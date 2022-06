Lao style papaya salad, lemongrass marinated fried chicken thigh, chicharrons, radish, cabbage, and a side of sticky rice. Medium spiced. (GS, NF, DF) **contains shellfish**

Acronym Key -

DF: Dairy Free

GF: Gluten Free

M-GF: Modifiable Gluten Free

GS: Gluten Sensitive

NF: Nut Free

P: Pescatarian

V: Vegetarian

VE: Vegan

M-VE: Modifiable Vegan