Chicken caesar salad in West Hollywood
West Hollywood restaurants that serve chicken caesar salad
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Wrapstar - West Hollywood - 8593 Santa Moncia Blvd.
8593 Santa Moncia Blvd., West Hollywood
|Chicken Caesar Salad
|$14.95
Romaine and Cabbage Blend, Grilled Chicken Breast, Shaved Parmesan, Garlic Croutons, Caesar Dressing
|Wrapstar Chicken Caesar Salad
|$17.36
Romaine and Cabbage Blend, Grilled Chicken Breast, Shaved Parmesan, Garlic Croutons, PLUS Pepperoncini and Turkey Bacon mixed with Caesar Dressing