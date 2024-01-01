Chicken caesar wraps in Cockeysville
Cockeysville restaurants that serve chicken caesar wraps
More about Pappas- Cockeysville - 550 Cranbrook Rd
Pappas- Cockeysville - 550 Cranbrook Rd
550 Cranbrook Rd, Cockeysville
|Chicken Caesar Wrap
|$13.99
Sliced, grilled chicken breast, creamy Caesar dressing and crispy romaine lettuce rolled in a flour tortilla
More about All About Lunch
All About Lunch
10150 York Rd, Suite 202, Cockeysville
|Chicken Caesar Wrap
|$8.50
Grilled Chicken, Shaved Parmesan, Romaine & Creamy Caesar in a Plain Wrap
|Crispy Chicken Caesar Wrap
|$8.99