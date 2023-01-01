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Curry in Taylor

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Taylor restaurants
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Taylor restaurants that serve curry

Correa's Chinese Restaraunt image

 

Correa's Chinese Restaurant

221 W 4th Street, Taylor

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TakeoutFast Pay
PANANG VEGGIE CURRY$13.00
BAMBOO SHOOT, WHITE AND STRAW MUSHROOM, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND FRESH MINT, SAUTEED IN YELLOW ONION, RED AND GREEN BELL PEPPER WITH COCONUT MILK PANANG CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)
Yellow TOFU CURRY$13.50
SLICED BAMBOO, WHITE MUSHROOM, POTATO AND HIGH HWEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION W/ CORREA'S SPECIAL W/ GINGER, KAFFIR LIME LEAVES, COCONUT MILK TWO YELLOW CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
Green BBQ pork curry$13.00
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Consumer pic

 

Taylor Seoul Food

407 West 9th Street, Taylor

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TakeoutDelivery
Chicken Katsu Curry$16.45
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