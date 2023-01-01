Chicken wraps in Culver City
Culver City restaurants that serve chicken wraps
More about Fresh Pita
Fresh Pita
4315 Sepulveda Blvd, Culver City
|Chicken Wrap
|$11.99
Special marinated chicken broiled and thinly sliced with garlic spread, chopped salad, pickles, and turnips wrapped in tortilla and toasted.
More about Wrapstar Culver City - 9426 Washington Blvd
Wrapstar Culver City - 9426 Washington Blvd
9426 Washington Blvd, Culver CIty
|Chinese Chicken Wrap
|$10.95
Romaine and Cabbage Blend, Grilled Chicken Breast, Carrots, Cucumbers, Green Onion, Toasted Sesame Seeds, Slivered Almonds, Rice Noodles, Flour Tortilla Wonton Strips, Ginger Dressing, Flour Tortilla
|Wrapstar Chicken Caesar Wrap
The Original Caesar (Romaine and Cabbage Blend, Grilled Chicken Breast, Shaved Parmesan, House-Made Croutons) PLUS Pepperoncini and Turkey Bacon mixed with Caesar Dressing and wrapped in a Flour Tortilla
|Chicken Caesar Wrap
|$10.95
Romaine and Cabbage Blend, Grilled Chicken Breast, Shaved Parmesan, House-Made Croutons, Caesar Dressing, Flour Tortilla