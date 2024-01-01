Prime ribs in Bothell
Bothell restaurants that serve prime ribs
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Kafe Neo - Mill Creek
15130 Main St, Mill Creek
|DELUXE PRIME RIB HOLIDAY FEAST PRE-ORDER FOR FOUR
|$280.00
FULLY COOKED AND PREPARED, THEN PACKED COLD. JUST REHEAT & SERVE. INCLUDES ALL ITEMS LISTED (SORRY, NO SUBSTITUTIONS OR MODIFICATIONS)
MAIN: 3.5 lb HERB CRUSTED, MARINATED & SLOW ROASTED PRIME RIB SERVED W/A HOUSE MADE AU JUS & CREAMY HORSERADISH
SALAD: WINTER MIXED GREENS & KALE SALAD W/BLOOD ORANGE DRESSING, SHAVED PARMESAN, DRIED POMEGRANATES, APPLE CHIPS & CANDIED PECANS
SIDES: TRUFFLE GARLIC MASHED POTATOES
FRESH GRILLED SEASONAL VEGETABLES W/ROSEMARY, THYME & SEASONING
BAKED CREAMY FOUR CHEESE MAC FLAKY BUTTER ROLLS
DESSERT: + $20 ADD A DESSERT
CHOICE OF CHOCOLATE MOUSSE, KEY LIME PIE, CHEESECAKE OR CREME BRULEE
WINE:+ $15 PER BOTTLE OF OUR HOUSE RED, WHITE OR SPARKLING WINE
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