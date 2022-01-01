Want to learn about our restaurant platform?Get a demo

Calamari in Norwalk

Go
Norwalk restaurants
Toast

Norwalk restaurants that serve calamari

Item pic

SALADS • SANDWICHES • GRILL • HAMBURGERS

Tavern on 7

611 Main Ave, Norwalk

Avg 4.4 (163 reviews)
TakeoutDeliveryFast Pay
Golden Calamari$14.00
Served with marinara sauce
More about Tavern on 7
Item pic

PIZZA • SALADS • HAMBURGERS • FRENCH FRIES

BJ Ryan's

57 Main St, Norwalk

Avg 4.4 (869 reviews)
TakeoutDelivery
Fried Calamari$12.99
Marinara & Bayou remoulade
More about BJ Ryan's
Banner pic

 

Valencia Luncheria

164 Main St, Norwalk

No reviews yet
TakeoutDeliveryDigital Dine-In
Crispy Calamari Salad$15.00
Jalapenos, Avocado, Banana, Sesame Dressing
More about Valencia Luncheria
Classica Pizza image

PIZZA • PASTA • SALADS • SANDWICHES

Classica Pizza

190 Main Street, Norwalk

Avg 4.7 (852 reviews)
TakeoutDelivery
Fried Calamari$10.99
Served with Red Sauce and Fresh Lemon
More about Classica Pizza
MATCH RESTAURANT image

 

MATCH RESTAURANT

98 Washington St, Norwalk

No reviews yet
Takeout
CALAMARI$14.49
Calamari semolina dusted & fried, lemony greens, SPICY black olive tapenade, sriracha-tomato aioli
More about MATCH RESTAURANT
The Restaurant at Rowayton Seafood image

 

The Restaurant at Rowayton Seafood

89 Rowayton Ave, Norwalk

No reviews yet
TakeoutDeliveryFast Pay
Montauk Calamari$17.00
Buffalo Style or Plain
More about The Restaurant at Rowayton Seafood
Leonardo's Pizza image

PIZZA • SALADS • SANDWICHES

Leonardo's Pizza

205 Main St\r\nNorwalk, CT 06851, Norwalk

Avg 4.7 (730 reviews)
Takeout
Fried Calamari$12.95
More about Leonardo's Pizza
Main pic

 

Mama Bella's

19 N water street, Norwalk

No reviews yet
TakeoutDelivery
Calamari Fritti$12.00
Lightly fried, tomato sauce
More about Mama Bella's

Browse other tasty dishes in Norwalk

Ravioli

Tarts

Grandma Pizza

Cupcakes

Pretzels

Sundaes

Spaghetti And Meatballs

Egg Sandwiches

Map

More near Norwalk to explore

Stamford

Avg 4.3 (64 restaurants)

Westport

Avg 4.2 (29 restaurants)

Fairfield

Avg 4.5 (29 restaurants)

Greenwich

Avg 4.2 (25 restaurants)

Darien

Avg 4.4 (18 restaurants)

New Canaan

Avg 4.6 (12 restaurants)

Ridgefield

Avg 4.6 (12 restaurants)

Old Greenwich

Avg 4.4 (6 restaurants)

Wilton

Avg 4.5 (5 restaurants)
Map

More popular cities to explore

Bridgeport

Avg 4.4 (10 restaurants)

New Haven

Avg 4.4 (57 restaurants)

New York

Avg 4.3 (1571 restaurants)

Torrington

Avg 4.6 (9 restaurants)

Hartford

Avg 4.4 (44 restaurants)

Kingston

Avg 4.5 (13 restaurants)

Washington

Avg 4.4 (623 restaurants)

Milwaukee

Avg 4.5 (216 restaurants)

Minneapolis

Avg 4.5 (327 restaurants)

Louisville

Avg 4.4 (249 restaurants)

Grand Rapids

Avg 4.4 (115 restaurants)

Philadelphia

Avg 4.4 (510 restaurants)
© 2022 Toast, Inc.
Toast
Made with love in Boston