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Prime ribs in Bothell

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Bothell restaurants
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Bothell restaurants that serve prime ribs

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Kafe Neo - Mill Creek

15130 Main St, Mill Creek

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DELUXE PRIME RIB HOLIDAY FEAST PRE-ORDER FOR FOUR$280.00
FULLY COOKED AND PREPARED, THEN PACKED COLD. JUST REHEAT & SERVE. INCLUDES ALL ITEMS LISTED (SORRY, NO SUBSTITUTIONS OR MODIFICATIONS)
MAIN: 3.5 lb HERB CRUSTED, MARINATED & SLOW ROASTED PRIME RIB SERVED W/A HOUSE MADE AU JUS & CREAMY HORSERADISH
SALAD: WINTER MIXED GREENS & KALE SALAD W/BLOOD ORANGE DRESSING, SHAVED PARMESAN, DRIED POMEGRANATES, APPLE CHIPS & CANDIED PECANS
SIDES: TRUFFLE GARLIC MASHED POTATOES
FRESH GRILLED SEASONAL VEGETABLES W/ROSEMARY, THYME & SEASONING
BAKED CREAMY FOUR CHEESE MAC FLAKY BUTTER ROLLS
DESSERT: + $20 ADD A DESSERT
CHOICE OF CHOCOLATE MOUSSE, KEY LIME PIE, CHEESECAKE OR CREME BRULEE
WINE:+ $15 PER BOTTLE OF OUR HOUSE RED, WHITE OR SPARKLING WINE
*Please include Please include your name and contact info in the special instructions box when ordering online
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Tapped Public House - Mill Creek

13215 39th Ave SE, Suite A104, Mill Creek

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Prime Rib Dip$18.75
caramelized onion, cheese, roasted garlic aioli, french onion jus, choice of side
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