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Chicken caesar wraps in Cockeysville

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Cockeysville restaurants
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Cockeysville restaurants that serve chicken caesar wraps

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Pappas- Cockeysville - 550 Cranbrook Rd

550 Cranbrook Rd, Cockeysville

No reviews yet
TakeoutDelivery
Chicken Caesar Wrap$13.99
Sliced, grilled chicken breast, creamy Caesar dressing and crispy romaine lettuce rolled in a flour tortilla
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All About Lunch image

 

All About Lunch

10150 York Rd, Suite 202, Cockeysville

No reviews yet
Takeout
Chicken Caesar Wrap$8.50
Grilled Chicken, Shaved Parmesan, Romaine & Creamy Caesar in a Plain Wrap
Crispy Chicken Caesar Wrap$8.99
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PIZZA • SANDWICHES

Bruno's Pizza

10709 York Road, Cockeysville

Avg 4.7 (281 reviews)
Takeout
Chicken Caesar Wrap$10.99
Grilled chicken, romaine lettuce,diced tomatoes,croutons,shaved parmesan & caesar dressing
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