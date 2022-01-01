Bruschetta in Oklahoma City
Oklahoma City restaurants that serve bruschetta
More about Old School Bagel Cafe - May
BAGELS • SANDWICHES
Old School Bagel Cafe - May
10946 N May Ave., Oklahoma City
|Chicken Bruschetta
|$7.25
Provolone, Chicken Breast, Pesto, Bruschetta
More about Old School Bagel Cafe - NW 23rd
BAGELS • SANDWICHES
Old School Bagel Cafe - NW 23rd
519 NW 23rd, Oklahoma City
|Chicken Bruschetta
|$7.25
Provolone, Chicken Breast, Pesto, Bruschetta
More about Zio's Italian Kitchen - Meridian - 2035 S Meridian Ave
Zio's Italian Kitchen - Meridian - 2035 S Meridian Ave
2035 S Meridian Ave, Oklahoma City
|BRUSCHETTA
|$8.99
Tomatoes with garlic and sweet basil, drizzled with balsamic reduction and served with toasted crostini and fresh mozzarella cheese.