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Carne asada in Ellicott City

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Ellicott City restaurants
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Ellicott City restaurants that serve carne asada

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La Palapa Grill & Cantina

8307 Main St, Ellicott City

Avg 4.6 (1294 reviews)
TakeoutFast Pay
Carne Asada$23.95
Carne Asada GF*- Hand cut 12oz. New York strip marinated. Grilled to order. Served with chimichurri sauce, Mexican rice, refried beans, and 2 warm flour tortillas.
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SALADS • SANDWICHES • FRENCH FRIES

Pachanga Cocina Mexicana

10291 Baltimore National Pike, Ellicott City

Avg 4.2 (695 reviews)
Takeout
El Plato Pachanga (Carne Asada)$19.95
Grilled Skirt Steak Served with mexican rice, refried beans, warm tortillas, pico de gallo, and spicy green tomatillo sauce.
Carne Asada$30.00
Carne Asada GF*- T-Bone steak marinated in fresh herbs and olive oil. Grilled to order. Served with Mexican rice, black beans, and warm flour tortillas. 
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