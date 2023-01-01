Chicken caesar wraps in West Hollywood
West Hollywood restaurants that serve chicken caesar wraps
More about Wrapstar - West Hollywood - 8593 Santa Moncia Blvd.
Wrapstar - West Hollywood - 8593 Santa Moncia Blvd.
8593 Santa Moncia Blvd., West Hollywood
|Wrapstar Chicken Caesar Wrap
The Original Caesar (Romaine and Cabbage Blend, Grilled Chicken Breast, Shaved Parmesan, House-Made Croutons) PLUS Pepperoncini and Turkey Bacon mixed with Caesar Dressing and wrapped in a Flour Tortilla
|Chicken Caesar Wrap
|$10.95
Romaine and Cabbage Blend, Grilled Chicken Breast, Shaved Parmesan, House-Made Croutons, Caesar Dressing, Flour Tortilla
|Chicken Caesar Wrap
|$10.95
Romaine and Cabbage Blend, Grilled Chicken Breast, Shaved Parmesan, House-Made Croutons, Caesar Dressing, Flour Tortilla