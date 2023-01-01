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Chicken caesar salad in West Hollywood

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West Hollywood restaurants
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West Hollywood restaurants that serve chicken caesar salad

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Wrapstar - West Hollywood - 8593 Santa Moncia Blvd.

8593 Santa Moncia Blvd., West Hollywood

No reviews yet
TakeoutDeliveryFast Pay
Chicken Caesar Salad$14.95
Romaine and Cabbage Blend, Grilled Chicken Breast, Shaved Parmesan, Garlic Croutons, Caesar Dressing
Wrapstar Chicken Caesar Salad$17.36
Romaine and Cabbage Blend, Grilled Chicken Breast, Shaved Parmesan, Garlic Croutons, PLUS Pepperoncini and Turkey Bacon mixed with Caesar Dressing
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Bites West Hollywood - 9255 Sunset Blvd, Suite 108

9255 Sunset Blvd, Suite 108, West Hollywood

No reviews yet
TakeoutFast Pay
Chicken Caesar Salad$10.49
Romaine Lettuce, Sliced Chicken Breast, Parmesan Cheese, Croutons
Served with Caesar Dressing
More about Bites West Hollywood - 9255 Sunset Blvd, Suite 108

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