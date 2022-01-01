Carne asada in Ellicott City
Ellicott City restaurants that serve carne asada
More about La Palapa Grill & Cantina
La Palapa Grill & Cantina
8307 Main St, Ellicott City
|Carne Asada
|$23.95
Carne Asada GF*- Hand cut 12oz. New York strip marinated. Grilled to order. Served with chimichurri sauce, Mexican rice, refried beans, and 2 warm flour tortillas.
More about Pachanga Cocina Mexicana
SALADS • SANDWICHES • FRENCH FRIES
Pachanga Cocina Mexicana
10291 Baltimore National Pike, Ellicott City
|El Plato Pachanga (Carne Asada)
|$19.95
Grilled Skirt Steak Served with mexican rice, refried beans, warm tortillas, pico de gallo, and spicy green tomatillo sauce.
|Carne Asada
|$30.00
Carne Asada GF*- T-Bone steak marinated in fresh herbs and olive oil. Grilled to order. Served with Mexican rice, black beans, and warm flour tortillas.