Chicken salad in Lawrenceville
Lawrenceville restaurants that serve chicken salad
More about Grandma's NY Pizza
Grandma's NY Pizza
911 Duluth Hwy E3, Lawrenceville
|Small 12" Grilled Chicken Caesar Salad Pizza
|$15.99
Romaine & Parmesan, Tossed in Creamy Caesar Dressing & Grilled Chicken
|Medium 14" Grilled Chicken Caesar Salad Pizza
|$18.99
Romaine & Parmesan, Tossed in Creamy Caesar Dressing & Grilled Chicken
More about Wing Ranch
SANDWICHES • CHICKEN WINGS • HAMBURGERS • FRENCH FRIES
Wing Ranch
1154 Lawrenceville Hwy, Lawrenceville
|Grilled Chicken Tender Salad
|$8.99