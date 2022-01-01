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Quesadillas in Jackson

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Jackson restaurants
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Jackson restaurants that serve quesadillas

Tacos y Alitas image

CHICKEN WINGS • CHICKEN • FRENCH FRIES

Tacos y Alitas

10 Forest hill Ave, Jackson

Avg 4.7 (58 reviews)
Takeout
Chorizo Quesadilla (Spicy ground sausage)$12.00
DELICIOUS FLOUR MEXICAN STYLE SPICY GROUND SAUSAGE QUESADILLA WITH MEXICAN STYLE CHEESE WITH A SIDE OF SHREDDED LETTUCE , AND CHOICE OF SALSA
Chicken Quesadilla$10.00
DELICIOUS FLOUR MEXICAN STYLE MARINATED GRILL CHICKEN QUESADILLA WITH MEXICAN STYLE CHEESE WITH A SIDE OF SHREDDED LETTUCE AND CHOICE OF SALSA
Steak Quesadilla$12.00
DELICIOUS FLOUR MEXICAN STYLE MARINATED STEAK QUESADILLA WITH MEXICAN STYLE CHEESE WITH A SIDE OF SHREDDED LETTUCE AND CHOICE OF SALSA
More about Tacos y Alitas
Consumer pic

 

CeeGees Bar and Grill

400 S New Prospect Rd, Jackson Township

No reviews yet
TakeoutDelivery
Quesadilla$8.00
Cheddar Cheese, Peppers and Onions
More about CeeGees Bar and Grill

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