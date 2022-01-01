Quesadillas in Jackson
Jackson restaurants that serve quesadillas
More about Tacos y Alitas
CHICKEN WINGS • CHICKEN • FRENCH FRIES
Tacos y Alitas
10 Forest hill Ave, Jackson
|Chorizo Quesadilla (Spicy ground sausage)
|$12.00
DELICIOUS FLOUR MEXICAN STYLE SPICY GROUND SAUSAGE QUESADILLA WITH MEXICAN STYLE CHEESE WITH A SIDE OF SHREDDED LETTUCE , AND CHOICE OF SALSA
|Chicken Quesadilla
|$10.00
DELICIOUS FLOUR MEXICAN STYLE MARINATED GRILL CHICKEN QUESADILLA WITH MEXICAN STYLE CHEESE WITH A SIDE OF SHREDDED LETTUCE AND CHOICE OF SALSA
|Steak Quesadilla
|$12.00
DELICIOUS FLOUR MEXICAN STYLE MARINATED STEAK QUESADILLA WITH MEXICAN STYLE CHEESE WITH A SIDE OF SHREDDED LETTUCE AND CHOICE OF SALSA