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Chicken caesar wraps in Beverly Hills

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Beverly Hills restaurants
Toast

Beverly Hills restaurants that serve chicken caesar wraps

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Wrapstar

9533 Santa Monica Blvd, Beverly Hills

No reviews yet
TakeoutDeliveryFast Pay
Chicken Caesar Wrap$10.95
Romaine and Cabbage Blend, Grilled Chicken Breast, Shaved Parmesan, House-Made Croutons, Caesar Dressing, Flour Tortilla
Chicken Caesar Wrap$10.95
Romaine and Cabbage Blend, Grilled Chicken Breast, Shaved Parmesan, House-Made Croutons, Caesar Dressing, Flour Tortilla
Wrapstar Chicken Caesar Wrap$0.00
Romaine and Cabbage Blend, Grilled Chicken Breast, Shaved Parmesan, House-Made Croutons, PLUS Pepperoncini and Turkey Bacon tossed with Caesar Dressing, Flour Tortilla
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Leora Cafe

9346 Civic Center Drive, Beverly Hills

No reviews yet
TakeoutDelivery
Grilled Chicken Caesar Wrap$15.00
romaine, parmigiana, grilled chicken, caesar dressing in a flour tortilla
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