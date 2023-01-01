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Chicken caesar wraps in West Hollywood

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West Hollywood restaurants that serve chicken caesar wraps

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Wrapstar - West Hollywood - 8593 Santa Moncia Blvd.

8593 Santa Moncia Blvd., West Hollywood

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TakeoutDeliveryFast Pay
Wrapstar Chicken Caesar Wrap
The Original Caesar (Romaine and Cabbage Blend, Grilled Chicken Breast, Shaved Parmesan, House-Made Croutons) PLUS Pepperoncini and Turkey Bacon mixed with Caesar Dressing and wrapped in a Flour Tortilla
Chicken Caesar Wrap$10.95
Romaine and Cabbage Blend, Grilled Chicken Breast, Shaved Parmesan, House-Made Croutons, Caesar Dressing, Flour Tortilla
Chicken Caesar Wrap$10.95
Romaine and Cabbage Blend, Grilled Chicken Breast, Shaved Parmesan, House-Made Croutons, Caesar Dressing, Flour Tortilla
More about Wrapstar - West Hollywood - 8593 Santa Moncia Blvd.
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S.O.L. Melrose - 8535 Melrose Avenue

8535 Melrose Avenue, West Hollywood

No reviews yet
TakeoutDeliveryDigital Dine-In
Chicken Caesar Wrap$16.00
Herb Steamed Chicken, Gem Lettuce, Egg, Bacon, Avocado, Parmesan, & Caesar Dressing
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