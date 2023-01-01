Want to learn about our restaurant platform?Get a demo

Chicken wraps in Culver City

Go
Culver City restaurants
Toast

Culver City restaurants that serve chicken wraps

Item pic

 

Fresh Pita

4315 Sepulveda Blvd, Culver City

No reviews yet
Takeout
Chicken Wrap$11.99
Special marinated chicken broiled and thinly sliced with garlic spread, chopped salad, pickles, and turnips wrapped in tortilla and toasted.
More about Fresh Pita
Item pic

 

Wrapstar Culver City - 9426 Washington Blvd

9426 Washington Blvd, Culver CIty

No reviews yet
TakeoutDeliveryFast Pay
Chinese Chicken Wrap$10.95
Romaine and Cabbage Blend, Grilled Chicken Breast, Carrots, Cucumbers, Green Onion, Toasted Sesame Seeds, Slivered Almonds, Rice Noodles, Flour Tortilla Wonton Strips, Ginger Dressing, Flour Tortilla
Wrapstar Chicken Caesar Wrap
The Original Caesar (Romaine and Cabbage Blend, Grilled Chicken Breast, Shaved Parmesan, House-Made Croutons) PLUS Pepperoncini and Turkey Bacon mixed with Caesar Dressing and wrapped in a Flour Tortilla
Chicken Caesar Wrap$10.95
Romaine and Cabbage Blend, Grilled Chicken Breast, Shaved Parmesan, House-Made Croutons, Caesar Dressing, Flour Tortilla
More about Wrapstar Culver City - 9426 Washington Blvd

Browse other tasty dishes in Culver City

Waffles

Chopped Chicken Salad

Gyoza

Karaage

Chocolate Cake

Chilaquiles

Shrimp Rolls

Chili

Map

More near Culver City to explore

Los Angeles

Avg 4.4 (987 restaurants)

Santa Monica

Avg 4.4 (109 restaurants)

Venice

Avg 4.3 (55 restaurants)

West Hollywood

Avg 4.3 (53 restaurants)

Beverly Hills

Avg 4.3 (45 restaurants)

Marina Del Rey

Avg 4.4 (23 restaurants)

El Segundo

Avg 4.6 (23 restaurants)

Inglewood

Avg 4.2 (20 restaurants)

Playa Del Rey

Avg 4.4 (5 restaurants)
Map

More popular cities to explore

Los Angeles

Avg 4.4 (987 restaurants)

Oxnard

Avg 4.4 (23 restaurants)

Riverside

Avg 4.1 (75 restaurants)

Bakersfield

Avg 4.4 (72 restaurants)

San Diego

Avg 4.3 (837 restaurants)

Santa Maria

Avg 4.5 (12 restaurants)

Providence

Avg 4.5 (111 restaurants)

Minneapolis

Avg 4.5 (397 restaurants)

Denver

Avg 4.4 (645 restaurants)

Austin

Avg 4.4 (959 restaurants)

New Orleans

Avg 4.5 (289 restaurants)

Jacksonville

Avg 4.5 (134 restaurants)
© 2023 Toast, Inc.
Toast
Made with love in Boston