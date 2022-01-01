Calamari in Norwalk
Norwalk restaurants that serve calamari
More about Tavern on 7
SALADS • SANDWICHES • GRILL • HAMBURGERS
Tavern on 7
611 Main Ave, Norwalk
|Golden Calamari
|$14.00
Served with marinara sauce
More about BJ Ryan's
PIZZA • SALADS • HAMBURGERS • FRENCH FRIES
BJ Ryan's
57 Main St, Norwalk
|Fried Calamari
|$12.99
Marinara & Bayou remoulade
More about Valencia Luncheria
Valencia Luncheria
164 Main St, Norwalk
|Crispy Calamari Salad
|$15.00
Jalapenos, Avocado, Banana, Sesame Dressing
More about Classica Pizza
PIZZA • PASTA • SALADS • SANDWICHES
Classica Pizza
190 Main Street, Norwalk
|Fried Calamari
|$10.99
Served with Red Sauce and Fresh Lemon
More about MATCH RESTAURANT
MATCH RESTAURANT
98 Washington St, Norwalk
|CALAMARI
|$14.49
Calamari semolina dusted & fried, lemony greens, SPICY black olive tapenade, sriracha-tomato aioli
More about The Restaurant at Rowayton Seafood
The Restaurant at Rowayton Seafood
89 Rowayton Ave, Norwalk
|Montauk Calamari
|$17.00
Buffalo Style or Plain
More about Leonardo's Pizza
PIZZA • SALADS • SANDWICHES
Leonardo's Pizza
205 Main St\r\nNorwalk, CT 06851, Norwalk
|Fried Calamari
|$12.95