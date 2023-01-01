Chicken caesar wraps in Beverly Hills
Beverly Hills restaurants that serve chicken caesar wraps
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Wrapstar
9533 Santa Monica Blvd, Beverly Hills
|Chicken Caesar Wrap
|$10.95
Romaine and Cabbage Blend, Grilled Chicken Breast, Shaved Parmesan, House-Made Croutons, Caesar Dressing, Flour Tortilla
|Chicken Caesar Wrap
|$10.95
Romaine and Cabbage Blend, Grilled Chicken Breast, Shaved Parmesan, House-Made Croutons, Caesar Dressing, Flour Tortilla
|Wrapstar Chicken Caesar Wrap
|$0.00
Romaine and Cabbage Blend, Grilled Chicken Breast, Shaved Parmesan, House-Made Croutons, PLUS Pepperoncini and Turkey Bacon tossed with Caesar Dressing, Flour Tortilla