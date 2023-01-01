Biryani in North Brunswick
North Brunswick restaurants that serve biryani
More about Tikka Masala
Tikka Masala
432 Renaissance Boulevard East, North Brunswick
|Chk 65 Biryani
|$13.99
A savory chicken and rice dish that includes layers of boneless chicken, rice, and aromatics that are steamed together
|Hyderabadi Dum Biryani
|$12.99
(Authentic hyderbadi Rice preparation, Chef’s Special)
More about Arusuvai Indian Cuisine at Somerville
Arusuvai Indian Cuisine at Somerville
1626 George's Road, North Brunswick
|Hyderabadi Dum Biryani
|$15.00
House Special Hyd Biryani.
|Hyd Dum Biryani Family Pack
|$38.00
House Special Hyd Biryani.
|Chettinad Biryani Family Pack
|$42.00
House Special Chettinad Biryani.