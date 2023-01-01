Curry in Taylor
Taylor restaurants that serve curry
More about Correa's Chinese Restaurant
Correa's Chinese Restaurant
221 W 4th Street, Taylor
|PANANG VEGGIE CURRY
|$13.00
BAMBOO SHOOT, WHITE AND STRAW MUSHROOM, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND FRESH MINT, SAUTEED IN YELLOW ONION, RED AND GREEN BELL PEPPER WITH COCONUT MILK PANANG CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)
|Yellow TOFU CURRY
|$13.50
SLICED BAMBOO, WHITE MUSHROOM, POTATO AND HIGH HWEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION W/ CORREA'S SPECIAL W/ GINGER, KAFFIR LIME LEAVES, COCONUT MILK TWO YELLOW CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
|Green BBQ pork curry
|$13.00