EN BRODO

MUSSELS EN BRODO

$25.00

MUSSELS + SAFFRON TOMATO BRODO + NDUJA + CROSTINI

WILD BOAR RAGU & POLENTA

WILD BOAR RAGU & POLENTA

$26.00

RED WINE BRAISED WILD BOAR + ROSEMARY & FONTINA POLENTA + HERILOOM CARROTS + PARMIGIANO REGGIANO

BRUSSEL SPROUTS AGRODOLCE

BRUSSEL SPROUTS AGRODOLCE

$17.00

ROASTED BRUSSELS SPROUTS + PANCETTA + SHALLOTS + CIPRIANI AGRODOLCE + CURRANTS + PINE NUTS

BLOOD ORANGE CURE SALMON

BLOOD ORANGE CURE SALMON

$20.00

ORA KING SALMON + CREME FRAICHE + CAPERBERRIES + DILL + ARUGULA + PINE NUTS + CROSTINI

BURRATA

CHANTERELLE BURRATA

CHANTERELLE BURRATA

$24.00

CHANTERELLE MUSHROOM AGRODOLCE + BURRATA + CROSTINI

PERSIMMON & PROSCIUTTO BURRATA

PERSIMMON & PROSCIUTTO BURRATA

$20.00

WOOD OVEN ROASTED PERSIMMONS + PROSCIUTTO DI PARMA + BURRATA + PISTACHIOS + WILDFLOWER HONEY

BURRATA BLACK GARLIC "CHEESE BREAD"

$20.00

BLACK GARLIC + BURRATA + ROASTED GARLIC + SHAVED GARLIC + PECORINO ROMANO + CHIVES

PIZZA ROSSA BURRATA

PIZZA ROSSA BURRATA

$20.00

SAN MARZANO RED + FRESH BURRATA + SICILIAN OREGANO + OLIO NUOVO

SALADS

FAMOUS FRIED ARTICHOKE SALAD

FAMOUS FRIED ARTICHOKE SALAD

$19.00

ROMAN FRIED ARTICHOKES + ROASTED ASPARAGUS + WILD SPRING GREENS + PISTACHIO + BAETJE FARMS GOAT CHEESE + BALSAMIC VIN

INSALATA MISTA

INSALATA MISTA

$15.00

ARUGULA + PARMIGIANO REGGIANO + TOMATOES + PINE NUTS + BALSAMIC VINAIGRETTE

CALABRIAN KALE CAESAR

CALABRIAN KALE CAESAR

$19.00

SHAVED TUSCAN KALE + CALABRIAN CHILI CAESAR DRESSING + GARUM + FRIED CAPERS + CIABATTA CROUTONS + PARMIGIANO REGGIANO

TOM'S CHOPPED

TOM'S CHOPPED

$19.00

MARKET LETTUCE + SOPRESSATA SALAMI + WILD FENNEL + FONTINA + GARBANZO BEANS + CASTELVETRANO OLIVES + PECORINO ROMANO + RED WINE VINAIGRETTE

FIG & BEET

FIG & BEET

$19.00

SWISS CHARD + MULTICOLOR BEETS + KOHLRABI + GORGONZOLA + DRIED FIGS + WALNUTS + BALSAMIC VINAIGRETTE + WILDFLOWER HONEY

BLOOD ORANGE CITRUS

BLOOD ORANGE CITRUS

$21.00

ARUGULA + MARKET CITRUS + SHAVED FENNEL + KALAMATA OLIVES + PARMIGIANO REGGIANO + PISTACHIOS + LEMON VINAIGRETTE + AGED BALSAMIC

PASTA

FIORI ARRABIATA

FIORI ARRABIATA

$21.00

KATIE'S SIGNATURE FIORI NOODLE + SPICY ARRABIATA TOMATO SAUCE + WILD ARUGULA + MASCARPONE + PARMIGIANO REGGIANO

ARUGULA LASAGNETTE

ARUGULA LASAGNETTE

$32.00

ARUGULA LASAGNETTE + ROASTED CHANTERELLE MUSHROOMS + TALEGGIO FONDUTA + MUSHROOM JUS + PARMIGIANO REGGIANO + AGED BALSAMIC

SPAGHETTI & MEATBALLS

SPAGHETTI & MEATBALLS

$25.00

SPAGHETTI NOODLE + NEAPOLITAN MEATBALLS + SAN MARZANO RED SAUCE + TOASTED PINE NUTS + PARMIGIANO REGGIANO *Meatballs contain pine nuts, bread crumb, and parmigiano*

BLACK SPAGHETTI

BLACK SPAGHETTI

$34.00

SQUID INK SPAGHETTI + LEMON BUTTER + PRAWNS + SCALLOPS + CLAMS + CALABRIAN CHILI + PARSLEY GREMOLATA + SALMON ROE

LEMON PACCHERI

LEMON PACCHERI

$22.00

LEMON PACCHERI NOODLE + CHARRED CAULIFLOWER + LEMON BUTTER + CREAM + PISTACHIOS + PECORINO

BUTTERNUT SQUASH TRIANGOLI

BUTTERNUT SQUASH TRIANGOLI

$25.00

HAND-MADE BUTTERNUT SQUASH FILLED TRIANGOLI + SAGE BROWN BUTTER + APPLE MOSTARDA + PARMIGIANO REGGIANO + AGED BALSAMIC

TORTELLINI EN BRODO

TORTELLINI EN BRODO

$29.00

HAND-MADE PROSCIUTTO DI PARMA FILLED TORTELLINI + BONE BROTH + PARMIGIANO REGGIANO

FLOWER TRUFFLE RAVIOLI

FLOWER TRUFFLE RAVIOLI

$36.00

ROBIOLA FILLED RAVIOLI + PARMIGIANO REGGIANO + SHAVED TRUFFLES + TRUFFLE OIL

BAKED SPINACH & RICOTTA CANNELLONI

BAKED SPINACH & RICOTTA CANNELLONI

$27.00Out of stock

HAND-ROLLED SPINACH CANNELLONI + BUFFALO RICCOTA + SAN MARZANO RED SAUCE + FIOR DI LATTE + PARMIGIANO REGGIANO

FIAMA MAFALDA BOLOGNESE

FIAMA MAFALDA BOLOGNESE

$34.00Out of stock

MAFALDA NOODLE + FIAMA BOLOGNESE + CALBRIAN CHILI + WHIPPED BUFFALO RICCOTA

BELINDA'S LEEK & GORGONZOLA PENNE TEGOLINI

BELINDA'S LEEK & GORGONZOLA PENNE TEGOLINI

$22.00

TEGOLINI PENNE NOODLE + ROASTED LEEKS + CHICKEN JUS + TOMATO + GORGONZOLA + PINE NUTS

LOBSTER BUCATINI

LOBSTER BUCATINI

$39.00

BUCATINI NOODLE + LOBSTER + TOMATO BRODO + PEPERONCINO

PIZZA

MARGHERITA RED

MARGHERITA RED

$18.00

SAN MARZANO RED SAUCE + FIOR DI LATTE MOZZARELLA + FRESH BASIL + SEA SALT

MARGHERITA OLIO

MARGHERITA OLIO

$18.00

OLIO NUOVO + TOMATO + FIOR DI LATTE MOZZARELLA + FRESH BASIL + SEA SALT

MARGHERITA EXTRA

MARGHERITA EXTRA

$23.00

SAN MARZANO RED SAUCE + BURRATA MOZZARELLA + PRISCIUTTO DO PARMA + WILD ARUGULA + FRESH BASIL

EZZO PEPPERONI

EZZO PEPPERONI

$22.00

OLIO NUOVO + STRACCIATELLA + EZZO PEPPERONI + WILDFLOWER HONEY + CALABRIAN CHILI PASTE

TED'S MEATBALL

TED'S MEATBALL

$22.00

SAN MARZANO RED SAUCE + NEAPOLITAN MEATBALLS + PINE NUTS + FIOR DI LATTE MOZZARELLA + PARMIGIANO *Meatballs contain pine nuts, bread crumb, and parmigiano*

ROASTED CHICKEN

ROASTED CHICKEN

$21.00

ROASTED GARLIC + ROASTED CHICKEN + CARAMELIZED CIPOLLINI ONIONS + ROSEMARY + ARUGULA + BAETJE FARMS GOAT CHEESE + AGED BALSAMIC

PEAR & PROSCIUTTO

PEAR & PROSCIUTTO

$21.00

OLIO NUOVO + PROSCIUTTO DI PARMA + TALEGGIO DOP + PEAR

PESTO QUATTRO FORMAGGIO

PESTO QUATTRO FORMAGGIO

$19.00

BASIL PINE NUT PESTO + FIOR DI LATTE MOZZARELLA + FONTINA + BAETJE FARMS GOAT CHEESE + PECORINO

SAUSAGE & BALSAMELLA

SAUSAGE & BALSAMELLA

$23.00

BALSAMELLA + FENNEL SAUSAGE + FONTINA + LEEK + CALBRESE PEPPER + PINE NUTS + FENNEL POLLEN

BLACK GARLIC & ARTICHOKE

BLACK GARLIC & ARTICHOKE

$21.00

BLACK GARLIC + KALE + BAETJE FARMS GOAT CHEESE + ARTICHOKES + PARMIGIANO REGGIANO + LEMON + WILDFLOWER HONEY

POTATO

POTATO

$21.00

BALSAMELLA + FONTINA + PROSCIUTTO COTTO + FINGERLING POTATOES + ONION + PARMIGIANO REGGIANO + ROSEMARY

PANCETTA & PERSIMMON

PANCETTA & PERSIMMON

$22.00

OLIO NUOVO + NAETJE FARMS GOAT CHEESE + FONTINA + PANCETTA + PERSIMMONS + SHALLOTS + PARMIGIANO REGGIANO + ARUGULA + WILDFLOWER HONEY

ASPARAGUS & MEYER LEMON

ASPARAGUS & MEYER LEMON

$20.00

OLIO NUOVO + STRACCIATELLA + SWISS CHARD + MEYER LEMON + FIOR DI LATTE + ASPARAGUS + PINE NUTS + PARMIGIANO REGGIANO

TRUFFLE

TRUFFLE

$36.00

OLIO NUOVO + FONTINA + TALEGGIO + SEASONAL MUSHROOMS + GARLIC CONFIT + SHAVED TRUFFLES + TRUFFLE OIL

BUILD YOUR OWN PIZZA

$14.00

TASTING MENU

4 COURSE PASTA TASTING

$49.00

BEETS & WHIPPED RICOTTA + BLOOD ORANGE CITRUS SALAS + HAND-ROLLED SPINACH CANNELLONI + TIRAMISU

4 COURSE PIZZA TASTING

$49.00

BEETS & WHIPPED RICCOTA + BLOOD ORANGE CITRUS SALAD + PANCETTA & PERSIMMON PIZZA + TIRAMISU

KIDS MENU

KIDS CHEESE PIZZA

KIDS CHEESE PIZZA

$11.00
KIDS SAUSAGE PIZZA

KIDS SAUSAGE PIZZA

$11.00
KIDS PEPPERONI PIZZA

KIDS PEPPERONI PIZZA

$11.00
KIDS BUTTER NOODLE

KIDS BUTTER NOODLE

$11.00

SHORT NOODLE WITH BUTTER & CHEESE

KIDS RED NOODLE

KIDS RED NOODLE

$11.00

SHORT NOODLE WITH MARINARA & CHEESE

GROCERY

FROZEN WOOD FIRED BURRATA MARGHERITA

FROZEN WOOD FIRED BURRATA MARGHERITA

$13.50
FROZEN WOOD FIRED PEPPERONI & STRACCIATELA

FROZEN WOOD FIRED PEPPERONI & STRACCIATELA

$13.50
FROZEN KID'S CHEESE

FROZEN KID'S CHEESE

$13.50
FROZEN WOOD FIRED MEATBALL

FROZEN WOOD FIRED MEATBALL

$13.50
FROZEN SAUSAGE, MUSHROOM, AND UNCURED BACON PIZZA

FROZEN SAUSAGE, MUSHROOM, AND UNCURED BACON PIZZA

$13.50

Ingredients: Naturally Leavened '00' Wheat Flour Dough + Wood Fired Crust + Olio Nuovo + Italian Sausage + Shiitake Mushrooms + Bacon + Parmesan + Roasted Garlic *Sausage, Mushroom, and Uncured Bacon Pizza contains wheat, milk STORAGE AND PREPARATION: TO STORE: Pizzas are shipped with very special temperature-controlled insulated packaging and dry ice. Most if not all dry ice evaporates during transit. Use caution when opening. Pizzas will arrive perfectly chilled. Freeze immediately. TO COOK: Keep frozen until ready to cook. Preheat oven to 425 degrees. Remove packaging. Cook directly on rack for crispier crust. Cook on baking sheet or stone for softer crust. Bake 8-12 minutes. Cook to an internal temperature of 160 degrees measured by a food thermometer. Slice and enjoy. Do not microwave.

FROZEN WOOD FIRED ITALIAN VEGETABLE PIZZA

FROZEN WOOD FIRED ITALIAN VEGETABLE PIZZA

$13.50

Ingredients: Naturally Leavened '00' Wheat Flour Dough + Wood Fired Crust + Olio Nuovo + Basil + Fresh Mozzarella Cheese + Scamorza Cheese + Artichokes + Shiitake Mushrooms + Kalamata Olives + Arugula + Sea Salt *Italian Vegetable Pizza contains wheat,milk STORAGE AND PREPARATION: TO STORE: Pizzas are shipped with very special temperature-controlled insulated packaging and dry ice. Most if not all dry ice evaporates during transit. Use caution when opening. Pizzas will arrive perfectly chilled. Freeze immediately. TO SERVE: Keep frozen until ready to cook. Preheat oven to 425 degrees. Remove packaging. Cook directly on rack for crispier crust. Cook on baking sheet or stone for softer crust. Bake 8-12 minutes. Cook to an internal temperature of 160 degrees measured by a food thermometer. Slice and enjoy. Do not microwave.

FROZEN BLACK GARLIC BURRATA CHEESE PIZZA

FROZEN BLACK GARLIC BURRATA CHEESE PIZZA

$13.50

Ingredients: Naturally Leavened '00' Wheat Flour Dough + Wood Fired Crust + Black Garlic + Burrata + Stracciatella + Fresh Garlic + Pecorino + Sea Salt + Chives *Black Garlic Burrata Cheese Pizza contains wheat, milk STORAGE AND PREPARATION: TO STORE: Pizzas are shipped with very special temperature-controlled insulated packaging and dry ice. Most if not all dry ice evaporates during transit. Use caution when opening. Pizzas will arrive perfectly chilled. Freeze immediately. TO SERVE: Keep frozen until ready to cook. Preheat oven to 425 degrees. Remove packaging. Cook directly on rack for crispier crust. Cook on baking sheet or stone for softer crust. Bake 8-12 minutes. Cook to an internal temperature of 160 degrees measured by a food thermometer. Slice and enjoy. Do not microwave.

FROZEN ARRABIATA PASTA BAKE

FROZEN ARRABIATA PASTA BAKE

$15.99Out of stock
FROZEN LEMON CREME PASTA BAKE

FROZEN LEMON CREME PASTA BAKE

$15.99
FROZEN MARINARA PASTA BAKE

FROZEN MARINARA PASTA BAKE

$15.99
FIORI LB

FIORI LB

$10.00

1 POUND FIORI NOODLES

SPAGHETTI LB

SPAGHETTI LB

$10.00

1 POUND SPAGHETTI NOODLES

BLACK SPAGHETTI LB

BLACK SPAGHETTI LB

$12.00

1 POUND BLACK SPAGHETTI NOODLES

TAGLIATELLE LB

$18.00

MOREL PAPPARDELLE LB

$15.00
ARRABIATA SAUCE 16OZ

ARRABIATA SAUCE 16OZ

$10.00

16 OZ ARRABIATA SAUCE

PARMESAN CREAM SAUCE

PARMESAN CREAM SAUCE

$12.00

16 OZ PARMESAN CREAM SAUCE

SAN MARZANO RED SAUCE

SAN MARZANO RED SAUCE

$10.00

16 OZ SAN MARZANO RED SAUCE

PIZZA DOUGH

PIZZA DOUGH

$6.00

1 DOUGH BALL

CHEESE PIZZA KIT

CHEESE PIZZA KIT

$18.00

2 DOUGH BALLS + SAN MARZANO RED SAUCE + FIOR DI LATTE MOZZARELLA

BULK BREAD

BULK BREAD

$24.00

4 X 12" ROUNDS + OLIO NUOVO + SEA SALT

BULK BAETJE FARMS GOAT CHEESE

BULK BAETJE FARMS GOAT CHEESE

$15.00

8 OZ BAETJE FARMS GOAT CHEESE

BULK BASIL PINE NUT PESTO

BULK BASIL PINE NUT PESTO

$15.00

8 OZ BASIL OINE NUT PESTO

BULK CALABRIAN PEPPERS

BULK CALABRIAN PEPPERS

$14.00

8 OZ CALABRIAN PEPPERS

BULK BURRATA MOZZARELLA

BULK BURRATA MOZZARELLA

$14.00

2 X 4 OZ MOZZARELLA BALLS

BULK CANNELLINI BEAN DIP

BULK CANNELLINI BEAN DIP

$10.00

16 OZ CANNELLINI BEAN DIP

BULK BLACK GARLIC BUTTER

BULK BLACK GARLIC BUTTER

$20.00

8 OZ BLACK GARLIC BUTTER

BULK CALABRIAN CHILI PASTE

BULK CALABRIAN CHILI PASTE

$7.00

2 OZ CALABRIAN CHILI PASTE

Bucatini LB

$10.00

PACCHERI LB

$10.00

DESSERT

RICOTTA DONUTS

RICOTTA DONUTS

$14.00

MASCARPONE CREMA + WILDFLOWER HONEY + CACAO NIBS

TIRAMISU

TIRAMISU

$14.00

TIRAMISU + BERRIES

SINGLE SCOOP VANILLA GELATO

SINGLE SCOOP VANILLA GELATO

$7.00
DOUBLE SCOOP VANILLA GELATO

DOUBLE SCOOP VANILLA GELATO

$11.00
SINGLE SCOOP CHOCOLATE GELATO

SINGLE SCOOP CHOCOLATE GELATO

$7.00
DOUBLE SCOOP CHOCOLATE GELATO

DOUBLE SCOOP CHOCOLATE GELATO

$11.00
SINGLE SCOOP PISTACHIO GELATO

SINGLE SCOOP PISTACHIO GELATO

$7.00

OLIVE OIL + SEA SALT

DOUBLE SCOOP PISTACHIO GELATO

DOUBLE SCOOP PISTACHIO GELATO

$11.00

SINGLE SCOOP LEMON SORBET

$7.00Out of stock

DOUBLE SCOOP LEMON SORBET

$11.00Out of stock

CATERING

CATERING NEAPOLITAN MEATBALLS

CATERING NEAPOLITAN MEATBALLS

$70.00

PORK & BEEF MEATBALLS + SAN MARZANO RED + PARMIGIANO + PINE NUTS

CATERING FAMOUS FRIED ARTICHOKES

CATERING FAMOUS FRIED ARTICHOKES

$66.00

ROMAN FRIED ARTICHOKES + AGED BALSAMIC + STRACCIATELLA

CATERING CANNELLINI BEAN DIP APP

CATERING CANNELLINI BEAN DIP APP

$50.00

PIZZA BIANCA

CATERING ARTICHOKE TOASTED RAVIOLI

CATERING ARTICHOKE TOASTED RAVIOLI

$66.00

BASIL PINE NUT PESTO + PARMIGIANO

CATERING EGGPLANT PARMIGIANO

$74.00

CATERING BLOOD ORANGE CURED SALMON

$82.00

CATERING CRAB ARANCINI

$82.00
CATERING CHARRED CAULIFLOWER

CATERING CHARRED CAULIFLOWER

$62.00

LEMON PRESERVE + PECORINO

CATERING BEETS & WHIPPED RICCOTA

$76.00

CATERING WILD BOAR & POLENTA

$108.00

CATERING MUSSELS EN BRODO

$104.00

CATERING BRUSSELS SPROUTS AGRODOLCE

$72.00

CATERING FRITTO CALAMARI

$96.00

CATERING ROLANDO'S MERRY CHRISTMAS CHICKEN NOODLE SOUP

$48.00
CATERING BLACK GARLIC PIZZA BIANCA

CATERING BLACK GARLIC PIZZA BIANCA

$82.00

BURRATA + BLACK GARLIC + ROASTED GARLIC + SHAVED GARLIC + PECORINO ROMANO + CHIVES

CATERING CHANTRELLE BURRATA

$98.00

CATERING PERSIMMON & PROSCIUTTO BURRATA

$84.00

CATERING PIZZA ROSSA BURRATA

$84.00
CATERING FAMOUS FRIED ARTICHOKE SALAD

CATERING FAMOUS FRIED ARTICHOKE SALAD

$78.00

ROMAN FRIED ARTICHOKES + ROASTED ASPARAGUS + WILD SPRING GREENS + PISTACHIO + BAETJE FARMS GOAT CHEESE + BALSAMIC VIN

CATERING INSALATA MISTA

CATERING INSALATA MISTA

$62.00

ARUGULA + PARMIGIANO REGGIANO + TOMATOES + PINE NUTS + BALSAMIC VINAIGRETTE

CATERING TOM'S CHOPPED SALAD

$78.00

CATERING BLOOD ORANGE CITRUS SALAD

$88.00

CATERING FIG & BEET SALAD

$80.00

CATERING CALABRIAN KALE CAESAR

$80.00
CATERING SPAGHETTI & MEATBALLS

CATERING SPAGHETTI & MEATBALLS

$102.00

SPAGHETTI NOODLE + NEAPOLITAN MEATBALLS + SAN MARZANO RED SAUCE + TOASTED PINE NUTS + PARMIGIANO REGGIANO

CATERING FIORI ARRABIATA

CATERING FIORI ARRABIATA

$86.00

KATIE'S SIGNATURE FIORI NOODLE + SPICY ARRABIATA TOMATO SAUCE + WILD ARUGULA + MASCARPONE + PARMIGIANO REGGIANO

CATERING BLACK SPAGHETTI

CATERING BLACK SPAGHETTI

$138.00

SQUID INK SPAGHETTI + LEMON BUTTER + PRAWNS + SCALLOPS + CLAMS + CALABRIAN CHILI + PARSLEY GREMOLATA + SALMON ROE

CATERING LEMON PACCHERI

CATERING LEMON PACCHERI

$90.00

LEMON STROZZAPRETI NOODLE + CHARRED CAULIFLOWER + LEMON BUTTER + CREAM + PISTACHIOS + PECORINO

CATERING TORTELLINI EN BRODO

$120.00

CATERING BAKED SPINACH & RICOTTA CANNELLONI

$112.00

CATERING FIAMA MAFALDA BOLOGNESE

$140.00

CATERING ARUGULA LASAGNETTE

$132.00

CATERING BUTTERNUT SQUASH TRIANGOLI

$104.00

CATERING FLOWER TRUFFLE RAVIOLI

$148.00

CATERING BELINDA'S LEEK & GORGONZOLA PENNE TEGOLINI

$92.00

CATERING LOBSTER BUCATINI

$160.00
CATERING RICOTTA DONUTS

CATERING RICOTTA DONUTS

$58.00

NUTELLA + CINNAMON SUGAR

CATERING TIRAMISU

CATERING TIRAMISU

$58.00

TIRAMISU + BERRIES

Attributes and Amenities
check markTourists
check markFamily-Friendly
check markCasual
check markCozy
check markKid-Friendly
check markRestroom
check markGroups
check markWheelchair Accessible
check markGift Cards
check markTable Service
check markOnline Ordering
check markSolo Dining
check markSeating
check markReservations
check markDelivery
check markCurbside Pickup
check markCatering
check markHigh Chairs
check markOutdoor Seating
check markTakeout
All hours
Sunday9:00 am - 11:00 pm
Monday9:00 am - 11:00 pm
Tuesday9:00 am - 11:00 pm
Wednesday9:00 am - 11:00 pm
Thursday9:00 am - 11:00 pm
Friday9:00 am - 11:00 pm
Saturday9:00 am - 11:00 pm
Restaurant info

Town & Country

Website

Location

14171 Clayton Road, Town and Country, MO 63017

Directions

Gallery
Katie's Pizza & Pasta Osteria image
Katie's Pizza & Pasta Osteria image
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