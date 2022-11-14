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Katie's Pizza & Pasta Osteria- Town & Country
1,233 Reviews
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14171 Clayton Road
Town and Country, MO 63017
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GIFT CARDS
APPETIZERS
NEAPOLITAN MEATBALLS
PORK & BEEF MEATBALLS + SAN MARZANO RED + PARMIGIANO + PINE NUTS *Meatballs contain pine nuts, bread crumb, and parmigiano*
FAMOUS FRIED ARTICHOKES
ROMAN FRIED ARTICHOKES + AGED BALSAMIC + STRACCIATELLA
ARTICHOKE TOASTED RAVIOLI
BASIL PINE NUT PESTO + PARMIGIANO
CHARRED CAULIFLOWER
LEMON PRESERVE + PECORINO
CANNELLINI BEAN DIP
PIZZA BIANCA + CANNELINNI BEAN DIP
BREAD SERVICE
PIZZA BIANCA + OLIO NUOVO + SEA SALT
EGGPLANT PARMIGIANO
PARMIGIANO CRUSTED EGGPLANT + SAN MARZANO RED SAUCE + FIOR DI LATTE
ROLANDO'S MERRY CHRISTMAS CHICKEN NOODLE SOUP
CHRISTMAS TREE NOODLES + CHICKEN BROTH + PARMIGIANO REGGIANO + LEMON
CRAB ARANCINI
CRAB CARNAROLI RISOTTO + SPRING ONION + MEYER LEMON & FENNEL SLAW + LABNEH
FRITTO CALAMARI
FRIED CALAMARI + FRIED LEMON + CALABRIAN CHILI SAN MARZANO RED SAUCE + LEMON GREMOLATA
BEETS & WHIPPED RICOTTA
ROASTED BEETS + SHAVED BEETS + CAMPAGNA BUFFALO RICOTTA + PISTACHIO PESTO + POMEGRANATE + PICKLED KUMQUAT + PIZZA BIANCA
MUSSELS EN BRODO
MUSSELS + SAFFRON TOMATO BRODO + NDUJA + CROSTINI
WILD BOAR RAGU & POLENTA
RED WINE BRAISED WILD BOAR + ROSEMARY & FONTINA POLENTA + HERILOOM CARROTS + PARMIGIANO REGGIANO
BRUSSEL SPROUTS AGRODOLCE
ROASTED BRUSSELS SPROUTS + PANCETTA + SHALLOTS + CIPRIANI AGRODOLCE + CURRANTS + PINE NUTS
BLOOD ORANGE CURE SALMON
ORA KING SALMON + CREME FRAICHE + CAPERBERRIES + DILL + ARUGULA + PINE NUTS + CROSTINI
BURRATA
CHANTERELLE BURRATA
CHANTERELLE MUSHROOM AGRODOLCE + BURRATA + CROSTINI
PERSIMMON & PROSCIUTTO BURRATA
WOOD OVEN ROASTED PERSIMMONS + PROSCIUTTO DI PARMA + BURRATA + PISTACHIOS + WILDFLOWER HONEY
BURRATA BLACK GARLIC "CHEESE BREAD"
BLACK GARLIC + BURRATA + ROASTED GARLIC + SHAVED GARLIC + PECORINO ROMANO + CHIVES
PIZZA ROSSA BURRATA
SAN MARZANO RED + FRESH BURRATA + SICILIAN OREGANO + OLIO NUOVO
SALADS
FAMOUS FRIED ARTICHOKE SALAD
ROMAN FRIED ARTICHOKES + ROASTED ASPARAGUS + WILD SPRING GREENS + PISTACHIO + BAETJE FARMS GOAT CHEESE + BALSAMIC VIN
INSALATA MISTA
ARUGULA + PARMIGIANO REGGIANO + TOMATOES + PINE NUTS + BALSAMIC VINAIGRETTE
CALABRIAN KALE CAESAR
SHAVED TUSCAN KALE + CALABRIAN CHILI CAESAR DRESSING + GARUM + FRIED CAPERS + CIABATTA CROUTONS + PARMIGIANO REGGIANO
TOM'S CHOPPED
MARKET LETTUCE + SOPRESSATA SALAMI + WILD FENNEL + FONTINA + GARBANZO BEANS + CASTELVETRANO OLIVES + PECORINO ROMANO + RED WINE VINAIGRETTE
FIG & BEET
SWISS CHARD + MULTICOLOR BEETS + KOHLRABI + GORGONZOLA + DRIED FIGS + WALNUTS + BALSAMIC VINAIGRETTE + WILDFLOWER HONEY
BLOOD ORANGE CITRUS
ARUGULA + MARKET CITRUS + SHAVED FENNEL + KALAMATA OLIVES + PARMIGIANO REGGIANO + PISTACHIOS + LEMON VINAIGRETTE + AGED BALSAMIC
PASTA
FIORI ARRABIATA
KATIE'S SIGNATURE FIORI NOODLE + SPICY ARRABIATA TOMATO SAUCE + WILD ARUGULA + MASCARPONE + PARMIGIANO REGGIANO
ARUGULA LASAGNETTE
ARUGULA LASAGNETTE + ROASTED CHANTERELLE MUSHROOMS + TALEGGIO FONDUTA + MUSHROOM JUS + PARMIGIANO REGGIANO + AGED BALSAMIC
SPAGHETTI & MEATBALLS
SPAGHETTI NOODLE + NEAPOLITAN MEATBALLS + SAN MARZANO RED SAUCE + TOASTED PINE NUTS + PARMIGIANO REGGIANO *Meatballs contain pine nuts, bread crumb, and parmigiano*
BLACK SPAGHETTI
SQUID INK SPAGHETTI + LEMON BUTTER + PRAWNS + SCALLOPS + CLAMS + CALABRIAN CHILI + PARSLEY GREMOLATA + SALMON ROE
LEMON PACCHERI
LEMON PACCHERI NOODLE + CHARRED CAULIFLOWER + LEMON BUTTER + CREAM + PISTACHIOS + PECORINO
BUTTERNUT SQUASH TRIANGOLI
HAND-MADE BUTTERNUT SQUASH FILLED TRIANGOLI + SAGE BROWN BUTTER + APPLE MOSTARDA + PARMIGIANO REGGIANO + AGED BALSAMIC
TORTELLINI EN BRODO
HAND-MADE PROSCIUTTO DI PARMA FILLED TORTELLINI + BONE BROTH + PARMIGIANO REGGIANO
FLOWER TRUFFLE RAVIOLI
ROBIOLA FILLED RAVIOLI + PARMIGIANO REGGIANO + SHAVED TRUFFLES + TRUFFLE OIL
BAKED SPINACH & RICOTTA CANNELLONI
HAND-ROLLED SPINACH CANNELLONI + BUFFALO RICCOTA + SAN MARZANO RED SAUCE + FIOR DI LATTE + PARMIGIANO REGGIANO
FIAMA MAFALDA BOLOGNESE
MAFALDA NOODLE + FIAMA BOLOGNESE + CALBRIAN CHILI + WHIPPED BUFFALO RICCOTA
BELINDA'S LEEK & GORGONZOLA PENNE TEGOLINI
TEGOLINI PENNE NOODLE + ROASTED LEEKS + CHICKEN JUS + TOMATO + GORGONZOLA + PINE NUTS
LOBSTER BUCATINI
BUCATINI NOODLE + LOBSTER + TOMATO BRODO + PEPERONCINO
PIZZA
MARGHERITA RED
SAN MARZANO RED SAUCE + FIOR DI LATTE MOZZARELLA + FRESH BASIL + SEA SALT
MARGHERITA OLIO
OLIO NUOVO + TOMATO + FIOR DI LATTE MOZZARELLA + FRESH BASIL + SEA SALT
MARGHERITA EXTRA
SAN MARZANO RED SAUCE + BURRATA MOZZARELLA + PRISCIUTTO DO PARMA + WILD ARUGULA + FRESH BASIL
EZZO PEPPERONI
OLIO NUOVO + STRACCIATELLA + EZZO PEPPERONI + WILDFLOWER HONEY + CALABRIAN CHILI PASTE
TED'S MEATBALL
SAN MARZANO RED SAUCE + NEAPOLITAN MEATBALLS + PINE NUTS + FIOR DI LATTE MOZZARELLA + PARMIGIANO *Meatballs contain pine nuts, bread crumb, and parmigiano*
ROASTED CHICKEN
ROASTED GARLIC + ROASTED CHICKEN + CARAMELIZED CIPOLLINI ONIONS + ROSEMARY + ARUGULA + BAETJE FARMS GOAT CHEESE + AGED BALSAMIC
PEAR & PROSCIUTTO
OLIO NUOVO + PROSCIUTTO DI PARMA + TALEGGIO DOP + PEAR
PESTO QUATTRO FORMAGGIO
BASIL PINE NUT PESTO + FIOR DI LATTE MOZZARELLA + FONTINA + BAETJE FARMS GOAT CHEESE + PECORINO
SAUSAGE & BALSAMELLA
BALSAMELLA + FENNEL SAUSAGE + FONTINA + LEEK + CALBRESE PEPPER + PINE NUTS + FENNEL POLLEN
BLACK GARLIC & ARTICHOKE
BLACK GARLIC + KALE + BAETJE FARMS GOAT CHEESE + ARTICHOKES + PARMIGIANO REGGIANO + LEMON + WILDFLOWER HONEY
POTATO
BALSAMELLA + FONTINA + PROSCIUTTO COTTO + FINGERLING POTATOES + ONION + PARMIGIANO REGGIANO + ROSEMARY
PANCETTA & PERSIMMON
OLIO NUOVO + NAETJE FARMS GOAT CHEESE + FONTINA + PANCETTA + PERSIMMONS + SHALLOTS + PARMIGIANO REGGIANO + ARUGULA + WILDFLOWER HONEY
ASPARAGUS & MEYER LEMON
OLIO NUOVO + STRACCIATELLA + SWISS CHARD + MEYER LEMON + FIOR DI LATTE + ASPARAGUS + PINE NUTS + PARMIGIANO REGGIANO
TRUFFLE
OLIO NUOVO + FONTINA + TALEGGIO + SEASONAL MUSHROOMS + GARLIC CONFIT + SHAVED TRUFFLES + TRUFFLE OIL
BUILD YOUR OWN PIZZA
TASTING MENU
KIDS MENU
GROCERY
FROZEN WOOD FIRED BURRATA MARGHERITA
FROZEN WOOD FIRED PEPPERONI & STRACCIATELA
FROZEN KID'S CHEESE
FROZEN WOOD FIRED MEATBALL
FROZEN SAUSAGE, MUSHROOM, AND UNCURED BACON PIZZA
Ingredients: Naturally Leavened '00' Wheat Flour Dough + Wood Fired Crust + Olio Nuovo + Italian Sausage + Shiitake Mushrooms + Bacon + Parmesan + Roasted Garlic *Sausage, Mushroom, and Uncured Bacon Pizza contains wheat, milk STORAGE AND PREPARATION: TO STORE: Pizzas are shipped with very special temperature-controlled insulated packaging and dry ice. Most if not all dry ice evaporates during transit. Use caution when opening. Pizzas will arrive perfectly chilled. Freeze immediately. TO COOK: Keep frozen until ready to cook. Preheat oven to 425 degrees. Remove packaging. Cook directly on rack for crispier crust. Cook on baking sheet or stone for softer crust. Bake 8-12 minutes. Cook to an internal temperature of 160 degrees measured by a food thermometer. Slice and enjoy. Do not microwave.
FROZEN WOOD FIRED ITALIAN VEGETABLE PIZZA
Ingredients: Naturally Leavened '00' Wheat Flour Dough + Wood Fired Crust + Olio Nuovo + Basil + Fresh Mozzarella Cheese + Scamorza Cheese + Artichokes + Shiitake Mushrooms + Kalamata Olives + Arugula + Sea Salt *Italian Vegetable Pizza contains wheat,milk STORAGE AND PREPARATION: TO STORE: Pizzas are shipped with very special temperature-controlled insulated packaging and dry ice. Most if not all dry ice evaporates during transit. Use caution when opening. Pizzas will arrive perfectly chilled. Freeze immediately. TO SERVE: Keep frozen until ready to cook. Preheat oven to 425 degrees. Remove packaging. Cook directly on rack for crispier crust. Cook on baking sheet or stone for softer crust. Bake 8-12 minutes. Cook to an internal temperature of 160 degrees measured by a food thermometer. Slice and enjoy. Do not microwave.
FROZEN BLACK GARLIC BURRATA CHEESE PIZZA
Ingredients: Naturally Leavened '00' Wheat Flour Dough + Wood Fired Crust + Black Garlic + Burrata + Stracciatella + Fresh Garlic + Pecorino + Sea Salt + Chives *Black Garlic Burrata Cheese Pizza contains wheat, milk STORAGE AND PREPARATION: TO STORE: Pizzas are shipped with very special temperature-controlled insulated packaging and dry ice. Most if not all dry ice evaporates during transit. Use caution when opening. Pizzas will arrive perfectly chilled. Freeze immediately. TO SERVE: Keep frozen until ready to cook. Preheat oven to 425 degrees. Remove packaging. Cook directly on rack for crispier crust. Cook on baking sheet or stone for softer crust. Bake 8-12 minutes. Cook to an internal temperature of 160 degrees measured by a food thermometer. Slice and enjoy. Do not microwave.
FROZEN ARRABIATA PASTA BAKE
FROZEN LEMON CREME PASTA BAKE
FROZEN MARINARA PASTA BAKE
FIORI LB
1 POUND FIORI NOODLES
SPAGHETTI LB
1 POUND SPAGHETTI NOODLES
BLACK SPAGHETTI LB
1 POUND BLACK SPAGHETTI NOODLES
TAGLIATELLE LB
MOREL PAPPARDELLE LB
ARRABIATA SAUCE 16OZ
16 OZ ARRABIATA SAUCE
PARMESAN CREAM SAUCE
16 OZ PARMESAN CREAM SAUCE
SAN MARZANO RED SAUCE
16 OZ SAN MARZANO RED SAUCE
PIZZA DOUGH
1 DOUGH BALL
CHEESE PIZZA KIT
2 DOUGH BALLS + SAN MARZANO RED SAUCE + FIOR DI LATTE MOZZARELLA
BULK BREAD
4 X 12" ROUNDS + OLIO NUOVO + SEA SALT
BULK BAETJE FARMS GOAT CHEESE
8 OZ BAETJE FARMS GOAT CHEESE
BULK BASIL PINE NUT PESTO
8 OZ BASIL OINE NUT PESTO
BULK CALABRIAN PEPPERS
8 OZ CALABRIAN PEPPERS
BULK BURRATA MOZZARELLA
2 X 4 OZ MOZZARELLA BALLS
BULK CANNELLINI BEAN DIP
16 OZ CANNELLINI BEAN DIP
BULK BLACK GARLIC BUTTER
8 OZ BLACK GARLIC BUTTER
BULK CALABRIAN CHILI PASTE
2 OZ CALABRIAN CHILI PASTE
Bucatini LB
PACCHERI LB
DESSERT
RICOTTA DONUTS
MASCARPONE CREMA + WILDFLOWER HONEY + CACAO NIBS
TIRAMISU
TIRAMISU + BERRIES
SINGLE SCOOP VANILLA GELATO
DOUBLE SCOOP VANILLA GELATO
SINGLE SCOOP CHOCOLATE GELATO
DOUBLE SCOOP CHOCOLATE GELATO
SINGLE SCOOP PISTACHIO GELATO
OLIVE OIL + SEA SALT
DOUBLE SCOOP PISTACHIO GELATO
SINGLE SCOOP LEMON SORBET
DOUBLE SCOOP LEMON SORBET
CATERING
CATERING NEAPOLITAN MEATBALLS
PORK & BEEF MEATBALLS + SAN MARZANO RED + PARMIGIANO + PINE NUTS
CATERING FAMOUS FRIED ARTICHOKES
ROMAN FRIED ARTICHOKES + AGED BALSAMIC + STRACCIATELLA
CATERING CANNELLINI BEAN DIP APP
PIZZA BIANCA
CATERING ARTICHOKE TOASTED RAVIOLI
BASIL PINE NUT PESTO + PARMIGIANO
CATERING EGGPLANT PARMIGIANO
CATERING BLOOD ORANGE CURED SALMON
CATERING CRAB ARANCINI
CATERING CHARRED CAULIFLOWER
LEMON PRESERVE + PECORINO
CATERING BEETS & WHIPPED RICCOTA
CATERING WILD BOAR & POLENTA
CATERING MUSSELS EN BRODO
CATERING BRUSSELS SPROUTS AGRODOLCE
CATERING FRITTO CALAMARI
CATERING ROLANDO'S MERRY CHRISTMAS CHICKEN NOODLE SOUP
CATERING BLACK GARLIC PIZZA BIANCA
BURRATA + BLACK GARLIC + ROASTED GARLIC + SHAVED GARLIC + PECORINO ROMANO + CHIVES
CATERING CHANTRELLE BURRATA
CATERING PERSIMMON & PROSCIUTTO BURRATA
CATERING PIZZA ROSSA BURRATA
CATERING FAMOUS FRIED ARTICHOKE SALAD
ROMAN FRIED ARTICHOKES + ROASTED ASPARAGUS + WILD SPRING GREENS + PISTACHIO + BAETJE FARMS GOAT CHEESE + BALSAMIC VIN
CATERING INSALATA MISTA
ARUGULA + PARMIGIANO REGGIANO + TOMATOES + PINE NUTS + BALSAMIC VINAIGRETTE
CATERING TOM'S CHOPPED SALAD
CATERING BLOOD ORANGE CITRUS SALAD
CATERING FIG & BEET SALAD
CATERING CALABRIAN KALE CAESAR
CATERING SPAGHETTI & MEATBALLS
SPAGHETTI NOODLE + NEAPOLITAN MEATBALLS + SAN MARZANO RED SAUCE + TOASTED PINE NUTS + PARMIGIANO REGGIANO
CATERING FIORI ARRABIATA
KATIE'S SIGNATURE FIORI NOODLE + SPICY ARRABIATA TOMATO SAUCE + WILD ARUGULA + MASCARPONE + PARMIGIANO REGGIANO
CATERING BLACK SPAGHETTI
SQUID INK SPAGHETTI + LEMON BUTTER + PRAWNS + SCALLOPS + CLAMS + CALABRIAN CHILI + PARSLEY GREMOLATA + SALMON ROE
CATERING LEMON PACCHERI
LEMON STROZZAPRETI NOODLE + CHARRED CAULIFLOWER + LEMON BUTTER + CREAM + PISTACHIOS + PECORINO
CATERING TORTELLINI EN BRODO
CATERING BAKED SPINACH & RICOTTA CANNELLONI
CATERING FIAMA MAFALDA BOLOGNESE
CATERING ARUGULA LASAGNETTE
CATERING BUTTERNUT SQUASH TRIANGOLI
CATERING FLOWER TRUFFLE RAVIOLI
CATERING BELINDA'S LEEK & GORGONZOLA PENNE TEGOLINI
CATERING LOBSTER BUCATINI
CATERING RICOTTA DONUTS
NUTELLA + CINNAMON SUGAR
CATERING TIRAMISU
TIRAMISU + BERRIES
|Sunday
|9:00 am - 11:00 pm
|Monday
|9:00 am - 11:00 pm
|Tuesday
|9:00 am - 11:00 pm
|Wednesday
|9:00 am - 11:00 pm
|Thursday
|9:00 am - 11:00 pm
|Friday
|9:00 am - 11:00 pm
|Saturday
|9:00 am - 11:00 pm
Town & Country
14171 Clayton Road, Town and Country, MO 63017