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Biryani in North Brunswick

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North Brunswick restaurants that serve biryani

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Tikka Masala

432 Renaissance Boulevard East, North Brunswick

No reviews yet
TakeoutDigital Dine-In
Chk 65 Biryani$13.99
A savory chicken and rice dish that includes layers of boneless chicken, rice, and aromatics that are steamed together
Hyderabadi Dum Biryani$12.99
(Authentic hyderbadi Rice preparation, Chef’s Special)
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Arusuvai Indian Cuisine at Somerville

1626 George's Road, North Brunswick

No reviews yet
Takeout
Hyderabadi Dum Biryani$15.00
House Special Hyd Biryani.
Hyd Dum Biryani Family Pack$38.00
House Special Hyd Biryani.
Chettinad Biryani Family Pack$42.00
House Special Chettinad Biryani.
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