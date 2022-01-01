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Bruschetta in Oklahoma City

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Oklahoma City restaurants that serve bruschetta

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BAGELS • SANDWICHES

Old School Bagel Cafe - May

10946 N May Ave., Oklahoma City

Avg 4.1 (144 reviews)
TakeoutFast Pay
Chicken Bruschetta$7.25
Provolone, Chicken Breast, Pesto, Bruschetta
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BAGELS • SANDWICHES

Old School Bagel Cafe - NW 23rd

519 NW 23rd, Oklahoma City

Avg 4.8 (485 reviews)
TakeoutFast Pay
Chicken Bruschetta$7.25
Provolone, Chicken Breast, Pesto, Bruschetta
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Zio's Italian Kitchen - Meridian - 2035 S Meridian Ave

2035 S Meridian Ave, Oklahoma City

No reviews yet
TakeoutFast Pay
BRUSCHETTA$8.99
Tomatoes with garlic and sweet basil, drizzled with balsamic reduction and served with toasted crostini and fresh mozzarella cheese.
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